30 звезд, похожих друг на друга, словно их разлучили в детстве
Рассматривая фотографии этих актеров, хочется покопаться в истории их семей — может, они родственники, и сами не подозревают об этом?
AdMe.ru выбрал знаменитостей-двойников, которых мы все время путаем.
Сара Хайленд и Мила Кунис
Генри Кавилл и Мэтт Бомер
Порша Де Росси и Дреа Де Маттео
Джаред Лето и Джейк Джилленхол
Джейми Прессли и Марго Робби
Дейн Кук и Скайлар Эстин
Лейтон Мистер и Минка Келли
Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
Марк Уолберг и Мэтт Деймон
Америка Феррера и Джордин Спаркс
Чад Смит и Уилл Феррелл
Джада Пинкетт-Смит и Зои Салдана
Кристен Стюарт и Алисия Сильверстоун
Скарлетт Йоханссон и юный Кристофер Уокен
Бонус: что будет, если соединить Якубовича и Эйнштейна? Вот. Украинский художник Иван Марчук.
Фото на превью nnovosti.info