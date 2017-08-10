30 звезд, похожих друг на друга, словно их разлучили в детстве

Рассматривая фотографии этих актеров, хочется покопаться в истории их семей — может, они родственники, и сами не подозревают об этом?

AdMe.ru выбрал знаменитостей-двойников, которых мы все время путаем.

Сара Хайленд и Мила Кунис

Генри Кавилл и Мэтт Бомер

Порша Де Росси и Дреа Де Маттео

Джаред Лето и Джейк Джилленхол

Джейми Прессли и Марго Робби

Дейн Кук и Скайлар Эстин

Лейтон Мистер и Минка Келли

Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

Марк Уолберг и Мэтт Деймон

Америка Феррера и Джордин Спаркс

Чад Смит и Уилл Феррелл

Джада Пинкетт-Смит и Зои Салдана

Кристен Стюарт и Алисия Сильверстоун

© meltycampus / kinopoisk  

Скарлетт Йоханссон и юный Кристофер Уокен

© pinimg / modelleri  

Бонус: что будет, если соединить Якубовича и Эйнштейна? Вот. Украинский художник Иван Марчук.

Фото на превью nnovosti.info

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