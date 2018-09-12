30+ вещей, которые напомнят о том, как предательски быстро бежит время
Вроде только вчера весь мир танцевал под песню Бейонсе Single Ladies, а в кинотеатрах показывали «Железного человека». Трудно поверить, но со дня выхода этих новинок прошло уже 10 лет. Удивительно, как порой быстро летит время, не правда ли? Хотите вспомнить, какой была жизнь 15, 10 и 5 лет назад? Заходите в статью и приготовьтесь к тому, что вас накроет волной ностальгии. А в самом конце мы напомним вам, что произошло в тот год, которого все так ждали.
AdMe.ru решил вспомнить основные события, которые произошли в 2003, 2008 и в 2013 годах.
15 лет назад
-
Творческий пик группы Evanescence. Песни Bring Me to Life и My Immortal удерживают верхние строчки мировых хит-парадов.
- Бейонсе вместе со своим будущем мужем — рэпером Джей-Зи — покоряют мир хитом Crazy in Love.
© Finding Nemo / Supplied by Capital Pictures / EAST NEWS © The Lord of the Rings: The Return of the King / Capital Pictures / EAST NEWS
- В кинотеатрах все ищут Немо и смотрят заключительный фильм трилогии «Властелин колец».
- Но 6 статуэток «Оскар», в том числе и за лучший фильм, уносит кинолента «Чикаго» с Ричардом Гиром и Рене Зеллвегер в главных ролях.
- Бритни Спирс становится самой молодой певицей, получившей звезду на голливудской «Аллее славы».
- Кристина Агилера выпускает одни из самых своих успешных песен в карьере — Beautiful и Fighter, чуть позже она удивит поклонников резкой сменой имиджа и сменит образ голливудской блондинки на образ жгучей брюнетки.
- Nokia 3660 с необычной круглой клавиатурой в основном покупают девушки, несмотря на то что в 2003 году в моде были компактные устройства. А самой популярной моделью телефона становится Nokia 2100. Возможно, вы до сих пор помните этот полупрозрачный корпус и сменные панели.
- Джоан Роулинг публикует свою пятую книгу о приключениях мальчика, который выжил: «Гарри Поттер и Орден Феникса».
- Губернатором Калифорнии становится Арнольд Шварценеггер.
10 лет назад
- Весь мир разучивает танец к песне Single Ladies и пытается двигаться как Бейонсе. В 2009 году этот клип получит премию BET Awards «Видео года».
- Журнал Rolling Stone назвал Single Ladies лучшей песней года.
- В продажу поступает iPhone 3G, но самыми любимыми моделями остаются слайдеры. Производители делают упор на звучание, стараясь оснастить свои устройства как можно более мощными колонками.
- В кино смотрят «Железного человека», «Миллионера из трущоб», «Кунг-фу Панду 3», «ВАЛЛ-И» и «Темного рыцаря».
- Фото Роберта Дауни — младшего с разведенными руками становится одним из самых популярных мемов на долгие годы.
- Рождение Airbnb — онлайн-площадки по поиску и аренде жилья на краткосрочный период по всему миру.
- Барак Обама становится 44-м президентом США.
- На орбиту запускают Falcon 1 — первую в истории частную ракету-носитель. Весь мир узнаёт о том, кто такой Илон Маск.
5 лет назад
- Thrift Shop становится самой популярной записью года и бьет рекорд среди всех хип-хоп-песен. Ранее это звание удерживал Эминем с композицией Love the Way You Lie.
- Мир увидел iPhone 5s с новейшей функцией — сканер отпечатка пальца, и по производительности новинка смогла обогнать всех основных конкурентов.
- Студия Disney растопила сердца детей и взрослых новым мультфильмом — «Холодное сердце».
- В прокат вышел фильм «Великий Гэтсби», и все неравнодушные к творчеству Леонардо Ди Каприо люди ждали, когда же актер получит свой «Оскар». К сожалению, в этот раз он даже не был номинирован на премию.
- В этом же году на киноафишах красовались многочисленные названия продолжений полюбившихся зрителям фильмов: «Железный человек — 3», «Гадкий я — 2», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Стартрек: Возмездие», «Голодные игры: И вспыхнет пламя».
-
Событие, за которым следил весь мир: у принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился первенец.
-
А вот метеорит, который пролетел над Челябинском, заставил всех поволноваться. Последствия от ударной взрывной волны оказались довольно ощутимыми: разрушено несколько построек, повреждены многие здания и ранено около 2 тыс. человек.
Бонус: мы вернули «свой 2007-й»
- Часто на просторах интернета можно увидеть ностальгию по 2007 году. Желание многих людей осуществилось: нам удалось вернуть «свой 2007-й», хоть и всего лишь календарно. Чем еще в свое время запомнился нам этот долгожданный год?
- Стив Джобс объявляет о выпуске iPhone.
- Джоан Роулинг заканчивает последнюю книгу о Гарри Поттере.
- В кино идут «Шрек Третий», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Рататуй», «Я — легенда».
- Запуск популярного американского ситкома — «Теория Большого взрыва».
-
После всех скандалов Бритни Спирс совершает триумфальное возвращение на сцену. На MTV Video Music Awards 2007 поп-принцесса исполняет свою новую песню — Gimme More.
А какое событие вам казалось еще совсем недавним?