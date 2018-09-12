30+ вещей, которые напомнят о том, как предательски быстро бежит время

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Вроде только вчера весь мир танцевал под песню Бейонсе Single Ladies, а в кинотеатрах показывали «Железного человека». Трудно поверить, но со дня выхода этих новинок прошло уже 10 лет. Удивительно, как порой быстро летит время, не правда ли? Хотите вспомнить, какой была жизнь 15, 10 и 5 лет назад? Заходите в статью и приготовьтесь к тому, что вас накроет волной ностальгии. А в самом конце мы напомним вам, что произошло в тот год, которого все так ждали.