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30+ советских актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран

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Пересматривая советские фильмы, мы даже не задумываемся о том, что, например, Фаина Раневская одного роста с Владимиром Конкиным, а Татьяна Васильева — с Олегом Табаковым. Возможно, вы и не догадывались о том, что 187-сантиметровый красавец Василий Лановой, которому доставались роли преимущественно сердцеедов, почти такого же роста, что и Михаил Кокшенов, часто игравший простаков.

Мы в AdMe.ru покопались в интернете и обнаружили, что об истинном росте многих советских актеров мы даже и не подозревали.

1. Михаил Кокшенов и Александр Михайлов — 190 и 191 см

2. Никита Михалков и Василий Лановой — 187 см

3. Вячеслав Тихонов и Олег Даль — 185 см

4. Олег Янковский и Андрей Миронов — 182 см

5. Евгений Моргунов и Олег Басилашвили — 181 см

6. Фаина Раневская и Владимир Конкин — 180 см

7. Татьяна Васильева и Олег Табаков — 176 см

8. Наталья Селезнева и Андрей Мягков — 175 см

9. Леонид Куравлев и Георгий Вицин — 174 см

10. Людмила Гурченко и Татьяна Доронина — 173 см

11. Анастасия Вертинская и Вера Алентова — 172 см

12. Нонна Мордюкова и Наталья Андрейченко — 170 см

13. Михаил Пуговкин и Владимир Зельдин — 170 см

14. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см

15. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см

16. Ирина Муравьева и Ирина Алферова — 165 см

17. Татьяна Догилева и Лев Дуров — 161 см

18. Ирина Мирошниченко и Евгения Симонова — 160 см

19. Наталья Варлей и Лия Ахеджакова — 150 см

Чей рост оказался для вас настоящим открытием?

Фото на превью Война и мир / Мосфильм, Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
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