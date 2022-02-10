30+ советских актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран

Пересматривая советские фильмы, мы даже не задумываемся о том, что, например, Фаина Раневская одного роста с Владимиром Конкиным, а Татьяна Васильева — с Олегом Табаковым. Возможно, вы и не догадывались о том, что 187-сантиметровый красавец Василий Лановой, которому доставались роли преимущественно сердцеедов, почти такого же роста, что и Михаил Кокшенов, часто игравший простаков.