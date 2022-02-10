30+ советских актеров и актрис, реальный рост которых вряд ли можно угадать, глядя на экран
Пересматривая советские фильмы, мы даже не задумываемся о том, что, например, Фаина Раневская одного роста с Владимиром Конкиным, а Татьяна Васильева — с Олегом Табаковым. Возможно, вы и не догадывались о том, что 187-сантиметровый красавец Василий Лановой, которому доставались роли преимущественно сердцеедов, почти такого же роста, что и Михаил Кокшенов, часто игравший простаков.
Мы в AdMe.ru покопались в интернете и обнаружили, что об истинном росте многих советских актеров мы даже и не подозревали.
5. Евгений Моргунов и Олег Басилашвили — 181 см
11. Анастасия Вертинская и Вера Алентова — 172 см
12. Нонна Мордюкова и Наталья Андрейченко — 170 см
14. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см
15. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см
18. Ирина Мирошниченко и Евгения Симонова — 160 см
19. Наталья Варлей и Лия Ахеджакова — 150 см
Чей рост оказался для вас настоящим открытием?
Поделиться этой статьёй