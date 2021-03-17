30+ редких фото актеров, с которых начиналась их звездная карьера

Знаменитости тоже люди. Как минимум потому, что они так же, как и мы, сидят в интернете и, подобно нам, участвуют во всякого рода флешмобах. К примеру, несколько лет назад в сети набрал популярность хештег #OldHeadshotDay, которым актеры начали сопровождать свои старые профессиональные снимки. Именно эти кадры украшали их портфолио, когда они только-только начинали свой актерский путь и ходили с одного прослушивания на другое.