30+ редких фото актеров, с которых начиналась их звездная карьера
Знаменитости тоже люди. Как минимум потому, что они так же, как и мы, сидят в интернете и, подобно нам, участвуют во всякого рода флешмобах. К примеру, несколько лет назад в сети набрал популярность хештег #OldHeadshotDay, которым актеры начали сопровождать свои старые профессиональные снимки. Именно эти кадры украшали их портфолио, когда они только-только начинали свой актерский путь и ходили с одного прослушивания на другое.
AdMe.ru стало интересно сравнить, как изменились 30+ именитых актеров с момента своих первых шагов в Голливуде.
Крис Прэтт
Уорик Дэвис
Кристен Белл
Адам Сэндлер
Ребел Уилсон
Сара Мишель Геллар
Бен Стиллер
Аманда Сейфрид
Риз Уизерспун
Джерард Батлер
Лесли Джонс
Эмма Уотсон
Мэтт Деймон
Джейми Ли Кертис
Дрю Бэрримор
Натали Эммануэль
Зак Брафф
Тори Спеллинг
Пенелопа Крус
Натали Портман
Джейк М. Джонсон
Дженнифер Гарнер
Хлоя Грейс Морец
Эд Хелмс
Бизи Филиппс
Айла Фишер
Бобби Каннавале
Софи Тернер
Дэвид Харбор
Мелисса Маккарти
Джозеф Гордон-Левитт
Наоми Уоттс
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