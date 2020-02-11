30+ платьев «Оскара» за последние 20 лет, которые произвели фурор на ковровой дорожке

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

10 февраля отгремела церемония вручения «Оскара». Кинопремия существует с 1929 года, и нынешняя стала уже 92-й по счету. За это время десятки фильмов были отмечены наградой Американской академии кинематографических искусств и наук и навсегда вошли в историю кино.

На красной ковровой дорожке тоже творится история — моды и стиля. Селебрити каждый год демонстрируют собственный вкус, а их платья отражают дух эпохи.