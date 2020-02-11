30+ платьев «Оскара» за последние 20 лет, которые произвели фурор на ковровой дорожке

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10 февраля отгремела церемония вручения «Оскара». Кинопремия существует с 1929 года, и нынешняя стала уже 92-й по счету. За это время десятки фильмов были отмечены наградой Американской академии кинематографических искусств и наук и навсегда вошли в историю кино.

На красной ковровой дорожке тоже творится история — моды и стиля. Селебрити каждый год демонстрируют собственный вкус, а их платья отражают дух эпохи.

Мы в AdMe.ru просмотрели все звездные наряды, показанные на красной дорожке за последнее 20-летие, и у нас закружилась голова от такой красоты. И хотя отобрать всего пару-тройку десятков лучших платьев было чертовски сложно, мы это сделали.

Джулия Робертс, 2001

Хэлли Берри, 2002

Фейт Хилл, 2002

Сандра Буллок, 2004

Рене Зеллвегер, 2004

Шарлиз Терон, 2004

Мишель Уильямс, 2006

Николь Кидман, 2007

Марион Котийяр, 2008

Энн Хэтэуэй, 2009

Дженнифер Лопес, 2010

Зои Салдана, 2010

Кейт Бланшетт, 2011

Хилари Суэнк, 2011

Анджелина Джоли, 2012

Джессика Честейн, 2012

Гвинет Пэлтроу, 2012

Дженнифер Лоуренс, 2013

Эми Адамс, 2013

Анджелина Джоли, 2014

Кейт Хадсон, 2014

Леди Гага, 2015

Кира Найтли, 2015

Лупита Нионго, 2015

Кейт Бланшетт, 2016

Леди Гага, 2016

Эмма Стоун, 2017

Николь Кидман, 2018

Марго Робби, 2018

Джемма Чан, 2019

Дженнифер Лопес, 2019

Жанель Монэ, 2020

Шарлиз Терон, 2020

Скарлетт Йоханссон, 2020

Бонус 1: эпатажный Билли Портер любит приходить на вручение «Оскара» в пышном платье

Бонус 2: а певица Бьорк в 2001 году нарядилась лебедем

Какое платье вы добавили бы в этот список?

Фото на превью Anthony Behar / Sipa USA / East News

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