30+ платьев «Оскара» за последние 20 лет, которые произвели фурор на ковровой дорожке
10 февраля отгремела церемония вручения «Оскара». Кинопремия существует с 1929 года, и нынешняя стала уже 92-й по счету. За это время десятки фильмов были отмечены наградой Американской академии кинематографических искусств и наук и навсегда вошли в историю кино.
На красной ковровой дорожке тоже творится история — моды и стиля. Селебрити каждый год демонстрируют собственный вкус, а их платья отражают дух эпохи.
Мы в AdMe.ru просмотрели все звездные наряды, показанные на красной дорожке за последнее 20-летие, и у нас закружилась голова от такой красоты. И хотя отобрать всего пару-тройку десятков лучших платьев было чертовски сложно, мы это сделали.
Джулия Робертс, 2001
Хэлли Берри, 2002
Фейт Хилл, 2002
Сандра Буллок, 2004
Рене Зеллвегер, 2004
Шарлиз Терон, 2004
Мишель Уильямс, 2006
Николь Кидман, 2007
Марион Котийяр, 2008
Энн Хэтэуэй, 2009
Дженнифер Лопес, 2010
Зои Салдана, 2010
Кейт Бланшетт, 2011
Хилари Суэнк, 2011
Анджелина Джоли, 2012
Джессика Честейн, 2012
Гвинет Пэлтроу, 2012
Дженнифер Лоуренс, 2013
Эми Адамс, 2013
Анджелина Джоли, 2014
Кейт Хадсон, 2014
Леди Гага, 2015
Кира Найтли, 2015
Лупита Нионго, 2015
Кейт Бланшетт, 2016
Леди Гага, 2016
Эмма Стоун, 2017
Николь Кидман, 2018
Марго Робби, 2018
Джемма Чан, 2019
Дженнифер Лопес, 2019
Жанель Монэ, 2020
Шарлиз Терон, 2020
Скарлетт Йоханссон, 2020
Бонус 1: эпатажный Билли Портер любит приходить на вручение «Оскара» в пышном платье
Бонус 2: а певица Бьорк в 2001 году нарядилась лебедем
Какое платье вы добавили бы в этот список?
Фото на превью Anthony Behar / Sipa USA / East News