30+ пикантных фактов о Людмиле Гурченко, которая не постеснялась признаться в том, что ради карьеры пожертвовала семьей

12 ноября родилась Людмила Марковна Гурченко — женщина-легенда, которая навсегда останется в памяти потомков как яркая актриса, певица и настоящая икона стиля. Сама себя она называла Люсей, многие коллеги и друзья обращались к ней так же, а она, несмотря на звездный статус, вовсе не возражала. Людмила Марковна прожила долгую и плодотворную жизнь, неизменно очаровывая поклонников и коллег не только своим талантом, но и эпатажными образами.