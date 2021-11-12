30+ пикантных фактов о Людмиле Гурченко, которая не постеснялась признаться в том, что ради карьеры пожертвовала семьей
12 ноября родилась Людмила Марковна Гурченко — женщина-легенда, которая навсегда останется в памяти потомков как яркая актриса, певица и настоящая икона стиля. Сама себя она называла Люсей, многие коллеги и друзья обращались к ней так же, а она, несмотря на звездный статус, вовсе не возражала. Людмила Марковна прожила долгую и плодотворную жизнь, неизменно очаровывая поклонников и коллег не только своим талантом, но и эпатажными образами.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее пикантные факты из биографии одной из наших любимых актрис.
- Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове. Ее отец был из батраков, а вот у мамы присутствовали дворянские корни. Родители тоже были творческими людьми и работали в местной филармонии. Папа был профессиональным музыкантом: играл на баяне и пел на разных мероприятиях, а мама была массовиком-затейником.
- Говорят, что как-то отец Гурченко посмотрел фильм «Акулы Нью-Йорка», где главных героев звали Люси и Алан, а потом сказал жене, что если родится девочка, то надо назвать ее Люси, а если мальчик, то Алан. Правда, позднее ему сказали, что такого имени как Люси в нашей стране нет, поэтому он назвал девочку Людмилой.
- Маленькая Люся с детства знала, что будет актрисой. Она выросла в атмосфере вечного праздника и всегда с любовью вспоминала свое детство. Еще будучи ребенком, Гурченко начала выступать вместе с родителями. Особенно близка девочка была со своим папой, который был ее учителем и привил ей любовь к искусству и музыке.
- Окончив среднюю и музыкальную школы в Харькове, Людмила Марковна решила поступать в театральный институт в Москве. В своих мемуарах она писала, что по дороге в столицу в поезде познакомилась с семьей москвичей, которые возвращались с юга домой. Девушка тут же решила продемонстрировать соседям по купе все свои таланты: она достала аккордеон, спела им песню и даже сплясала. Сын попутчиков был тут же очарован девушкой и в тамбуре вручил ей записку со своим телефоном.
- Правда, поступление в институт чуть было не было сорвано: приехав в общежитие ВГИКа, Люся обнаружила, что оставила в купе под подушкой сумку из крокодиловой кожи, которую когда-то папа привез маме из Германии, а потом этот аксессуар перешел дочке в знак ее самостоятельности. В сумке было все: паспорт, аттестат, деньги, но, самое главное, бронзовое зеркальце с ангелом — отцовский подарок. К счастью, вернувшись на вокзал, из рук начальника станции Гурченко получила свою сумку, из которой ничего не пропало.
- Девушка успешно поступила во ВГИК, но ей нужно было срочно избавляться от характерного говора. Позже она вспоминала, что удалось ей это самой последней на всем курсе. Будущая звезда зубрила днями и ночами пословицы и поговорки вроде: «О любви не меня ли вы мило молили и в туманы лимана манили меня?» — а сама в это время думала: какие лиманы? кто кого куда манил? Но в итоге речь актрисы стала идеальной, хотя тогда ей казалось, что вместе с говором она теряет себя.
- Уже на дипломном курсе Гурченко сумела раскрыть все свои таланты: в одной из сценических композиций она и пела, и танцевала, и играла на рояле. Однако вскоре будущая звезда столкнулась с большой проблемой: девушка никак не могла найти свой репертуар. Роли обычных советских девушек ей не шли, а музыкальных фильмов в начале 50-х почти не снимали.
- В кино Люся дебютировала в фильме «Дорога правды», где сыграла небольшую роль плановика производства. Первой фразой Гурченко в кино стало: «Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!» Позднее в одном из интервью дива говорила так: «Я именно этого и хотела: прийти в кино, чтобы не молчать, не плыть по течению, а самой создавать волну».
- В год ее кинодебюта Людмиле выпал счастливый билет — ее взяли на главную роль в новогоднюю музыкальную комедию «Карнавальная ночь». Правда, первые пробы актриса провалила, но не по своей вине. Просто сначала ее снимал неопытный оператор, который неправильно подобрал одежду и выставил свет.
- По счастью, однажды в коридоре «Мосфильма» Люся столкнулась с маститым режиссером Иваном Пырьевым, который участвовал в съемках «Карнавальной ночи». Он остановился и сказал, что вроде бы где-то уже видел юную актрисы. Девушка подтвердила, что они встречались на пробах, но ее не утвердили. Тогда Пырьев взял ее за руку, отвел в павильон, где снимали фильм, и сказал оператору: «Сними ее! Только хорошо сними!» Так Гурченко получила свою звездную роль.
- Вот только с оператором у нее не сразу сложились отношения. Тот позволял себе реплики вроде: «Да у нее же под глазами черно, как в желудке после черного кофе! Как ее снимать?» Также ей сказали, что «над ее лицом надо немного поработать». Гримерам, к примеру, пришлось приподнять нос актрисы с помощью специальной ленточки, которую наклеили ей на переносицу.
- Кстати, и в дальнейшем Гурченко не упускала возможности улучшить свою внешность и исправить недостатки, в том числе хирургическим путем. Она никогда не стеснялась говорить об этом, поскольку понимала, что для актрисы красивое лицо — это рабочий инструмент.
- Фильм имел бешеный успех, и казалось, что теперь новая звезда не будет сходить с экранов, но судьба распорядилась иначе. После триумфальной роли в «Карнавальной ночи» Гурченко ждал 15-летний период забвения и травли. Актрису обвинили в том, что она «халтурит на левых концертах» на заводах, шахтах, принимает участие во встречах со зрителями и берет за это деньги в конвертах.
- При этом Гурченко даже не подозревала, что делает что-то предосудительное. С деньгами действительно было туговато, но она, выступая на бесконечных концертах, даже не спрашивала про гонорар. Людмила тогда была, что называется, артистом-бесставочником, то есть не получала зарплату, потому что еще училась. Она ехала туда, куда позовут. И однажды администратор просто вручила ей конверт с деньгами.
- Эти деньги помогали выжить. Вскоре ее вызвал редактор какой-то газеты и объяснил, что это деньги за незаконные концерты. Тогда Люся сказала, что все поняла и больше никогда так делать не будет. Но было уже поздно — назавтра вышел фельетон «Чечетка налево» о молодой артисточке, которая берет деньги в конверте. В то время такой фельетон означал гражданскую казнь.
- Это было крутое пике. Публика сразу же отвернулась от молодой звезды. Однажды она вышла на сцену (ее еще недолгое время приглашали выступить на концертах) и начала исполнять романс. В зале стояла гробовая тишина. Потом кто-то засвистел. В зале была жуткая реакция, поэтому Гурченко ушла со сцены, так и не допев.
- Девушка вернулась в Харьков. К счастью, родители поддержали дочь, хотя ей нелегко было объяснить случившееся. А вот соседи были не очень рады возвращению юной звезды. Начитавшись негативных отзывов, они не упускали случая поддеть и ее, и ее родителей. В своем интервью Людмила Марковна вспоминала, что после выхода «Карнавальной ночи» одна знакомая сказала ее маме: «Если таких, как Люся, будут снимать, так что ж хорошего можно в кино увидеть? Одни кости!»
- Надо сказать, что к моменту своего возвращения в Харьков актриса была беременна. И вот когда легла в роддом, в палате ее все узнали и прямо при ней начали обсуждать ее жизнь. Общий вердикт был: «Допрыгалась!» Дошло до того, что она стала стесняться называть свою фамилию.
- Вообще-то пропасть с экранов после успешной роли — обычное дело, которое было знакомо и другим актрисам, но вот вернуться в мир искусства удалось немногим. А Гурченко удалось, хотя, по ее собственным словам, порой были периоды, когда ей вовсе не хотелось жить.
- Следующую главную роль ей дали только в 1973 году, когда Людмиле было уже 38 лет. В фильме «Старые стены» она сыграла нетипичную для себя роль директора ткацкой фабрики. Тогда все поняли, что Гурченко еще и талантливая драматическая актриса.
- В дальнейшем судьба становится более благосклонной: в 40 лет актрису взяли на главную роль в музыкальном фильме «Соломенная шляпка», в котором она сыграла вместе с Андреем Мироновым. С тех пор Гурченко стала сниматься уже регулярно.
- К каждой работе актриса готовилась очень тщательно. Например, ради роли официантки Веры в картине «Вокзал для двоих» актриса обратилась к настоящим официантам и действительно научилась набирать тарелки на поднос, носить гору посуды, переворачивать скатерть. С тех пор многие официанты принимали ее за свою и даже отказывались брать чаевые — из солидарности.
- Правда, не всегда съемки приносили только радость. Например, во время работы над мюзиклом «Мама» актриса сломала ногу и ей понадобилось несколько операций. В ноге у актрисы было 19 шурупов — боль была невыносимая. Но нужно было продолжать работать, поэтому Людмила приезжала на киностудию с палочкой, а в кадре ее гипс всячески маскировали.
- Настоящую народную любовь ей принесла роль Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. С этой картиной был связан забавный эпизод. Гурченко описала его в своей книге: «Еду в поезде на гастроли. Утром весь вагон выстраивается в туалет. Ну и я тоже. Народу много — подожду. Но уже ясно, что весь вагон в курсе, что я здесь». Потом она заметила мужчину, который вдруг сказал: «Товарищ Гурченко, Людочка, дорогая! Все, что хотите: цветы, шоколад! Умоляю!.. Как вы там говорите? „Людк, а, Людк!“ Скажите! Сделайте моряку-командиру минуту счастья! Он этой минуты никогда не забудет!» Ну что делать — пришлось забыть о том, что ранее утро, что хочется в туалет, перевоплотиться и сыграть свою роль. Людмила Марковна говорила так: «Моя миссия — это делать вот так: „Ха!“ Дарить хорошее настроение, радость».
- Конечно, работу с такой самоотдачей было трудно совмещать с устройством личной жизни. Официально Людмила Гурченко была замужем 5 раз. Первый раз она вышла замуж рано, в 18 лет, за режиссера Василия Ордынского. Вместе они прожили чуть больше года.
- Вторым мужем стал сценарист Борис Андроникашвили, и в этом браке родилась единственная дочь актрисы. Правда, в дальнейшем отношения с дочерью не сложились: в определенный период они вовсе перестали общаться. Про себя Гурченко честно говорила так: «Мать я, честно говоря, никакая. Актрисе нельзя быть матерью. Все нужно отдавать или профессии, или детям. Я никогда не понимала, как это можно сочетать работу и детей. Лично я выбрала первый путь. Хотя это, может, и жестоко».
- Третьим избранником дивы стал актер Александр Фадеев, но и этот союз не был долговечным. Пожалуй, самым громким браком Гурченко стал четвертый: она вышла замуж за знаменитого певца Иосифа Кобзона. Пара прожила вместе 3 года. Как говорил Кобзон: «я давно и недолго был в браке с Людмилой Гурченко. Она не любит об этом вспоминать, но это же было». Сама актриса и правда не любила говорить об этом периоде своей жизни. По ее словам, она вычеркивала из жизни людей, которые привнесли в нее черные пятна.
- После расставания с Иосифом Давыдовичем актриса 18 лет прожила в гражданском браке со своим аккомпаниатором, музыкантом Константином Купервейсом. Однако настоящее счастье Гурченко обрела со своим последним мужем — продюсером Сергеем Сениным, который был младше Людмилы Марковны на 25 лет. Вместе они прожили 18 лет, до конца жизни актрисы.
Сергей Сенин и Людмила Гурченко.
- Гурченко говорила, что у актрис «трудное счастье», потому что практически невозможно сочетать работу и семью. Бесконечные гастроли, поездки, выступления, а при этом нужно еще вести хозяйство, быть матерью, зарабатывать деньги. Поэтому вместо нормальной жизни получается сплошная драма.
- В 2010 году дива пышно отпраздновала свой юбилей — 75 лет. Отметила, конечно, на сцене. Специально к празднику был снят бенефис «Марковна. Перезагрузка». А через 3 месяца она поскользнулась у своего дома и сломала бедро. В больнице ее состояние ухудшилось, и 30 марта 2011 года легендарная актриса скончалась от сердечной недостаточности. Прощание состоялось в Москве в Центральном доме литераторов. На Людмиле Марковне было сшитое ею платье.
- Вклад Гурченко в отечественную культуру и кинематограф сложно переоценить. Многие фильмы с ее участием остаются актуальными и сегодня, а без песни «Пять минут» до сих пор невозможно представить себе Новый год. При этом в памяти следующих поколений Людмила Марковна навсегда останется не только талантливой певицей и актрисой, но и настоящей дивой, которая одним своим присутствием на экране дарила заряд оптимизма и создавала ощущение праздника.
- Одно свое интервью актриса завершила так: «Хочется сказать всем людям: если вам плохо — знайте, что и это пройдет. Кризис? Так мы после него присядем, посидим и в нормальную жизнь войдем. Все будет хорошо!»
А какая ваша любимая работа Людмилы Гурченко? В каком образе вы ее запомнили?
Фото на превью Карнавальная ночь / Мосфильм, Вокзал для двоих / Мосфильм, East News, East News
Поделиться этой статьёй