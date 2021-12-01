30+ пар, которые по-своему сыграли легендарных влюбленных. И мы не знаем, чьи чувства на экране были убедительнее
Андрей Болконский и Наташа Ростова из «Войны и мира», Эсмеральда и Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», Д’Артаньян и Констанция Бонасье из «Трех мушкетеров» — с историями любви этих персонажей знаком весь мир. Их чувства были настолько сильны, что кинематографисты и сегодня продолжают снимать фильмы об отношениях этих героев, а актеры по-своему демонстрируют любовные эмоции на экране.
Мы в AdMe.ru пересмотрели несколько десятков романтических картин, в которых одну и ту же пару сыграли разные актерские дуэты. Но так и не смогли определиться, какой же из них был более убедительным.
1. Андрей Болконский и Наташа Ростова
- Одри Хепберн и Мел Феррер («Война и мир», 1956)
- Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева («Война и мир», 1965–1967)
- Джеймс Нортон и Лили Джеймс («Война и мир», 2016)
2. Белль и Чудовище
- Джордж Кэмпбелл Скотт и Триш Ван Девер («Красавица и Чудовище», 1976)
- Джон Сэвидж и Ребекка Де Морнэй («Красавица и Чудовище», 1987)
- Венсан Кассель и Леа Сейду («Красавица и Чудовище», 2014)
- Дэн Стивенс и Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище», 2017)
3. Мартин Иден и Руфь Морс (1942) / Мартин Иден и Элена Орсини (2019)
- Гленн Форс и Эвелин Кейс («Приключения Мартина Идена», 1942)
- Лука Маринелли и Джессика Кресси («Мартин Иден», 2019)
4. Аладдин и Жасмин
- Борис Быстров и Додо Чоговадзе («Волшебная лампа Аладдина», 1966)
- Ритеш Дешмукх и Жаклин Фернандес («Аладдин», 2009)
- Мена Массуд и Наоми Скотт («Аладдин», 2019)
5. Тони и Мария
- Ричард Беймер и Натали Вуд («Вестсайдская история», 1961)
- Энсел Эльгорт и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история», 2021)
6. Юрий Живаго и Лара Антипова
- Омар Шариф и Джули Кристи («Доктор Живаго», 1965)
- Ханс Мэтисон, Кира Найтли («Доктор Живаго», 2002)
7. Мишель и Патрисия (1960) / Джесси и Моника (1983)
- Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг («На последнем дыхании», 1960)
- Ричард Гир и Валери Каприски («На последнем дыхании», 1983)
8. Золушка и Принц
- Джули Эндрюс и Джон Сайфер («Золушка», 1957)
- Либуше Шафранкова и Павел Травничек («Три орешка для Золушки», 1973)
- Лили Джеймс и Ричард Мэдден («Золушка», 2015)
9. Эсмеральда и Квазимодо
- Джина Лоллобриджида и Энтони Куинн («Собор Парижской Богоматери», 1956)
- Лесли-Энн Даун и Энтони Хопкинс («Горбун из Нотр-Дама», 1982)
- Сальма Хайек и Мэнди Патинкин («Горбун из Нотр-Дама», 1997)
10. Франсуа и Кьяра (2005) / Фрэнк и Элиз (2010)
- Иван Атталь и Софи Марсо («Неуловимый», 2005)
- Джонни Депп и Анджелина Джоли («Турист», 2010)
11. Д’Артаньян и Констанция Бонасье
- Михаил Боярский и Ирина Алферова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)
- Логан Лерман и Габриэлла Уайлд («Мушкетеры», 2011)
12. Макс и Лиза (1996) / Мэтью и Лиза (2004)
- Венсан Кассель и Моника Беллуччи («Квартира», 1996)
- Джош Хартнетт и Диана Крюгер («Одержимость», 2004)
13. Дин и Джоанна (1987) / Леонардо и Кейт (2018)
- Курт Рассел и Голди Хоун («За бортом», 1987)
- Эухенио Дербес и Анна Фэрис («За бортом», 2018)
14. Эдвард Каллен и Белла Свон (2008) / Эдвард Саллен и Бекка Крейн (2010)
- Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт («Сумерки», 2008)
- Мэтт Лантер и Дженн Проске («Вампирский засос», 2010)
Какая из этих пар, на ваш взгляд, сыграла более убедительно?
Фото на превью Война и мир / Мосфильм, War & Peace / BBC Cymru Wales
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