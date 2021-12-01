30+ пар, которые по-своему сыграли легендарных влюбленных. И мы не знаем, чьи чувства на экране были убедительнее

Андрей Болконский и Наташа Ростова из «Войны и мира», Эсмеральда и Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», Д’Артаньян и Констанция Бонасье из «Трех мушкетеров» — с историями любви этих персонажей знаком весь мир. Их чувства были настолько сильны, что кинематографисты и сегодня продолжают снимать фильмы об отношениях этих героев, а актеры по-своему демонстрируют любовные эмоции на экране.

Мы в AdMe.ru пересмотрели несколько десятков романтических картин, в которых одну и ту же пару сыграли разные актерские дуэты. Но так и не смогли определиться, какой же из них был более убедительным.

1. Андрей Болконский и Наташа Ростова

Одри Хепберн и Мел Феррер («Война и мир», 1956)

Вячеслав Тихонов и Людмила Савельева («Война и мир», 1965–1967)

Джеймс Нортон и Лили Джеймс («Война и мир», 2016)

2. Белль и Чудовище

Джордж Кэмпбелл Скотт и Триш Ван Девер («Красавица и Чудовище», 1976)

Джон Сэвидж и Ребекка Де Морнэй («Красавица и Чудовище», 1987)

Венсан Кассель и Леа Сейду («Красавица и Чудовище», 2014)

Дэн Стивенс и Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище», 2017)

3. Мартин Иден и Руфь Морс (1942) / Мартин Иден и Элена Орсини (2019)

Гленн Форс и Эвелин Кейс («Приключения Мартина Идена», 1942)

Лука Маринелли и Джессика Кресси («Мартин Иден», 2019)

4. Аладдин и Жасмин

Борис Быстров и Додо Чоговадзе («Волшебная лампа Аладдина», 1966)

Ритеш Дешмукх и Жаклин Фернандес («Аладдин», 2009)

Мена Массуд и Наоми Скотт («Аладдин», 2019)

5. Тони и Мария

Ричард Беймер и Натали Вуд («Вестсайдская история», 1961)

Энсел Эльгорт и Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история», 2021)

6. Юрий Живаго и Лара Антипова

Омар Шариф и Джули Кристи («Доктор Живаго», 1965)

Ханс Мэтисон, Кира Найтли («Доктор Живаго», 2002)

7. Мишель и Патрисия (1960) / Джесси и Моника (1983)

Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг («На последнем дыхании», 1960)

Ричард Гир и Валери Каприски («На последнем дыхании», 1983)

8. Золушка и Принц

Джули Эндрюс и Джон Сайфер («Золушка», 1957)

Либуше Шафранкова и Павел Травничек («Три орешка для Золушки», 1973)

Лили Джеймс и Ричард Мэдден («Золушка», 2015)

9. Эсмеральда и Квазимодо

Джина Лоллобриджида и Энтони Куинн («Собор Парижской Богоматери», 1956)

Лесли-Энн Даун и Энтони Хопкинс («Горбун из Нотр-Дама», 1982)

Сальма Хайек и Мэнди Патинкин («Горбун из Нотр-Дама», 1997)

10. Франсуа и Кьяра (2005) / Фрэнк и Элиз (2010)

Иван Атталь и Софи Марсо («Неуловимый», 2005)

Джонни Депп и Анджелина Джоли («Турист», 2010)

11. Д’Артаньян и Констанция Бонасье

Михаил Боярский и Ирина Алферова («Д’Артаньян и три мушкетера», 1978)

Логан Лерман и Габриэлла Уайлд («Мушкетеры», 2011)

12. Макс и Лиза (1996) / Мэтью и Лиза (2004)

Венсан Кассель и Моника Беллуччи («Квартира», 1996)

Джош Хартнетт и Диана Крюгер («Одержимость», 2004)

13. Дин и Джоанна (1987) / Леонардо и Кейт (2018)

Курт Рассел и Голди Хоун («За бортом», 1987)

Эухенио Дербес и Анна Фэрис («За бортом», 2018)

14. Эдвард Каллен и Белла Свон (2008) / Эдвард Саллен и Бекка Крейн (2010)

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт («Сумерки», 2008)

Мэтт Лантер и Дженн Проске («Вампирский засос», 2010)