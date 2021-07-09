30+ малоизвестных фактов о фильмах, которые скрашивали наше детство

К сожалению, в наши дни снимается не так много качественных фильмов для детей и подростков. Однако мы можем пересматривать старые фильмы, которые не теряют актуальности и до сих пор вызывают положительные эмоции. Такие ленты, как «Приключения Электроника», «Мэри Поппинс, до свидания», мы уже знаем наизусть и разобрали на цитаты, но все равно по-детски радуемся, если случайно натыкаемся на них по телевизору.