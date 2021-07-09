30+ малоизвестных фактов о фильмах, которые скрашивали наше детство
К сожалению, в наши дни снимается не так много качественных фильмов для детей и подростков. Однако мы можем пересматривать старые фильмы, которые не теряют актуальности и до сих пор вызывают положительные эмоции. Такие ленты, как «Приключения Электроника», «Мэри Поппинс, до свидания», мы уже знаем наизусть и разобрали на цитаты, но все равно по-детски радуемся, если случайно натыкаемся на них по телевизору.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что творилось за кадром наших любимых фильмов из детства.
Мэри Поппинс, до свидания
- На самом деле режиссер фильма Леонид Квинихидзе задумывал снимать совсем не детский фильм, а музыкальную сказку для взрослых. И для него стало неожиданностью, что фильм весьма понравился детям.
- На роль Мэри Поппинс пробовалось много актрис. Одной из главных претенденток была Анастасия Вертинская. Однако актриса по-другому представляла себе этот образ, и ей не понравилась музыка, написанная композитором Максимом Дунаевским, в итоге она отказалась от роли. При этом до съемок оставалось уже совсем немного времени.
- Тогда Дунаевский пригласил режиссера к себе в гости, где его встретила жена Максима — Наталья Андрейченко. Композитор сел за фортепьяно, наиграл какую-то мелодию, Наталья подпела, и Дунаевский между прочим сказал, что, кажется, они нашли Мэри Поппинс. Режиссер понял, что эта сцена была подстроена, чтобы убедить его в том, что Андрейченко может стать главной героиней.
- Правда, Квинихидзе возражал, поскольку актриса не подходила по типажу: ему нужна была изящная английская леди, а Наталья в то время была «дамой с пышными формами». Режиссер сказал ей: «Наташа, ты сыграла в „Сибириаде“, для меня ты такая русская красавица, плотная женщина». Она спросила: «А что тебе нужно?» — «Мне нужна леди Совершенство! Тебе прежде всего надо похудеть». Она говорит: «А сколько времени осталось?» — «Совсем ничего. Через полторы недели я уже должен начать съемки!» В итоге, чтобы из «пышечки» стать «леди Совершенство», актрисе пришлось сбросить около 15 кг за 2 недели. Как ей это удалось, до сих пор никто не знает.
- Актеров на роли детей искали довольно долго. К тому же график съемок был очень плотным, примерно по 12 часов в день. В итоге роль Джейн Бэнкс сыграла племянница Майи Плисецкой Анна Плисецкая — девочку на площадку привел ее дядя Азарий Плисецкий, который ставил для фильма танцы.
- На роль Майкла Бэнкса утвердили юного актера Филиппа Рукавишникова. Кстати, Анна Плисецкая во многом этому поспособствовала. Когда девочку привели на пробы и режиссер спросил, с кем она хочет играть, она указала на Филиппа. К слову сказать, в дальнейшем никто из них не связал жизнь с кино: Анна стала балериной, а Филипп — скульптором.
- Идея взять на роль няни мисс Эндрю мужчину пришла режиссеру. В своем интервью он вспоминает: «В сценарии мисс Эндрю была описана отвратительной особой, чудовищем, и я ради смеха предложил эту роль Олегу Павловичу Табакову. Он облачился в женскую одежду, приделал накладной бюст, накрасил ногти и пожаловал на съемки еще и с накладной железной фиксой на зубе». Правда, режиссер попросил фиксу все-таки убрать, поскольку она ну никак не вписывалась в образ.
- Александр Абдулов очень хотел сыграть роль героя по прозвищу Мистер Эй, но в итоге на нее утвердили эстонского актера Лембита Ульфсака. Он был больше похож на чудаковатого английского джентльмена и, кстати, отдаленно напоминал Джона Леннона. Из-за сильного акцента его озвучил актер и музыкант Павел Смеян.
- По сценарию мисс Эндрю должна была приехать к Бэнксам на классическом английском такси марки «Астон Мартин». Конечно, в 80-е годы прошлого века такой машины в столице не нашлось. В итоге сумели отыскать только немецкий «мерседес», но и он был настоящей диковинкой. «Это был один из первых „мерседесов“ в Москве, привезенных из Европы. Когда мы на нем ехали по Тверской, милиционер отдавал дяде честь», — вспоминала Анна Плисецкая.
Приключения Буратино
- Режиссер хотел найти на главную роль мальчика с таким же озорным характером, как у самого Буратино. Однажды в подземном переходе он увидел такую сцену: бежит бабушка и за руку тащит мальчика, у которого под мышкой — труба, а в другой руке — коньки. Режиссер сразу же подошел к ним предложил сняться в кино, на что бабушка устало простонала: «Милый, не до кино нам! С музыки вот надо успеть на фигурное катание!»
- Изначально Дима Иосифов — так звали мальчика — и сам отказался сниматься, но в итоге его уговорили родители. Правда, мама была против того, чтобы ее сын снимался в сцене, где Буратино подвешивают за ногу, чтобы вытрясти из него монеты, и просила привлечь дублера. В итоге режиссер пошел на хитрость: он отправил маму в магазин, а сам в это время снял сцену с 2 дублей.
- 6-летнюю Таню Проценко, которая сыграла Мальвину, привела на съемочную площадку ассистент режиссера. Она ехала в поезде вместе с девочкой и ее мамой, и Таня, артистичная девочка, всю дорогу развлекала попутчиков стихами и песнями.
- Правда, актерская работа давалась юной актрисе непросто. Особенную трудность вызывали сцены, где нужно было заплакать. В ход шли и лук, и глицерин, но ничего не помогало. Тогда режиссер Леонид Нечаев начал разговаривать с ней строгим тоном. От обиды у Тани полились слезы, и Леонид сам схватил камеру и начал снимать. Потом, конечно, он всячески успокаивал девочку и угощал конфетами.
- Кстати, Таня была единственной из детей-актеров, кто говорил в кадре своим голосом. Всех остальных озвучивали профессиональные актеры и актрисы.
- На роль черепахи Тортилы режиссер изначально приглашал Фаину Раневскую, но та, узнав, что фильм будет сниматься не в Москве, заявила, что по причине своего преклонного возраста согласна сниматься, только если съемки будут проходить в подъезде ее дома.
- В итоге на роль мудрой Тортилы утвердили давнюю подругу Раневской — Рину Зеленую. Кстати, актриса отказалась петь второй куплет своей знаменитой песенки, так как в нем говорилось о пожилом возрасте:
«Старость все-таки не радость,
Люди правду говорят.
Как мне счастье улыбалось
Триста лет тому назад!»
- Владимир Этуш отлично вошел в образ злобного Карабаса-Барабаса: он так старательно кричал и топал ногами, что многие дети-актеры его побаивались. А Дима Иосифов очень метко бросал в актера шишки в сцене, где борода Карабаса обматывается вокруг сосны. Потом Этуш жаловался, приговаривая: «Димка — очень злой мальчишка!»
- А вот Владимира Басова, который сыграл Дуремара, юные актеры просто обожали и каждую свободную минуту старались провести с ним.
- По воспоминаниям режиссера, бутафорский золотой ключик был самой ценной вещью на площадке, и все очень хотели заполучить его себе. В итоге забрал его сам режиссер: «В последний съемочный день после команды «Стоп! Снято!» я сунул его за пазуху и позже просто выкупил. У меня до сих пор хранится квитанция, в которой написано: «Получено от Нечаева за реквизит — ключ: 30 рублей».
Приключения Электроника
- В поисках актеров на главные роли ассистенты режиссера отсмотрели несколько сотен пар братьев-близнецов по всей стране. Юра и Володя Торсуевы были 368-й парой по счету. На пробы они пришли зимой, когда был мороз под 40 градусов, а потому, кроме них, никто больше на встречу не пришел. На пробах ребятам нужно было сыграть сцену в гараже, когда Сыроежкин объясняет Электронику, что значит быть человеком.
- Кстати, во время съемок актерам все время приходилось накладывать плотный грим и ярко красить губы розовой помадой из-за особой цветопередачи советской пленки «Свема».
- Максима Калинина, который сыграл интеллектуала Королькова, отыскали в бассейне «Динамо». Правда, когда сделали кинопробы для «Электроника», они категорически не понравились юному актеру. Он никак не мог понять, чем же он тогда приглянулся режиссеру, ведь он даже не вписывался в типаж. По сценарию Корольков — долговязый блондин в очках. А Максим представлял собой полную противоположность: невысокий брюнет с хорошим зрением.
- Роль девочки Майи Светловой режиссер предлагал звезде фильма о Красной Шапочке Яне Поплавской, но та отказалась. Также на эту роль претендовала будущая знаменитая актриса Оксана Фандера, но в итоге ей досталась лишь эпизодическая роль школьницы, которая постоянно называет мальчика с фамилией Чижиков Рыжиковым.
- Когда режиссера спросили, кого он видит в роли главаря банды — злодея Стампа, он сказал: «Луи де Фюнеса». В итоге хотели позвать Анатолия Папанова, но тот был занят. А вот Владимир Басов сначала не очень хотел сниматься, поскольку одну из ролей в фильме (учительницу пения) играла его бывшая жена Роза Макагонова, но в итоге согласился.
- Изначально на роль гангстера Урри пробовался Леонид Каневский, но в конечном счете ее получил Николай Караченцов.
- Съемки фильма проходили в Одессе и продлились 8 месяцев. Все это время юные актеры жили в гостинице и в свободное от работы время посещали местную школу, правда довольно неохотно, потому что она была с углубленным изучением английского языка.
- По воспоминаниям Владимира Торсуева, весь рабочий процесс проходил довольно легко и свободно: режиссер и маститые актеры никак не давили на ребят. Только одна сцена далась юному Володе непросто — та самая, где он должен был сыграть первую встречу Электроника и Стампа. Дело в том, что поцелуй Стампа был импровизацией Владимира Басова, а Торсуев этого никак не ожидал и еле сдержался, чтобы не улыбнуться ему в ответ.
- У близнецов Торсуевых были звонкие, но совершенно непоставленные голоса, которые еще и начали ломаться. К тому же за время жизни в Одессе мальчики приобрели характерный говор, так что в итоге за них говорили профессиональные актеры и пели профессиональные певцы. Кстати, режиссер изначально хотел, чтобы Сыроежкин и Электроник говорили разными голосами, поэтому озвучивали их разные люди. Единственный момент, который не был переозвучен, — это эпизод, в котором Сыроежкин звонко смеется при встрече с Электроником.
- После выхода фильма близнецы проснулись настоящими звездами. Братья вспоминали, что они ежедневно получали около 40 писем, а их родители были вынуждены постоянно менять номер домашнего телефона.
- По состоянию на 2009 год искусствоведами было защищено 12 диссертаций, которые были посвящены фильму «Приключения Электроника». А согласно результатам опроса, проведенного журналом «Русский репортер» в 2014 году, он вошел в сотню самых популярных у россиян фильмов всех времен.
Три толстяка
- Режиссером и сценаристом фильма выступил Алексей Баталов, который сыграл в фильме роль канатоходца Тибула.
- На роли трех толстяков были утверждены Евгений Моргунов, Сергей Кулагин и Борис Христофоров. И без того крупным актерам дали задание еще прибавить в объемах, но в итоге все равно сшили им костюмы с утолщающими накладками.
- Актрису на роль циркачки Суок искали долго и в итоге нашли в одной из школ Вильнюса. 13-летняя Лина Бракните была гибкой, схватывала акробатические трюки на лету и уже имела небольшой актерский опыт. Ради съемок она переехала в Ленинград и прожила там целый год: ходила в местную школу, ездила на тренировки и съемки. Правда, в фильме Суок не всегда говорит своим голосом — частично ее озвучила актриса Алиса Фрейндлих.
- Кстати, свое необычное имя Суок получила в честь сестер Серафимы и Ольги по фамилии Суок. Каждая из них была в свое время возлюбленной Юрия Олеши, который и написал повесть «Три толстяка».
- В сценах, где Лина изображала куклу, на актрису надевали парик и фиксировали веки, чтобы она не могла моргать. Также в фильме использовали муляж куклы для трюковых сцен и настоящую куклу, которая была сделана специально для съемок скульптором Валентиной Малахиевой. Потом этот ценный реквизит долго лежал в хранилище киностудии, но в 90-е куклу выкупили коллекционеры, и сейчас она находится в частном Музее уникальных кукол.
- Ради эпизода, где Тибул ходит по канату, скрываясь от стражников, Алексей Баталов год обучался мастерству канатоходца. Он хотел исполнить этот трюк без дублера.
- Для съемок сцены полета торговца на воздушных шарах, которого сыграл актер Николай Корноухов, была сделала уникальная кукла. Она в точности повторяла размер и облик актера Корноухова и весила при этом всего 1 кг. В куклу был вмонтирован особый механизм, который позволял ей поворачивать голову и дергать ногами. Но в процессе съемок поднялся сильный ветер, и куклу унесло вместе с воздушными шарами. На изготовление новой куклы не было времени, поэтому актеру пришлось «летать» в кадре самостоятельно.
- Съемки фильма проходили в Императорских конюшнях в Петергофе, а также в Таллине.
Чучело
- Фильм был снят по одноименной повести Владимира Железникова, в основу которой лег случай с племянницей автора: она взяла на себя чужую вину, после чего весь класс объявил ей бойкот.
- Режиссер Ролан Быков очень тщательно отбирал детей на главные роли. Он просматривал пробы по 12 часов в сутки. На роль Лены Бессольцевой претендовало около 17 тысяч девочек со всей страны. Маленькую Кристину Орбакайте на площадку привела ее бабушка. Правда, изначально, еще на фотопробах, режиссеру внешность Орбакайте показалась отталкивающей, и он сказал: «Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать».
- В представлении Быкова у Лены было открытое, воздушное лицо невинной жертвы, но потом он пересмотрел концепцию. В итоге Кристина все-таки была вызвана на кинопробы, которые длились всего лишь 4 минуты: по их истечении Быков утвердил девочку на роль.
- Сложности возникли и с подбором актера на роль Димы Сомова. Когда режиссер увидел сына актрисы Натальи Кустинской Митю Егорова, он сказал: «Мне нужен этот мальчик. У него серьезное лицо и капризная губа!»
- В «Чучеле» Быков снял почти всю свою семью. Его жена Елена сыграла классного руководителя Маргариту Ивановну, младший пасынок Павел — одноклассника Лены по фамилии Васильев, а старший пасынок Олег исполнил роль Петьки. Сам Быков снялся в эпизодической роли дирижера оркестра.
- Несмотря на то что фильм был задуман как социальная психологическая драма, дети-актеры воспринимали съемки как сплошное развлечение. Непросто было разве что Кристине Орбакайте: режиссер был вынужден частенько изолировать ее от остальных детей, чтобы она лучше вжилась в роль.
- А еще на пятый день съемок Кристина сломала левую руку: она упала на лестнице, выбегая из кадра. В больнице ей наложили гипс, но его никак нельзя было показать в кадре. Поэтому в развалины старого дома, где ребята зажали Сомова, Лена Бессольцева прибегает с намотанным на руку зеленым шарфом.
- Кстати, по воспоминаниям многих участников съемок, Кристина Орбакайте вела себя совсем не как дочка знаменитой певицы. Она, конечно, рыдала в подушку над судьбой своей героини, но никогда не спорила с Быковым и делала все, что он просил.
- Правда, когда Орбакайте узнала, что в одной из сцен Лена должна отстричь свои косы, она заупрямилась и в последний момент сказала, что ей не разрешила это сделать мама. В итоге Быков обратился к сотрудникам «Мосфильма» с просьбой сделать «лысый» парик. Сначала ему отказали, поскольку раньше не было опыта изготовления такого реквизита для детей, но потом компромисс был найден. Кристина согласилась коротко подстричь свои волосы, а реквизиторы все-таки сделали специальный парик.
- Этот фильм стал последней крупной актерской работой Юрия Никулина и последним полнометражным фильмом Ролана Быкова.
А какой у вас был любимый фильм в детстве?
Фото на превью Приключения Электроника / Одесская киностудия
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