30 лучших сериалов HBO, которые стоит посмотреть каждому

10 1 193 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Канал HBO известен тем, что снимает самые захватывающие, громкие и высококачественные сериалы для различной аудитории. Чего только стоят «Игра престолов» и «Чернобыль», которые взбудоражили зрителей по всему миру. Кроме этих сериалов, HBO знаменит не менее интересными проектами, и именно о них мы расскажем в нашей подборке.

Мы в AdMe.ru уже знаем, что будем делать этой осенью.

5 сериалов, которые произвели фурор

Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 2017 — настоящее время

В тихом городке Монтерей на школьном благотворительном балу происходит убийство. Полиция опрашивает присутствующих, но так и не называет зрителям имя жертвы. Сюжет сериала перебрасывает нас в прошлое и рассказывает о 5 семьях, чьи дети ходят в один класс. У этих семей непростые взаимоотношения, и все они загадочным образом связаны с убийством. Сериал затягивает настолько, что невольно начинаешь ставить себя на место героев и думать, как бы я поступил на их месте.

Мир Дикого Запада (Westworld), 2016 — настоящее время

«Мир Дикого Запада» — это футуристический парк развлечений, где сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те почувствовали полную свободу действий. Даже если робота убивают, то техники его чинят, стирают память и восстанавливают в парке. Но однажды что-то в отлаженной системе ломается — и роботы выходят из-под контроля. Атмосферный и жесткий сериал, при просмотре которого вы сможете насладиться непревзойденной игрой Энтони Хопкинса.

Игра престолов (Game of Thrones), 2011–2019

Это сериал о борьбе за Железный трон и власть над Семью королевствами. От короля до наемника — все рвутся завладеть короной, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину. Между тем никто не замечает пробуждения тьмы далеко на Севере, и лишь Стена защищает их от опасности. Практически не осталось людей, которые не слышали о сериале «Игра престолов». Если вы тот самый человек, то вам повезло. Сериал завершился, и вы можете не ждать годами новый сезон, а посмотреть все серии сразу, не вставая с дивана.

Чернобыль (Chernobyl), 2019

Сериал рассказывает нам о том, что произошло после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС. Руководство атомной электростанции уверяло Кремль, что ситуация под контролем и радиационный фон в норме, но академик Валерий Легасов усомнился в этих словах. Вместе с зампредседателя Совета министров Борисом Щербиной Легасов отправляется в Чернобыль, чтобы разобраться в происходящем на месте. Это сериал не только о катастрофе, но и о человеческом героизме, о людях, которые жертвовали собой, чтобы спасти всех.

Настоящий детектив (True Detective), 2014 — настоящее время

В первом сезоне два детектива расследуют загадочное убийство девушки, произошедшее в 1995 году. В 2012 году дело повторно открывают. Полиция решает узнать поподробнее об этом преступлении и допрашивает бывших детективов. Во втором сезоне в городе Винчи убивают главу администрации города. К расследованию подключают двух детективов, которые должны раскрыть это преступление. Но то, что начиналось как убийство, превратилось в сеть заговоров и махинаций. В третьем сезоне детектив и следователь пытаются разобраться в загадочном преступлении, которое растянулось на три десятилетия. Атмосферный сериал понравится всем, кто любит загадки.

5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Острые предметы (Sharp Objects), 2018

Камилла Прикер мечтает о блестящей карьере в сфере журналистики. И вот удача, ей выпадает шанс повысить свой журналистский статус. Она отправляется в родной город, чтобы написать статью об убийстве девочек. Вскоре Камилла решает провести свое собственное расследование и узнать, кто совершил эти преступления. Сериал снят по одноименной книге Гиллиан Флинн.

Покажите мне героя (Show Me a Hero), 2015

Молодой мэр вынужден построить жилье для малоимущих граждан рядом с элитными кварталами. Жители престижного района начинают сопротивляться, бастовать и устраивать беспорядки на улицах города. Это решение поставило крест на политической карьере мэра, и даже тех, кому он помог, вряд ли интересовало, через что ему пришлось пройти. Сериал основан на реальных событиях и одноименной книге Лизы Белкин.

Милдред Пирс (Mildred Pierce), 2011

Это история о сильной женщине, которая осталась одна с двумя детьми в трудные годы Великой депрессии. Главная героиня Милдред Пирс старается не опускать руки, находит работу официанткой, печет торты и продает их. Но дети чуть ли не презирают мать за такую деятельность, особенно старшая дочь. Она вьет из Милдред веревки, а та совершенно не сопротивляется. Сможет ли главная героиня справиться со всеми жизненными трудностями, преуспеть в работе и наладить отношения с детьми? Драматический сериал о взаимоотношениях родителей и детей, предательстве и жизненном пути.

Что знает Оливия (Olive Kitteridge), 2014

Главная героиня Оливия — суровая и грубоватая женщина. Она работает в школе учителем математики, не лезет за словом в карман и всегда говорит то, что думает. Но порой ее жесткость сказывается на близких ей людях — мягком и романтичном муже и любимом сыне, который, по ее мнению, не особо умен. За 4 серии мы увидим, как менялась семья в течение 20 лет и что с ней происходило. В начале сериала кажется, что Оливия цинична и бессердечна, но с каждой серией меняешь свое мнение о ней и проникаешься симпатией к этому персонажу.

Однажды ночью (The Night Of), 2016

Молодой нью-йоркский таксист встречает незнакомку, и они решают провести ночь вместе. Проснувшись утром, главный герой обнаруживает в своей квартире труп девушки. Для полиции, адвокатов и даже родных он убийца. Но найдется ли человек, который поверит в его невиновность и спасет героя от наказания? Криминальная драма, которая на примере простого парня показывает реалии современной жизни.

8 сериалов, которые можно посмотреть со своим мужчиной

Молодой папа (The Young Pope), 2016

В Ватикане произошло невероятное: новым папой стал американец Ленни Белардо. Он эксцентричный и непредсказуемый, никто не может предугадать его действия. Получив столь высокий пост, Ленни старается изменить древние порядки, чем сводит с ума Святой престол. Его цель — устроить настоящую революцию, только эта идея нравится не всем. Ошеломляющий сериал, который затрагивает по-настоящему тяжелые темы.

Двойка (The Deuce), 2017 — настоящее время

История основана на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1970-х годах. Расцвет продажной любви, уличной преступности и небывалый рост коррумпированности властных структур. Здесь вы узнаете, как люди крутились и осваивали новый пикантный бизнес, который впоследствии перерос в целую индустрию. Откровенный сериал, продюсером которого выступил Джеймс Франко.

Клан Сопрано (The Sopranos), 1999–2007

Это сериал о жизни современного мафиози Тони Сопрано. Он преодолевает различные трудности и пытается сохранить баланс между семьей и криминальным бизнесом. После панической атаки Тони обращается за помощью к психиатру, но при этом не может рассказать ей обо всех своих проблемах, так как связан омертой — обетом молчания, нарушение которого карается смертью. Сериал понравится зрителям любого возраста.

Рим (Rome), 2005–2007

События сериала разворачиваются в 52 году до н. э., когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после 8 лет войны и готовится к возвращению в Рим. В сенате лидеры партии патрициев убеждают Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. В это время два незадачливых легионера затевают авантюру, которая в случае успеха значительно повысит их благосостояние. Мощный сериал, который передает дух Древнего Рима.

Прослушка (The Wire), 2002–2008

Подразделение полицейских в Балтиморе борется с плохими парнями в период расцвета преступности. Каждый сезон посвящен какой-либо отдельной проблеме: наркоторговля, морской порт, городское управление и бюрократия, школьная система и печатные СМИ. Самое интересное, что многие эпизодические персонажи были сыграны бывшими преступниками, офицерами полиции и политиками. Криминальный сериал, который оценил Барак Обама, 44-й президент США.

Подпольная империя (Boardwalk Empire), 2010–2014

События сериала происходят в 1920 году во время наступления сухого закона. Главный герой Енох Томпсон, городской казначей и гангстер в одном лице, решает воспользоваться ситуацией и подзаработать на нелегальной продаже алкоголя. Но где крутятся большие деньги, там и подстерегают опасности. Гангстерский сериал со Стивом Бушеми в главной роли.

Красавцы (Entourage), 2004–2011

На Винсента Чейза, начинающего актера, свалилась слава после премьеры первой же картины с его участием. Теперь осталось только закрепить успех. И в этом ему помогут лучший друг и по совместительству менеджер Эрик Мерфи, брат-актер Джонни «Драма» Чейз, старый друг и личный водитель Черепаха, а также агент Ари Голд. Комедийно-драматический сериал, который приоткрывает занавес в мир киноиндустрии.

Байки из склепа (Tales from the Crypt), 1989–1996

Экранизация одноименного комикса, популярного в 1950-х годах. Каждая серия — это короткая и страшно юмористическая история, рассказанная от лица симпатичного обитателя склепа. Здесь снялись такие голливудские звезды, как Арнольд Шварценеггер, Майкл Джей Фокс, Брэд Питт и другие. Один из выдающихся телевизионных проектов 1980–1990-х годов.

7 драматических сериалов, которые затягивают с первой серии

Моя гениальная подруга (L’amica geniale), 2018 — настоящее время

Сериал о дружбе двух девочек из бедного квартала Неаполя. Элена застенчивая и трудолюбивая, Лила дерзкая и талантливая буквально во всем. Их дружба начинается с соперничества, которое продолжилось всю жизнь — сначала за оценки, а потом за мужей, детей и друзей. Сериал основан на серии книг-мегаселлеров Элены Ферранте «Неаполитанский квартет».

Эйфория (Euphoria), 2019

Сериал рассказывает о 17-летней Ру Беннет, которая возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, главная героиня вновь принимается за старые привычки — тусовки и наркотики. Ру сама не замечает, как катится в пропасть, но встреча с девушкой по имени Джулс в корне меняет ее жизнь. Атмосферный сериал, который получил множество восторженных отзывов.

Клиент всегда мертв (Six Feet Under), 2001–2005

Приехав домой, главный герой Нейт узнает о кончине своего отца. Но брат и сестра Нейта странно реагируют на смерть главы семейства. Сестра находилась под кайфом и не смогла ничего осознать, а брат, очень тихий человек, не выразил никаких эмоций. Единственный человек, который поддерживает Нейта, — Бренда, женщина, с которой он познакомился в самолете. Однако семья Бренды оказывается еще более странной, чем семейство Нейта. Трогательный и жизненный сериал с изрядной долей черного юмора.

Настоящая кровь (True Blood), 2008–2014

События разворачиваются в небольшом городке под Новым Орлеаном. С тех пор, как появилась синтетическая кровь, у вампиров отпала необходимость убивать простых смертных. Два года назад вампиры покинули свои гробы и официально заявили о своих правах. Но не все люди оказались к этому готовы — и не все вампиры были рады отказаться от привычного питания. Драматический сериал с элементами ужасов и черного юмора.

Служба новостей (The Newsroom), 2012–2014

Сериал рассказывает о закулисной жизни популярной новостной программы. Группа журналистов пытается честно комментировать события в стране. Их за это бьют, ругают, но они все равно стоят на своем. Это сериал о силе, дружбе, правде и о том, как следует ее использовать.

Оставленные (The Leftovers), 2014–2017

© The Leftovers / Film 44

В провинциальном городке Мейплтон жизнь шла своим чередом. Кто-то ходил на работу, кто-то — на учебу, а кто-то — по магазинам, но в один момент по необъяснимым причинам начали пропадать люди. Оказалось, около 2 % населения Земли бесследно исчезло. Пережив шок от потери близких, оставшиеся люди начали задаваться вопросом: а в чем причина случившегося? Сильная драма, которая смотрится на одном дыхании.

Винил (Vinyl), 2016 — настоящее время

Музыкальная драма, снятая под руководством Мика Джаггера, рассказывает о руководителе студии звукозаписи, который изо всех сил старается удержать ее на плаву. В сериале есть все: панк-рекорд, фриковатые продюсеры и красивые женщины. Великолепная драма, которая понравится всем, кто хочет заглянуть за кулисы концертов 1970-х годов.

5 комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение

Девочки (Girls), 2012–2017

Это сериал о 4 подругах, которые завершили обучение в колледже. Главная их мечта — жить самостоятельно и отдельно от родителей. Одна из девчонок, Ханна, работает бесплатным стажером. Сначала ее обеспечивали родители, но потом перестали. Другая подруга, Джесса, интриганка и большая обольстительница. Третья, Марни, уязвимая и слишком правильная. Четвертая, Шошанна, ищет свое место в жизни, но все ее мечты терпят крах. Правдивый сериал о девчонках, в которых вы узнаете себя и своих подруг.

Жизнь так коротка (Life’s Too Short), 2011–2013

Мини-сериал о жизни одного из самых известных актеров-карликов Уорвика Дэвиса. Он разводится с женой, посещает конференции и ищет новые роли. Сериал заряжает энергией и позитивом на весь день.

Секс в большом городе (Sex and the City), 1998–2004

В большом городе Нью-Йорке живут 4 подруги: Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс. Они яркие, независимые и уверенные в себе женщины. Между подругами нет секретов, они делятся даже мельчайшими подробностями своей жизни. Именно об этом вы и узнаете в сериале. Искрометный юмор, запоминающиеся образы и пикантные темы — вот главная изюминка этого популярного сериала.

Силиконовая долина (Silicon Valley), 2014 — настоящее время

Это история о группе гиков, которые оказываются талантливыми IT-специалистами. Они готовят к запуску собственный проект — «Пегий дудочник». Несмотря на смешное название, проект серьезный, поэтому несколько инвесторов готово вложить свои миллионы. Герои сериала сталкиваются с различными забавными ситуациями и стараются двигаться вперед, развивая свой проект. Сериал понравится даже тем, кто ничего не понимает в программировании и стартапах.

Барри (Barry), 2018 — настоящее время

Главный герой сериала, Барри, — бывший морпех, а ныне никудышный киллер. Он отправляется на задание в Лос-Анджелес и по воле случая попадает на курсы актерского мастерства. Вдохновившись атмосферой, Барри решает стать актером и изменить свою жизнь. Комедийный сериал для тех, кто хочет посмеяться от души.

Какой из этих сериалов вы успели посмотреть?