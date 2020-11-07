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30 легких фильмов, которые спасут скучный вечер и оставят послевкусие на утро

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Просмотр фильмов положительно влияет на нервную систему человека. Мы сопереживаем героям, даем выход эмоциям, а мозгу — необходимый отдых от привычных проблем. Такая практика даже имеет свое название — кинотерапия. Психологи считают, что кино снимает стресс, помогает разобраться в жизни и даже делает счастливее. В нашей статье вас ждут только самые легкие и добрые фильмы последних лет.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть хорошее кино, завернувшись в плед. Уверены, что вы разделяете нашу любовь к крутым фильмам и добавите эту подборку себе в закладки.

Римские приключения (To Rome with Love, 2012)

© To Rome with Love / Medusa Film

Тонкий юмор и ирония Вуди Аллена, а также отличный визуальный ряд передают атмосферу одного из прекраснейших городов мира. Мы увидим несколько сюжетных линий, в которых герои сталкиваются с забавными, а порой и не очень ситуациями.

  • Рейтинг IMDb — 6,3

Прощание (The Farewell, 2019)

© The Farewell / A24

Бабушка главной героини серьезно больна и, по словам врачей, скоро отойдет в мир иной. Близкие не хотят ее расстраивать и решают умолчать о печальном известии. А чтобы все родственники успели попрощаться со старушкой, большая семья собирается вместе под предлогом свадьбы внука, который вообще-то и жениться не очень хочет.

  • Рейтинг IMDb — 7,6

Образование (Booksmart, 2019)

© Booksmart / Annapurna Pictures

Две старшеклассницы-отличницы всю старшую школу корпели над учебниками и сознательно отказывались от тусовок. Накануне выпускного они узнают, что их одноклассники тоже добились успеха — поступили в хорошие вузы, при этом не забывая веселиться на вечеринках. Подруги решают наверстать упущенное и оторваться за все эти годы.

  • Рейтинг IMDb — 7,2

Всем парням, которых я любила раньше (To All the Boys I’ve Loved Before, 2018)

© To All the Boys I've Loved Before / Overbrook Entertainment

Скромная, тихая школьница Лара Джин живет обычной жизнью подростка. Каждый раз, когда она влюбляется, девушка пишет любовное письмо объекту симпатии и... прячет послание в тайной коробке. Спокойная жизнь «невидимки» подходит к концу, когда девушка обнаруживает, что все ее письма отправлены адресатам.

  • Рейтинг IMDb 7,1

Женщины XX века (20th Century Women, 2016)

© 20th Century Women / Annapurna Pictures

Мать-одиночка Доротея Филдс воспитывает 15-летнего сына Джейми. Она хочет вырастить из него настоящего мужчину, но вот незадача — подходящего мужского примера рядом нет. Поэтому ей помогают две женщины — подружка сына Джули и квартирантка Эбби.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Почти семнадцать (The Edge of Seventeen, 2016)

© The Edge of Seventeen / STX Entertainment

Школьница Надин несчастна так, как может быть несчастен только подросток. Девушка стесняется заводить друзей, а единственная близкая подруга совершила предательство — стала встречаться с ее братом. Неожиданно на помощь приходит учитель истории. Выступая ее наставником, он помогает школьнице поверить в себя и справиться с жизненными неурядицами.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Молодость (Youth, 2015)

© La giovinezza / Indigo Film

Кино о дружбе двух талантливых, но уже немолодых мужчин — прославленного композитора Фреда и оскароносного режиссера Мика. Они знают друг друга уже полвека и это лето проводят на альпийском курорте вместе со своими семьями.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Основатель (The Founder, 2016)

© The Founder / FilmNation Entertainment

Как продавец-неудачник смог построить империю фастфудов, стать живой легендой и миллионером? Благодаря всего одному качеству — настойчивости. Удивительная история успеха 52-летнего продавца миксеров для молочных коктейлей, основанная на реальных событиях.

  • Рейтинг IMDb — 7,2

Проблемы с монстром (Monster Problems, 2020)

© Monster Problems / Paramount Pictures

После взрыва астероида некоторые земные обитатели мутировали в гигантских существ. Спустя год население Земли в разы сократилось, а люди стали жить в подземных бункерах, спасающих их от монстров. Главному герою — Джоэлу — удалось поймать радиосигнал от другой колонии, где живет его подростковая любовь. Несмотря на опасность затеи, он решает отправиться к девушке.

И это была бы типичная история про отчаянного и рискового парня, готового ради своей любви на все, если бы не одно но: навыки выживания у юноши отсутствуют напрочь, а при виде монстров Джоэл впадает в оцепенение.

  • Рейтинг IMDb — 7,0

Охота на Санту (Fatman, 2020)

© Fatman / Fortitude International

Возможно, не самый легкий фильм из нашей подборки, но уж точно с нетривиальным сюжетом. 12-летний Билли получает в подарок от Санты кусок угля. Разочарованный таким подарком, он решает отомстить самому известному толстяку в мире.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Хайди (Heidi, 2015)

© Heidi / Claussen Wöbke Putz Filmproduktion

В центре событий — девочка Хайди, живущая с дедушкой в альпийской деревушке. Она пасет коз, водит дружбу с мальчиком Петером и вполне довольна своей жизнью. Все меняется, когда Хайди отправляется во Франкфурт, где живет ее богатая и своенравная тетушка.

  • Рейтинг IMDb — 7,5

Не/смотря ни на что (Mein Blind Date mit dem Leben, 2017)

© Mein Blind Date mit dem Leben / Ziegler Cinema

Салия Кахаватте мечтает о стажировке в престижном отеле Мюнхена. Он старателен, прилежен, и у него явно есть талант. В один день молодой человек начинает резко терять зрение. Чтобы не потерять место, он решает сохранить свою проблему в тайне.

  • Рейтинг IMDb 7,1

100 метров (100 metros, 2016)

© 100 metros / MGN Filmes

Главному герою поставили диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на болезнь, он решил попытаться пройти триатлон. Загвоздка в том, что это почти 4 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42 км бегом. А ведь ему и 100 метров пешком даются с трудом...

  • Рейтинг IMDb — 7,5

На уровне глаз (Auf Augenhöhe, 2016)

© Auf Augenhöhe / Rat Pack Filmproduktion GmbH

После смерти мамы 10-летний Михи живет в детдоме. Однажды он находит в ее вещах неотправленное письмо и, надеясь найти отца, отправляется по указанному адресу. Мальчик представляет его большим и сильным, на деле же он оказывается даже ниже его ростом.

Рейтинг IMDb 6,9

Уйти не прощаясь (French Exit, 2020)

© French Exit / Blinder Films

Светская львица Фрэнсис Прайс намеревалась уйти из жизни до того, как у нее закончатся деньги. Ее муж скончался 20 лет назад, а от некогда большого наследства уже почти ничего не осталось. На последние деньги она едет в Париж, где снимает скромную квартирку для себя, сына и кота.

  • Рейтинг IMDb — 7,0

Афера по-голливудски (The Comeback Trail, 2020)

© The Comeback Trail / Don Kee Productions

Голливудский продюсер задолжал боссу мафии крупную сумму денег. Пытаясь спасти свою шкуру, он разрабатывает план: организовать съемки боевика, добавить побольше опасных трюков и получить страховку за смерть звезды фильма. Вот только главный герой вовсе не торопится умирать.

  • Рейтинг IMDb — 8,1

Друзья рыбака (Fisherman’s Friends, 2019)

© Fisherman's Friends / Fred Films

Музыкальный продюсер из Лондона вместе с коллегами-пиарщиками приезжает на выходные в Корнуолл. Там он знакомится с местными рыбаками, которые любят попеть за работой и на досуге. В шутку он готов заключить с ними контракт, но даже и не представляет, какими самородками оказываются деревенские жители.

  • Рейтинг IMDb — 6,9

Нулевой отряд (Troop Zero, 2019)

© Troop Zero / Amazon Studios

Юная бунтарка Кристмас Флинт мечтает о путешествии в открытый космос. Когда она узнает о конкурсе талантов от NASA, то решает во что бы то ни стало победить в нем. На помощь ей приходят другие девочки-скауты. Вместе они становятся одной командой.

  • Рейтинг IMDb — 6,9

Героические лузеры (La odisea de los giles, 2019)

© La odisea de los giles / K&S Films

Несколько друзей из маленького городка решили открыть свое дело. Едва они положили требующуюся сумму в банк, как тот лопнул. За считаные минуты друзья потеряли все и превратились в неудачников. История приобретает иной оборот, когда выясняется, что сбережения присвоил некий адвокат. Герои решают вернуть деньги, а для этого — ограбить грабителя.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Игра (Le jeu, 2018)

© Le jeu / France 2 Cinéma

Старые друзья встречаются за ужином. Они кладут телефоны на стол и заключают уговор: отвечать на все звонки и сообщения, которые будут поступать этим вечером.

  • Рейтинг IMDb — 6,8

Святая Фрэнсис (Saint Frances, 2019)

© Saint Frances / Visit Films

Оставив работу официантки, Бриджит устраивается няней. Ее подопечной становится 6-летняя девочка, с которой они быстро находят общий язык. В личном плане тоже все спокойно, но судьба подкидывает очередной сюрприз: Бриджит беременна.

  • Рейтинг IMDb — 6,9

Паддлтон (Paddleton, 2019)

© Paddleton / Duplass Brothers Productions

Двое приятелей по игре в паддлтон отправляются в совместное путешествие. Один из них неизлечимо болен. Если раньше мужчин связывала только игра, то теперь их знакомство перерастает в крепкую дружбу.

  • Рейтинг IMDb — 7,2

Тот самый год (This is the Year, 2020)

© This is the Year / Novo Media Group

Чтобы завоевать девушку мечты, старшеклассник-ботаник решается на последнюю попытку. Вместе с друзьями он отправляется в поездку на крупный музыкальный фестиваль, где выступит их любимая группа. Парень всячески пытается понравиться девушке, не замечая той, что уже давно симпатизирует ему.

  • Рейтинг IMDb — 8,4

Особенные (Hors normes, 2019)

© Hors normes / Belga Productions

Бруно — основатель организации, занимающейся опекой над детьми с аутизмом. Его друг Малик работает в похожем учреждении. Мужчины посвящают этому все свободное время и однажды сами становятся опекунами. На них сваливается много хлопот и забот, но приятели хорошо справляются. До тех пор, пока к Бруно не приходит проверка, угрожающая закрыть его учреждение.

  • Рейтинг IMDb — 7,4

Счастливчик (Lucky, 2017)

© Lucky / Superlative Films

Одинокий старик доживает свой век в маленьком городке. Каждый его день похож на предыдущий. В какой-то момент мужчина понимает, что отведенное ему время скоро закончится. Он отправляется в путешествие, которое заставит его переосмыслить всю свою жизнь.

  • Рейтинг IMDb — 7,3

Частная жизнь (Private Life, 2018)

© Private Life / NetFlix

Семья переживает кризис из-за бездетности. Брак трещит по швам, а очередная попытка забеременеть заканчивается неудачей. Ричарду и Рэйчел кажется, что все потеряно, когда в их окружении появляется девушка Сэди. Она помогает паре по-новому взглянуть на вещи.

  • Рейтинг IMDb — 7,2

Восхождение (The Climb, 2019)

© The Climb / Adastra Films

Кайл и Майк дружат с раннего детства. Вместе они пережили многое, пока на их пути не встала женщина. Выдержит ли их дружба такое испытание?

  • Рейтинг IMDb — 7,0

Свидание с Эмбер (Dating Amber, 2020)

© Dating Amber / Altitude Film Entertainment

Эдди и Эмбер вынуждены скрывать свою ориентацию. Чтобы прекратить издевательства ровесников, они притворяются парой.

  • Рейтинг IMDb — 7,0

Мужчины со слабостями (Come As You Are, 2019)

© Come As You Are / Chicago Media Angels

Трое парней с инвалидностью отправляются на поиски взрослых приключений. В пути они то и дело попадают в разные ситуации. Но когда физические возможности ограничены, а желание жить полной жизнью — нет, никакие препятствия не смогут помешать.

  • Рейтинг IMDb — 6,8

1 + Эверест (L’ascension, 2017)

© L'ascension / Auvergne Rhône-Alpes Cinéma

Главный герой надеется отыскать путь к сердцу своей возлюбленной. Для этого он хочет ни много ни мало взобраться на вершину Эвереста. Затея обречена на провал, ведь у парня нет опыта и навыков скалолазания. Но желание привлечь внимание подруги оказывается сильнее.

  • Рейтинг IMDb 6,9
Фото на превью To Rome with Love / Medusa Film
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