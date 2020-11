30 легких фильмов, которые спасут скучный вечер и оставят послевкусие на утро

Просмотр фильмов положительно влияет на нервную систему человека. Мы сопереживаем героям, даем выход эмоциям, а мозгу — необходимый отдых от привычных проблем. Такая практика даже имеет свое название — кинотерапия. Психологи считают, что кино снимает стресс, помогает разобраться в жизни и даже делает счастливее. В нашей статье вас ждут только самые легкие и добрые фильмы последних лет.

Мы в AdMe.ru обожаем смотреть хорошее кино, завернувшись в плед. Уверены, что вы разделяете нашу любовь к крутым фильмам и добавите эту подборку себе в закладки.

Римские приключения (To Rome with Love, 2012)

Тонкий юмор и ирония Вуди Аллена, а также отличный визуальный ряд передают атмосферу одного из прекраснейших городов мира. Мы увидим несколько сюжетных линий, в которых герои сталкиваются с забавными, а порой и не очень ситуациями. Рейтинг IMDb — 6,3

Прощание (The Farewell, 2019)

Бабушка главной героини серьезно больна и, по словам врачей, скоро отойдет в мир иной. Близкие не хотят ее расстраивать и решают умолчать о печальном известии. А чтобы все родственники успели попрощаться со старушкой, большая семья собирается вместе под предлогом свадьбы внука, который вообще-то и жениться не очень хочет. Рейтинг IMDb — 7,6

Образование (Booksmart, 2019)

Две старшеклассницы-отличницы всю старшую школу корпели над учебниками и сознательно отказывались от тусовок. Накануне выпускного они узнают, что их одноклассники тоже добились успеха — поступили в хорошие вузы, при этом не забывая веселиться на вечеринках. Подруги решают наверстать упущенное и оторваться за все эти годы. Рейтинг IMDb — 7,2

Всем парням, которых я любила раньше (To All the Boys I’ve Loved Before, 2018)

Скромная, тихая школьница Лара Джин живет обычной жизнью подростка. Каждый раз, когда она влюбляется, девушка пишет любовное письмо объекту симпатии и... прячет послание в тайной коробке. Спокойная жизнь «невидимки» подходит к концу, когда девушка обнаруживает, что все ее письма отправлены адресатам. Рейтинг IMDb — 7,1

Женщины XX века (20th Century Women, 2016)

Мать-одиночка Доротея Филдс воспитывает 15-летнего сына Джейми. Она хочет вырастить из него настоящего мужчину, но вот незадача — подходящего мужского примера рядом нет. Поэтому ей помогают две женщины — подружка сына Джули и квартирантка Эбби. Рейтинг IMDb — 7,3

Почти семнадцать (The Edge of Seventeen, 2016)

Школьница Надин несчастна так, как может быть несчастен только подросток. Девушка стесняется заводить друзей, а единственная близкая подруга совершила предательство — стала встречаться с ее братом. Неожиданно на помощь приходит учитель истории. Выступая ее наставником, он помогает школьнице поверить в себя и справиться с жизненными неурядицами. Рейтинг IMDb — 7,3

Молодость (Youth, 2015)

Кино о дружбе двух талантливых, но уже немолодых мужчин — прославленного композитора Фреда и оскароносного режиссера Мика. Они знают друг друга уже полвека и это лето проводят на альпийском курорте вместе со своими семьями. Рейтинг IMDb — 7,3

Основатель (The Founder, 2016)

Как продавец-неудачник смог построить империю фастфудов, стать живой легендой и миллионером? Благодаря всего одному качеству — настойчивости. Удивительная история успеха 52-летнего продавца миксеров для молочных коктейлей, основанная на реальных событиях. Рейтинг IMDb — 7,2

Проблемы с монстром (Monster Problems, 2020)

После взрыва астероида некоторые земные обитатели мутировали в гигантских существ. Спустя год население Земли в разы сократилось, а люди стали жить в подземных бункерах, спасающих их от монстров. Главному герою — Джоэлу — удалось поймать радиосигнал от другой колонии, где живет его подростковая любовь. Несмотря на опасность затеи, он решает отправиться к девушке. И это была бы типичная история про отчаянного и рискового парня, готового ради своей любви на все, если бы не одно но: навыки выживания у юноши отсутствуют напрочь, а при виде монстров Джоэл впадает в оцепенение. Рейтинг IMDb — 7,0

Охота на Санту (Fatman, 2020)

Возможно, не самый легкий фильм из нашей подборки, но уж точно с нетривиальным сюжетом. 12-летний Билли получает в подарок от Санты кусок угля. Разочарованный таким подарком, он решает отомстить самому известному толстяку в мире. Рейтинг IMDb — 7,3

Хайди (Heidi, 2015)

В центре событий — девочка Хайди, живущая с дедушкой в альпийской деревушке. Она пасет коз, водит дружбу с мальчиком Петером и вполне довольна своей жизнью. Все меняется, когда Хайди отправляется во Франкфурт, где живет ее богатая и своенравная тетушка. Рейтинг IMDb — 7,5

Не/смотря ни на что (Mein Blind Date mit dem Leben, 2017)

Салия Кахаватте мечтает о стажировке в престижном отеле Мюнхена. Он старателен, прилежен, и у него явно есть талант. В один день молодой человек начинает резко терять зрение. Чтобы не потерять место, он решает сохранить свою проблему в тайне. Рейтинг IMDb — 7,1

100 метров (100 metros, 2016)

Главному герою поставили диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на болезнь, он решил попытаться пройти триатлон. Загвоздка в том, что это почти 4 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42 км бегом. А ведь ему и 100 метров пешком даются с трудом... Рейтинг IMDb — 7,5

На уровне глаз (Auf Augenhöhe, 2016)

После смерти мамы 10-летний Михи живет в детдоме. Однажды он находит в ее вещах неотправленное письмо и, надеясь найти отца, отправляется по указанному адресу. Мальчик представляет его большим и сильным, на деле же он оказывается даже ниже его ростом. Рейтинг IMDb — 6,9

Уйти не прощаясь (French Exit, 2020)

Светская львица Фрэнсис Прайс намеревалась уйти из жизни до того, как у нее закончатся деньги. Ее муж скончался 20 лет назад, а от некогда большого наследства уже почти ничего не осталось. На последние деньги она едет в Париж, где снимает скромную квартирку для себя, сына и кота. Рейтинг IMDb — 7,0

Афера по-голливудски (The Comeback Trail, 2020)

Голливудский продюсер задолжал боссу мафии крупную сумму денег. Пытаясь спасти свою шкуру, он разрабатывает план: организовать съемки боевика, добавить побольше опасных трюков и получить страховку за смерть звезды фильма. Вот только главный герой вовсе не торопится умирать. Рейтинг IMDb — 8,1

Друзья рыбака (Fisherman’s Friends, 2019)

Музыкальный продюсер из Лондона вместе с коллегами-пиарщиками приезжает на выходные в Корнуолл. Там он знакомится с местными рыбаками, которые любят попеть за работой и на досуге. В шутку он готов заключить с ними контракт, но даже и не представляет, какими самородками оказываются деревенские жители. Рейтинг IMDb — 6,9

Нулевой отряд (Troop Zero, 2019)

Юная бунтарка Кристмас Флинт мечтает о путешествии в открытый космос. Когда она узнает о конкурсе талантов от NASA, то решает во что бы то ни стало победить в нем. На помощь ей приходят другие девочки-скауты. Вместе они становятся одной командой. Рейтинг IMDb — 6,9

Героические лузеры (La odisea de los giles, 2019)

Несколько друзей из маленького городка решили открыть свое дело. Едва они положили требующуюся сумму в банк, как тот лопнул. За считаные минуты друзья потеряли все и превратились в неудачников. История приобретает иной оборот, когда выясняется, что сбережения присвоил некий адвокат. Герои решают вернуть деньги, а для этого — ограбить грабителя. Рейтинг IMDb — 7,3

Игра (Le jeu, 2018)

Старые друзья встречаются за ужином. Они кладут телефоны на стол и заключают уговор: отвечать на все звонки и сообщения, которые будут поступать этим вечером. Рейтинг IMDb — 6,8

Святая Фрэнсис (Saint Frances, 2019)

Оставив работу официантки, Бриджит устраивается няней. Ее подопечной становится 6-летняя девочка, с которой они быстро находят общий язык. В личном плане тоже все спокойно, но судьба подкидывает очередной сюрприз: Бриджит беременна. Рейтинг IMDb — 6,9

Паддлтон (Paddleton, 2019)

Двое приятелей по игре в паддлтон отправляются в совместное путешествие. Один из них неизлечимо болен. Если раньше мужчин связывала только игра, то теперь их знакомство перерастает в крепкую дружбу. Рейтинг IMDb — 7,2

Тот самый год (This is the Year, 2020)

Чтобы завоевать девушку мечты, старшеклассник-ботаник решается на последнюю попытку. Вместе с друзьями он отправляется в поездку на крупный музыкальный фестиваль, где выступит их любимая группа. Парень всячески пытается понравиться девушке, не замечая той, что уже давно симпатизирует ему. Рейтинг IMDb — 8,4

Особенные (Hors normes, 2019)

Бруно — основатель организации, занимающейся опекой над детьми с аутизмом. Его друг Малик работает в похожем учреждении. Мужчины посвящают этому все свободное время и однажды сами становятся опекунами. На них сваливается много хлопот и забот, но приятели хорошо справляются. До тех пор, пока к Бруно не приходит проверка, угрожающая закрыть его учреждение. Рейтинг IMDb — 7,4

Счастливчик (Lucky, 2017)

Одинокий старик доживает свой век в маленьком городке. Каждый его день похож на предыдущий. В какой-то момент мужчина понимает, что отведенное ему время скоро закончится. Он отправляется в путешествие, которое заставит его переосмыслить всю свою жизнь. Рейтинг IMDb — 7,3

Частная жизнь (Private Life, 2018)

Семья переживает кризис из-за бездетности. Брак трещит по швам, а очередная попытка забеременеть заканчивается неудачей. Ричарду и Рэйчел кажется, что все потеряно, когда в их окружении появляется девушка Сэди. Она помогает паре по-новому взглянуть на вещи. Рейтинг IMDb — 7,2

Восхождение (The Climb, 2019)

Кайл и Майк дружат с раннего детства. Вместе они пережили многое, пока на их пути не встала женщина. Выдержит ли их дружба такое испытание? Рейтинг IMDb — 7,0

Свидание с Эмбер (Dating Amber, 2020)

Эдди и Эмбер вынуждены скрывать свою ориентацию. Чтобы прекратить издевательства ровесников, они притворяются парой. Рейтинг IMDb — 7,0

Мужчины со слабостями (Come As You Are, 2019)

Трое парней с инвалидностью отправляются на поиски взрослых приключений. В пути они то и дело попадают в разные ситуации. Но когда физические возможности ограничены, а желание жить полной жизнью — нет, никакие препятствия не смогут помешать. Рейтинг IMDb — 6,8

1 + Эверест (L’ascension, 2017)