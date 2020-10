30+ крутых сериалов с самым высоким рейтингом за всю историю кино

Сериалы давно вышли из категории мыльных опер и вполне могут посоперничать с полнометражными киношедеврами. Многие произведения в состоянии держать зрителя в напряжении на протяжении десятка серий, постоянно удивляя новыми сюжетными поворотами. Когда погода не радует, можно побаловать себя, устроив настоящий марафон с участием любимых многосерийных фильмов.

Мы в AdMe.ru тоже любим порадовать себя долгоиграющими телевизионными историями после напряженного трудового дня. Осторожно, в наш список телевизионных саг попали только отборнейшие экземпляры, есть шанс застрять у голубого экрана до рассвета.

4 душевных сериала про любовь, крепкую дружбу и нежные чувства

Гордость и предубеждение (Pride and Prejudice), 1995

Телевизионная постановка знаменитого романа Джейн Остин. Образы главных героев — Элизабет и мистера Дарси — уже успели перекочевать во многие современные произведения. Хотя книга была написана в XIX веке, тема гордости, снобизма и социальных различий, которые не позволяют людям признаться в любви друг другу, актуальна до сих пор. Рейтинг IMDb — 8,8

Шерлок (Sherlock), 2010–2017

Современная версия нетленного произведения Артура Конан Дойла. Шерлок Холмс живет в Лондоне в наши дни и ведет себя более эксцентрично, нежели его литературный прототип. Доктор Ватсон теперь молодой ветеран афганской войны. Он страдает от посттравматического расстройства, но отважно опекает своего социопатического соседа и учит его премудростям человеческих взаимоотношений. Рейтинг IMDb — 9,1

Дрянь (Fleabag), 2016–2019

В современном Лондоне живет молодая девушка, которая отважно пытается справиться со всеми трудностями самостоятельно и упрямо отвергает любую возможную помощь. Ее попытки изменить окружающий мир или что-то в собственном существовании приводят к неожиданным результатам. Рейтинг IMDb — 8,7

Невероятная миссис Мэйзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017 — настоящее время

Очаровательная и энергичная Мириам еще в юности четко распланировала свое будущее: колледж, свадьба, идеальная семья и детишки. И успешно претворила эту идею в жизнь. Она обитает в Нью-Йорке с супругом и двумя отпрысками. Неожиданно муж Мириам сбегает от нее к любовнице. Теперь главной героине необходимо отстраивать все заново. Рейтинг IMDb — 8,7

7 остросюжетных сериалов для тех, кто любит погорячее

Во все тяжкие (Breaking Bad), 2008–2013

Брутальный сериал, который совершенно не щадит своих зрителей. Несомненно приглянется тем, кто любит мрачный реализм и не менее мрачный сюр. Школьный учитель химии Уолтер Уайт неожиданно узнает, что он неизлечимо болен и жить ему осталось всего 2 года. Теперь терять нечего, но необходимо позаботиться о семье — беременной жене и сыне-инвалиде. Рейтинг IMDb — 9,5

Клан Сопрано (The Sopranos), 1999–2007

Мрачноватая драма здесь отлично переплетается с черной комедией. Перед нами предстает жизнь мафиозного клана, которую мы видим глазами главного героя Тони Сопрано. Рабочие будни и семейные моменты перемежаются беседами Тони с его психотерапевтом. Рейтинг IMDb — 9,2

Острые козырьки (Peaky Blinders), 2013 — настоящее время

События развиваются в 20-е годы прошлого века в Бирмингеме. Члены банды и по совместительству кровные братья Шелби возвращаются домой после Первой мировой войны и превращаются в жестоких гангстеров. Банда «Острые козырьки» оказывается втянута не только в дела, происходящие в родном городе, но и в события, имеющие большое значение для всей страны. Рейтинг IMDb — 8,8

Очень странные дела (Stranger Things), 2016 — настоящее время

В маленьком городишке, где все превосходно знают друг друга, вдруг начинают происходить загадочные события. А в центре всего этого светопреставления оказывается четверка закадычных друзей. Когда один из них исчезает, трое других решаются на самостоятельные поиски. Рейтинг IMDb — 8,8

Пацаны (The Boys), 2019 — настоящее время

В современном мире некоторые люди наделены сверхспособностями, а остальная часть населения считает их истинными героями. Однако за яркими костюмами и рекламной мишурой скрываются довольно неприятные личности, полные гордыни и презрения к простым смертным. Разоблачением и уничтожением этих мнимых супергероев и занимается команда «Пацанов». Каждый из участников группы имеет свои личные причины на вендетту. Рейтинг IMDb — 8,7

Аисты вернутся (Vratice se rode), 2007–2008

Два белградских парня пытаются заработать воровством, однако преступники они никудышные и все время попадают впросак. Действие развивается в столице Сербии и небольшой деревушке Баранда. В сериале затрагиваются темы любви, дружбы, судьбы, жизни и смерти. Рейтинг IMDb — 8,9

Игра престолов (Game of Thrones), 2011–2019

Сериал поставлен по известной литературной серии Джорджа Мартина, которая, кстати, далека от завершения. Это произведение разделило всех зрителей на поклонников книг и экранного воплощения саги. Какой бы версии вы ни придерживались, посмотреть эпос, несомненно, стоит. А может и пересмотреть перед выходом предпоследней книги Мартина из цикла «Песнь Льда и Пламени». Это знаковое событие должно произойти в 2021 году. Рейтинг IMDb — 9,2

6 сериалов для всей семьи, которые можно смотреть не только взрослым, но и детям

BBC: Замерзшая планета (Frozen Planet), 2011–2012

На нашей планете есть безмолвные, застывшие в снежном молчании земли, скованные льдом. Кажется, в таком холоде ничего не может существовать. Но создатели документального сериала доказывают обратное. Здесь бурлит жизнь, пусть и лишенная мистики «Игры престолов», но не мене увлекательная и пугающая. Рейтинг IMDb — 9,0

Аватар: Легенда об Аанге (Avatar: The Last Airbender), 2005–2008

В вымышленном мире мультфильма существует 4 нации: Племя Воды, Царство Земли, Народ Огня и Воздушные Кочевники. Принадлежность к определенному народу дает различные магические способности. А баланс в мире должен поддерживать Аватар, который владеет всеми 4 стихиями. Однако равновесие нарушено, и юный Аанг должен спасти мир. Рейтинг IMDb — 9,2

Космос: Пространство и время (Cosmos: A Spacetime Odyssey), 2014

Эпическое повествование о звездах и Вселенной. Ведущим шоу стал известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он доходчиво рассказывает нам не только о далеких звездах и космических явлениях, но и том, как возникла жизнь и что такое эволюция. Рейтинг IMDb — 9,2

Светлячок (Firefly), 2002–2003

Культовый сериал, который оставил всех поклонников в глубокой печали своим неожиданным завершением. Действие происходит в далеком будущем, где капитан торгового космолета «Светлячок» переживает всевозможные приключения со своей разношерстной командой. Экипаж корабля берется за любую работу, законную и не очень, и нередко оказывается перед сложными моральными дилеммами. Рейтинг IMDb — 9,0

Планета Земля (Planet Earth), 2006 и 2016

Не все игровые сериалы так увлекают, как серия фильмов о нашей планете от компании BBC. Окружающий мир таит в себе не меньше драматических и комедийных моментов, чем вымышленные вселенные. Четкие фотографии, яркие, насыщенные цвета и фантастическая музыка от Ханса Циммера — это произведение подходит для любой аудитории, будь вам хоть 8 лет, хоть 80. Рейтинг IMDb — 9,5

Гравити Фолз (Gravity Falls), 2012–2016

Детский мультик, графика и абсурдный юмор которого любого взрослого приведут в восторг. Близняшки Мейбл и Диппер отправляются на каникулы к своему дядюшке Стэну в городок Гравити Фолз. Но скучные летние деньки в тихом захолустье оборачиваются крутыми приключениями. Герои встретятся с фантастическими тварями, найдут загадочный дневник и будут исследовать мистический лес. Рейтинг IMDb — 8,8

6 сериалов для тех, кому не хватает адреналина в реальной жизни

Фарго (Fargo), 2014 — настоящее время

В больнице города Бемиджи после аварии очутился Лорн Малво, убийца и социопат. Случайное знакомство этой мрачной личности со страховым агентом Лестером Найгаардом запускает цепочку мрачных и трагических событий. «Фарго» — это сериал-антология, который состоит на данный момент из 3 сезонов. Выпуск 4-го запланирован на 2021 год. Рейтинг IMDb — 8,9

Личность (Sahsiyet), 2018

Главный герой, Агах, тихо живет в преуспевающем районе Стамбула, его супруга давно умерла, а дочь уехала за границу. Неожиданно мужчине ставят диагноз — болезнь Альцгеймера, а значит, вскоре его воспоминания исчезнут. И тогда Агах понимает, что неизбежное забытье — это преимущество. Он наконец-то может осуществить мрачный план, который обдумывал давно. Это решение связывает судьбу Агаха и Невры, единственной женщины-офицера в стамбульском отделе убийств. Рейтинг IMDb — 9,1

Настоящий детектив (True Detective), 2014 — настоящее время

Сериал-антология, где сюжеты всех сезонов разные, но объединяет их создатель, общее гнетущее настроение и загадочная атмосфера. Первый «Настоящий детектив» погружался в размытую топь луизианских болот. Второй показывал мрачную изнанку индустриального города. Третий швырял зрителя из одного временного пространства в другое, спутывая нити повествования в клубок. Разгадать, что же происходит на экране и куда главных героев приведет детективная линия, практически невозможно. Хотя в сериале нет стандартных для ужастика скриммеров, но четко выстроенные кадры и отлично подобранная музыка заставляют зрителя постоянно нервно сжиматься в предвкушении чего-то нехорошего. Рейтинг IMDb — 8,9

Тетрадь смерти (Death Note: Desu nôto), 2006–2007

Культовое аниме, которое понравится даже зрителям, далеким от этого жанра. В центре сюжета ученик старшей школы, умный, но циничный парнишка. В его руки попадает необычная тетрадь — любой, чье имя будет записано в ней, погибнет. И мальчик решает таким образом вершить справедливость, убивая преступников. Увидев закономерность в этих загадочных смертях, полиция назначает лучшего детектива на расследование этого дела. Рейтинг IMDb — 9,0

Тьма (Dark), 2017–2020

Немецкий сериал, пропитанный мрачной и гнетущей атмосферой. В маленьком городке пропадают 2 ребенка, что проливает свет на двойную жизнь и запутанные отношения сразу 4 семей. Темные картины леса, персонажи, пребывающие на грани нервного срыва, неожиданные повороты сюжета — все это держит в постоянном напряжении на протяжении 3 сезонов. Рейтинг IMDb — 8,8

Когда они нас увидят (When They See Us), 2019

Сериал основан на реальных событиях, произошедших в Нью-Йорке в 1989 году. 5 подростков были обвинены в преступлении, осуждены и приговорены к тюремным срокам от 6 до 13 лет. Однако и в заключении они продолжали настаивать на своей невиновности. Произведение охватывает временной период с 1989 по 2002 год, начиная с первых допросов и заканчивая оправдательным приговором. Рейтинг IMDb — 8,9

8 уморительных комедий для тех, кто любит посмеяться до слез

Дуракам везет (Only Fools and Horses...), 1981–2003

Главные персонажи — предприимчивая семейка работяг, проживающая в Лондоне. 2 брата всеми возможными способами пытаются заработать денег, стараясь при этом трудиться как можно меньше. Сериал было бы правильнее назвать «Работа дураков любит», потому что большинство шуток касается именно этой жизненной философии семейки. Рейтинг IMDb — 8,9

Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm), 2000 — настоящее время

У главного героя Ларри есть все, о чем только можно мечтать: великолепная карьера, добрые друзья и любящая супруга. Вот только хорошим характером он не осчастливлен. Что и ставит его постоянно в неловкие и глупые ситуации. Сериал основан на жизни его создателя, Ларри Дэвида, который и играет главную роль. Рейтинг IMDb — 8,7

Друзья (Friends), 1994–2004

Короткие истории, которые можно пересматривать бесконечно. 6 главных героев — Росс, Рэйчел, Моника, Чендлер, Джо и Фиби — обитают в Нью-Йорке. За 10 лет друзья переживают множество забавных моментов, постигают превратности семейной жизни, учатся дружить и любить. Рейтинг IMDb — 8,9

Офис (The Office), 2005–2013

Сериал создан по мотивам одноименной британской телевизионной саги (ее, кстати, тоже стоит посмотреть). Сделанный в псевдодокументальном стиле, он рассказывает о жизни рабочего коллектива небольшой компании в Пенсильвании. Коллеги, каждый из которых имеет свои причуды, постоянно ссорятся, мирятся, плетут интриги и попадают в нелепые ситуации. Pейтинг IMDb — 8,9

Монти Пайтон: Летающий цирк (Monty Python’s Flying Circus), 1969–1974

Неувядающая классика британской комедии. Здесь юмор доведен до уровня запредельного абсурда, когда зритель уже и не понимает, почему он смеется, но продолжает сдавленно икать. Многие сюжеты выглядят по-настоящему безумными, немного безвкусными, а порой и непристойными, но менее уморительными они от этого не становятся. Рейтинг IMDb — 8,8

Нейтан спешит на выручку (Nathan for You), 2013–2017

Комедийный документальный сериал. Главный персонаж, Нейтан Филдер, помогает маленьким коммерческим предприятиям встать на ноги. Для этого он использует и собственный жизненный опыт, и теоретические знания. Однако зачастую неожиданные решения Нейтана и его необычный подход приводят к весьма непредсказуемым последствиям. Рейтинг IMDb — 8,8

В Филадельфии всегда солнечно (It’s Always Sunny in Philadelphia), 2005 — настоящее время

5 приятелей владеют не слишком-то успешным ирландским пабом в южной Филадельфии. Они величают себя «шайкой», но назвать их настоящими закадычными друзьями сложно. Герои все время ссорятся, соревнуются друг с другом и пытаются что-то доказать. Но все их фантастические планы, направленные на обогащение или повышение социального статуса, обычно заканчиваются громким пшиком. Рейтинг IMDb — 8,8

Рик и Морти (Rick and Morty), 2013 — настоящее время

Гениальный, но лишенный совести и моральных принципов ученый Рик и его бестолковый внук Морти исследуют Вселенную, зачастую создавая хаос на своем пути и попадая в серьезные переделки. Пародия на комедию (как бы забавно это ни звучало) «Назад в будущее». Рейтинг IMDb — 9,2

6 сериалов, которые показывают известные вещи с неожиданной стороны. И призывают задуматься

Корона (The Crown), 2016 — настоящее время

История юной королевы Елизаветы II, которая в свои 24 года оказывается в весьма непростой ситуации. Она должна возглавить самую известную монархическую династию в мире, а также выстроить взаимоотношения с прославленным премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Британская империя катится к закату, в мире царит хаос, а на трон восходит новая правительница. Рейтинг IMDb — 8,7

Черное зеркало (Black Mirror), 2011 — настоящее время

Это не единое повествование, а антология, состоящая из коротких не связанных друг с другом историй. В каждой автор по-своему высказывается на тему современных технологий и того, каким образом они меняют мир в целом и отдельных людей в частности. Некоторые эпизоды забавны, другие пугают, а трети вызывают неподдельную грусть. Но все они заставляют нас задуматься над, казалось бы, очевидными вещами. Рейтинг IMDb — 8,8

Рим (Rome), 2005–2007

Яркая и полная событий история превращения Римской республики в империю. Особую прелесть сериалу придает то, что повествование ведется как от лица сильных мира сего — Юлия Цезаря и его семьи, — так и с позиции простых граждан — солдат и их родственников. Рейтинг IMDb — 8,7

Твин Пикс (Twin Peaks), 1990–1991

В идиллически мирном и тихом городке Твин Пикс жизнь идет своим чередом. Неожиданно на берегу озера обнаруживают тело девушки Лоры Палмер. Расследовать убийство приезжает специальный агент ФБР Купер. Однако дело заводит его куда дальше, чем он планировал. Рейтинг IMDb — 8,8

По ту сторону изгороди (Over the Garden Wall), 2014

Затерянный в пространстве и времени, где-то по ту сторону облаков, стоит загадочный лес под названием «Неизведанное». Именно тут и очутились 2 брата, Вирт и Грег. С помощью новообретенных друзей они пытаются найти путь домой сквозь сумрачные и мглистые дебри загадочной чащи. Мультипликационный сериал с восхитительной музыкой и очаровательной анимацией. Рейтинг IMDb — 8,8

Чернобыль (Chernobyl), 2019

Сериал основан на реальных событиях — катастрофе, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Мы видим не только панораму самого происшествия, но и истории простых людей, которые оказались в невыносимых условиях и отдали свои жизни ради спасения соотечественников. Действительность того времени воссоздана в малейших деталях, что погружает зрителя в особую атмосферу СССР середины 80-х годов. Рейтинг IMDb — 9,4