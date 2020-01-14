30 крутых фильмов, у которых есть все шансы завоевать «Оскар» в этом году

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13 января 2020 года был объявлен список номинантов на престижную премию «Оскар». Фаворитами года стали такие фильмы, как «Однажды в... Голливуде», «Джокер» и корейский фильм «Паразиты». Завоюют ли они желанную статуэтку или их обгонят не менее интересные фильмы, мы узнаем только 10 февраля, в день проведения церемонии вручения «Оскар».

А пока мы AdMe.ru делимся с вами списком номинантов и пытаемся угадать, какой же фильм получит заветную статуэтку.

1. Брачная история

Семейная жизнь не всегда бывает идеальной. Первые несколько лет у вас может быть идиллия в отношениях, а потом брак начинает трещать по швам. Именно так и произошло у главных героев фильма — театрального режиссера Чарли и актрисы его театра Николь. Чарли все устраивало в семейной жизни, но Николь считает, что потеряла себя. Она переезжает в Лос-Анджелес, забрав сына, получает роль в сериале и находит классного адвоката по разводам. Теперь Чарли предстоит разрываться на 2 города, чтобы продолжать работать и видеться с ребенком.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Адам Драйвер), «Лучшая актриса» (Скарлетт Йоханссон), «Лучшая актриса второго плана» (Лора Дерн), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший композитор»

2. Ford против Ferrari

После крупной ссоры бизнесмен и внук знаменитого владельца заводов Генри Форд II решил утереть нос самому Энцо Феррари. Столкнувшись с сильными конкурентами, Генри поручает менеджеру компании нанять бывшего победителя гонок «24 часа Ле-Мана» Кэрролла Шелби для разработки лучшего в мире автомобиля. В команду также входит отважный гонщик Кен Майлз, которого интересуют не решения руководства, а только победа.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший монтаж» и еще 2 номинации

3. Паразиты

Небольшая корейская семья живет в сыром полуподвале и пытается свести концы с концами, складывая из картонок коробки для пиццы. Однажды друг сына семейства предлагает тому заменить его и поработать репетитором у школьницы в богатой семье. Подделав диплом, парень приезжает в шикарный особняк и производит хорошее впечатление на хозяйку дома. Тут ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссер» (Пон Чжун Хо), «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий»

4. Джуди

Это история о закате жизни голливудской звезды Джуди Гарленд. Сыграв в фильме «Волшебник страны Оз», она обрела мировую славу и полностью посвятила себя актерской карьере. Зимой 1968 года Джуди решает дать серию концертов в клубе, где поклонники доводят ее до полного истощения. Актриса не знает, хватит ли у нее сил идти дальше, и не подозревает, что это шоу может стать для нее последним.

Номинации: «Лучшая актриса» (Рене Зеллвегер), «Лучший грим и прически»

5. Ирландец

В доме престарелых пожилой мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. В 1950-е он работал простым водителем грузовика и думал, что маляры — это те, кто красит дома. Однажды он случайно знакомится с криминальным авторитетом, который берет парня под свое крыло. Теперь Фрэнк по прозвищу Ирландец работает «маляром» — мафиозным киллером.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» (Аль Пачино и Джо Пеши), «Лучший режиссер» (Мартин Скорсезе), «Лучшая работа оператора», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший монтаж», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшие визуальные эффекты» и еще 2 номинации

6. Маленькие женщины

Фильм, снятый по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт, рассказывает о взрослении 4 непохожих друг на друга сестер — романтичной Мег, настоящем сорванце Джо, робкой Бет и хитрой Эмми. Девушки пройдут много жизненных уроков, встретят любовь и переживут утрату.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Сирша Ронан), «Лучшая актриса второго плана» (Флоренс Пью), «Лучший дизайн костюмов», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший композитор»

7. Однажды в... Голливуде

Фильм рассказывает о 2 вымышленных персонажах — бывшей звезде вестернов Рике Далтоне и о его верном друге, шофере и каскадере Клиффе Буте. Оба парня пытаются найти свое место под солнцем в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Вместе с ними в киноленте появляются персонажи из реального мира: Шэрон Тейт (Марго Робби), Роман Полански (Рафал Заверуха), члены секты Чарльза Мэнсона и др. Если вы любите фильмы Квентина Тарантино, то этот фильм точно не оставит вас равнодушным.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Леонардо Ди Каприо), «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт), «Лучший режиссер» (Квентин Тарантино), «Лучшая работа оператора», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший оригинальный сценарий» и еще 3 номинации

8. Скандал

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 2016 году на телеканале Fox News. Сотрудницы компании разоблачили своего босса, основателя популярной и противоречивой медиаимперии всех времен, и смогли свергнуть его с трона.

Номинации: «Лучшая актриса» (Шарлиз Терон), «Лучшая актриса второго плана» (Марго Робби), «Лучший грим и прически»

9. Джокер

Это история о становлении самого харизматичного злодея комиксов, а также врага Бэтмена — Джокера. Сюжет переносит нас в 1980-е годы, когда Артур Флек работал клоуном и мечтал стать комиком. Однажды его мечты рушатся, и он находит утешение в других вещах, попутно разрушая себя изнутри.

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Хоакин Феникс), «Лучший режиссер» (Тодд Филлипс), «Лучшая работа оператора», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший монтаж», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший композитор» и еще 3 номинации

10. Боль и слава

Талантливый режиссер Сальвадор на закате своей карьеры оглядывается назад и вспоминает свое прошлое: маму, когда она была молодой и сильной, людей, с которыми он создавал фильмы, раннее творчество и любовь. Все это приводит творца к размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.

Номинации: «Лучший актер» (Антонио Бандерас), «Лучший фильм на иностранном языке»

Также в номинантах 2020 года

«1917» — «Лучший фильм», «Лучшая работа оператора», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший композитор», «Лучший грим и прически», «Лучшие визуальные эффекты» и еще 4 номинации «Кролик Джоджо» — «Лучший фильм», «Лучшая актриса второго плана» (Скарлетт Йоханссон), «Лучший режиссер» (Сэм Мендес), «Лучший дизайн костюмов», «Лучший монтаж», «Лучший адаптированный сценарий» «Два Папы» — «Лучший актер» (Джонатан Прайс), «Лучший актер второго плана» (Энтони Хопкинс), «Лучший адаптированный сценарий» «Прекрасный день по соседству» — «Лучший актер второго плана» (Том Хэнкс) «Гарриет» — «Лучшая актриса» (Синтия Эриво), «Лучшая песня» «Дело Ричарда Джуэлла» — «Лучшая актриса второго плана» (Кэти Бэйтс) «Как приручить дракона — 3» — «Лучший анимационный фильм» «Я потерял свое тело» — «Лучший анимационный фильм» «Клаус» — «Лучший анимационный фильм» «Потерянное звено» — «Лучший анимационный фильм» «История игрушек — 4» — «Лучший анимационный фильм», «Лучшая песня» «Маяк» — «Лучшая работа оператора» «Достать ножи» — «Лучший оригинальный сценарий» «Отверженные» — «Лучший фильм на иностранном языке» «Тело Христово» — «Лучший фильм на иностранном языке» «Страна меда» — «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший документальный фильм» «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — «Лучший композитор», «Лучшие визуальные эффекты» «Рокетмен» — «Лучшая песня» «Малефисента: Владычица тьмы» — «Лучший грим и прически» «Мстители: Финал» — «Лучшие визуальные эффекты»