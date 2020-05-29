30+ кадров, которые покажут, что творится на съемках известных фильмов, пока камеры выключены

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Зеленые экраны и постоянное присутствие в фильмах компьютерной графики требуют от актеров крайне развитого воображения. А зрителям, наоборот, хочется увидеть съемочную площадку их глазами. Рассмотреть места, где пейзажи оказались нарисованными, изучить странные костюмы, узнать, на какие уловки идут гримеры, и просто почувствовать себя частью съемочной группы.

Мы в AdMe.ru любим узнавать, что происходит за кадром любимых фильмов и сериалов, поэтому сделали все возможное, чтобы можно было увидеть съемочную площадку в момент, когда камеры выключены. А в конце статьи вас ждет бонус: пример того, что магия кино теперь встречается в самых неожиданных местах.

31. Посмотрите на эту сцену из фильма «Мстители: Война бесконечности» с другой стороны... Со стороны Джоша Бролина

30. Идрис Эльба и его дублер на съемках фильма «Темная башня»

29. Галь Гадот назвала фото со съемок «Чудо-женщины» «обычными женскими буднями»

28. Зои Салдана готовится к роли Гаморы во вселенной «Мстителей»

27. Шон Ганн — один из актеров, который воплотил в жизнь образ Ракеты из «Стражей Галактики»

26. Этот каскадер помогал Мелиссе Бенойст выполнять трюки в сериале «Супергерл»

25. Одетт Эннабл тренируется держаться в воздухе для съемок в сериале «Супергерл»

24. Бри Ларсон тоже пришлось учиться летать для фильма «Капитан Марвел»

23. Дэвид Рэмси и Стивен Амелл стоят в воде во время съемок сериала «Стрела»

22. Карен Гиллан было непросто согреться в своем костюме во время съемок «Джуманджи»

21. В роли Небулы во вселенной «Мстителей» Карен Гиллан было, кажется, теплее

20. В конце дня лицо Небулы выглядело так

19. Генри Кавилл готовится к съемкам в сериале «Ведьмак»

18. А здесь ведьмак с лошадью, которая сыграет Плотву во втором сезоне

17. Актеры сериала «Чужестранка» смотрят футбол в перерыве между съемками

16. Эванджелин Лилли в последний день съемок фильма «Человек-муравей и Оса»

15. Бенедикт Камбербэтч перед съемками в «Мстителях»

14. Майкл Мэндо, «Лучше звоните Солу»: «В следующем эпизоде Начо, Джимми и Блинджи поедут играть в керлинг!»

13. «Маленькие женщины» и много картошки фри

12. Эмилия Кларк на съемках «Игры престолов»: «Джейсон Момоа, из-за тебя у меня синеют волосы»

11. Актеры «Игры престолов» Рори Макканн и Владимир Фурдик

10. Вот так выглядел на съемках «Звездных войн» Джа-Джа Бинкс

9. «Звездные войны»: Дарт Мол и его радужный зонт

8. Зверь из вселенной «Людей Икс» в перерыве рисует акварелью

7. Декорация для «Доктора Кто» строится из контейнера

6. Репетиция во время съемок «Дракулы»

5. Фото со съемок фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

4. Эффектное селфи Тома Холланда

3. Спайдермен Том Холланд: «Спасибо вам, друзья, за мое классное кресло»

2. Съемки фильма «Покемон. Детектив Пикачу» напоминают, что у актеров должно быть очень развитое воображение

1. Эмма Уотсон на съемках «Красавицы и чудовища»

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