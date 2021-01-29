30+ фактов со съемок культовых фильмов, которым в этом году внезапно исполняется 20 лет
Вы можете поверить в то, что с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже 20 лет? Мы тоже очень удивились, узнав, что лента «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 2001 году. Тогда нам стало любопытно, какие же еще известные картины отмечают в 2021 году юбилей, и оказалось, что их множество: от «11 друзей Оушена» до «Малхолланд Драйва».
Лишний раз поразившись, как быстро летит время, мы в AdMe.ru решили выяснить наиболее яркие закулисные подробности некоторых наших любимых фильмов, которые мы пересматриваем даже спустя 20 лет.
Гарри Поттер и философский камень
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Изначально фильм должен был снимать Стивен Спилберг, но отказался от проекта, чтобы снять ленту «Искусственный разум». К тому же он был не готов принимать участие в создании фильма для детей. В итоге режиссером стал Крис Коламбус, у которого был немалый опыт работы с юными актерами.
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Самым сложным было найти актеров на главные роли. Кастинг-директор предлагала огромное количество кандидатур, но ни один вариант Коламбус не счел «достойным». Тогда на официальном сайте будущего фильма было размещено объявление об открытом кастинге. На главные роли рассматривались только дети из Великобритании, которые были не младше 9 лет и не старше 11.
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Прослушивание проходило в 3 этапа. Сначала дети читали вслух предложенную им страницу из книги, потом должны были сымпровизировать сцену прибытия в Хогвартс и, наконец, зачитать несколько отрывков из сценария.
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Вскоре актеры на главные роли все-таки были утверждены. Помимо Дэниела Рэдклиффа, который ранее уже снимался в нескольких картинах, счастливчиками стали новички Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Крис Коламбус был впечатлен игрой Рэдклиффа в телеадаптации романа «Дэвид Копперфильд», а Джоан Роулинг, увидев его пробы, сказала: «Я не думаю, что Крис Коламбус смог бы найти лучшего Гарри».
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Однако было опасение, что родители мальчика будут против его съемок в столь крупном проекте, как «Гарри Поттер». Режиссеру пришлось лично разговаривать с родителями Рэдклиффа и убеждать их дать свое согласие.
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Кстати, многие фанаты остались недовольны экранным образом Гарри, ведь в книге он был зеленоглазым, а у актера глаза голубые. Сначала продюсеры даже попросили Дэниела надеть цветные контактные линзы, но они оказались для него «мучительно болезненными». Тогда создатели фильма посоветовались с Роулинг, и она разрешила оставить голубоглазого волшебника, чтобы не причинять дискомфорт актеру.
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Руперт Гринт прошел кастинг, заранее выслав съемочной группе видео, где он читал рэп про то, как сильно хочет сняться в этом фильме. Также Руперт сказал, что идеально подходит на роль Рона Уизли, поскольку у него рыжие волосы.
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Эмма Уотсон пришла на кастинг по совету своей преподавательницы театрального мастерства. Ради роли Гермионы юной актрисе пришлось пройти 8 прослушиваний. Говорят, что продюсеры ленты были впечатлены уверенностью Уотсон.
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Первым взрослым актером, которого утвердили на роль, стал Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида. На эту роль также претендовал Робин Уильямс, но ему помешало американское происхождение. Далее утвердили Мэгги Смит, которая должна была перевоплотиться в Минерву Макгонагалл.
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Роль Северуса Снегга вполне могла достаться Тиму Роту, но он отказался от нее, отдав предпочтение картине Тима Бертона «Планета обезьян». Тогда продюсеры решили пригласить Алана Рикмана, чью кандидатуру лично одобрила Джоан Роулинг.
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Перед съемками Роулинг подошла к актеру и раскрыла главный секрет. Она рассказала ключевую информацию о Снегге, в частности о том, что он всегда был влюблен в Лили Поттер и что означает знаменитое слово «всегда». О том, что Северус является двойным агентом, на тот момент не знал никто, ведь финальные книги еще не были опубликованы. По словам Рикмана, это помогло ему создать более сложный и неоднозначный образ Снегга.
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Ричард Харрис, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах, трижды отказывался от этой роли. На тот момент ему был 71 год, и актер просто не был уверен, что у него хватит сил на столь масштабный проект. Однако в дело вмешалась его внучка. Она сказала: «Дедушка, если ты не будешь играть Дамблдора, я больше никогда не буду с тобой разговаривать!»
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Создатели фильма хотели превратить в Хогвартс здание Кентерберийского собора и даже предложили властям Кентербери значительную сумму денег. Но студии было отказано — местное руководство не захотело, чтобы собор ассоциировался с колдовством и магией.
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Во время съемок роскошных застолий в Хогвартсе использовалась настоящая еда, однако актеры должны были быть с ней крайне осторожными. Дело в том, что зачастую она лежала на столах по несколько дней, пока снимали определенную сцену, и под конец третьего или четвертого дня начинала очень неприятно пахнуть.
Ванильное небо
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Это ремейк испанского фильма 1997 года под названием «Открой глаза». Том Круз увидел его на кинофестивале, и картина ему так понравилась, что он купил на нее права. «Ванильное небо» очень точно повторяет оригинальную историю, только теперь дело происходит не в Мадриде, а в Нью-Йорке. Кстати, в обоих фильмах роль Софии исполнила Пенелопа Крус.
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В начале картины можно услышать, как кто-то шепчет по-испански слова abre los ojos, что значит «открой глаза». Это не только отсылка к названию испанской ленты, но и своего рода подсказка, перекликающаяся с темой фильма.
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По интересному стечению обстоятельств, над созданием фильма «Ванильное небо» трудились 2 человека с похожими фамилиями — Том Круз и Пенелопа Крус — и 2 с одинаковыми именами — Кэмерон Диас и Кэмерон Кроу, который был режиссером. Чтобы избежать путаницы, на съемочной площадке Кэмерон Диас называли CD — как компакт-диск.
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Курт Рассел согласился сниматься в фильме, даже не прочитав сценарий.
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В ленте спрятано несколько тайных посланий. Например, на рентгеновском снимке Дэвида написано: «Не буди его» и «Приятных снов».
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В картине много раз встречается цифра 9. Например, часы Дэвида показывают время 9:09. Также это число изображено на рубашке ребенка. Режиссер объяснил, что таким образом он отдал дань уважения группе «Битлз» и их песне «Revolution # 9».
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Сцена, где Том Круз гуляет по Таймс-сквер в полном одиночестве, не компьютерная графика. Съемочной группе на самом деле было дано беспрецедентное разрешение закрыть на некоторое время это обычно многолюдное место. Правда, съемки проходили ранним утром в воскресенье.
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Стивен Спилберг сыграл камео. Его можно увидеть в сцене, где Дэвид отмечает свой день рождения. Дело в том, что во время съемок фильма Спилберг и Круз как раз готовились к совместному проекту «Особое мнение».
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Во время съемок Том Круз рассказал съемочной группе о том, что он разводится с Николь Кидман. Его коллеги узнали эту новость за день до того, как она стала достоянием общественности.
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Фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню «Vanilla Sky», которую исполнил Пол Маккартни.
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По словам режиссера, есть 5 разных интерпретаций финала:
1. Специалист «техподдержки» говорит правду, то есть прошло 150 лет с тех пор, как Дэвид обратился к ним, когда понял, что безнадежно пострадал после аварии. Так что все последующие события — это искусственно вызванный осознанный сон.
2. Весь фильм — это просто сон, о чем свидетельствует наклейка на машине главного героя с надписью «30 февраля 2001 года».
3. События фильма — это то, что видит Дэвид, пока находится в коме.
4. Весь фильм — это лишь сюжет книги, которую пишет Брайан.
5. Все события — это галлюцинации, вызванный лекарствами, которые принимает Дэвид после аварии.
Малхолланд Драйв
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Изначально «Малхолланд Драйв» был задуман как телесериал. Был даже снят пилотный выпуск, но он не понравился телекомпании из-за запутанного повествования и возраста главных героинь: продюсеры посчитали их староватыми. В итоге Дэвид Линч переписал сценарий и превратил его в полнометражный фильм.
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Режиссер выбрал на главные роли Наоми Уоттс и Лауру Хэрринг по их фотографиям. Потом он пригласил актрис на получасовое интервью и признался им, что ранее не видел ни одного фильма с их участием.
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Перед собеседованием Хэрринг попала в небольшую аварию и посчитала ее неким пророчеством, ведь по сюжету ее героиня попадает в автокатастрофу в одной из первых сцен.
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Наоми Уоттс пришла на интервью с Линчем в джинсах и майке, поскольку была только что с самолета. Однако Дэвид попросил ее переодеться и прийти на следующий день в более «гламурном» виде.
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Фильм посвящен молодой актрисе Дженнифер Сайм — подруге Киану Ривза, которая погибла в автокатастрофе. Ее история была немного похожа на историю Бетти.
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В роли голливудского дельца и любителя эспрессо снялся давний приятель Линча — композитор Анджело Бадаламенти, который написал музыку почти ко всем фильмам режиссера.
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Пленки с фильмом поступили в кинотеатры вместе с обращением Дэвида Линча, где он просил механиков сместить изображение немного выше, чтобы верхняя часть кадра была видна лучше, чем нижняя.
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После выхода ленты режиссер отказался давать какие-либо подсказки о значении и символике «Малхолланд Драйва», сказав, что фильм можно понимать как угодно. Однако он настаивал на том, что «это логически связанная и понятная история».
Игры разума
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Сцены фильма снимались последовательно, чтобы помочь Расселу Кроу войти в образ персонажа и лучше показать все его изменения. Так, по замыслу режиссера, шизофрения персонажа сначала должна была проявляться в звуковых галлюцинациях и только потом в зрительных. При этом галлюцинации настоящего Джона Нэша были только слуховыми.
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Джон Нэш действительно был лауреатом Нобелевской премии по экономике, правда, он получил ее не один, а вместе с 2 коллегами за работу «Анализ равновесия в теории некооперативных игр».
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Гипотеза Римана, упомянутая в фильме, является реальной и остается недоказанной на протяжении многих лет. Она включена в список 7 «задач тысячелетия». В 2000 году Институт математики Клэя в Кембридже предложил вознаграждение в размере $ 1 млн тому, кто ее докажет.
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Изначально гримеры решили просто «старить» Рассела Кроу на протяжении всего фильма, но потом актер предложил придавать его лицу черты, присущие настоящему Джону Нэшу. В итоге были использованы новейшие средства в области грима, например силикон, который хорошо имитировал настоящую кожу и сокращал время наложения грима с 8 до 4 часов. Также Кроу носил несколько зубных протезов, которые создавали неправильный прикус.
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На роль Алисии — жены ученого — сначала рассматривалась Сальма Хайек, поскольку она родилась в Республике Сальвадор, как и настоящая Алисия Нэш.
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В реальной жизни супруга Джона Нэша сначала развелась с ним из-за его болезни и сама воспитала их сына, у которого тоже развилась шизофрения. Однако через 38 лет после развода Алисия и Джон вновь поженились, и Нэш на самом деле вернулся преподавать в Принстон.
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Супруги погибли в автомобильной аварии в 2015 году — водитель их такси не справился с управлением. Джону было 86 лет, а его жене 82 года. Оба пассажира не были пристегнуты.
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Фильм «Игры разума» получил 4 премии «Оскар»: за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана.
11 друзей Оушена
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Фильм является ремейком одноименной ленты 1960 года, в которой снялись Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Джои Бишоп. Однако, несмотря на столь впечатляющий актерский состав, многим зрителям фильм не понравился. Например, Джулия Робертс как-то призналась, что «пыталась его посмотреть, но дважды заснула».
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Актеры приняли решение, что будут сниматься за меньший гонорар, чем обычно, чтобы можно было привлечь к работе звезд первой величины. Все усилия окупились: при бюджете в $ 85 млн картина собрала в прокате более $ 450 млн по всему миру.
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Чтобы уговорить Джулию Робертс сняться в фильме, Джордж Клуни прислал ей $ 20 и записку. В ней он сообщал, что знает, что актриса берет за свое участие в фильмах гонорар с цифрой 20 (в те годы актриса получала $ 20 млн за роль). Оценив шутку, Робертс согласилась.
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Изначально на роль Лайнуса был выбран Марк Уолберг, но отказался от участия в съемках ради главной роли в фильме «Планета обезьян». Вместо него был утвержден Мэтт Деймон.
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Каждому актеру было предложено придумать для своего персонажа какую-то определенную особенность. Так, Брэд Питт решил, что его герой Расти будет все время что-то есть.
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Кстати, парик, который надевает Расти, когда прикидывается доктором, — тот же самый, в котором снимался Майк Майерс в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».
- Дон Чидл попросил убрать его имя из титров. В интервью он сказал: «За кадром происходили некоторые вещи, которые мне не нравились, поэтому я просто сказал: „Уберите мое имя“». Правда, актер так и не уточнил, какие именно проблемы он имел в виду.
- После успеха первого фильма стало ясно, что нужно снимать продолжение. Однако сценаристы столкнулись с довольно деликатной ситуацией: Джулия Робертс сказала, что она ждет двойню. К счастью, это обстоятельство не помешало работе, и команда написала сценарий с учетом беременности актрисы.
Какой из перечисленных фильмов вам нравится больше других? Вы часто пересматриваете старые фильмы?