30+ фактов со съемок культовых фильмов, которым в этом году внезапно исполняется 20 лет

Стивен Спилберг сыграл камео . Его можно увидеть в сцене, где Дэвид отмечает свой день рождения. Дело в том, что во время съемок фильма Спилберг и Круз как раз готовились к совместному проекту «Особое мнение».

Во время съемок Том Круз рассказал съемочной группе о том, что он разводится с Николь Кидман . Его коллеги узнали эту новость за день до того, как она стала достоянием общественности.

По словам режиссера, есть 5 разных интерпретаций финала:

1. Специалист «техподдержки» говорит правду, то есть прошло 150 лет с тех пор, как Дэвид обратился к ним, когда понял, что безнадежно пострадал после аварии. Так что все последующие события — это искусственно вызванный осознанный сон.

2. Весь фильм — это просто сон, о чем свидетельствует наклейка на машине главного героя с надписью «30 февраля 2001 года».

3. События фильма — это то, что видит Дэвид, пока находится в коме.

4. Весь фильм — это лишь сюжет книги, которую пишет Брайан.

5. Все события — это галлюцинации, вызванный лекарствами, которые принимает Дэвид после аварии.