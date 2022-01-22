30+ фактов об Эльдаре Рязанове, чьи фильмы мы любим куда больше, чем заливную рыбу

Так или иначе, Эльдар Рязанов для многих из нас стал одним из любимых советских режиссеров. Его фильмы постоянно крутят на телевидении, а мы всегда с огромным интересом наблюдаем за нерешительным Лукашиным в «Иронии судьбы», сопереживаем бесприданнице Ларисе в «Жестоком романсе» и восхищаемся изворотливостью Юрия Деточкина в ленте «Берегись автомобиля». И порой невольно задумываемся о том, что именно этот мастер привил нам хороший вкус к кино.