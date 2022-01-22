30+ фактов об Эльдаре Рязанове, чьи фильмы мы любим куда больше, чем заливную рыбу
Так или иначе, Эльдар Рязанов для многих из нас стал одним из любимых советских режиссеров. Его фильмы постоянно крутят на телевидении, а мы всегда с огромным интересом наблюдаем за нерешительным Лукашиным в «Иронии судьбы», сопереживаем бесприданнице Ларисе в «Жестоком романсе» и восхищаемся изворотливостью Юрия Деточкина в ленте «Берегись автомобиля». И порой невольно задумываемся о том, что именно этот мастер привил нам хороший вкус к кино.
Мы в AdMe.ru просто обожаем все фильмы Эльдара Рязанова и с большим теплом относимся к его творчеству. А когда узнали некоторые факты из жизни режиссера, влюбились еще больше.
- Родился будущий кинорежиссер 18 ноября 1927 года в простой семье в Самаре. Его родители, Александр Рязанов и Софья Шустерман, работали в местном торговом представительстве Тегерана, но с рождением сына перебрались в Москву.
- Спустя 3 года, в 1930-м, по неизвестным причинам семья распалась. А с 7 лет вместе с мамой Эльдара стал воспитывать отчим, который относился к нему как к родному. А еще позже у Эльдара появился единоутробный брат Михаил.
- С детства Рязанов грезил путешествиями и сразу после школы попытался поступить в Одесское мореходное училище. Что сказать, отечественное кино могло многое потерять, если бы его таки приняли в мореходку. Но не сложилось.
- Зато во ВГИК его взяли. Причем выбор на Институт кино у 16-летнего парня пал случайно. Он поступил с другом за компанию. Как признавался сам Рязанов, «мое кинематографическое невежество было поистине катастрофическим». Да и любви к новому делу жизни будущий режиссер не питал.
- Неудивительно, что уже на 2-м курсе он был на грани исключения, но необычайно грамотно выкрутился. Мастер курса хотел выгнать юного режиссера: «Знаете, дорогой Элик, нам все-таки придется с вами расстаться. Мы вас отчисляем из института. Вы слишком молоды». На что Рязанов выпалил: «Когда вы меня принимали, я был на 2 года моложе. Вы могли бы это заметить тогда».
- Но все же институт кинематографистов будущий мастер комедии окончил с отличием в 1950 году. Его дипломной работой стал документальный фильм «Они учатся в Москве», который был настолько хорош, что едва не попал на большие экраны.
- К слову, сценарий к этому фильму Рязанов написал совместно с одногруппницей и своей первой женой — Зоей Фоминой. Поженились они в начале 50-х и прожили вместе более 20 лет. Единственная дочь Рязанова, Ольга, появилась именно в этом браке. Также у режиссера есть внук — писатель Дмитрий Трояновский.
- Человек, который сам никогда не любил, вряд ли смог бы так точно и тонко показать любовь на экране. И действительно, его письмами жене можно с упоением зачитываться: «Здравствуй, любимая, родная! Через два дня будет четыре года, как мы с тобой в один прекрасный солнечный день пошли в ЗАГС, а мальчишки у входа бросали вверх шапки. Меня очень радует, что и через четыре года я люблю тебя очень и очень».
Дочь и внук Эльдара Рязанова.
- После окончания института на протяжении 5 лет Эльдар Рязанов разъезжал по разным уголкам страны и снимал документальное кино. Одна из его короткометражек — «Остров Сахалин» — была отобрана для участия на Каннском кинофестивале. Это стало поворотным моментом в карьере режиссера.
- Разумеется, подобные достижения не остались незамеченными. Рязанов получил приглашение на «Мосфильм» и там стал сорежиссером наряду с Сергеем Гуровым экспериментального игрового фильма «Весенние голоса».
- На молодого режиссера обратил внимание глава «Мосфильма» Иван Пырьев. Именно он доверил будущему мэтру работу над музыкальной комедией «Карнавальная ночь». Ну как доверил, по рассказам, можно сказать, навязал Рязанову сценарий, а отказа категорически не принимал.
- При этом сам Пырьев всячески вмешивался в работу над проектом. Так, Рязанов хотел сделать фильм реалистичным, где в основу легли бы социальные мотивы. Тогда как глава «Мосфильма» настоял на легкомысленном и жизнерадостном характере картины.
- И вот когда фильм был отснят, именитые мастера из художественного совета забраковали его, сказав, что он скучный и бездарный. Но все же ленту «Карнавальная ночь» пришлось выпустить, нужна была новогодняя комедия. И зрители ее оценили: фильм стал лидером проката в 1956 году.
- С тех пор Эльдар Рязанов принял свое трагикомическое, сатирическое режиссерское амплуа. А затем одну за другой начал снимать успешные комедии: «Девушка без адреса», «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу».
- Поворотным моментом в карьере режиссера, да и в истории советского кино в целом, стала встреча Эльдара Рязанова со сценаристом Эмилем Брагинским. Именно их тандем создал большую часть кинохитов того времени.
- Все началось с фильма «Берегись автомобиля», вышедшего на экраны в 1966 году. В основу сюжета легла расхожая легенда тех лет о местном Робин Гуде. Сценарий хоть и был хорош, но пролежал на полках несколько лет. Чтобы продвинуть производство, Рязанов переработал сценарий в повесть, которую выпустил в журнале. Хорошие отзывы и способствовали выходу культовой комедии.
- Во время съемок ленты «Берегись автомобиля» режиссер встретил еще одного единомышленника — композитора Андрея Петрова. В дальнейшем он напишет музыку еще к 11 фильмам Рязанова.
- Рязанов всегда экспериментировал с оттенками комедийного жанра, а его фильмы постепенно становились все более грустными. Все началось с ленты «Ирония судьбы» — это абсолютно рязановская трагикомедия, в которой на первый план выходят лиричность и печальный реализм.
- Казалось бы, «Ирония судьбы» — наивная комедия, но цепляет она похлеще любой драмы. А все потому, что и сам Эльдар Рязанов в то время был влюблен в Нину Скуйбину — свою коллегу по «Мосфильму» и будущую вторую жену. С ней Рязанов познакомился еще будучи женатым на Зое Фоминой. «Расстаться с тобой — все равно что содрать с себя кожу», — писал он тогда Зое. И, кажется, этот фильм отлично передает весь спектр эмоций, которые переживал режиссер.
- Будучи рядом со Скуйбиной, он снял еще несколько хитов, самые известные из которых: «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».
- Режиссер известен постоянными отсылками и камео в собственных фильмах. «Использую служебное положение, потому что служебное положение существует только для того, чтобы им пользоваться, — отшучивался Рязанов по этому поводу. — Я не беру главные роли, я беру маленькие, потому что понимаю, что играть не умею, я не артист, у меня нет артистического образования. Поэтому это такое озорство, типа автографа что-то».
- Всего у Рязанова насчитывается 19 небольших ролей в фильмах, в которых он сам был режиссером. А некоторые сыгранные им персонажи запоминаются не хуже главных героев. Например, пассажир самолета, на плече которого уснул Женя Лукашин. Точно такую роль он исполнил и в ленте Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение».
- Стихи и песни играют большую роль в его фильмах, и многие из них мы знаем до сих пор и наизусть. Примечательно, что автором некоторых из них является Эльдар Рязанов, хоть порой он и скрывал это. Так, Песенку о погоде из «Служебного романа» он выдал за сочинение английского поэта Уильяма Блейка, а песню «Не бойтесь», известную по фильму «Вокзал для двоих», — за стихи Давида Самойлова.
- Популярный романс «Любовь — волшебная страна» из ленты «Жестокий романс» нередко приписывают поэтессе Марине Цветаевой, хотя он также принадлежит перу Рязанова.
- В 1979 году режиссер пробовал себя на телевидении, и вышло очень даже хорошо. Он 7 лет был ведущим телепередачи «Кинопанорама» и подготовил множество программ. Рязанов в непринужденной манере общался с различными знаменитостями, коллегами и телезрителями.
- А в 90-х, после увольнения, он выпустил целую серию авторских проектов. Один из самых интересных циклов был снят в Париже в 1995 году. Тогда ему удалось пообщаться с Брижит Бардо, Романом Полански, Мариной Влади, Жан-Полем Бельмондо и другими французскими звездами.
- В 1994 году его супруги Нины Скуйбиной не стало. Эта потеря была тяжелым ударом для Рязанова. Пережить трудный период помогала подруга Эмма Абайдуллина — она-то в 1995-м и стала третьей женой великого режиссера.
Эльдар Рязанов с третьей женой Эммой Абайдуллиной.
- Заключительные годы кинокарьеры выдались не столь успешными. Режиссер с той же регулярностью выпускал свои фильмы, но прежняя зрительская любовь была уже не такой бурной. Лучшими работами позднего Рязанова можно назвать ленту «Андерсен. Жизнь без любви», снятую по биографии великого сказочника, и комедию «Старые клячи» с Лией Ахеджаковой и Людмилой Гурченко в главных ролях.
- В 2007 году вышло целых 2 сиквела главных новогодних фильмов Рязанова. Он лично снял мюзикл «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», а за производство ленты «Ирония судьбы. Продолжение» взялся Тимур Бекмамбетов.
- Последней режиссерской работой стал видеофильм «Музыка жизни». В нем Рязанов просто зачитывает собственные стихотворения на фоне природы и в своем дачном доме.
- 30 ноября 2015 года великого режиссера не стало. Но, кажется, мы будем вспоминать его еще долгие годы, и не только под Новый год.
Как часто вы пересматриваете фильмы Эльдара Рязанова? Какие работы режиссера входят в число ваших любимых?