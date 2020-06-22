30+ фактов о фильме «Гостья из будущего», который дети ждали больше мультиков и обводили в телепрограмме

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В 2020 году исполняется 35 лет со дня выхода на экраны любимого детского фильма «Гостья из будущего». Кто из советских детей не прилипал к экранам, а потом не играл в «Алису Селезневу и миелофон»? Режиссер Павел Арсенов ранее никогда не снимал подобные ленты и взялся за нее с опаской, а киношное руководство не верило в успех. Но сценарий Кира Булычева, остроумные находки и обаяние главных героев сделали свое дело: картина стала настоящим хитом, который помнят до сих пор.

Нам в AdMe.ru интересно, как придумали и сняли фантастический фильм, который нравился всем. А в бонусе рассказываем о том, кто запланировал и ведет работу над ремейком «Гостьи из будущего».

Актрису на роль Алисы Селезневой искали долго, а остальных ребят выбрали среди школьников

Фильм о приключениях Алисы режиссер решил снимать по совету своего друга Ричарда Викторова, который сделал успешную детскую фантастическую картину «Москва — Кассиопея». И потому что ему понравился сценарий, который написал сам Кир Булычев.

Около полугода длились поиски актеров на роли школьников. Исполнитель роли Коли Садовского вспоминал, что сначала он пробовался на роль Фимы Королева. И вообще эта проба «на Фиму» была своеобразным пропуском в картину. Ее проходили многие ребята. А уже потом их распределяли по ролям согласно типажам и характерам. На роль Коли пригласили Алешу Фомкина, которого заметили в «Ералаше».

На главную роль девочки из будущего претендовало очень много актрис. Ею могла даже стать Наталья Шанаева, которая в итоге сыграла одну из школьниц — Лену Домбазову. Но режиссер никак не мог найти «ту самую». Наташа Гусева пришла с подругой на кастинг, чтобы получить автограф Кира Булычева, и когда Арсенов увидел ее взгляд — Алиса была найдена. Она же поначалу так растерялась, что на вопрос о годе рождения ответила: «1872-й».

Отношения между ребятами были не совсем такими, как в фильме

Конечно, ребята дружили, дурачились, но на это у них было не слишком много времени. Съемки длились долго, и режиссер настаивал, что дети должны учиться, чтобы не отстать от школьной программы. Но учились все нехотя и были рады сбежать. Чтобы не сильно перегружать детей, их съемочный день длился с 10:00 до 15:00.

Алеша Фомкин дружил с Наташей Шанаевой, девочкой, которая играла Лену Домбазову. По сценарию он тоже симпатизирует именно ей. «С Леной Домбазовой дружит. На почве волейбола».

Наташа Гусева была немного стеснительной, вела себя очень скромно, и было трудно поверить, что вскоре в нее будут влюблены все мальчишки СССР. Ведь среди ребят она не пользовалась большой популярностью.

Режиссер хотел, чтобы дети выглядели естественно, поэтому запретил гримерам даже подходить к ним. Но просил ребят не появляться на солнце, чтобы во всех кадрах был одинаковый цвет кожи.

Наташу Гусеву задевали успехи Алисы в фильме, потому что она была не слишком способной ученицей как раз по английскому языку и физкультуре. Актриса вспоминала, что очень долго учила английский текст, которым поражала одноклассников, но на озвучивании за нее говорит носительница языка. Наташа с детства мечтала о профессии биолога, обожала насекомых, а учебники по биологии и химии были с ней даже на съемках.

Кстати, в знаменитом прыжке через забор, конечно, снималась не она. Эту и другие опасные сцены (бег между троллейбусами) исполнила юная гимнастка Оксана Компаниец — она прыгала с подкидной доски, а с обратной стороны забора ее ловили ассистенты.

На съемках было место импровизации, помощи и интересным находкам

Исполнитель роли Коли Садовского, Семен Бузган, вспоминал: «Всякое бывало. И несколько дублей делали, и переснимали. Как правило, даже если сцена удавалась с первого раза, то ее все равно дублировали на всякий случай. Конечно, помогало то, что играл я „самого себя“ — меньше приходилось думать, как сделать. Легче всего, конечно, было работать с мастерами. Взрослые актеры помогали нам во всем: стояли за кадром, подсказывали, говорили, как лучше сделать ту или иную сцену. Мы были детьми, поэтому уровень ответственности у нас был намного ниже».

Одним из сложных моментов для ребят оказалась необходимость озвучивания роли. Было сложно попадать в слова, которые они произносили на экране. Но режиссер настоял, чтобы все озвучивали самих себя.

Михаил Кононов, который сыграл хитрого пирата Крыса, очень много импровизировал на площадке. А Вячеслав Невинный готов был исполнять все трюки своего героя самостоятельно. Но ему, конечно, не позволили.

Актриса Татьяна Божок, которая органично сыграла маму Коли, на самом деле была старше «сына» всего на 12 лет. На момент съемок Алеше Фомкину было 14 лет, а ей — 26.

Когда снимали сцену, где ребята видят Алису и восхищенно произносят ее имя, на самом деле они смотрели не на нее, а на помост с камерой и светофором. Дети выдержали 5 дублей.

Когда отец Алисы разговаривает с «ученым»-Крысом на его родном языке, в качестве инопланетной речи использовали проигранную задом наперед фразу «От топота копыт пыль по полю летит».

В сцене, где Алиса и Юля выходят из подъезда в виде «высокого человека», чтобы пираты их не узнали, в действительности Наташа Гусева сидит на плечах не Марьяны Ионесян, а Алеши Фомкина. Под плащом Алеша ничего не видел, а Наташа командовала, куда идти.

Некоторые спецэффекты создавали месяцами

Флипы в реальном размере заказали специально для съемок, и каждый стоил огромную по тем временам сумму — 5 000 рублей (за эти деньги можно было купить машину). Чтобы снять, как они летают, пришлось сделать их игрушечные версии с маленькими фигурками людей внутри.

Очень сложно было снять здания будущего. Компьютерной графики не существовало, но художники картины нашли выход из положения: они создали маленькие полуметровые макеты зданий и подвешивали их в кадре на лесках, чтобы казалось, что дом находится на заднем плане, а герои — на переднем.

Для кнопок машины времени использовали самый обычный кубик Рубика — он был узнаваем всеми и создавал яркий акцент.

Робот Вертер был придуман специально для фильма, но сделать его механическим было бы сложно. Поэтому было решено, что его сыграет живой человек. Идея оказалась на редкость удачной — для многих это один из любимейших персонажей фильма, который принес в фильм и юмор, и драму.

В сцене, где пираты стреляют бластерами по колоннам, эти колонны были сделаны из пенопласта, а в них заложен небольшой запас взрывчатки. Лучи бластеров нарисовали позже.

Сложнее всего далась съемка переноса во времени Коли Герасимова — цветные кадры было очень трудно создать. Поэтому использовали различные склейки и наложения, и на производство одного кадра мог уйти и месяц.

Миелофон существует до сих пор

Знаменитый прибор изготовили специально для съемок. Режиссер плохо представлял, как будет выглядеть миелофон. Тогда главный художник фильма принесла обычные призмы, которые применялись в производстве фотоаппаратов. Ему понравилось, как загадочно они они выглядят, призмы были порезаны и склеены в форму кристалла.

Нежный звук, который издает прибор, — это Первый концерт Чайковского на большой скорости.

После съемок коробочка с миелофоном осталась у режиссера. Сейчас он хранится у его вдовы Елены Арсеновой. «Миелофон живет в доме, и я никому его не отдам. У меня просили его на время для телевидения, даже расписку предлагали написать с обещанием вернуть, но я всегда отказывалась. Он мне очень дорог».

Многие эпизоды, которые планировались в фильме, зрители так и не увидели

Многие эпизоды были вырезаны или не сняты, потому что не помещались в хронометраж или потеряли актуальность.

В каждой серии должен был появляться фокусник, который был просто отдельным персонажем, не участвовал в сюжете, а просто добавлял юмора. Например, в сцене прощания ребят с Алисой утирал бы им слезы платком.

В сцене похищения миелофона космические пираты сталкивали Алису в пруд. Снимать эпизод не стали: вода оказалась слишком холодной, побоялись, что Наташа простудится и съемки встанут.

В сценарии, когда в класс приходили пираты, учительница падала в обморок, а Алиса сбегала таким образом: «За окном растет большой дуб. Ветви не достают 2 метров до окна. Вдруг Алиса прыгает вперед, на лету хватается за толстый сук, качается на нем, перелетает на следующий и оттуда, как кошка, — на землю». Трюк был слишком сложным, и снимать его не стали.

В сценарии был эпизод, в котором Коля, чтобы уйти от преследования пиратов, предлагал им попробовать вишневое мороженое. Пираты с удовольствием начинали его поглощать, а Коля убегал.

Кроме успехов в английском и прыжках в длину Алиса должна была блестяще играть в баскетбол и доказать сложную теорему по алгебре.

В сцене, где Алиса прыгает через забор, за ней перепрыгивала и Марта Эрастовна (дублерша актрисы Натальи Варлей). Но потом «делать инопланетянку» из нее передумали.

Бонус: создатели фильма «Вторжение» планируют снять ремейк «Гостьи из будущего»

Речь идет именно о ремейке картины, поэтому все сюжетные ходы должны быть сохранены, а лишнего не добавлено. Но создатели говорят о том, что будут использованы спецэффекты, которые понятны и близки современным подросткам. Ведь сама идея ремейка возникла именно потому, что версия 1984 года, по мнению продюсеров, безнадежно устарела технически.

Вы смотрели этот фильм? Что вам в нем нравится больше всего?