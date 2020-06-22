30+ фактов о фильме «Гостья из будущего», который дети ждали больше мультиков и обводили в телепрограмме
В 2020 году исполняется 35 лет со дня выхода на экраны любимого детского фильма «Гостья из будущего». Кто из советских детей не прилипал к экранам, а потом не играл в «Алису Селезневу и миелофон»? Режиссер Павел Арсенов ранее никогда не снимал подобные ленты и взялся за нее с опаской, а киношное руководство не верило в успех. Но сценарий Кира Булычева, остроумные находки и обаяние главных героев сделали свое дело: картина стала настоящим хитом, который помнят до сих пор.
Нам в AdMe.ru интересно, как придумали и сняли фантастический фильм, который нравился всем. А в бонусе рассказываем о том, кто запланировал и ведет работу над ремейком «Гостьи из будущего».
Актрису на роль Алисы Селезневой искали долго, а остальных ребят выбрали среди школьников
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Фильм о приключениях Алисы режиссер решил снимать по совету своего друга Ричарда Викторова, который сделал успешную детскую фантастическую картину «Москва — Кассиопея». И потому что ему понравился сценарий, который написал сам Кир Булычев.
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Около полугода длились поиски актеров на роли школьников. Исполнитель роли Коли Садовского вспоминал, что сначала он пробовался на роль Фимы Королева. И вообще эта проба «на Фиму» была своеобразным пропуском в картину. Ее проходили многие ребята. А уже потом их распределяли по ролям согласно типажам и характерам. На роль Коли пригласили Алешу Фомкина, которого заметили в «Ералаше».
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На главную роль девочки из будущего претендовало очень много актрис. Ею могла даже стать Наталья Шанаева, которая в итоге сыграла одну из школьниц — Лену Домбазову. Но режиссер никак не мог найти «ту самую». Наташа Гусева пришла с подругой на кастинг, чтобы получить автограф Кира Булычева, и когда Арсенов увидел ее взгляд — Алиса была найдена. Она же поначалу так растерялась, что на вопрос о годе рождения ответила: «1872-й».
Отношения между ребятами были не совсем такими, как в фильме
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Конечно, ребята дружили, дурачились, но на это у них было не слишком много времени. Съемки длились долго, и режиссер настаивал, что дети должны учиться, чтобы не отстать от школьной программы. Но учились все нехотя и были рады сбежать. Чтобы не сильно перегружать детей, их съемочный день длился с 10:00 до 15:00.
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Алеша Фомкин дружил с Наташей Шанаевой, девочкой, которая играла Лену Домбазову. По сценарию он тоже симпатизирует именно ей. «С Леной Домбазовой дружит. На почве волейбола».
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Наташа Гусева была немного стеснительной, вела себя очень скромно, и было трудно поверить, что вскоре в нее будут влюблены все мальчишки СССР. Ведь среди ребят она не пользовалась большой популярностью.
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Режиссер хотел, чтобы дети выглядели естественно, поэтому запретил гримерам даже подходить к ним. Но просил ребят не появляться на солнце, чтобы во всех кадрах был одинаковый цвет кожи.
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Наташу Гусеву задевали успехи Алисы в фильме, потому что она была не слишком способной ученицей как раз по английскому языку и физкультуре. Актриса вспоминала, что очень долго учила английский текст, которым поражала одноклассников, но на озвучивании за нее говорит носительница языка. Наташа с детства мечтала о профессии биолога, обожала насекомых, а учебники по биологии и химии были с ней даже на съемках.
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Кстати, в знаменитом прыжке через забор, конечно, снималась не она. Эту и другие опасные сцены (бег между троллейбусами) исполнила юная гимнастка Оксана Компаниец — она прыгала с подкидной доски, а с обратной стороны забора ее ловили ассистенты.
На съемках было место импровизации, помощи и интересным находкам
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Исполнитель роли Коли Садовского, Семен Бузган, вспоминал: «Всякое бывало. И несколько дублей делали, и переснимали. Как правило, даже если сцена удавалась с первого раза, то ее все равно дублировали на всякий случай. Конечно, помогало то, что играл я „самого себя“ — меньше приходилось думать, как сделать. Легче всего, конечно, было работать с мастерами. Взрослые актеры помогали нам во всем: стояли за кадром, подсказывали, говорили, как лучше сделать ту или иную сцену. Мы были детьми, поэтому уровень ответственности у нас был намного ниже».
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Одним из сложных моментов для ребят оказалась необходимость озвучивания роли. Было сложно попадать в слова, которые они произносили на экране. Но режиссер настоял, чтобы все озвучивали самих себя.
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Михаил Кононов, который сыграл хитрого пирата Крыса, очень много импровизировал на площадке. А Вячеслав Невинный готов был исполнять все трюки своего героя самостоятельно. Но ему, конечно, не позволили.
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Актриса Татьяна Божок, которая органично сыграла маму Коли, на самом деле была старше «сына» всего на 12 лет. На момент съемок Алеше Фомкину было 14 лет, а ей — 26.
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Когда снимали сцену, где ребята видят Алису и восхищенно произносят ее имя, на самом деле они смотрели не на нее, а на помост с камерой и светофором. Дети выдержали 5 дублей.
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Когда отец Алисы разговаривает с «ученым»-Крысом на его родном языке, в качестве инопланетной речи использовали проигранную задом наперед фразу «От топота копыт пыль по полю летит».
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В сцене, где Алиса и Юля выходят из подъезда в виде «высокого человека», чтобы пираты их не узнали, в действительности Наташа Гусева сидит на плечах не Марьяны Ионесян, а Алеши Фомкина. Под плащом Алеша ничего не видел, а Наташа командовала, куда идти.
Некоторые спецэффекты создавали месяцами
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Флипы в реальном размере заказали специально для съемок, и каждый стоил огромную по тем временам сумму — 5 000 рублей (за эти деньги можно было купить машину). Чтобы снять, как они летают, пришлось сделать их игрушечные версии с маленькими фигурками людей внутри.
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Очень сложно было снять здания будущего. Компьютерной графики не существовало, но художники картины нашли выход из положения: они создали маленькие полуметровые макеты зданий и подвешивали их в кадре на лесках, чтобы казалось, что дом находится на заднем плане, а герои — на переднем.
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Для кнопок машины времени использовали самый обычный кубик Рубика — он был узнаваем всеми и создавал яркий акцент.
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Робот Вертер был придуман специально для фильма, но сделать его механическим было бы сложно. Поэтому было решено, что его сыграет живой человек. Идея оказалась на редкость удачной — для многих это один из любимейших персонажей фильма, который принес в фильм и юмор, и драму.
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В сцене, где пираты стреляют бластерами по колоннам, эти колонны были сделаны из пенопласта, а в них заложен небольшой запас взрывчатки. Лучи бластеров нарисовали позже.
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Сложнее всего далась съемка переноса во времени Коли Герасимова — цветные кадры было очень трудно создать. Поэтому использовали различные склейки и наложения, и на производство одного кадра мог уйти и месяц.
Миелофон существует до сих пор
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Знаменитый прибор изготовили специально для съемок. Режиссер плохо представлял, как будет выглядеть миелофон. Тогда главный художник фильма принесла обычные призмы, которые применялись в производстве фотоаппаратов. Ему понравилось, как загадочно они они выглядят, призмы были порезаны и склеены в форму кристалла.
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Нежный звук, который издает прибор, — это Первый концерт Чайковского на большой скорости.
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После съемок коробочка с миелофоном осталась у режиссера. Сейчас он хранится у его вдовы Елены Арсеновой. «Миелофон живет в доме, и я никому его не отдам. У меня просили его на время для телевидения, даже расписку предлагали написать с обещанием вернуть, но я всегда отказывалась. Он мне очень дорог».
Многие эпизоды, которые планировались в фильме, зрители так и не увидели
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Многие эпизоды были вырезаны или не сняты, потому что не помещались в хронометраж или потеряли актуальность.
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В каждой серии должен был появляться фокусник, который был просто отдельным персонажем, не участвовал в сюжете, а просто добавлял юмора. Например, в сцене прощания ребят с Алисой утирал бы им слезы платком.
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В сцене похищения миелофона космические пираты сталкивали Алису в пруд. Снимать эпизод не стали: вода оказалась слишком холодной, побоялись, что Наташа простудится и съемки встанут.
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В сценарии, когда в класс приходили пираты, учительница падала в обморок, а Алиса сбегала таким образом: «За окном растет большой дуб. Ветви не достают 2 метров до окна. Вдруг Алиса прыгает вперед, на лету хватается за толстый сук, качается на нем, перелетает на следующий и оттуда, как кошка, — на землю». Трюк был слишком сложным, и снимать его не стали.
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В сценарии был эпизод, в котором Коля, чтобы уйти от преследования пиратов, предлагал им попробовать вишневое мороженое. Пираты с удовольствием начинали его поглощать, а Коля убегал.
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Кроме успехов в английском и прыжках в длину Алиса должна была блестяще играть в баскетбол и доказать сложную теорему по алгебре.
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В сцене, где Алиса прыгает через забор, за ней перепрыгивала и Марта Эрастовна (дублерша актрисы Натальи Варлей). Но потом «делать инопланетянку» из нее передумали.
Бонус: создатели фильма «Вторжение» планируют снять ремейк «Гостьи из будущего»
Речь идет именно о ремейке картины, поэтому все сюжетные ходы должны быть сохранены, а лишнего не добавлено. Но создатели говорят о том, что будут использованы спецэффекты, которые понятны и близки современным подросткам. Ведь сама идея ремейка возникла именно потому, что версия 1984 года, по мнению продюсеров, безнадежно устарела технически.
Вы смотрели этот фильм? Что вам в нем нравится больше всего?
Фото на превью Гостья из будущего / Киностудия Горького