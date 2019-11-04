30+ фактов о Мэттью Макконахи и 9 фильмов с его участием, которые вы могли пропустить

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Этот парень — один из ярчайших представителей современного кино. Он зарекомендовал себя как актер, способный на любые эксперименты со своим телом, только бы максимально вжиться в роль. 4 ноября Мэттью Макконахи отмечает 50-летие.

В честь такой знаменательной даты AdMe.ru узнал 34 любопытных факта об этом голливудском красавчике. А еще подготовил список из 9 фильмов, которые вы могли по какой-то досадной причине пропустить. Но, поверьте, эти картины достойны вашего внимания.

Семья

Мэттью Дэвид Макконахи родился 4 ноября 1969 года в городе Ювальде, штат Техас, США. Его мама Мэри работала воспитательницей в детском саду, а позже стала писательницей. Папа актера Джеймс Дональд был профессиональным игроком в американский футбол, а позднее открыл бизнес по поставке труб для нефтепроводов. Примечательно, что родители Мэттью 3 раза женились друг на друге и 2 раза разводились.

У актера есть 2 старших брата — Майкл и Патрик. Майкл снимается на телевидении и уже стал долларовым миллионером. Патрик не родной брат Мэттью и Майкла. Его усыновили родители актера после долгих и безуспешных попыток зачать второго ребенка. Рождение третьего ребенка — Мэттью — не было запланировано и стало неожиданностью для всех членов его семьи.

Мать актера и его брат Майкл.

Мэттью Макконахи имеет английские, немецкие, ирландские, шотландские и шведские корни.

После окончания школы Мэттью не мог определиться с выбором будущей профессии. Он хотел либо стать юристом, либо связать свою жизнь с кино. Прочитав книгу Ога Мандино «Величайший торговец в мире» и вдохновившись ею, Мэттью выбрал второе и поступил в Техасский университет в Остине. В 1993 году он его окончил, получив степень бакалавра в области радиотелевидения и кино.

Правда, еще до поступления в университет Мэттью мечтал сменить обстановку и целый год провел в Австралии, где ему приходилось мыть посуду и убирать куриный помет. В эту страну он попал в качестве студента по обмену.

Карьера

Свою актерскую карьеру Макконахи начал еще во время обучения в университете. Поначалу он снимался в рекламных роликах, в частности в рекламе пива Miller Lite и газеты Austin American-Statesman. Затем он снялся в клипе Триши Йервуд и Дона Хенли «Walkaway Joe» и в сериале «Неразгаданные тайны».

В 1993 году Мэттью Макконахи впервые появился в большом кино: он сыграл эпизодическую роль «парня № 2» в фильме «Парень с того света». В этом же году актер появился в фильме Ричарда Линклейтера «Под кайфом и в смятении», в котором также снялись Бен Аффлек, Милла Йовович, Рене Зеллвегер. Интересно, что Макконахи попал в фильм после случайного знакомства в баре с продюсером Доном Филлипсом.

После этого актер исполнил второстепенные роли в фильмах «Техасская резня бензопилой — 4: Следующее поколение», «Ангелы у кромки поля», «Парни побоку». Но свою первую в жизни главную роль он получил в юридическом триллере Джоэла Шумахера «Время убивать» (1996). На роль адвоката Джейка Бригенса предполагался Вэл Килмер, Джон Кьюсак, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт, Вуди Харрельсон или Кевин Костнер, но роль досталась Мэттью — и он блестяще с ней справился. В конце 1990-х годов Макконахи сыграл главные роли в фильмах «Контакт», «Амистад», «Эд из телевизора», «Ю-571» и «Братья Ньютон».

Кстати, Мэттью Макконахи мог сыграть Джека Доусона в «Титанике». Он даже проходил совместные пробы с Кейт Уинслет. Но в итоге звездная роль досталась Леонардо Ди Каприо.

В первом десятилетии 2000-х годов актер снимался в основном в романтических комедиях. Его партнерами по съемочной площадке разных фильмов становились Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон, Пенелопа Крус, Сара Джессика Паркер, Том Круз, Гэри Олдмен, Кристиан Бейл, Аль Пачино и другие популярные актеры.

В начале 2010-х годов актер решил сниматься в фильмах любого другого жанра, но только не в романтических комедиях. Он стал отказываться от типичных для него ролей, и на несколько лет в его карьере наступило затишье. До тех пор, пока ему не поступило предложение сыграть главного персонажа в криминальном детективе «Линкольн для адвоката» (2011). Автор одноименной книги, по которой и был снят этот фильм, заявил, что он в восторге от экранизации и особенно от актерской игры Макконахи. Критики также высоко оценили его исполнение главной роли.

После этого Мэттью стали чаще предлагать серьезные роли. Он снялся в таких фильмах, как «Берни» (2011), «Киллер Джо» (2011), «Газетчик» (2012), «Мад» (2012). Но триумфальной в его карьере стала роль ВИЧ-инфицированного электрика и родео-ковбоя в драме «Далласский клуб покупателей». Чтобы максимально вжиться в своего персонажа, актер похудел на 22 кг. А затем, после окончания съемок, стал срочно набирать вес и возвращать былое мускулистое тело: в сериале «Настоящий детектив» он играл крепкого парня. Игру актера в «Далласском клубе...» высоко оценили критики, за нее он получил множество наград, в том числе премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Интересно, что для роли в фильме «Золото» (2016) актер снова решился на эксперимент со своим телом. В этот раз он поправился на 20 кг.

После «Далласского клуба...» последовали роли в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит» (2013), «Интерстеллар» (2014), встреченный зрителями с восторгом, «Море деревьев» (2015), «Свободный штат Джонса» (2016), «Море соблазна» (2019) и нескольких других.

В целом за последние 10 лет Мэттью Макконахи не играл любвеобильных романтиков, каким привыкли его видеть зрители в 2000–2010-х годах. А сам актер показал, что он готов кардинально меняться, чтобы максимально правдиво изобразить своего героя.

За свою карьеру актер был удостоен 48 различных наград, в числе которых «Оскар», а также 81 раз был номинирован на различные премии.

Личная жизнь

Актера долго считали ловеласом. Так, в 1994 году Мэттью совсем недолго находился в романтических отношениях с актрисой Патрисией Аркетт. Однако та вскоре променяла Макконахи на более известного тогда Николаса Кейджа. Затем Мэттью встречался с актрисой Эшли Джад, с которой познакомился на съемках фильма «Время убивать». Тогда же у Макконахи и его партнерши по этому же фильму Сандры Буллок завязался бурный и страстный роман, в котором были и ссоры, и ревность, и горячие объятия. А затем расставание, примирение и снова расставание. Повстречавшись 2 года, актеры расстались навсегда.

После Буллок у Мэттью были отношения с актрисой Салли Ричардсон, официанткой Мишель Смит, артисткой Пенелопой Крус (с ней он познакомился в 2004 году на съемках фильма «Сахара»), актрисами Амбер Хей и Кассандрой Хепберн.

Мэттью Макконахи с Патрисией Аркетт, Сандрой Буллок и Пенелопой Крус.

Возможно, так и метался бы актер в поисках своей идеальной половинки, если бы однажды в 2007 году не попал в один из ресторанов Лос-Анджелеса, в котором подают блюда кубинской кухни. Там он практически с первого взгляда влюбился в посетительницу с экзотической внешностью. Актер тут же решительно с ней познакомился. Оказалось, что эта девушка — бразильская модель Камила Алвес. Она праздновала там свой день рождения.

После знакомства у Мэттью и Камилы завязался роман. Через полтора года, летом 2008-го, у них родился сын Леви Алвес-Макконахи, в 2010-м — дочь Вида Алвес-Макконахи. И только когда стало известно, что пара ждет третьего ребенка, они узаконили свои отношения. Церемония прошла в 2012 году в поместье актера в Техасе. В том же году у них родился еще один мальчик — Ливингстон Алвес-Макконахи. Сейчас они счастливо живут все вместе там же, в Техасе.

Мэттью с женой, детьми и своей матерью, февраль 2019 года.

Разное

Макконахи вместе с женой основал свою линию одежды под маркой JK LIVIN. Название отражает жизненный девиз актера: «Просто продолжай жить».

Актер с супругой также создал благотворительную организацию Just Keep Livin Foundation, которая пропагандирует активный образ жизни среди учеников старших классов. В начале 2016 года благотворительная деятельность актера была отмечена премией UNITE 4 HUMANITY.

Макконахи спасал животных, пострадавших от наводнения, которое произошло в 2005 году в Новом Орлеане из-за урагана «Катрина».

Макконахи боится вращающихся дверей.

В старшем классе средней школы был назван обладателем титула «Самый красивый парень».

В феврале 2008 года вместе со своей второй половинкой — Камилой Алвес — участвовал в карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В 2005 году в интервью журналу People Мэттью Макконахи заявил, что последние 20 лет он не пользуется дезодорантом и одеколоном.

В том же году журнал People назвал Макконахи самым сексуальным мужчиной.

В 2014 году журнал Time включил актера в список 100 самых влиятельных людей в мире.

В фильмах «Киллер Джо» и «Интерстеллар» персонажей, которых играет Макконахи, зовут одинаково — Джо Купер.

Также Мэттью сыграл персонажа по имени Эйб Линкольн в фильме «Парни побоку» (1995), играл адвоката, который ездил на линкольне, в «Линкольне для адвоката» (2011), а сейчас снимается в большинстве рекламных роликов одноименной автомобильной компании.

Его близкие друзья — Лэнс Армстронг, Джейк Джилленхол и Риз Уизерспун.

Макконахи свободно говорит по-испански.

Худшей своей привычкой считает жевание табака.

9 фильмов с Мэттью Макконахи, которые вы могли пропустить

Время убивать (1996). В этой криминальной драме Джоэла Шумахера, помимо Макконахи, снялись такие кинозвезды, как Сандра Буллок, Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Спейси, Дональд Сазерленд. Лента рассказывает о судебном деле над чернокожим мужчиной, устроившим самосуд над двумя белыми парнями, которые надругались над его 10-летней дочерью. Макконахи играет адвоката, который пытается спасти обвиняемого от смертной казни. За эту роль актер получил премию канала MTV в номинации «Прорыв года».

Контакт (1997). В этой научно-фантастической картине режиссер Роберт Земекис показывает, как разные люди (ученые, чиновники, священники) реагируют на возможность контакта с инопланетной цивилизацией. NASA поместило этот фильм на второе место в списке наиболее достоверных научно-фантастических кинолент. А по своему стилю «Контакт» похож на предыдущий фильм Земекиса — «Форрест Гамп». Главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Джоди Фостер.

В этой научно-фантастической картине режиссер Роберт Земекис показывает, как разные люди (ученые, чиновники, священники) реагируют на возможность контакта с инопланетной цивилизацией. NASA поместило этот фильм на второе место в списке наиболее достоверных научно-фантастических кинолент. А по своему стилю «Контакт» похож на предыдущий фильм Земекиса — «Форрест Гамп». Главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Джоди Фостер. Амистад (1997). В этой драме режиссера Стивена Спилберга, рассказывающей о борьбе за отмену рабства в США в первой половине XIX века, Макконахи снова играет адвоката, защищающего права пленников. Кинолента получила 4 номинации на премию «Оскар». Помимо Мэттью Макконахи, другие главные роли сыграли Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Джимон Хонсу.

В этой драме режиссера Стивена Спилберга, рассказывающей о борьбе за отмену рабства в США в первой половине XIX века, Макконахи снова играет адвоката, защищающего права пленников. Кинолента получила 4 номинации на премию «Оскар». Помимо Мэттью Макконахи, другие главные роли сыграли Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Джимон Хонсу. Мы одна команда (2006). Эта драма основана на реальных событиях 1970 года, когда произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 75 человек. Среди них было 37 футболистов и тренеры команды Thundering Herd при Университете Маршалла. Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи и Мэттью Фокс. По сюжету им предстоит поднять боевой дух новичков и собрать новую сильную команду игроков.

Эта драма основана на реальных событиях 1970 года, когда произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 75 человек. Среди них было 37 футболистов и тренеры команды Thundering Herd при Университете Маршалла. Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи и Мэттью Фокс. По сюжету им предстоит поднять боевой дух новичков и собрать новую сильную команду игроков. Киллер Джо (2011). Это криминальная драма с оттенками черной комедии, в которой Макконахи сыграл загадочного киллера Джо Купера. Критики назвали эту роль самой значительной на тот момент в карьере Мэттью Макконахи. Премьера фильма состоялась на 68-м Венецианском кинофестивале, где он был удостоен приза «Золотая мышь».

Мад (2012). Двое мальчиков, отправившись в небольшое путешествие на маленький остров, случайно знакомятся с загадочным парнем по имени Мад. Они начинают дружить, но вскоре подростки выясняют, что их новый друг находится в розыске за убийство. Несмотря на это, они решают помочь Маду. Картина получила высокие оценки критиков, а Национальный совет кинокритиков США включил ленту в топ-10 независимых фильмов 2013 года.

Двое мальчиков, отправившись в небольшое путешествие на маленький остров, случайно знакомятся с загадочным парнем по имени Мад. Они начинают дружить, но вскоре подростки выясняют, что их новый друг находится в розыске за убийство. Несмотря на это, они решают помочь Маду. Картина получила высокие оценки критиков, а Национальный совет кинокритиков США включил ленту в топ-10 независимых фильмов 2013 года. Газетчик (2012). Эта драма понравится всем любителям детективов, которым еще придется самим разобраться в одном запутанном деле. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале 2012 года, лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». Главные роли в фильме исполнили Зак Эфрон, Николь Кидман и Мэттью Макконахи. Интересно, что вместо Макконахи мог сняться Тоби Магуайр, так как именно он был первоначально приглашен на главную роль. Но Тоби отказался из-за несогласованности расписаний съемок.

Эта драма понравится всем любителям детективов, которым еще придется самим разобраться в одном запутанном деле. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале 2012 года, лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь». Главные роли в фильме исполнили Зак Эфрон, Николь Кидман и Мэттью Макконахи. Интересно, что вместо Макконахи мог сняться Тоби Магуайр, так как именно он был первоначально приглашен на главную роль. Но Тоби отказался из-за несогласованности расписаний съемок. Золото (2016). Эта драма рассказывает о жизни Кенни Уэллса — современного золотоискателя, который изо всех сил пытается реализовать свой грандиозный план по поиску драгоценного металла в джунглях. Фильм снят на основе реальной аферы, которую провернула компания Bre-X. Для съемок в картине Мэттью Макконахи набрал 20 кг, питаясь одними чизбургерами и запивая их молочными коктейлями с пивом.

Белый парень Рик (2018). Эта биографическая криминальная драма основана на реальных событиях, произошедших с Ричардом Верши — младшим. В 1980-х годах, в возрасте 14 лет, он стал самым молодым информатором ФБР. Партнером Мэттью Макконахи по съемочной площадке стал молодой непрофессиональный актер Ричи Мерриттом. Его роль в этом фильме стала дебютной в его карьере.