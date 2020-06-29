30+ фактов о Марго Робби, которой к 30 годам удалось стать одной из значительных актрис Голливуда
Марго Робби родилась 2 июля 1990 года в небольшом австралийском городе Дэлби. В 2011 году девушка отправилась покорять Голливуд и менее чем за 10 лет карьеры стала одной из самых востребованных кинозвезд. Она успела сыграть в фильмах таких именитых режиссеров, как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино. В ее копилке 2 номинации на «Оскар», номинации на «Золотой глобус» и BAFTA. А в 2017 году она была включена журналом Time в число самых влиятельных людей мира.
В честь 30-летия одной из самых эффектных и талантливых блондинок Голливуда AdMe.ru публикует подборку фактов ее биографии.
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Марго Робби родилась в Австралии. Ее отец — фермер, а мама — физиотерапевт и специалист по работе с пожилыми людьми, а также людьми с ограниченными возможностями.
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Марго третья из четырех детей в семье своих родителей — у нее есть старшие брат и сестра и младший брат. На фото — будущая кинозвезда со своим старшим братом.
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Через какое-то время после рождения четвертого ребенка отец, Майк Робби, ушел из семьи. Поэтому будущая актриса почти все детство провела с родителями матери — ее мама, Сари Кесслер, была вынуждена много работать, чтобы обеспечить четверых детей.
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Бабушка и дедушка, у которых росла Робби, были фермерами. В детстве Марго выполняла любую работу на ферме, чтобы помочь своей семье. Поэтому актриса умеет доить коров и колоть дрова.
- Актриса работает с 10 лет: ее первой работой была полировка столовых приборов в ресторане, а к тому времени, когда ей было 16 лет, она работала на 3 работах, включая продажу досок для серфинга в пляжном магазинчике. Когда девушке исполнилось 17, на заработанные деньги она купила себе билет в Мельбурн и оплатила первый взнос на курсах актерского мастерства.
- Чтобы и дальше оплачивать свое обучение, Робби устроилась в популярную сеть фастфуда — собирала сэндвичи для посетителей. А в свободное от работы и учебы время посещала все прослушивания и кастинги. «Я работала в Мельбурне, была „художником по сэндвичам“ — это предпочтительное название. Это моя любимая работа, это было очень весело, и я была очень хороша в этом», — рассказывает актриса.
- Через полгода после того, как она уволилась с работы ради роли в сериале «Соседи» (2008–2011), ее пригласили обратно. Но уже не в качестве сотрудника, а в качестве модели, рекламирующей эту сеть ресторанов быстрого питания. «6 месяцев спустя мне заплатили за рекламу примерно в 20 раз больше, чем я там заработала», — поделилась Робби в одном из интервью.
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Первые роли Робби были эпизодическими, и имя начинающей актрисы даже не появлялось в титрах.
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Прежде чем отправиться покорять Голливуд в 2011 году, Марго снялась в Австралии в нескольких телесериалах. Первой заметной актерской работой девушки стала роль в сериале «Соседи». Робби начала сниматься в телешоу, когда ей было 18 лет. Ее героиню сделали постоянным персонажем на 3 года и уговаривали остаться в телешоу и дальше.
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В Голливуде девушка пыталась пройти кастинг на роль Эбби Сэмпсон в сериале «Ангелы Чарли», но продюсеры отдали предпочтение Рэйчел Тейлор. Однако благодаря этому молодую актрису заметили и предложили одну из основных ролей в новом проекте «Пан Американ» (2011–2012). К сожалению, после первого же сезона сериал, где Марго играла стюардессу, был закрыт из-за низких рейтингов.
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Одна из первых заметных ролей Робби в Голливуде — работа в картине «Бойфренд из будущего» (2013) режиссера Ричарда Кёртиса. А вскоре после этого на талантливую молодую актрису обратил внимание Мартин Скорсезе.
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На кастинге фильма «Волк с Уолл-стрит» (2013) Мартина Скорсезе австралийка появилась в джинсах и сапогах. Кастинг-директор проекта Эллен Льюис тут же отправила Робби в магазин — покупать дерзкое мини-платье и туфли на шпильках.
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В картине Робби предстояло играть с кумиром детства — Леонардо Ди Каприо. Поэтому перед кастингом (и потом на съемках) девушка очень волновалась.
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Актриса рассказывает, как на пробах в фильм дала пощечину Леонардо Ди Каприо: «Лео начал импровизировать с текстом, я впала в панику, что не смогу соответствовать. И когда должна была закричать, начать спорить, оскорблять его героя... дала ему пощечину. Ужас, конечно. Испугалась еще больше, чем до того, — сразу же в голове замелькали нули: каков будет счет за простой звезды из-за фингала, за пересмотр графика съемок, а потом и по иску за оскорбление... Но Лео и Мартин Скорсезе захохотали».
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На премьеру «Волка с Уолл-стрит» актриса не пригласила бабушку и дедушку. Пожилые родственники остались в Австралии, потому что внучка не хотела их шокировать откровенными сценами, которых достаточно в этом фильме. Поэтому на красной ковровой дорожке девушка появилась вместе с мамой.
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После премьеры работы с Мартином Скорсезе молодая актриса проснулась знаменитой. Ее лицо стало регулярно появляться на обложках глянцевых журналов, а имя оказалось на вершине рейтингов самых притягательных актрис Голливуда.
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В 2016 году Робби покорила публику в роли сумасшедшей возлюбленной Джокера в фильме «Отряд самоубийц». Чтобы лучше вжиться в образ, актрисе пришлось улучшить свою физическую форму и вспомнить уроки акробатики и воздушной гимнастики, полученные в детстве, — мама записывала будущую актрису в самые разнообразные кружки, в их числе была и цирковая школа. Благодаря этому Марго стала дипломированной акробаткой еще в возрасте 8 лет.
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На съемках «Отряда самоубийц» произошел курьезный случай. «Джаред Лето не смог к нам присоединиться в первые дни съемок и решил прислать подарки в стиле своего персонажа. Мне прислал любовное письмо и черную коробочку, из которой на меня, когда я ее открыла, выпрыгнула крыса. Представляете, в каком я была шоке?» — рассказывает актриса.
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В 2017-м вышел фильм «Тоня против всех» режиссера Крейга Гиллеспи. Биографическая картина о карьере фигуристки Тони Хардинг принесла Марго первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль. В этом фильме Робби выступала не только как актриса, но и как продюсер.
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До съемок в фильме «Тоня против всех» актриса никогда не занималась фигурным катанием. Она играла в любительской хоккейной команде, так что опыт катания на коньках у нее был. Но его оказалось недостаточно, поэтому в процессе работы над фильмом ей предстояло учиться кататься практически с нуля, ведь даже коньки для хоккея и фигурного катания абсолютно разные.
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За роль в исторической драме «Две королевы» (2018), где Робби сыграла Елизавету I, актриса была номинирована на премию BAFTA (британский аналог премии «Оскар») за лучшую женскую роль второго плана.
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В 2019 году Робби сыграла еще одного реального исторического персонажа. В фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» она исполнила роль жены Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона.
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В 2020 году актриса была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Скандал» (2019). В основу картины легли реальные события, развернувшиеся на телеканале Fox News в 2016-м. Коллеги Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман, воплотили на экране реальных ведущих этого телеканала. А Марго достался персонаж, который на самом деле не существовал.
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На съемках фильма «Французская сюита» (2014) Марго встретила своего будущего мужа Тома Акерли. Он работал на этой картине ассистентом режиссера. В декабре 2016 года молодые люди сыграли свадьбу (на фото Марго с мужем).
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У Марго Робби и ее супруга своя продюсерская компания — LuckyChap Entertainment.
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СМИ приписывали актрисе роман с принцем Гарри. Робби и внук Елизаветы II встретились на новоселье у общей подруги, модели и актрисы Сьюки Уотерхаус. Девушка не узнала Гарри — она перепутала его с певцом Эдом Шираном. Позже Марго говорила: «На нем не было короны, поэтому я понятия не имела, что это принц». После этого случая молодые люди некоторое время состояли в переписке.
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У актрисы необычное хобби — делать татуировки. У нее есть своя тату-машинка, с которой она путешествует. На съемках «Отряда самоубийц» она сама сделала татуировки актерам и режиссеру. Так, Каре Делевинь она нанесла рисунки в виде смайликов на пальцах ног.
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Среди других увлечений Робби — серфинг и любительский хоккей, которым она стала заниматься, перебравшись в Америку.
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В июне 2020 года Робби была названа самой трудолюбивой актрисой Голливуда. В списке трудолюбивых актеров (мужчин и женщин) Марго находится на 5-м месте, уступая Николасу Кейджу, Сэмюэлю Л. Джексону, Брэду Питту и Уиллу Ферреллу.
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За последние 5 лет она снялась в 15 полнометражных фильмах, сыграла в одной короткометражке, над одной из картин трудилась в качестве продюсера и появилась в 2 документальных фильмах.
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Помимо всего прочего, Марго является украшением красных ковровых дорожек. На мероприятиях она появляется в образах от ведущих мировых дизайнеров — Prada, Gucci, Alexander McQueen, Stella McCartney, Yves Saint Laurent. Кроме того, актриса является послом бренда Chanel.
А какой у вас самый любимый фильм с Марго Робби?