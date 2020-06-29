30+ фактов о Марго Робби, которой к 30 годам удалось стать одной из значительных актрис Голливуда

В 2017-м вышел фильм «Тоня против всех» режиссера Крейга Гиллеспи. Биографическая картина о карьере фигуристки Тони Хардинг принесла Марго первую номинацию на «Оскар» — за лучшую женскую роль. В этом фильме Робби выступала не только как актриса, но и как продюсер.

До съемок в фильме «Тоня против всех» актриса никогда не занималась фигурным катанием. Она играла в любительской хоккейной команде, так что опыт катания на коньках у нее был. Но его оказалось недостаточно, поэтому в процессе работы над фильмом ей предстояло учиться кататься практически с нуля, ведь даже коньки для хоккея и фигурного катания абсолютно разные.

За роль в исторической драме «Две королевы» (2018), где Робби сыграла Елизавету I, актриса была номинирована на премию BAFTA (британский аналог премии «Оскар») за лучшую женскую роль второго плана.

В 2019 году Робби сыграла еще одного реального исторического персонажа. В фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» она исполнила роль жены Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона.