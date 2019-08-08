30+ фактов о фильмах, снятых мастером современного кино Квентином Тарантино

В роли Ганса Ланда режиссер поначалу видел Леонардо Ди Каприо, но позже понял, что немецкоговорящий актер лучше подойдет на эту роль. Тарантино пересмотрел множество претендентов, но никто ему не подходил, и когда съемки были чуть ли не под угрозой срыва, на роль попробовался тогда еще никому не известный актер Кристоф Вальц. Он справился с работой безупречно: его мастерство оценили и зрители, и критики, а венцом успеха стал «Оскар».