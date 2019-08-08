30+ фактов о фильмах, снятых мастером современного кино Квентином Тарантино
Не так уж и много найдется режиссеров, которые успели за свою карьеру не просто снять хорошие фильмы, ставшие впоследствии культовыми, но и сформировать собственный жанр. Квентину Тарантино все эти вещи однозначно удались: его стилю подражают, его фильмы разобраны на цитаты и о них пишут книги, а сам режиссер успел стать настоящей живой легендой.
В преддверии выхода нового фильма Тарантино AdMe.ru пересмотрел самые популярные картины именитого режиссера и делится любопытными фактами о них.
Криминальное чтиво
- Бюджет фильма составил смешные для Голливуда $ 8 млн, но из них целых $ 5 млн ушли на зарплату актерам. Брюсу Уиллису пришлось заплатить $ 800 тыс., но эти деньги были для «крепкого орешка» ничтожной суммой: тогда он уже успел стать популярным актером, но так хотел сыграть в «Криминальном чтиве», что согласился и на этот гонорар.
- Некоторые сцены для фильма снял другой режиссер и по совместительству хороший друг Квентина Роберт Родригес: Тарантино сыграл в фильме парня по имени Джимми и не мог руководить съемками. Квентин долго думал, кого ему лучше сыграть — Джимми или наркодилера Лэнса, но в итоге выбрал первого, потому как посчитал сцену с оживлением Мии сложнее, а значит, ему было необходимо лично присутствовать за камерой.
- Помните момент, когда Миа и Винсент Вега едут в машине, Миа говорит ему: «Не будь таким...» и рисует пальцами прямоугольник? Тем самым она намекает на устойчивое выражение «Don’t be a square», которое означает «Не будь занудой» (или «Не будь квадратом», если переводить дословно). Тарантино обожает использовать в своих работах отсылки, так случилось и с этой сценой: идею он позаимствовал из мультсериала «Флинстоуны». Еще больше отсылок в фильмах Тарантино можно найти здесь.
- Кстати, красный автомобиль, на котором в фильме разъезжает Винсент Вега, в действительности принадлежал режиссеру. Буквально сразу после окончания съемок фильма машину угнали, и долго время она была в розыске. Забавно, но машину таки нашли в 2013 году и вернули законному владельцу.
- Тарантино писал сценарий «Криминального чтива» в Амстердаме — там он жил несколько месяцев и оставил непогашенный долг на сумму $ 150 в одном из видеопрокатов. Возможно именно поэтому этот город так часто упоминается в фильме. А жил он там неспроста: после успеха «Бешеных псов» его завалили предложениями о работе, но Квентин твердо решил сам написать сценарий для нового фильма и искал места, где бы его никто не отвлекал.
- Ни одна песня, прозвучавшая в фильме, не была написана специально: все треки Тарантино выбрал из своей коллекции. Песня Чака Берри «You Never Can Tell», под которую танцевали Миа и Винсент Вега, совершенно не нравилась Уме Турман, но режиссер ее переубедил: «Поверь мне, она идеальна!»
- Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Бешеные псы
- Для своего дебютного фильма режиссер располагал скромной суммой в $ 1,5 млн. Чтобы достать деньги на съемки, Квентин написал сценарий для фильма «Настоящая любовь» и продал его. На костюмы денег не хватило, поэтому актеры снимались в своей одежде, а Майкл Мэдсен ездил на своей машине.
- Основным местом съемки картины стало похоронное бюро, поэтому в кадре можно заметить гробы. Квартиру Мистера Оранжевого снимали в том же здании этажом выше, которую немного отремонтировали и попытались сделать похожей на жилое помещение.
- Фильм стал настолько популярным, что многие страны принялись снимать свои ремейки. Говорят, что Тарантино даже коллекционирует их и одним из лучших считает индийский ремейк «Чужой среди своих» («Kaante»).
- Отношение Мистера Розового к чаевым списано с самого Тарантино: режиссер признавался, что когда он сам был без денег, то руководствовался такими же мотивами. Стив Бушеми, исполнивший роль Мистера Розового, с тех пор опасается, что и сам прослывет жадиной, поэтому старается оставлять щедрые чаевые.
- Не секрет, что герои из разных фильмов Тарантино связаны друг с другом, и это признает и сам режиссер. Так Мистер Блондин (его настояшее имя Вик Вега) из «Бешеных псов» является... родным братом Винсенту Веге из «Криминального чтива»! Удивлены?
Убить Билла
- Еще во время съемок «Криминального чтива» Ума Турман и Квентин Тарантино обсуждали, над какими проектами они могли бы еще вместе поработать. Квентин тогда сказал, что хотел бы сделать кунг-фу-фильм в стиле 70-х, и Ума тут же загорелась этой идеей. Когда сценарий был готов и начался кастинг актеров, оказалось, что Турман забеременела. Тарантино решил отложить съемки на год и не прогадал: кто мог сыграть эту роль лучше, чем она?
- Слово «fuck» в «Убить Билла» прозвучало всего лишь 17 раз, хотя в предыдущих картинах Тарантино счет каждый раз переваливал за сотню.
- Тарантино не планировал вставлять в картину черно-белые сцены, но по настоянию комиссии по рейтингам некоторые особо кровавые эпизоды было решено обесцветить.
- В картине нигде не называется имя Невесты, но внимательные зрители смогут его найти: когда в кадре появляется билет в Японию, можно разглядеть и имя героини Турман. Ее зовут Беатрикс Киддо.
- Фильм был разделен на две части по нескольким причинам: из маркетинговых соображений и просто потому, что вряд ли бы зрители стали смотреть 4-часовой фильм.
- Тарантино заявлял, что, возможно, выпустит продолжение «Убить Билла», потому как не считает, что эта история рассказана до конца.
Бесславные ублюдки
- Тарантино писал сценарий фильма около 10 лет: он начал работу над ним еще до «Убить Билла», но не мог придумать достойную концовку и отложил проект на время.
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В роли Ганса Ланда режиссер поначалу видел Леонардо Ди Каприо, но позже понял, что немецкоговорящий актер лучше подойдет на эту роль. Тарантино пересмотрел множество претендентов, но никто ему не подходил, и когда съемки были чуть ли не под угрозой срыва, на роль попробовался тогда еще никому не известный актер Кристоф Вальц. Он справился с работой безупречно: его мастерство оценили и зрители, и критики, а венцом успеха стал «Оскар».
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Актер Тиль Швайгер, немец по происхождению, категорически отказывается от ролей, в которых ему бы требовалось надеть нацистскую форму, но ради съемок у Тарантино согласился с небольшим условием: его герой убьет нациста. Тиль также уговорил режиссера оставить в фильме сцену с убийством Геббельса и Гитлера, хотя Тарантино сомневался в ее необходимости.
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В каждом предыдущем фильме Тарантино, вышедшем до «Бесславных ублюдков», обязательно присутствовал кадр, в котором камера смотрит на актеров из багажника или капота автомобиля. В этом фильме такого кадра нет, однако есть практически идентичный: это вид от первого лица тех, у кого на лбу ублюдки вырезали свастику.
- В оригинальном названии фильма («Inglourious Basterds») нарочно допущены 2 грамматические ошибки и опущен артикль. Тарантино отказывается комментировать, почему это было сделано.
- Герои говорят на английском только 30 % от всего фильма. Здесь можно услышать французскую, немецкую и итальянскую речь. В 3-й главе фильма и вовсе нет английского языка: это довольно необычно для голливудской картины.
Джанго освобожденный
- Название и события фильма основаны на спагетти-вестерне «Джанго» 1966 года. Актер Франко Неро, сыгравший Джанго в том фильме, получил небольшую роль и в экранизации Тарантино. Вообще спагетти-вестерн — это один из любимых жанров режиссера.
- Джейми Фокс снимался в картине вместе с собственной лошадью по кличке Чита.
- Роль Кэлвина Кэнди стала первой откровенно злодейской в карьере Леонардо Ди Каприо. Актер буквально напросился на съемки в этой картине. В некоторые моменты ему казалось, что они перегибают палку с расизмом, о чем он делился с Тарантино: тот успокоил Лео и повторял, что его образ должен быть максимально зловещим.
- Интересная деталь: в конце фильма Джанго курит из того самого мундштука, который принадлежал герою Леонардо Ди Каприо. Месть удалась на славу!
Омерзительная восьмерка
- Создание картины было под угрозой: после того как режиссер написал сценарий, он устроил у себя дома вечеринку для близких друзей и раздал каждому сюжет будущего фильма для ознакомления. Но вскоре кто-то выложил сценарий в интернет: режиссер впал в отчаяние и в сердцах пообещал прекратить работу над картиной. Вскоре Тарантино свое мнение изменил и решил вернуться к проекту, но значительно изменить концовку. А вот имя того, кто предал его доверие, он так и не раскрыл.
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Действие фильма разворачивается в той же вселенной, что и сюжет «Джанго освобожденного», но между собой эти два фильма никак не связаны.
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Пожалуй, этот фильм стал одним из самых технически сложных проектов: режиссер решил снять картину на раритетную 70-миллиметровую пленку, сцены на природе снимали в самый разгар зимы на протяжении 10 недель — само собой, актерам приходилось очень несладко в таких условиях. Съемки в павильоне прошли ничуть не проще: чтобы сохранить реалистичность и показать настоящий пар, идущий изо рта актеров, специально поддерживали минусовую температуру.
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В угоду правдивости Тарантино старался использовать и максимально натуралистичный реквизит. По сюжету, герои Курта Рассела и Дженнифер Джейсон Ли большую часть фильма скованы наручниками. Режиссер настоял, чтобы это были настоящие цепи, а не резиновые, в которых актерам было бы комфортнее. Только представьте: актеры проводили вместе по 14 часов в день!
Бонус: любопытная деталь на постере фильма «Однажды в Голливуде»
Если внимательно приглядеться, то можно заметить на постере картины фигуру, сидящую возле оператора. Не кажется ли вам, что она подозрительно похожа на самого Квентина Тарантино? Вот такое забавное камео!
Какой фильм Тарантино вам нравится больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью Reservoir Dogs / Live Entertainment