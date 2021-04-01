30+ фактов о фильмах, которые 20 лет назад мы засмотрели до дыр
Такие фильмы, как «Форсаж», «Лара Крофт», «Планета обезьян» и другие, сейчас считаются культовыми. И трудно поверить, что на большие экраны они вышли целых 20 лет назад. А ведь они были настоящими шедеврами своего времени, прорывами в области кино, так как развитие технологий сделало компьютерные эффекты гораздо доступнее и менее дорогими. Мы решили узнать некоторые секреты со съемок наших любимых картин, вышедших в 2001 году.
Мы в AdMe.ru выбрали 8 фильмов, которые, на наш взгляд, видел каждый киноман. Вот любопытные детали о том, как они снимались.
Амели
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Каждый раз, когда съемки велись на улицах города, режиссер Жан-Пьер Жене и съемочная группа очищали территорию от мусора, грязи и граффити, чтобы окружающая обстановка соответствовала фантастической природе фильма. Особенно сложно было, когда съемки проводились на огромном железнодорожном вокзале.
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После выхода фильма стулья, расположенные снаружи Café Des Deux Moulins (кафе «Две мельницы») были заменены, чтобы их не украли поклонники киноленты.
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Роль Амели была написана специально для Эмили Уотсон. И она хотела ее сыграть, но была вынуждена отказаться, потому что не говорила по-французски и уже согласилась сниматься в картине «Госфорд-парк».
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После отказа Уотсон режиссер Жан-Пьер Жене не мог найти подходящую актрису на главную роль в его фильме. Однажды он случайно увидел плакат к фильму «Салон красоты „Венера“» (1999) с Одри Тоту и понял, что нашел свою главную леди.
- В фильме есть персонаж по имени Иполито. Это отсылка ко второстепенному персонажу романа Федора Достоевского «Идиот» — незадачливому философу Ипполиту Терентьеву.
Чего хотят женщины
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В одной из сцен Мэл Гибсон по-настоящему срывал восковую салфетку. И при этом актер не испытывал сильной боли. Он еще потом подкалывал всех женщин на съемочной площадке, заявляя, что это «совсем не больно».
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«Чего хотят женщины» — первый фильм, в котором упоминается сайт eBay (напомним, онлайн-аукцион был основан в 1995 году). В соответствующей сцене семейный психоаналитик Дж. М. Перкинс думала о лампе, которую собиралась купить на eBay.
- В сцене, где Ник Маршал успешно выступает с презентацией в фирме Nike Woman, сидят 3 настоящие представительницы этой фирмы.
Лара Крофт: Расхитительница гробниц
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В начале фильма, в сцене сражения с роботом Саймоном, Лара Крофт носит короткие шорты, такие же, как и главная героиня популярной компьютерной игры Tomb Raider (по мотивам которой, собственно, и был снят фильм). Хотя Анджелина Джоли вообще не хотела в них сниматься. Но в конце концов она согласилась, так как была уверена, что это точно порадует поклонников игры.
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Съемки сцен, в которых героиня ведет свой Land Rover сквозь джунгли, требовали бесконечных повторных дублей, так как змеи и другие дикие животные то и дело падали в автомобиль через открытую крышу.
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Чтобы подготовиться к роли, актриса брала уроки йоги и кикбоксинга. Также она научилась обращаться с оружием.
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Фильм помог превратить Анджелину Джоли в голливудскую суперзвезду и звезду боевиков.
- Дениз Ричардс, Шарлиз Терон и Ума Турман отказались от роли Лары Крофт.
Мулен Руж!
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Ожерелье, которое носила Николь Кидман, было сделано из настоящих бриллиантов и платины. Оно было самым дорогим украшением, которое когда-либо создавалось специально для съемок фильмов. Ожерелье Stefano Canturi состояло из 1 308 бриллиантов общим весом 134 карата, а оценивалось оно в $ 1 млн.
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Съемки были приостановлены на 2 недели после того, как Николь Кидман сломала 2 ребра и повредила колено во время репетиции танцевального номера для фильма. Кстати, многие сцены, в которых зрители видят только верхнюю часть тела главной героини, были сняты, когда Кидман была в инвалидном кресле.
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Чтобы зашнуровать Николь Кидман в корсет, уходило 20 минут.
- Кэтрин Зета-Джонс и Хит Леджер претендовали на роли Сатин и Кристиана.
Планета обезьян
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Марк Уолберг дал свое согласие на участие в фильме уже через 5 минут после встречи с Тимом Бертоном. Ему так хотелось работать с Бертоном, что он согласился сыграть любую роль. Ради этого Уолберг даже отказался от роли Линуса в фильме «11 друзей Оушена».
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Тиму Роту, сыгравшему генерала Тэйда, съемки дались непросто. Мало того что он по несколько часов проводил в гримерном кресле, так еще и костюм оказался чрезвычайно тесным. К концу съемок у него даже были защемлены нервы и появилась межпозвоночная грыжа.
- Майкл Кларк Дункан вывихнул лодыжку во время съемок и был вынужден отправиться в больницу в полном гриме гориллы.
Тренировочный день
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Во время сцены, когда Джейк играет в карты с латиноамериканскими гангстерами, режиссер Антуан Фукуа дал некоторые инструкции актерам, играющим плохих парней. И не предупредил об этом Итана Хоука. Это было сделано, чтобы еще больше запутать его и усилить напряжение в сцене.
Надо отметить, что Итан Хоук за эту роль был номинирован на премию «Оскар» («Лучшая мужская роль второго плана»).
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Кстати, вот что Фукуа сказал, вспоминая кастинг Хоука: «Есть что-то невинное в Итане, он такой хороший парень... Но его глаза будто говорят вам, что он что-то видел».
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Фраза «Кинг-Конг — вошь по сравнению со мной!» была полной импровизацией Дензела Вашингтона.
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Тоби Магуайр всерьез рассматривался на роль офицера Джейка Хойта. Актер в течение 2 месяцев даже следил за спецагентами в Лос-Анджелесе. А еще Магуайр набрал вес для этой роли. Но ему отказали, когда Итан Хоук — первоначальный выбор режиссера — наконец смог найти окно в расписании съемок.
- Стоит отметить, что роль полицейского-новичка Джейка Хойта также предлагали Эминему. Рэпер отказался из-за участия в создании фильма «8-я миля» (2002). Кристиан Бейл тоже отказался от этой роли.
Форсаж
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Первая в фильме ночная уличная гонка — это драг-рейсинг — спринтерский заезд на четверть мили (402 метра), который в жизни занимает примерно 15 секунд. Тем не менее гонка занимает почти 2 минуты экранного времени.
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При постпродакшене в первой уличной гонке было использовано более 15 000 отдельных звуковых эффектов.
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Ни Мишель Родригес, ни Джордана Брюстер до начала съемок фильма не имели водительских прав или даже разрешений на обучение вождению.
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Создатели фильма попросили владельцев домов, которые мелькают на заднем плане, перекрасить свои дома в более приглушенные цвета, чтобы красочные автомобили смотрелись ярче.
- Марк Уолберг, Кристиан Бейл и Эминем рассматривались на роль Брайана О’Коннора. Но в итоге это персонажа сыграл Пол Уокер.
Мумия возвращается
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Юный актер Фредди Боат, сыгравший сына главных героев, был большим поклонником 1-й картины «Мумия» (1999). Он пересматривал ее более 30 раз. Боат отказался от участия в фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001) ради съемок во 2-й части «Мумии» — его любимой картине. Он так много знал о ней, что даже служил своего рода консультантом для съемочной группы 2-й части. Он знал каждую строчку и деталь фильма. Когда кому-то на съемочной площадке нужно было вспомнить определенный момент из 1-го фильма, они всегда спрашивали Фредди. Это была его первая профессиональная актерская работа.
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Лондонский Тауэрский мост несколько раз специально закрывали для съемок. Киношникам давалось в день 20 минут времени, но даже этого хватало, чтобы образовывались масштабные пробки с жалобами и угрозами. В конце концов власти давали на съемки на Тауэрском мосту только 10 минут в день.
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В фильме были задействованы сотни настоящих скорпионов и птицеедов.
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На съемках использование зажженных факелов вызывало неудобства, так как они горели всего 3 минуты.
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Брендан Фрейзер не встречался вживую с Дуйэном Джонсоном до самого момента выхода картины на киноэкраны, хотя его персонаж в финале фильма сражается с Царем скорпионов.
- Многие до сих пор критикуют компьютерного Дуэйна Джонсона в роли Царя скорпионов. А дело в том, что все цифровые эффекты выполнялись в спешке и были завершены всего за 8 дней до выхода фильма.
Назовите ваши любимые фильмы начала 2000-х.