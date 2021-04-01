30+ фактов о фильмах, которые 20 лет назад мы засмотрели до дыр

Такие фильмы, как «Форсаж», «Лара Крофт», «Планета обезьян» и другие, сейчас считаются культовыми. И трудно поверить, что на большие экраны они вышли целых 20 лет назад. А ведь они были настоящими шедеврами своего времени, прорывами в области кино, так как развитие технологий сделало компьютерные эффекты гораздо доступнее и менее дорогими. Мы решили узнать некоторые секреты со съемок наших любимых картин, вышедших в 2001 году.