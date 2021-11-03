30+ дуэтов, которые по-разному сыграли легендарных влюбленных. И мы не можем понять, кто круче

Некоторые истории любви вечны. Из года в год они продолжают вдохновлять кинорежиссеров. Например, о Ромео и Джульетте, чьи имена стали нарицательными, сняты десятки фильмов. А сколько раз экранизировались знаменитые романы Джейн Остин и сестер Бронте, не пересчитать.

Мы в AdMe.ru сравнили, как одну и ту же пару сыграли разные актерские дуэты. У кого из них получилось сделать это убедительнее, решать вам. А в конце вас ждет бонус.

Кэтрин Эрншо и Хитклифф

Жюльет Бинош и Рэйф Файнс («Грозовой перевал», 1992)

Шарлотта Райли и Том Харди («Грозовой перевал», 2009)

Джейн Эйр и мистер Рочестер

Сюзанна Йорк и Джордж К. Скотт («Джейн Эйр», 1970)

Шарлотта Генсбур, Уильям Хёрт («Джейн Эйр», 1996)

Миа Васиковска и Майкл Фассбендер («Джейн Эйр», 2011)

Клеопатра и Марк Антоний

Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон («Клеопатра», 1963)

Хильдегард Нил и Чарлтон Хестон («Антоний и Клеопатра», 1972)

Леонор Варела и Билли Зейн («Клеопатра», 1999)



Дейзи и Джей Гэтсби

Миа Фэрроу и Роберт Редфорд («Великий Гэтсби», 1974)

Мира Сорвино и Тоби Стивенс («Великий Гэтсби», 2000)

Кэри Маллиган и Леонардо Ди Каприо («Великий Гэтсби», 2013)

Козетта и Мариус

Виржини Ледуайен и Энрико Ло Версо («Отверженные», 2000)

Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн («Отверженные», 2012)

Элли Бамбер и Джош О’Коннор («Отверженные», 2018)

Офелия и Гамлет

Хелена Бонем Картер и Мел Гибсон («Гамлет», 1990)

Кейт Уинслет и Кеннет Брана («Гамлет», 1996)

Дейзи Ридли и Джордж Маккей («Офелия», 2018)



Ромео и Джульетта

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг («Ромео и Джульетта», 1968)

Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо («Ромео + Джульетта», 1996)

Хейли Стейнфилд и Дуглас Бут («Ромео и Джульетта», 2013)



Анна Каренина и Алексей Вронский

Жаклин Биссет и Кристофер Рив («Анна Каренина», 1985)

Софи Марсо и Шон Бин («Анна Каренина», 1997)

Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон («Анна Каренина», 2012)

Бонни и Клайд

Фэй Данауэй и Уоррен Битти («Бонни и Клайд», 1967)

Холлидей Грейнджер и Эмиль Хирш («Бонни и Клайд», 2013)

Тристан и Изольда

Антония Пресер и Кристоф Вальц («Пламя и меч: Легенда о Тристане и Изольде», 1981)

Леа Боско и Ральф Бауэр («Тристан и Изольда», 1998)

София Майлс и Джеймс Франко («Тристан и Изольда», 2006)

Элизабет Беннет и мистер Дарси

Дженнифер Эль и Колин Ферт («Гордость и предубеждение», 1995)

Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», 2005)

Чани и Пол Атрейдес

Шон Янг и Кайл Маклахлен («Дюна», 1984)

Барбора Кодетова и Алек Ньюман («Дюна», 2000)

Зендея и Тимоти Шаламе («Дюна», 2021)



Максимилиан де Винтер и вторая миссис де Винтер

Джоан Фонтейн и Лоренс Оливье («Ребекка», 1940)

Эмилия Фокс и Чарльз Дэнс («Ребекка», 1997)

Лили Джеймс и Арми Хаммер («Ребекка», 2020)

Элинор и Эдвард

Эмма Томпсон и Хью Грант («Разум и чувства», 1995)

Хэтти Морахэн и Дэн Стивенс («Разум и чувства», 2008)

Бонус: «Звезда родилась»

Джуди Гарленд и Джеймс Мэйсон («Звезда родилась», 1954)

Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон («Звезда родилась», 1976)

Леди Гага и Брэдли Купер («Звезда родилась», 2018)