30+ дуэтов, которые по-разному сыграли легендарных влюбленных. И мы не можем понять, кто круче
Некоторые истории любви вечны. Из года в год они продолжают вдохновлять кинорежиссеров. Например, о Ромео и Джульетте, чьи имена стали нарицательными, сняты десятки фильмов. А сколько раз экранизировались знаменитые романы Джейн Остин и сестер Бронте, не пересчитать.
Мы в AdMe.ru сравнили, как одну и ту же пару сыграли разные актерские дуэты. У кого из них получилось сделать это убедительнее, решать вам. А в конце вас ждет бонус.
Кэтрин Эрншо и Хитклифф
- Жюльет Бинош и Рэйф Файнс («Грозовой перевал», 1992)
- Шарлотта Райли и Том Харди («Грозовой перевал», 2009)
Джейн Эйр и мистер Рочестер
- Сюзанна Йорк и Джордж К. Скотт («Джейн Эйр», 1970)
- Шарлотта Генсбур, Уильям Хёрт («Джейн Эйр», 1996)
- Миа Васиковска и Майкл Фассбендер («Джейн Эйр», 2011)
Клеопатра и Марк Антоний
- Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон («Клеопатра», 1963)
- Хильдегард Нил и Чарлтон Хестон («Антоний и Клеопатра», 1972)
- Леонор Варела и Билли Зейн («Клеопатра», 1999)
Дейзи и Джей Гэтсби
- Миа Фэрроу и Роберт Редфорд («Великий Гэтсби», 1974)
- Мира Сорвино и Тоби Стивенс («Великий Гэтсби», 2000)
- Кэри Маллиган и Леонардо Ди Каприо («Великий Гэтсби», 2013)
Козетта и Мариус
- Виржини Ледуайен и Энрико Ло Версо («Отверженные», 2000)
- Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн («Отверженные», 2012)
- Элли Бамбер и Джош О’Коннор («Отверженные», 2018)
Офелия и Гамлет
- Хелена Бонем Картер и Мел Гибсон («Гамлет», 1990)
- Кейт Уинслет и Кеннет Брана («Гамлет», 1996)
- Дейзи Ридли и Джордж Маккей («Офелия», 2018)
Ромео и Джульетта
- Оливия Хасси и Леонард Уайтинг («Ромео и Джульетта», 1968)
- Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо («Ромео + Джульетта», 1996)
- Хейли Стейнфилд и Дуглас Бут («Ромео и Джульетта», 2013)
Анна Каренина и Алексей Вронский
- Жаклин Биссет и Кристофер Рив («Анна Каренина», 1985)
- Софи Марсо и Шон Бин («Анна Каренина», 1997)
- Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон («Анна Каренина», 2012)
Бонни и Клайд
- Фэй Данауэй и Уоррен Битти («Бонни и Клайд», 1967)
- Холлидей Грейнджер и Эмиль Хирш («Бонни и Клайд», 2013)
Тристан и Изольда
- Антония Пресер и Кристоф Вальц («Пламя и меч: Легенда о Тристане и Изольде», 1981)
- Леа Боско и Ральф Бауэр («Тристан и Изольда», 1998)
- София Майлс и Джеймс Франко («Тристан и Изольда», 2006)
Элизабет Беннет и мистер Дарси
- Дженнифер Эль и Колин Ферт («Гордость и предубеждение», 1995)
- Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», 2005)
Чани и Пол Атрейдес
- Шон Янг и Кайл Маклахлен («Дюна», 1984)
- Барбора Кодетова и Алек Ньюман («Дюна», 2000)
- Зендея и Тимоти Шаламе («Дюна», 2021)
Максимилиан де Винтер и вторая миссис де Винтер
- Джоан Фонтейн и Лоренс Оливье («Ребекка», 1940)
- Эмилия Фокс и Чарльз Дэнс («Ребекка», 1997)
- Лили Джеймс и Арми Хаммер («Ребекка», 2020)
Элинор и Эдвард
- Эмма Томпсон и Хью Грант («Разум и чувства», 1995)
- Хэтти Морахэн и Дэн Стивенс («Разум и чувства», 2008)
Бонус: «Звезда родилась»
- Джуди Гарленд и Джеймс Мэйсон («Звезда родилась», 1954)
- Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон («Звезда родилась», 1976)
- Леди Гага и Брэдли Купер («Звезда родилась», 2018)
Кто из этих пар, по вашему мнению, сумел сыграть убедительнее остальных?
Поделиться этой статьёй