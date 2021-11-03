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30+ дуэтов, которые по-разному сыграли легендарных влюбленных. И мы не можем понять, кто круче

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Некоторые истории любви вечны. Из года в год они продолжают вдохновлять кинорежиссеров. Например, о Ромео и Джульетте, чьи имена стали нарицательными, сняты десятки фильмов. А сколько раз экранизировались знаменитые романы Джейн Остин и сестер Бронте, не пересчитать.

Мы в AdMe.ru сравнили, как одну и ту же пару сыграли разные актерские дуэты. У кого из них получилось сделать это убедительнее, решать вам. А в конце вас ждет бонус.

Кэтрин Эрншо и Хитклифф

  • Жюльет Бинош и Рэйф Файнс («Грозовой перевал», 1992)
  • Шарлотта Райли и Том Харди («Грозовой перевал», 2009)

Джейн Эйр и мистер Рочестер

  • Сюзанна Йорк и Джордж К. Скотт («Джейн Эйр», 1970)
  • Шарлотта Генсбур, Уильям Хёрт («Джейн Эйр», 1996)
  • Миа Васиковска и Майкл Фассбендер («Джейн Эйр», 2011)

Клеопатра и Марк Антоний

  • Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон («Клеопатра», 1963)
  • Хильдегард Нил и Чарлтон Хестон («Антоний и Клеопатра», 1972)
  • Леонор Варела и Билли Зейн («Клеопатра», 1999)

Дейзи и Джей Гэтсби

  • Миа Фэрроу и Роберт Редфорд («Великий Гэтсби», 1974)
  • Мира Сорвино и Тоби Стивенс («Великий Гэтсби», 2000)
  • Кэри Маллиган и Леонардо Ди Каприо («Великий Гэтсби», 2013)

Козетта и Мариус

  • Виржини Ледуайен и Энрико Ло Версо («Отверженные», 2000)
  • Аманда Сейфрид и Эдди Редмэйн («Отверженные», 2012)
  • Элли Бамбер и Джош О’Коннор («Отверженные», 2018)

Офелия и Гамлет

  • Хелена Бонем Картер и Мел Гибсон («Гамлет», 1990)
  • Кейт Уинслет и Кеннет Брана («Гамлет», 1996)
  • Дейзи Ридли и Джордж Маккей («Офелия», 2018)

Ромео и Джульетта

  • Оливия Хасси и Леонард Уайтинг («Ромео и Джульетта», 1968)
  • Клэр Дэйнс и Леонардо Ди Каприо («Ромео + Джульетта», 1996)
  • Хейли Стейнфилд и Дуглас Бут («Ромео и Джульетта», 2013)

Анна Каренина и Алексей Вронский

  • Жаклин Биссет и Кристофер Рив («Анна Каренина», 1985)
  • Софи Марсо и Шон Бин («Анна Каренина», 1997)
  • Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон («Анна Каренина», 2012)

Бонни и Клайд

  • Фэй Данауэй и Уоррен Битти («Бонни и Клайд», 1967)
  • Холлидей Грейнджер и Эмиль Хирш («Бонни и Клайд», 2013)

Тристан и Изольда

  • Антония Пресер и Кристоф Вальц («Пламя и меч: Легенда о Тристане и Изольде», 1981)
  • Леа Боско и Ральф Бауэр («Тристан и Изольда», 1998)
  • София Майлс и Джеймс Франко («Тристан и Изольда», 2006)

Элизабет Беннет и мистер Дарси

  • Дженнифер Эль и Колин Ферт («Гордость и предубеждение», 1995)
  • Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен («Гордость и предубеждение», 2005)

Чани и Пол Атрейдес

  • Шон Янг и Кайл Маклахлен («Дюна», 1984)
  • Барбора Кодетова и Алек Ньюман («Дюна», 2000)
  • Зендея и Тимоти Шаламе («Дюна», 2021)

Максимилиан де Винтер и вторая миссис де Винтер

  • Джоан Фонтейн и Лоренс Оливье («Ребекка», 1940)
  • Эмилия Фокс и Чарльз Дэнс («Ребекка», 1997)
  • Лили Джеймс и Арми Хаммер («Ребекка», 2020)

Элинор и Эдвард

  • Эмма Томпсон и Хью Грант («Разум и чувства», 1995)
  • Хэтти Морахэн и Дэн Стивенс («Разум и чувства», 2008)

Бонус: «Звезда родилась»

  • Джуди Гарленд и Джеймс Мэйсон («Звезда родилась», 1954)
  • Барбра Стрейзанд и Крис Кристофферсон («Звезда родилась», 1976)
  • Леди Гага и Брэдли Купер («Звезда родилась», 2018)

Кто из этих пар, по вашему мнению, сумел сыграть убедительнее остальных?

Фото на превью Wuthering Heights / Paramount Pictures, Wuthering Heights / Mammoth Screen
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