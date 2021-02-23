30+ дорогих сердцу киногероев, которые легко затмили бы звезд Голливуда даже в женских образах
Часто актерам приходится мастерски перевоплощаться, чтобы правдоподобно сыграть на большом экране женские роли. И если в отечественном кинематографе можно вспомнить лишь блестящую работу Александра Калягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», то в Голливуде мужчины в роли женщин на экране не такая уж и редкость.
Мы в AdMe.ru с помощью ловкого владения фотошопом и популярного приложения решили представить, как бы выглядели знаменитые киноперсонажи, если бы наши режиссеры захотели, чтобы актеры появились на экране в женских образах. Кажется, что некоторые герои после перевоплощения стали отдаленно похожи на Ким Кардашьян, Джессику Альбу и других голливудских звезд.
1. Александр Демьяненко — Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
2. Владимир Коренев — Ихтиандр, «Человек-амфибия»
3. Олег Табаков — Илья Ильич Обломов, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»
4. Андрей Миронов — мистер Джонни Фест, «Человек с бульвара Капуцинов»
5. Савелий Крамаров — Федор Петрович Ермаков (Косой), «Джентльмены удачи»
6. Михаил Пуговкин — Карп Савельевич Якин, «Иван Васильевич меняет профессию»
7. Михаил Кокшенов — Леша Пряхин, «Самая обаятельная и привлекательная»
8. Вячеслав Тихонов — Александр Иванович Горелов, «Максимка»
9. Игорь Ильинский — Серафим Иванович Огурцов, «Карнавальная ночь»
10. Евгений Жариков — Вадим, «Три плюс два»
11. Юрий Никулин — Балбес, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
12. Олег Даль — Анатолий Барыгин-Амурский, «Не может быть!»
13. Леонид Куравлев — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
14. Олег Басилашвили — Юрий Григорьевич Самохвалов, «Служебный роман»
15. Евгений Моргунов — Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
16. Евгений Евстигнеев — Валентин Петрович Воробьев, «Старики-разбойники»
17. Алексей Смирнов — Федя, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
18. Вахтанг Кикабидзе — Валико Мизандари, «Мимино»
19. Михаил Кононов — Нестор Петрович Северов, «Большая перемена»
20. Олег Янковский — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»
21. Николай Караченцов — Даниэль Корбан, «Ловушка для одинокого мужчины»
22. Дмитрий Харатьян — Игорь Грушко, «Розыгрыш»
23. Михаил Светин — Фома Остапович Брыль, «Чародеи»
24. Михаил Боярский — д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера»
25. Игорь Кваша — Яков Богомолов, «Преждевременный человек»
26. Алексей Баталов — Александр Румянцев, «Дело Румянцева»
27. Георгий Вицин — Михайло Дмитриевич Бальзаминов, «Женитьба Бальзаминова»
28. Семен Фарада — Маргадон, «Формула любви»
29. Николай Рыбников — Саша Савченко, «Весна на Заречной улице»
30. Василий Ливанов — Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
31. Александр Абдулов — Медведь, «Обыкновенное чудо»
32. Евгений Леонов — Коля, «Афоня»
А вам тоже кажется, что некоторые из персонажей фильмов в женском обличье стали сильно напоминать зарубежных звезд?