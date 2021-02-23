30+ дорогих сердцу киногероев, которые легко затмили бы звезд Голливуда даже в женских образах

Часто актерам приходится мастерски перевоплощаться, чтобы правдоподобно сыграть на большом экране женские роли. И если в отечественном кинематографе можно вспомнить лишь блестящую работу Александра Калягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», то в Голливуде мужчины в роли женщин на экране не такая уж и редкость.

Мы в AdMe.ru с помощью ловкого владения фотошопом и популярного приложения решили представить, как бы выглядели знаменитые киноперсонажи, если бы наши режиссеры захотели, чтобы актеры появились на экране в женских образах. Кажется, что некоторые герои после перевоплощения стали отдаленно похожи на Ким Кардашьян, Джессику Альбу и других голливудских звезд.

1. Александр Демьяненко — Шурик, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

2. Владимир Коренев — Ихтиандр, «Человек-амфибия»

3. Олег Табаков — Илья Ильич Обломов, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»

4. Андрей Миронов — мистер Джонни Фест, «Человек с бульвара Капуцинов»

5. Савелий Крамаров — Федор Петрович Ермаков (Косой), «Джентльмены удачи»

6. Михаил Пуговкин — Карп Савельевич Якин, «Иван Васильевич меняет профессию»

7. Михаил Кокшенов — Леша Пряхин, «Самая обаятельная и привлекательная»

8. Вячеслав Тихонов — Александр Иванович Горелов, «Максимка»

9. Игорь Ильинский — Серафим Иванович Огурцов, «Карнавальная ночь»

10. Евгений Жариков — Вадим, «Три плюс два»

11. Юрий Никулин — Балбес, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

12. Олег Даль — Анатолий Барыгин-Амурский, «Не может быть!»

13. Леонид Куравлев — Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»

14. Олег Басилашвили — Юрий Григорьевич Самохвалов, «Служебный роман»

15. Евгений Моргунов — Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

16. Евгений Евстигнеев — Валентин Петрович Воробьев, «Старики-разбойники»

17. Алексей Смирнов — Федя, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

18. Вахтанг Кикабидзе — Валико Мизандари, «Мимино»

19. Михаил Кононов — Нестор Петрович Северов, «Большая перемена»

20. Олег Янковский — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»

21. Николай Караченцов — Даниэль Корбан, «Ловушка для одинокого мужчины»

22. Дмитрий Харатьян — Игорь Грушко, «Розыгрыш»

23. Михаил Светин — Фома Остапович Брыль, «Чародеи»

24. Михаил Боярский — д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера»

25. Игорь Кваша — Яков Богомолов, «Преждевременный человек»

26. Алексей Баталов — Александр Румянцев, «Дело Румянцева»

27. Георгий Вицин — Михайло Дмитриевич Бальзаминов, «Женитьба Бальзаминова»

28. Семен Фарада — Маргадон, «Формула любви»

29. Николай Рыбников — Саша Савченко, «Весна на Заречной улице»

30. Василий Ливанов — Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

31. Александр Абдулов — Медведь, «Обыкновенное чудо»

32. Евгений Леонов — Коля, «Афоня»