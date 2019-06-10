30 человек, в которых вы наверняка влюблялись в 2000-х. Посмотрите, как они изменились

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В начале 2000-х, когда многие из нас были тинейджерами, было столько крутых фильмов, телешоу, групп и исполнителей, что ни в кого не влюбиться было просто нереально. Все эти романтические сюжеты и песенки доводили нас до мурашек по коже и бабочек в животе. Мы так хотели познакомиться со своими кумирами, но могли об этом только мечтать: наши любимые мальчишки и девчонки с телеэкранов были слишком хороши.