30 человек, в которых вы наверняка влюблялись в 2000-х. Посмотрите, как они изменились
В начале 2000-х, когда многие из нас были тинейджерами, было столько крутых фильмов, телешоу, групп и исполнителей, что ни в кого не влюбиться было просто нереально. Все эти романтические сюжеты и песенки доводили нас до мурашек по коже и бабочек в животе. Мы так хотели познакомиться со своими кумирами, но могли об этом только мечтать: наши любимые мальчишки и девчонки с телеэкранов были слишком хороши.
AdMe.ru надеется, что вы увидите знакомые лица и они напомнят вам о времени, когда мы так охотно влюблялись. А может быть, вы поймете, что по кому-либо из них вздыхаете до сих пор.
1. Том Уэллинг — «Тайны Смолвиля»
2. Джонатан Беннетт — «Дрянные девчонки»
3. Чад Майкл Мюррей — «Чумовая пятница»
4. Марио Касас — «Три метра над уровнем неба»
5. Джош Хартнетт — «Счастливое число Слевина»
6. Джастин Тимберлейк — `N Sync
7. Адам Броди — «О.С. — Одинокие сердца»
8. Эштон Кутчер — «Больше, чем любовь»
9. Хилари Дафф — «История Золушки»
10. Джесси Маккартни — «Кит»
11. Хейден Панеттьер — «Герои»
12. Райан Филлипп — «Жестокие игры»
13. Фиби Тонкин — «H2O: Просто добавь воды»
14. Шон Фэрис — «Никогда не сдавайся»
15. Киллиан Мерфи — «28 дней спустя»
16. Корбин Блю — «Классный мюзикл»
17. Хью Дэнси — «Заколдованная Элла»
18. Дженнифер Коннелли — «Халк»
19. Эмма Робертс — «Оторва»
20. Люк Митчелл — «H2O: Просто добавь воды»
21. Джена Мэлоун — «Жизнь как дом»
22. Эд Вествик — «Сплетница»
23. Алекс Петтифер — «Громобой»
24. Билл Каулитц — Tokio Hotel
25. Коди Линли — «Ханна Монтана»
26. Мэри Элизабет Уинстэд — «Пункт назначения — 3»
27. Майло Вентимилья — «Девочки Гилмор»
28. Уэнтуорт Миллер — «Побег из тюрьмы»
29. Элиша Катберт — «Соседка»
30. Бен Барнс — «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
© The Chronicles of Narnia: Prince Caspian / Walt Disney Studios Motion Pictures © Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA/Mega Agency/East News
А в кого были влюблены вы в нулевых?