30 человек, в которых вы наверняка влюблялись в 2000-х. Посмотрите, как они изменились

  • 22
    6
  • 40
  • 45
  • 4.5k

В начале 2000-х, когда многие из нас были тинейджерами, было столько крутых фильмов, телешоу, групп и исполнителей, что ни в кого не влюбиться было просто нереально. Все эти романтические сюжеты и песенки доводили нас до мурашек по коже и бабочек в животе. Мы так хотели познакомиться со своими кумирами, но могли об этом только мечтать: наши любимые мальчишки и девчонки с телеэкранов были слишком хороши.

AdMe.ru надеется, что вы увидите знакомые лица и они напомнят вам о времени, когда мы так охотно влюблялись. А может быть, вы поймете, что по кому-либо из них вздыхаете до сих пор.

1. Том Уэллинг — «Тайны Смолвиля»

2. Джонатан Беннетт — «Дрянные девчонки»

3. Чад Майкл Мюррей — «Чумовая пятница»

4. Марио Касас — «Три метра над уровнем неба»

5. Джош Хартнетт — «Счастливое число Слевина»

6. Джастин Тимберлейк — `N Sync

7. Адам Броди — «О.С. — Одинокие сердца»

8. Эштон Кутчер — «Больше, чем любовь»

9. Хилари Дафф — «История Золушки»

10. Джесси Маккартни — «Кит»

11. Хейден Панеттьер — «Герои»

12. Райан Филлипп — «Жестокие игры»

13. Фиби Тонкин — «H2O: Просто добавь воды»

14. Шон Фэрис — «Никогда не сдавайся»

15. Киллиан Мерфи — «28 дней спустя»

16. Корбин Блю — «Классный мюзикл»

17. Хью Дэнси — «Заколдованная Элла»

18. Дженнифер Коннелли — «Халк»

19. Эмма Робертс — «Оторва»

20. Люк Митчелл — «H2O: Просто добавь воды»

21. Джена Мэлоун — «Жизнь как дом»

22. Эд Вествик — «Сплетница»

23. Алекс Петтифер — «Громобой»

24. Билл Каулитц — Tokio Hotel

25. Коди Линли — «Ханна Монтана»

26. Мэри Элизабет Уинстэд — «Пункт назначения — 3»

27. Майло Вентимилья — «Девочки Гилмор»

28. Уэнтуорт Миллер — «Побег из тюрьмы»

29. Элиша Катберт — «Соседка»

30. Бен Барнс — «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

А в кого были влюблены вы в нулевых?

  • 22
    6
  • 40
  • 45
  • 4.5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться