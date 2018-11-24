28 пар звезд, которые родились в один год (И в это сложно поверить)

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Для знаменитых артистов красота, молодость и ухоженность — не прихоть, а профессиональная необходимость. Некоторые преуспели в этом деле настолько, что просто не оставили поклонникам шансов угадать их истинный возраст (к Киану Ривзу у всего мира накопилось много вопросов).

Мы в AdMe.ru решили сравнить звезд, родившихся в один год, и надо признать, сами были весьма удивлены.

Сандра Буллок и Моника Белуччи: 54 года

Кевин Спейси и Шон Бин: 59 лет

Ева Польна и Марион Котийяр: 43 года

Маколей Калкин и Крис Пайн: 38 лет

Маколей Калкин и Джейк Джилленхол: 38 лет

Анастасия Волочкова и Анна Фэрис: 42 года

Эндрю Гарфилд и Джона Хилл: 35 лет

Эмили Блант и Фелисити Джонс: 35 лет

Аарон Пол и Крис Пратт: 39 лет

Меган Фокс и Эмилия Кларк: 32 года

Мэри-Кейт Олсен и Эмбер Херд: 32 года

Кристен Стюарт и Марго Робби: 28 лет

Томас Сэнгстер и Аарон Тейлор-Джонсон: 28 лет

Наталия Орейро и Лив Тайлер: 41 год

Кирстен Данст и Коби Смолдерс: 36 лет

Том Хиддлстон и Рами Малек: 37 лет

Натали Портман и Джессика Альба: 37 лет

Тоби Магуайр и Дэвид Бекхэм: 43 года

Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс: 44 года

Мэтт Деймон и Винс Вон: 48 лет

Хизер Грэм и Ума Турман: 48 лет

Вин Дизель и Бенисио дель Торо: 51 год

Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер: 53 года

Мэрил Стрип и Сигурни Уивер: 69 лет

Тильда Суинтон и Джулианна Мур: 58 лет

Майкл Дж. Фокс и Джордж Клуни: 57 лет

Бонни Райт и Эмма Робертс: 27 лет

Александр Гордон и Киану Ривз: 54 года