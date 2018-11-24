28 пар звезд, которые родились в один год (И в это сложно поверить)
Для знаменитых артистов красота, молодость и ухоженность — не прихоть, а профессиональная необходимость. Некоторые преуспели в этом деле настолько, что просто не оставили поклонникам шансов угадать их истинный возраст (к Киану Ривзу у всего мира накопилось много вопросов).
Мы в AdMe.ru решили сравнить звезд, родившихся в один год, и надо признать, сами были весьма удивлены.
Сандра Буллок и Моника Белуччи: 54 года
Кевин Спейси и Шон Бин: 59 лет
Ева Польна и Марион Котийяр: 43 года
Маколей Калкин и Крис Пайн: 38 лет
Маколей Калкин и Джейк Джилленхол: 38 лет
Анастасия Волочкова и Анна Фэрис: 42 года
Эндрю Гарфилд и Джона Хилл: 35 лет
Эмили Блант и Фелисити Джонс: 35 лет
Аарон Пол и Крис Пратт: 39 лет
Меган Фокс и Эмилия Кларк: 32 года
Мэри-Кейт Олсен и Эмбер Херд: 32 года
Кристен Стюарт и Марго Робби: 28 лет
Томас Сэнгстер и Аарон Тейлор-Джонсон: 28 лет
Наталия Орейро и Лив Тайлер: 41 год
Кирстен Данст и Коби Смолдерс: 36 лет
Том Хиддлстон и Рами Малек: 37 лет
Натали Портман и Джессика Альба: 37 лет
Тоби Магуайр и Дэвид Бекхэм: 43 года
Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс: 44 года
Мэтт Деймон и Винс Вон: 48 лет
Хизер Грэм и Ума Турман: 48 лет
Вин Дизель и Бенисио дель Торо: 51 год
Элизабет Херли и Сара Джессика Паркер: 53 года
Мэрил Стрип и Сигурни Уивер: 69 лет
Тильда Суинтон и Джулианна Мур: 58 лет
Майкл Дж. Фокс и Джордж Клуни: 57 лет
Бонни Райт и Эмма Робертс: 27 лет
Александр Гордон и Киану Ривз: 54 года
Какая пара из фотоподборки вас удивила больше всего?
Фото на превью CHRIS DELMAS/AFP/East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News