28 кадров со съемочных площадок, которые расскажут кое-что новое об известных фильмах

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Мир кино поистине удивительный и завораживающий. Интересен не только результат, который мы видим на широких экранах, но и сам процесс создания киношедевров. Например, столь зловещий на вид Накс из фильма «Безумный Макс», оказывается, умеет вязать и за кадром так коротает время.

AdMe.ru собрал редкие кадры со съемок самых известных фильмов. Посмотрите, как у них там весело!

Николас Холт увлекся вязанием во время съемок фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Так создавались сапоги Чудо-женщины

Грим Зои Салдана для «Стражей Галактики»

За кадром фильма «Убить Билла»

Вот так «Мстители» выглядят за кадром

На съемках сериала «Мир Дикого запада»

Джонни Деппа поливают искусственной кровью для сцены смерти от руки Фредди Крюгера

Арнольд Шварценеггер на съемках фильма «Убить Гюнтера»

Когда слишком долго ждешь напарников

Бенедикт Камбербэтч на съемках фильма «Доктор Стрэндж»

Киану Ривз в Питере, фото со съемок фильма «Сибирь»

На съемках «Темного рыцаря». Оказывается, там было не так высоко

Еще один снимок, сделанный во время съемок «Убить Билла»

Вот так мило выглядит Дарт Мол из «Звездных войн»

Мини-Бэтмобиль

«Держите свои руки подальше. Очень хрупкое».

Вот кто стоял за спиной «Крестного отца»

«Оно» тоже иногда отдыхает

Веселый Майкл Майерс — теперь вы видели все

«Кошмар на улице Вязов» проходил под музыку

Если вы не знали, как выглядел главный герой фильма «V — значит вендетта»

Миниатюра, созданная для «Терминатора-2»

На съемках «Терминатора»

Грим Гэри Олдмена для фильма «Темные времена»

Оказывается, спасаться от «Оно» — это весело

Чудо-женщина в маске Бэтмена

Комедийный фильм «Армия тьмы»

Сисси Спейсек на перекуре во время съемок фильма «Кэрри»

Очень дружелюбный Хищник

Бонус: спецэффекты фильма «Тоня против всех»