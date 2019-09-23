27 фактов о том, как снимали всенародно любимую комедию «Джентльмены удачи»
Несмотря на то что комедия «Джентльмены удачи» была снята почти 5 десятков лет назад, она до сих пор приковывает внимание зрителей к телеэкранам. Каждый из нас помнит сюжет чуть ли не до мельчайших подробностей, а цитаты из фильма ушли в народ, став бессмертными. И в то же время мы почти ничего не знаем о том, как создавалась эта замечательная картина.
Мы в AdMe.ru пересмотрели множество интервью с актерами и членами съемочной группы и узнали несколько малоизвестных фактов о фильме. А еще выяснили, что верблюд не плевал в Косого, а Игорь Угольников не играл маленького мальчика Игорька.
- Фильм изначально должен был называться «Рецидивист». По его сюжету, банде мошенников (фальшивомонетчику, альфонсу, карманнику и жулику) противостоит сотрудник милиции, внедренный в их шайку. Но сценарий переписали, в итоге остался лишь карманник Косой, а главным героем стал заведующий детсадом.
- Режиссером комедии все ошибочно считают Георгия Данелию, хотя он лишь написал сценарий (совместно с Викторией Токаревой). На самом деле фильм снял Александр Серый, близкий друг Георгия Николаевича. Они вместе учились на режиссерских курсах, но тот не успел их окончить, так как попал в тюрьму.
- Однажды Александр Серый приревновал свою невесту к одному мужчине и избил его, нанеся тяжкие травмы и сделав человека инвалидом. За это его осудили на 8 лет, но через 4 года он вышел на свободу. Чтобы помочь другу, Данелия и предложил Серому стать режиссером будущей комедии.
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Роль Доцента сразу планировалось отдать Евгению Леонову. А вот роли воров- рецидивистов были предложены Андрею Миронову, Ролану Быкову, Юрию Никулину и Фрунзику Мкртчяну. Однако все они по уважительным причинам отказались сниматься. Кто-то уже был занят в других съемках, у кого-то не было времени. А вот Мкртчян хотел сниматься, под него, собственно, и написали роль Василия Алибабаевича. Но его не отпустили из Армении: республика отмечала 50-летие образования и руководители страны не могли допустить, чтобы первый актер Армянской ССР отсутствовал на праздничных мероприятиях.
- Кстати, по поводу Василия Алибабаевича. Актер Раднэр Муратов случайно был выбран на эту роль. Поначалу планировалось, что он сыграет роль начальника тюрьмы. А Васей станет Фрунзик Мкртчян или Владимир Этуш. Первый не смог приехать, а второй показался мосфильмовскому руководству неубедительным. Подходящего актера все никак не могли найти, и когда Раднэр сам предложил сыграть Василия, киношники согласились, тем более времени для поиска нового кандидата совсем не было. А роль начальника тюрьмы была сокращена.
- Евгений Леонов, готовясь к съемкам и вживаясь в роль, посещал Бутырскую тюрьму и подглядывал за заключенными прямо в отверстие в двери тюремной камеры. Актер тщательно записывал все услышанное в тетрадку, подмечая при этом каждую деталь в их поведении.
- Кстати, тюремные сцены снимались в настоящей тюрьме строгого режима в Самарканде. Актеров и членов съемочной группы постоянно сопровождали сотрудники милиции.
- А вся блатная речь в киноленте появилась благодаря Александру Серому (пригодился его тюремный опыт).
- Сценаристы поначалу хотели использовать слово «падла» в значении «нехороший человек», но их заставили придумать замену этому слову. Сценарист Виктория Токарева решила добавить в лексикон воров слово «редиска».
- Верблюда Васю съемочная группа нашла не сразу. К удивлению киношников, в Самарканде эти животные не встречаются на каждом шагу. Потому верблюда отыскали с трудом — и то лишь в зоопарке.
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И, кстати, на самом деле верблюд не плевал в Косого (как пишут некоторые интернет-ресурсы). Вместо слюны животного использовался вспененный шампунь. Вот посмотрите тот самый кадр.
- В период съемок с верблюдом произошла одна забавная история. Он жил в кузове грузовика, припаркованного во дворе гостиницы, в которой ночевали члены съемочной группы. Как-то утром киношники глянули на верблюда и не смогли сдержать хохот. Оказалось, одна его сторона была полностью выбрита. Сделал это хозяин животного, живший в кабине того же грузовика. Ему не заплатили суточные, и, чтобы прокормиться, он побрил верблюда и продал шерсть. Потому-то в кино животное показывают только с одной, небритой стороны.
- Кстати, на многих сайтах пишут, что Леонов отказался ездить верхом на верблюде (то ли из-за того, что актер не мог взгромоздиться на «корабля пустыни», то ли из-за боязни подцепить блох). Поэтому актер якобы сел на плечи кого-то из съемочной группы и Леонова снимали крупным планом. Но в самом фильме видно, что он таки катался на верблюде.
- Для сцены, когда герои едут в цистерне цементовоза, киношники долго пытались сделать нужный состав жижи, напоминающий по виду жидкий цемент. То пивные дрожжи использовали, затем манную кашу, которая при остывании превращалась в огромный ком. И все это выглядело очень неправдоподобно. Тогда привлекли химиков, которые и придумали использовать хлебную закваску, подкрашенную зеленой луковой эссенцией.
- Кстати, эта закваска была терпкой и липкой. Когда актеры вылезли из цистерны, они сразу побежали в душ смывать с себя киношный цемент. Минут 40 его отскребали и только тогда заметили, что Вицина нет. Выяснилось, что он все еще сидит в цистерне, так как где-то узнал, что этот раствор настоян на 23 лекарственных травах. И он на 15 лет продлевает молодость.
- Кадр, когда в «цементе» находятся все актеры, был снят в павильоне. А вот в настоящую цистерну Савелий Крамаров отказался залезать, так как, по его признанию, страдал клаустрофобией. В фильме можно заметить, что вначале из цемента вылезает Леонов, затем Вицин, затем в кадре появляется верблюд, а в следующий момент мы видим Крамарова, который спрыгивает с машины. Оператор фильма признался, что перебивка верблюдом хоть и не самая удачная, но иначе они не могли скрыть отсутствие Крамарова в цистерне.
- Помните сцену, когда Василий Алибабаевич зажигает керосинку, из-за чего возникает пожар? Так вот, оператор картины Михаил Агранович хотел снять отблеск огня в глазах Муратова. Для этого огненный факел подносили к глазам актера. Но киношники переусердствовали и поднесли его слишком близко к лицу Муратова. Он получил ожог радужной оболочки, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.
- Дом, в котором прятались «джентльмены удачи», на самом деле предназначался под снос. Поэтому съемочной группе дали возможность его сжечь.
- При этом один из операторов едва не угодил в огонь — во время съемок он слишком близко подошел к пламени, и директор картины Александра Демидова оттащила его, взяв за шкирку.
- Помните, когда «преступники» убегают от женщины-дворника, они скатываются по ледяной горке? Спустя годы директор комедии Александра Демидова рассказала, что эту самую горку не делали специально для съемок, а воспользовались готовой. Примечательно, что и спустя десятилетия местные жители по-прежнему зимой ее заливают и детвора на ней катается.
- В этой сцене Крамаров набрал в рот настоящий шампунь. Потому что киношники не могли придумать какую-то замену этой жидкости.
- На съемки сцены с зимней зарядкой актер Муратов немного опоздал. Потому и не знал, что Леонов, Вицин и Крамаров ранее договорились не раздеваться на морозе (—17 °C). В итоге он разделся, и остальным актерам пришлось сделать то же самое (сыграла актерская ревность). Чтобы отомстить Муратову, Крамаров неожиданно натер его снегом, а Вицин, чтобы было веселее, начал тереть и самого Крамарова. В итоге этот дубль с потрясающей импровизацией и вошел в фильм.
- Олег Видов, исполнивший роль старшего лейтенанта милиции, несколько раз срывал съемку сцены поездки на такси. Потому что буквально плакал от смеха, когда смотрел на Крамарова и слушал его фразы. Особенно он не мог сдерживаться после слов Косого: «Карту купи, лапоть! О! Нашел, нашел! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!» Поэтому в фильме большую часть своих фраз Видов проговаривал, практически не глядя на Крамарова.
- Премьера фильма состоялась 13 декабря 1971 года, но была показана лишь в одном кинотеатре в Москве. В кино были приглашены высшие милицейские чины, и в целом картину они приняли благосклонно. Даже сам глава МВД Николай Щелоков смеялся над фильмом до слез. Однако чрезмерное количество жаргонных слов в ленте грозило похоронить ее на полке. И только после того, как ее просмотрел сам Леонид Брежнев, фильм выпустили в широкий прокат.
- Когда фильм вышел в широкий прокат, он стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Не дремлющие спекулянты ранним утром скупали все билеты по 20 копеек, а затем продавали их по 3 рубля.
- Фильм «Джентльмены удачи» стал лидером советского кинопроката в 1972 году — ленту посмотрело более 65 млн зрителей (почти каждый 3-й житель СССР).
- Распространено мнение, что мальчика Игорька из детсада (который в маске волка делал «р-р-р-р-р») сыграл юный Игорь Угольников, ставший затем известным артистом и телеведущим. Это неправда. Во-первых, на момент съемок комедии Угольникову было 8 лет (согласитесь, малышу из фильма можно дать года 4, максимум 5 лет). Во-вторых, эту легенду придумал и озвучил сам телеведущий в одной из своих передач «Оба-на». А в фильме снялся Игорь Дрыга. Его мама сохранила на память комбинезон, в котором играл ее сын.
О каких фактах из этой статьи вы услышали впервые? А какая ваша самая любимая сцена из фильма?
Фото на превью Джентльмены удачи / Киностудия «Мосфильм»