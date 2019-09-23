27 фактов о том, как снимали всенародно любимую комедию «Джентльмены удачи»

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Несмотря на то что комедия «Джентльмены удачи» была снята почти 5 десятков лет назад, она до сих пор приковывает внимание зрителей к телеэкранам. Каждый из нас помнит сюжет чуть ли не до мельчайших подробностей, а цитаты из фильма ушли в народ, став бессмертными. И в то же время мы почти ничего не знаем о том, как создавалась эта замечательная картина.