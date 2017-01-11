26 забавных кадров о том, что творится на съемках наших любимых сериалов

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Почти у каждого из нас есть любимый сериал, герои которого стали уже как родные. И оттого интереснее узнать, как они ведут себя на съемочной площадке. Ведь сериалы снимаются не один год, и за это время актеры успевают крепко подружиться, а значит, бывает, валяют вместе дурака по полной.

Мы в AdMe.ru собрали несколько фотографий, рассказывающих о том, что остается за кадром известных сериалов.