26 забавных кадров о том, что творится на съемках наших любимых сериалов
Почти у каждого из нас есть любимый сериал, герои которого стали уже как родные. И оттого интереснее узнать, как они ведут себя на съемочной площадке. Ведь сериалы снимаются не один год, и за это время актеры успевают крепко подружиться, а значит, бывает, валяют вместе дурака по полной.
Мы в AdMe.ru собрали несколько фотографий, рассказывающих о том, что остается за кадром известных сериалов.
Аббатство Даунтон
Когда господин N перебрал на балу и видео разошлось по сети.
Шерлок
Шерлок Холмс и доктор Ватсон дурачатся после съемок 3-го сезона.
А тут веселье просто зашкаливает.
Молли все-таки перепало немного Шерлока.
Во все тяжкие
Джесси учит малыша жизни.
А Хэнк читает бедному животному страшную сказку на ночь.
Теория большого взрыва
Как же ты меня измучила, своенравная девчонка!
Ботаники тоже могут быть крутыми.
Если бы Эми была такой, Шелдон не стал бы долго воротить нос.
На съемочной площадке «ТБВ» свои шутки.
Однажды в сказке
Ну это уже наглость, ребята!
Настоящий детектив
Играть депрессивного Раста Коула, между прочим, тяжелая работа. (А может, Мэттью просто сходил на концерт любимой рок-группы?)
Ходячие мертвецы
Только мы с конем...
Творческие порывы зомби. Главный гример и режиссер нескольких сезонов Грег Никотеро в образе ходячего.
Никотеро показывает, как надо. Вроде ничего сложного.
Если когда-нибудь почувствуете себя идиотом, просто посмотрите кастинг на роль зомби в «Ходячих мертвецах».
Девочка, ты потерялась? Сейчас разберемся!
Они побили Нигана! Мы тоже об этом мечтали!
Самый большой хулиган на съемочной площадке — это Норман Ридус.
Игра престолов
На съемочной площадке отмечают Международный день йоги. Дейнерис и Серый Червь явно филонят.
Кристиан Нэрн, который играет Ходора, поделился в твиттере текстом своей роли. Неожиданно!
Актеры из «Игры» обожают кривляться.
Глядя на этих двоих, вполне можно представить, что они могли бы сниматься в комедийном сериале «Пес и девочка без имени».
Тирион не может перестать танцевать даже в суде.
А Джейме не отстает и пляшет на пиру.
В перерывах между танцами все вместе ходят на футбол и прочие мероприятия.
На одной из вечеринок: Сэмвелл Тарли не помнит себя от счастья, обнимая сразу двух самых красивых девушек сериала. Помни, ты другой обещался!
Фото на превью Lauren Oostveen / Twitter