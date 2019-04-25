26 пронзительных цитат Робина Уильямса, который умел радоваться жизни до слез

Каждому из нас дана лишь маленькая искра безумия. Старайтесь не загасить ее.

Если бы женщины управляли миром, у нас не было бы войн. Только напряженные переговоры раз в 28 дней.

Хорошие люди заканчивают в аду, потому что они не могут простить себя.

Очень трудно признаться, что тебе нужна помощь, но, когда сделаешь это, становится легче.

Когда мой отец уходил на пенсию, он вскользь заметил, что у меня наконец начинает что-то получаться. Он сказал: «Если со мной что случится, позаботься о матери». Это была великая минута, потому что на самом деле он имел в виду: «Ну вот, теперь твоя очередь».