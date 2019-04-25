26 пронзительных цитат Робина Уильямса, который умел радоваться жизни до слез

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Есть актеры, от одного упоминания о которых на душе становится тепло. Один из них — Робин Уильямс, который обладал исключительной способностью вызывать у зрителя смех сквозь слезы. Уже несколько лет как нет полюбившегося всему миру грустного комика, но его наследие продолжает жить.

AdMe.ru собрал 30 цитат знаменитого актера, шутки которого по-прежнему не теряют остроты, а меткие высказывания берут за душу.

  • Время — лучший учитель. К сожалению, оно убивает всех своих студентов.

  • Не связывайтесь с токсичными людьми. Лучше быть одному и любить себя, чем быть с людьми, которые заставляют вас себя ненавидеть.

  • Человеку в жизни нужно всего три вещи: уважение ко всем формам жизни, регулярно исправно работающий кишечник и синий пиджак.

  • Мы читаем и пишем стихи не потому, что это мило. Мы читаем и пишем стихи потому, что мы — представители рода человеческого и наполнены страстью. Медицина, право, бизнес, техника необходимы для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика и любовь — это то, что позволяет нам жить.

  • Вещи, которых мы боимся больше всего, уже с нами случились.

  • Каждому из нас дана лишь маленькая искра безумия. Старайтесь не загасить ее.

  • Если бы женщины управляли миром, у нас не было бы войн. Только напряженные переговоры раз в 28 дней.

  • Хорошие люди заканчивают в аду, потому что они не могут простить себя.

  • Очень трудно признаться, что тебе нужна помощь, но, когда сделаешь это, становится легче.

  • Когда мой отец уходил на пенсию, он вскользь заметил, что у меня наконец начинает что-то получаться. Он сказал: «Если со мной что случится, позаботься о матери». Это была великая минута, потому что на самом деле он имел в виду: «Ну вот, теперь твоя очередь».

  • Все, что нужно, — это красивая фальшивая улыбка, чтобы спрятать раненую душу.

  • У вас будут плохие времена, но они всегда будут открывать глаза на вещи, на которые вы не обращали внимания.

  • Каждый, кого вы встречаете, сражается в битве, о которой вы ничего не знаете. Будьте добрыми. Всегда.

  • Пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. В конце концов всем нам отведено не так уж много времени на этой земле.

  • Очень трудно читать статью, в которой говорятся плохие вещи о тебе. Это как будто кто-то вонзает нож в твое сердце. Но всегда самый безжалостный критик моей работы — это я сам.

  • Друг — это тот, кто выслушивает всю твою чушь, говорит тебе, что это полная чушь, и продолжает слушать.

  • В постели женщины больше всего любят завтрак.

  • У того, что мы смертны, есть определенная цель.

  • Неважно, что говорят люди. Ты, твои мысли и идеи могут изменить мир.

  • Весна — это когда природа хочет сказать нам: «Давайте веселиться!»

  • Простите, если вы были правы. Я бы согласился с вами.

  • Если рай существует, было бы здорово знать, что там можно смеяться.

  • Я не участвую в шоу со звездами. Во-первых, я плохой танцор. Единственное, где я себя вижу, — это телемарафон по сбору средств для пострадавших. «Перечислите нам деньги — и мы заставим его остановиться и молчать!»

  • Выступление перед публикой пугает и опустошает. Это как битва. Ты убиваешь, когда выступление удачное. А если нет, то гибнешь сам.

  • Умереть — значит моргнуть на исключительно долгий период времени.

  • Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами. Делайте что хотите, только не клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет таким же, как я.

  • 31
    3
  • 87
  • 10
  • 9.3k

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