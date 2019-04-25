26 пронзительных цитат Робина Уильямса, который умел радоваться жизни до слез
Есть актеры, от одного упоминания о которых на душе становится тепло. Один из них — Робин Уильямс, который обладал исключительной способностью вызывать у зрителя смех сквозь слезы. Уже несколько лет как нет полюбившегося всему миру грустного комика, но его наследие продолжает жить.
AdMe.ru собрал 30 цитат знаменитого актера, шутки которого по-прежнему не теряют остроты, а меткие высказывания берут за душу.
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Время — лучший учитель. К сожалению, оно убивает всех своих студентов.
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Не связывайтесь с токсичными людьми. Лучше быть одному и любить себя, чем быть с людьми, которые заставляют вас себя ненавидеть.
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Человеку в жизни нужно всего три вещи: уважение ко всем формам жизни, регулярно исправно работающий кишечник и синий пиджак.
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Мы читаем и пишем стихи не потому, что это мило. Мы читаем и пишем стихи потому, что мы — представители рода человеческого и наполнены страстью. Медицина, право, бизнес, техника необходимы для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика и любовь — это то, что позволяет нам жить.
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Вещи, которых мы боимся больше всего, уже с нами случились.
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Каждому из нас дана лишь маленькая искра безумия. Старайтесь не загасить ее.
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Если бы женщины управляли миром, у нас не было бы войн. Только напряженные переговоры раз в 28 дней.
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Хорошие люди заканчивают в аду, потому что они не могут простить себя.
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Очень трудно признаться, что тебе нужна помощь, но, когда сделаешь это, становится легче.
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Когда мой отец уходил на пенсию, он вскользь заметил, что у меня наконец начинает что-то получаться. Он сказал: «Если со мной что случится, позаботься о матери». Это была великая минута, потому что на самом деле он имел в виду: «Ну вот, теперь твоя очередь».
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Все, что нужно, — это красивая фальшивая улыбка, чтобы спрятать раненую душу.
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У вас будут плохие времена, но они всегда будут открывать глаза на вещи, на которые вы не обращали внимания.
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Каждый, кого вы встречаете, сражается в битве, о которой вы ничего не знаете. Будьте добрыми. Всегда.
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Пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. В конце концов всем нам отведено не так уж много времени на этой земле.
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Очень трудно читать статью, в которой говорятся плохие вещи о тебе. Это как будто кто-то вонзает нож в твое сердце. Но всегда самый безжалостный критик моей работы — это я сам.
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Друг — это тот, кто выслушивает всю твою чушь, говорит тебе, что это полная чушь, и продолжает слушать.
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В постели женщины больше всего любят завтрак.
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У того, что мы смертны, есть определенная цель.
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Неважно, что говорят люди. Ты, твои мысли и идеи могут изменить мир.
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Весна — это когда природа хочет сказать нам: «Давайте веселиться!»
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Простите, если вы были правы. Я бы согласился с вами.
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Если рай существует, было бы здорово знать, что там можно смеяться.
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Я не участвую в шоу со звездами. Во-первых, я плохой танцор. Единственное, где я себя вижу, — это телемарафон по сбору средств для пострадавших. «Перечислите нам деньги — и мы заставим его остановиться и молчать!»
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Выступление перед публикой пугает и опустошает. Это как битва. Ты убиваешь, когда выступление удачное. А если нет, то гибнешь сам.
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Умереть — значит моргнуть на исключительно долгий период времени.
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Когда я умру, пляшите на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете сами. Делайте что хотите, только не клонируйте меня, потому что мой клон никогда не будет таким же, как я.
Фото на превью The Angriest Man in Brooklyn / Lionsgate Films