26 отечественных звезд, о реальном росте которых сложно догадаться через экран
Мы видим знаменитостей в основном через экраны телевизоров либо гаджетов. Поэтому зачастую живые встречи с кумирами сопровождаются фразами вроде «Он такой высокий, оказывается!» или «Представляешь, выяснилось, что он на голову ниже меня». Вроде бы все логично: синий ящик и черное зеркало не могут передать реальные физические параметры, но мы все равно продолжаем удивляться.
Поэтому мы в AdMe.ru и решили перечислить таких красавцев, рост которых совершенно не передается через экран.
Дмитрий Губерниев: 200 см
Денис Мацуев: 198 см
Дмитрий Назаров и Юрий Колокольников: 196 см
Виктор Логинов и Дмитрий Дюжев: 195 см
Максим Виторган: 194 см
Александр Ильин и Максим Аверин: 192 см
Григорий Антипенко: 191 см
Денис Косяков и Олег Масленников-Войтов: 190 см
Иван Дорн: 187 см
Тарзан и Гарик Харламов: 186 см
Егор Крид и Моргенштерн: 185 см
Дима Билан и Сергей Лазарев: 182 см
Евгений Миронов: 173 см
Евгений Цыганов: 170 см
Илья Соболев: 166 см
Александр Якин и Илья Прусикин: 165 см
Монатик: 164 см
Андрей Гайдулян: 162 см
А вам когда-нибудь доводилось видеться со знаменитостями вживую?