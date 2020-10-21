26 отечественных звезд, о реальном росте которых сложно догадаться через экран

Мы видим знаменитостей в основном через экраны телевизоров либо гаджетов. Поэтому зачастую живые встречи с кумирами сопровождаются фразами вроде «Он такой высокий, оказывается!» или «Представляешь, выяснилось, что он на голову ниже меня». Вроде бы все логично: синий ящик и черное зеркало не могут передать реальные физические параметры, но мы все равно продолжаем удивляться.