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26 отечественных звезд, о реальном росте которых сложно догадаться через экран

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Мы видим знаменитостей в основном через экраны телевизоров либо гаджетов. Поэтому зачастую живые встречи с кумирами сопровождаются фразами вроде «Он такой высокий, оказывается!» или «Представляешь, выяснилось, что он на голову ниже меня». Вроде бы все логично: синий ящик и черное зеркало не могут передать реальные физические параметры, но мы все равно продолжаем удивляться.

Поэтому мы в AdMe.ru и решили перечислить таких красавцев, рост которых совершенно не передается через экран.

Дмитрий Губерниев: 200 см

© Kashaev Pavel / East News

Денис Мацуев: 198 см

© East News

Дмитрий Назаров и Юрий Колокольников: 196 см

© Кухня / Yellow, Black & White, © Game of Thrones / HBO

Виктор Логинов и Дмитрий Дюжев: 195 см

© Счастливы вместе / Sony Pictures Television Russia, © Каникулы строгого режима / Дирекция кино

Максим Виторган: 194 см

© О чём ещё говорят мужчины / Квадрат

Александр Ильин и Максим Аверин: 192 см

© Интерны / Comedy Club Production, © Склифосовский / russkoe-kino

Григорий Антипенко: 191 см

© Не родись красивой / amediafilm

Денис Косяков и Олег Масленников-Войтов: 190 см

© Зайцев+1 / TVA Visual Corporate Communications, © Маргоша / ctcmedia

Иван Дорн: 187 см

© Ivan Dorn / youtube

Тарзан и Гарик Харламов: 186 см

© Вечерний Ургант / youtube, © Comedy Club / Comedy Club Production

Егор Крид и Моргенштерн: 185 см

© Вечерний Ургант / youtube, © Вечерний Ургант / youtube

Дима Билан и Сергей Лазарев: 182 см

© Вечерний Ургант / youtube, © Вечерний Ургант / youtube

Евгений Миронов: 173 см

© Идиот / Студия 2-Б-2 интертейнмент

Евгений Цыганов: 170 см

© Оттепель / Мармот-фильм

Илья Соболев: 166 см

© Прожарка / tnt4

Александр Якин и Илья Прусикин: 165 см

© Восьмидесятые / ctc, © Eurovision Song Contest / youtube

Монатик: 164 см

© MONATIK / youtube

Андрей Гайдулян: 162 см

© СашаТаня / Comedy Club Production

А вам когда-нибудь доводилось видеться со знаменитостями вживую?

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