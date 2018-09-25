26 фотографий знаменитостей из прошлого, которые заставят вас воскликнуть: «Да ладно!»
У каждой знаменитости есть свой образ, с которым мы ее ассоциируем. Но фотографии звезд из прошлого доказывают нам, что они не всегда были такими, какими мы привыкли их видеть. Кто-то любил экспериментировать с имиджем, как жгучие брюнетки Мерил Стрип и Мадонна, а кто-то — просто дурачиться на камеру, как забавный Джейсон Момоа в образе спасательницы Малибу.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на подборку фотографий знаменитостей, каждая из которых показывает звезд в непривычных для нас образах и заставляет немного поностальгировать.
1. Счастливые Бритни Спирс и Кевин Федерлайн на своей свадьбе, 2004 год
«Я думала: „А чего мы ждем? Мы знаем, что это настоящее чувство. Почему бы не сделать это прямо сейчас?“»
2. Обворожительная Пенелопа Крус, 1993 год
3. Дрю Бэрримор на модном показе «Дочки-матери», 1983 год
4. Майкл Джексон и Милла Йовович снимаются в рекламе обуви, 1990 год
5. 19-летний Джим Керри, 1981 год
6. Джейсон Момоа и Кармен Электра за кулисами к/ф «Спасатели Малибу: Гавайская свадьба», 2003 год
7. Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений, 1992 год
8. Гэри Олдмен и Натали Портман на съемках к/ф «Леон», 1994 год
9. Памела Андерсон, 1990 год
10. Дэниела Рэдклиффа связали из-за того, что он стрелял из водяного пистолета в съемочную группу сериала «Дэвид Копперфилд», 1999 год
11. Потрясающие Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер на показе Versace, 1991 год
12. Два знаменитых Майкла — Джордан и Джексон — на баскетбольной площадке, 1992 год
13. Мэрайя Кэри и Уилл Смит (они уверяют, что никогда не были парой), 1988 год
14. 13-летняя Бритни Спирс на старте своей творческой карьеры, 1995 год
15. Арнольд Шварценеггер настолько силен, что туфли ему не нужны, 1986 год
16. Брюнетка Мерил Стрип на съемках к/ф «Крик во тьме», 1988 год
17. Мадонна еще до многочисленных экспериментов с образами (ей здесь всего 19 лет), 1978 год
18. Николас Кейдж в модной кожаной куртке, 1987 год
19. Том Круз и Брэд Питт на премьере к/ф «Интервью с вампиром», 1994 год
20. Джейн Фонда всегда была образцом женственности, 1962 год
21. 19-летний Энрике Иглесиас на пляже, 1989 год
22. Певица Шер в те годы еще выступала под своим полным именем — Шерилин, 1972 год
23. Пабло Пикассо у себя в студии, 1956 год
24. Элтон Джон зажигает на «Доджер-стэдиум» в Лос-Анджелесе, 1975 год
25. Группа The Beatles снимает клип на песню «Help!» в Австрии, 1965 год
26. Задумчивая Мэрилин Монро, 1955 год
Фото на превью Baywatch / FremantleMedia