26 фотографий знаменитостей из прошлого, которые заставят вас воскликнуть: «Да ладно!»

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У каждой знаменитости есть свой образ, с которым мы ее ассоциируем. Но фотографии звезд из прошлого доказывают нам, что они не всегда были такими, какими мы привыкли их видеть. Кто-то любил экспериментировать с имиджем, как жгучие брюнетки Мерил Стрип и Мадонна, а кто-то — просто дурачиться на камеру, как забавный Джейсон Момоа в образе спасательницы Малибу.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на подборку фотографий знаменитостей, каждая из которых показывает звезд в непривычных для нас образах и заставляет немного поностальгировать.

1. Счастливые Бритни Спирс и Кевин Федерлайн на своей свадьбе, 2004 год

«Я думала: „А чего мы ждем? Мы знаем, что это настоящее чувство. Почему бы не сделать это прямо сейчас?“»

2. Обворожительная Пенелопа Крус, 1993 год

3. Дрю Бэрримор на модном показе «Дочки-матери», 1983 год

4. Майкл Джексон и Милла Йовович снимаются в рекламе обуви, 1990 год

5. 19-летний Джим Керри, 1981 год

6. Джейсон Момоа и Кармен Электра за кулисами к/ф «Спасатели Малибу: Гавайская свадьба», 2003 год

7. Принцесса Диана и принц Гарри в парке развлечений, 1992 год

8. Гэри Олдмен и Натали Портман на съемках к/ф «Леон», 1994 год

9. Памела Андерсон, 1990 год

10. Дэниела Рэдклиффа связали из-за того, что он стрелял из водяного пистолета в съемочную группу сериала «Дэвид Копперфилд», 1999 год

11. Потрясающие Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер на показе Versace, 1991 год

12. Два знаменитых Майкла — Джордан и Джексон — на баскетбольной площадке, 1992 год

13. Мэрайя Кэри и Уилл Смит (они уверяют, что никогда не были парой), 1988 год

14. 13-летняя Бритни Спирс на старте своей творческой карьеры, 1995 год

15. Арнольд Шварценеггер настолько силен, что туфли ему не нужны, 1986 год

16. Брюнетка Мерил Стрип на съемках к/ф «Крик во тьме», 1988 год

17. Мадонна еще до многочисленных экспериментов с образами (ей здесь всего 19 лет), 1978 год

18. Николас Кейдж в модной кожаной куртке, 1987 год

19. Том Круз и Брэд Питт на премьере к/ф «Интервью с вампиром», 1994 год

20. Джейн Фонда всегда была образцом женственности, 1962 год

21. 19-летний Энрике Иглесиас на пляже, 1989 год

22. Певица Шер в те годы еще выступала под своим полным именем — Шерилин, 1972 год

23. Пабло Пикассо у себя в студии, 1956 год

24. Элтон Джон зажигает на «Доджер-стэдиум» в Лос-Анджелесе, 1975 год

25. Группа The Beatles снимает клип на песню «Help!» в Австрии, 1965 год

26. Задумчивая Мэрилин Монро, 1955 год