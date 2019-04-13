25 женских комедий, которые поднимут настроение в два счета

11 3

150

4.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь редко обходится без испытаний, и в череде забот порой можно забыть о простых радостях. Но сколько бы ни было проблем, важно отводить время на то, чтобы перезагрузиться и побыть наедине с собой. А увлекательные фильмы, в которых романтика сочетается с юмором, способствуют тому, чтобы плохое настроение улетучилось.

Мы в AdMe.ru подобрали женские комедии, которые помогут расслабиться и скрасят свободный вечер.

1. Только она единственная (1996)

У таксиста Микки и его брата Фрэнсиса, главных героев фильма, жизнь идет своим чередом. Первый ценит то, что у него есть, а второй владеет небольшим, но успешным бизнесом. Но спокойной жизни приходит конец, когда они встречают обворожительную блондинку Хизер и юную студентку Хоуп. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

2. Любовницы (2019)

Главные героини — медсестра, актриса и студентка, которых объединяет одно: все они, как выяснилось, встречаются с женатыми мужчинами. Девушки решают отомстить возлюбленным, а также помочь тем, кто оказался в аналогичной ситуации. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,7

3. В активном поиске (2016)

Главная героиня Элис переживает из-за расставания с парнем. Девушка никак не может забыть прошлое и начать все заново, но на счастье в ее жизни появляется новая подруга по имени Робин. Она умеет общаться с противоположным полом и готова подыскать для Элис нового парня. Однако после череды знакомств, вечеринок и безудержного веселья девушка понимает, что насыщенной жизнью не заполнить душевную пустоту. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

4. Клуб первых жен (1996)

Бренда, Элиз и Синтия дружили с юности, но в какой-то момент перестали общаться. Однажды старых подруг объединяет общая проблема — каждую из них бросил муж. Поразмыслив, как приспособиться к обстоятельствам, дамы решают мстить. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

5. Хоть раз в жизни (2013)

Дэн раньше был главой звукозаписывающего лейбла, а Грета встречалась с рок-звездой и сейчас занимается музыкой. Они случайно сталкиваются в Нью-Йорке и понимают, что это судьба. Герои решают записать совместный альбом вопреки отсутствию денег и профессиональных музыкантов. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

6. Портрет совершенства (1997)

Кейт работает в рекламном агентстве и мечтает о повышении. Чтобы доказать боссу свою серьезность и обстоятельность, она решает пойти на обман и представляет ему Ника, якобы своего любимого, на самом деле малознакомого парня. По легенде Ник — успешный клипмейкер, в реальности — простой свадебный оператор. Увлекшись аферой, изображающие пару герои влюбляются друг в друга. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

7. Дурман любви (1997)

Жизнь Сэма — полная чаша: у него есть интересная работа и любимая женщина по имени Линда. Однако последняя отправляется в Нью-Йорк на пару месяцев и не возвращается. Получив прощальное письмо, главный герой отправляется на поиски Линды и встречает возлюбленную в обществе Антона, владельца французского ресторана. Рейтинг «КиноПоиска» — 7

8. На расстоянии любви (2010)

Гарретт и Эрин знакомятся в баре, и между ними пробегает искра. Увлечение перерастает в серьезные чувства, которые ждут испытания. Гарретт работает в Нью-Йорке, куда Эрин приехала на стажировку из Сан-Франциско. Героям предстоит поддерживать отношения на расстоянии. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

9. Развод по-американски (2006)

Брук, главная героиня, убеждена, что ее инфантильный бойфренд Гэри ее не ценит. Девушка решает разорвать отношения, чтобы заставить возлюбленного скучать по ней. Однако тот неправильно истолковывает ее намерения и развязывает настоящую войну полов. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

10. Краденое свидание (2015)

34-летняя Нэнси никак не может наладить личную жизнь. Однажды она встречает в поезде Джессику, которая рекомендует ей прочесть мотивирующее пособие по поиску идеального спутника. Проснувшись, Нэнси обнаруживает, что попутчица ушла, а книга осталась. На вокзале мужчина по имени Джек принимает героиню за Джессику, так как книга должна была стать опознавательным знаком для свидания вслепую. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

11. С глаз — долой, из чарта — вон! (2007)

Когда-то Алекс был суперзвездой. Ему предоставляется шанс вернуть былую популярность, спев дуэтом с модной певицей. Однако для этого герою, ранее не сочинившему ни строчки, нужно придумать текст песни. К счастью, на помощь приходит талантливая Софи. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

12. Он, я и его друзья (2006)

Карл и Молли решают оформить отношения официально. И все бы хорошо, но в размеренную жизнь вмешивается Дюпри, близкий друг новоиспеченной семьи. Сначала парень планирует немного пожить с молодыми супругами, но в итоге от незваного гостя становится очень тяжело избавиться. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

13. Как женить холостяка (2018)

Линдси и Фрэнк получают приглашение на одну и ту же свадьбу. Она одинока, а он убежденный холостяк. Сначала герои испытывают друг к другу неприязнь, но судьба расставляет все по своим местам. Рейтинг «КиноПоиска» — 6

14. В гостях у Элис (2017)

40-летняя Элис в одиночку воспитывает двух дочерей. Однажды в баре женщина встречает трех молодых кинематографистов, которые находятся в поисках жилья. Героиня предлагает новым знакомым пожить у нее, что приводит к неожиданным последствиям. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

15. Фантастическая любовь и где ее найти (2016)

Работница библиотеки по имени Белла мечтает о карьере успешной детской писательницы. У героини странная фобия — она боится флоры и фауны. За запущенный сад во дворе хозяин дома, где она живет, грозится выгнать девушку. Героиня решает обратиться за помощью к соседу по имени Алфи. У них натянутые отношения, но мужчина наделен потрясающим талантом садовника. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

16. Правда о кошках и собаках (1996)

Эбби ведет радиошоу, посвященное советам для владельцев кошек и собак. Однажды на передачу дозванивается молодой фотограф по имени Брайан. Герой влюбляется в голос девушки и приглашает ее на свидание. Однако Эбби решает отправить вместо себя свою подругу Ноэль, которой мужчины отдают предпочтение. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

17. Бумажное сердце (2009)

Шарлин — из тех, кто не верит в любовь и считает ее вымыслом. Сказочные голливудские истории кажутся героине полнейшей чушью. Но однажды девушка едет в Америку, чтобы снять документальное кино о любви, и эта поездка изменит ее жизнь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

18. Взрыв из прошлого (1999)

Главный герой по имени Адам прожил в бомбоубежище 35 лет. Он впервые оказывается в обществе людей в Лос-Анджелесе 90-х. Наивный и искренний герой пытается адаптироваться и наверстать упущенное. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

19. С любовью, Рози (2014)

Рози и Алекс дружат с самого детства. Они планировали вместе учиться в Гарварде, но девушка не смогла уехать вместе со старым другом. Все из-за того, что Рози ждет ребенка от школьного плейбоя, с которым они сблизились на выпускном. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

20. Мой парень — киллер (2015)

Марта встречает Фрэнсиса и понимает, что он подходит ей по всем параметрам. Своей учтивостью и галантностью герой с первых минут знакомства производит впечатление на девушку, которая уже отчаялась отыскать свою любовь. Однако героиня и не подозревает, какие скелеты в шкафу есть у ее идеала. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8

21. Остинленд (2013)

Главная героиня по имени Джейн увлекается книгами своей известной тезки Джейн Остин. Молодая женщина без памяти влюблена в мистера Дарси, вымышленного литературного персонажа. Однажды героиня, живущая в маленьком городке США, отправляется в Англию и встречает там мужчину своей мечты. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

22. Любовный напиток № 9 (1992)

Пол и Диана — ученые, работающие вместе. Им обоим не везет в личной жизни. Однажды героям представляется возможность испытать действие настоящего приворотного зелья. Научный эксперимент оборачивается для коллег успехом. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

23. Слишком крута для тебя (2010)

Кирк однажды находит айфон, который потеряла Молли. Герои договариваются встретиться на вечеринке. Между ними вспыхивают чувства, но друзья и близкие парня пытаются убедить его, что он недостоин такой эффектной девушки. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

24. Кейт и Лео (2001)

Герцог Лео попадает в будущее, оказываясь в современном Нью-Йорке. Герой знакомится с успешной карьеристкой по имени Кейт. Она берет шефство над мужчиной, которому однажды все-таки придется вернуться обратно. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

25. Лишний багаж (1997)

Эмили, дочь миллионера, безуспешно пытается привлечь внимание отца. Однажды девушка решает сымитировать собственное похищение. Героиня продумала план до мелочей, но машину, в багажнике которой она спряталась, угоняет Винсент, профессиональный угонщик. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9