25+ ярких актеров, которые с длинными волосами становятся практически другими людьми

Хорошо, что в современном мире нет единых стандартов красоты: женщины могут делать короткие стрижки, а мужчины — носить локоны и выглядеть превосходно. Проще всего менять имидж представителям творческих профессий. Например, актеры постоянно экспериментируют не только в кадре или на сцене, но и в обычной жизни, меняя прически и стиль в целом. Возможно, глядя на них, кто-то тоже вдохновится на создание нового образа.