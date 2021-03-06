25+ ярких актеров, которые с длинными волосами становятся практически другими людьми
Хорошо, что в современном мире нет единых стандартов красоты: женщины могут делать короткие стрижки, а мужчины — носить локоны и выглядеть превосходно. Проще всего менять имидж представителям творческих профессий. Например, актеры постоянно экспериментируют не только в кадре или на сцене, но и в обычной жизни, меняя прически и стиль в целом. Возможно, глядя на них, кто-то тоже вдохновится на создание нового образа.
Мы в AdMe.ru на примере наших любимых актеров еще раз убедились, какое важное значение имеет прическа и как она может менять человека.
1. Тимоти Шаламе
2. Джейсон Стейтем
3. Билл Скарсгард
4. Джаред Падалеки
5. Шайа Лабаф
6. Эдриен Броуди
7. Энсел Эльгорт
8. Эштон Кутчер
9. Орландо Блум
10. Крис Кармак
11. Лиам Нисон
12. Эзра Миллер
13. Роберт Паттинсон
14. Тейлор Китч
15. Хью Джекман
16. Иэн Сомерхолдер
17. Джейсон Момоа
18. Джош Хартнетт
19. Колин Фаррелл
20. Кристиан Бейл
21. Джерард Батлер
22. Дев Патель
23. Эван Джогиа
24. Бен Барнс
25. Сэм Хьюэн
26. Александр Скарсгард
А вам нравятся длинные волосы у мужчин? Как вы считаете, кому такая прическа идет больше всего?
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