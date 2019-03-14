25+ верных признаков того, что вы смотрите мыльную оперу

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Если регулярно смотреть мыльные оперы, то появляется ощущение дежавю, ведь многие сюжетные линии кочуют из сериала в сериал. Так, главный герой чаще всего привилегированного положения, а героиня «из низов», какие-то герои непременно узнают, что приходятся друг другу братом и сестрой, которых разлучили в детстве. Без комы, обморока и амнезии тоже вряд ли обойдется хоть одна теленовелла.