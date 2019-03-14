25+ верных признаков того, что вы смотрите мыльную оперу
Если регулярно смотреть мыльные оперы, то появляется ощущение дежавю, ведь многие сюжетные линии кочуют из сериала в сериал. Так, главный герой чаще всего привилегированного положения, а героиня «из низов», какие-то герои непременно узнают, что приходятся друг другу братом и сестрой, которых разлучили в детстве. Без комы, обморока и амнезии тоже вряд ли обойдется хоть одна теленовелла.
AdMe.ru предлагает улыбнуться вместе, вспомнив узнаваемые сюжетные ходы из мыльных опер.
- Главная героиня из малосимпатичной замарашки превращается в роскошную светскую даму сногсшибательной красоты с манерами аристократки.
- На работу, как правило, никто не ходит. Иногда кто-нибудь из героев сидит за рабочим столом, с важным видом перебирая бумаги или глядя в компьютер. Все остальное время герои мыльной оперы выясняют отношения.
- У дам всегда идеальный макияж и безупречная прическа. Вне зависимости от того, какие бури и невзгоды происходят в их жизни.
- При этом они еще и одеты с иголочки, даже если целый день проводят дома. И всегда на каблуках.
- Чаще всего главный герой сериала по профессии врач, юрист, архитектор. При этом один из лучших в стране.
- А главная героиня — нередко человек «из низов» и сделала сама себя.
- Зачастую происходит какое-нибудь торжественное событие (презентация, показ мод, благотворительный бал), на которое собираются все герои. В том числе те, которых там, казалось бы, не должно быть по статусу. И на мероприятии происходит грандиозный скандал или какое-то разоблачение.
- В сериалах непременно кто-нибудь впадает в кому. Надолго.
- Даже после долгих лет пребывания в коме или алкоголизма и других проблем с психическим или физическим здоровьем герой выглядит активным, свежим, бодрым и цветущим.
- Врач в сериале, как правило, один. Причем он является специалистом по всем болезням сразу: раненых оперирует, беременности наблюдает, сердце лечит.
- Ну а самая любимая болезнь героев мыльных опер — это, пожалуй, амнезия.
- Кто-то инсценирует свою смерть, а потом возвращается из мира мертвых.
- В сериалах всегда кто-нибудь падает в обморок. Особенно беременные. Нередко именно по обмороку они и узнают о своей беременности.
- Главная героиня — девушка с большим и добрым сердцем. А вот ее соперница — жуткая стерва, которая любит только себя, а от мужчины ей нужны исключительно деньги и статус.
- И эта соперница пытается завладеть главным героем всеми правдами и неправдами: и спиртным напоит, и снотворное подсыплет, и еще какую-нибудь подлость устроит.
- На весь сериал — один ресторан. И там все встречаются, пересекаются, выясняют отношения.
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Обязательна романтическая сцена на пустынном пляже. Иногда герои не могут выбраться оттуда, например из-за погодных условий. Но именно на пляже с их глаз спадает пелена: они понимают, что он и она — любовь всей жизни друг для друга.
- Ни один секрет невозможно рассказать так, чтобы его кто-нибудь не подслушал.
- А если кто-то кого-то утешает, обнимает или целует, то в этот самый момент входит персонаж, которому не надо это видеть. И серия на этом заканчивается.
- На похороны дамы в мыльных операх, как правило, приходят роскошных черных вечерних платьях. Часто с декольтированной спиной и в ошеломляющей шляпке.
- Всегда кто-нибудь сидит в тюрьме. Часто по ложному обвинению. Если же это второстепенный персонаж, то он справедливо отсидел, а выйдя на свободу, начинает строить козни главным героям.
- Герои постоянно находятся на грани кровосмешения, так как многие приходятся друг другу братьями и сестрами, детьми и родителями, племянниками. И даже не догадываются об этом.
- А происходит это потому, что в теленовеллах постоянно крадут детей или подменивают их в роддоме.
- Героиня в состоянии сильного стресса, не осознавая реальность, может и сама отдать своего ребенка постороннему человеку. Потом она раскаивается и половину сериала разыскивает его.
- Когда родители все-таки находят своих уже взрослых детей, то те непременно их принимают с распростертыми объятиями.
- В теленовеллах всегда есть хорошие семьи, то есть уважаемые, принадлежащие к высшему обществу. И члены таких семей — как правило, это родители главного героя — всячески подчеркивают свое превосходство над простыми смертными. И частенько презирают главную героиню, так как она «из низов».
- Потом выясняется, что героиня тоже принадлежит к одной из таких семей. Просто была потеряна, подменена в роддоме и на самом деле является богатой наследницей.
- Несколько серий уходит на то, что героиня из благородных побуждений отказывается от своего счастья: «я не могу», «я не имею права». А ее любимый в это самое время страдает, залечивая душевные раны спиртным.
- Ну а в последней серии любящие сердца наконец-то воссоединяются. И предварительно удостоверившись, что не являются кровными братом и сестрой, герои счастливо идут под венец.
А какие ваши любимые сериальные штампы?