25 сильных фильмов с высоким рейтингом, которые вы могли ненароком пропустить

Ежегодно по всему миру на экраны выходят тысячи кинолент. Некоторые из них тут же становятся хитами, другие завоевывают любовь зрителей, несмотря на то что вызывают нарекания у критиков. Но отдельные фильмы проходят незамеченными и остаются неизвестными большинству людей. Хотя среди них есть произведения, которые стоят того, чтобы потратить на них вечер.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость. И подготовили список из лент, которые вы могли случайно пропустить среди вороха других произведений. Не все фильмы подойдут для веселого семейного вечера, но равнодушными они зрителей точно не оставят.

Выпускной (Bacalaureat), 2016

Ромео Альдеа — врач, который живет в маленьком городке. Всю жизнь он мечтал о том, чтобы его дочь уехала учиться за границу. Кажется, ничто не может помешать этим планам. Элиза — отличница, и ее ждет факультет психологии в Великобритании. Осталась последняя формальность — выпускные экзамены. За день до первого экзамена происходит событие, которое ставит под угрозу будущее Элизы. Ромео еще может все изменить. Но для этого ему придется поступиться теми принципами, которые он всю жизнь прививал своему ребенку. Рейтинг IMDb — 7,3

Жизнь не может быть скучной (Zindagi Na Milegi Dobara), 2011

Кабир делает предложение своей девушке, и вскоре они должны пожениться. Перед свадьбой молодой человек собирается провести холостяцкий отпуск с 2 лучшими приятелями. Трое друзей отправляются в путешествие по Испании. Они давно планировали эту поездку. Пережив немало веселых и трагических моментов, эта троица понимает многое о себе и своей жизни. Рейтинг IMDb — 8,1

Между (Bar Bahar), 2016

3 молодые женщины оказываются в большом городе. Каждую из них сюда приводит своя мечта. Они работают, строят планы и веселятся, но свобода и вольный дух мегаполиса обманчивы. В отчаянной борьбе с традициями и устоями, которые им прививали с детства, они порой слишком увлекаются и в итоге никак не могут обрести необходимый баланс. Рейтинг IMDb — 7,3

Переводчик (Tlmocník), 2018

80-летний Али Унгар находит книгу, написанную офицером армии. В ней рассказывается о событиях, происходивших в Словакии во время войны. Неожиданно для себя Али узнает в одной из историй трагическую судьбу своих родителей. Он решает познакомиться с автором и выяснить наконец всю правду, но вместо офицера встречает Георга, его 70-летнего сына. Тот избегал отца всю жизнь. Али и Георг совершенно разные люди, с противоположными взглядами на жизнь, но они готовы забыть о противоречиях, чтобы отправиться в совместное путешествие на поиски истины. Рейтинг IMDb — 6,7

Фрэнк (Frank), 2014

Джон страстно хочет стать музыкантом. В погоне за своей мечтой он присоединяется к странствующей поп-группе. Во главе команды стоит загадочный и эксцентричный Фрэнк, никто из участников ни разу не видел его лица. Побывав во многочисленных передрягах, Джон начинает подозревать, что подобный образ жизни ему не по зубам. В этом фильме с неожиданной стороны раскрывается актер Майкл Фассбендер. Рейтинг IMDb — 7,0

Искусство самообороны (The Art of Self-Defense), 2019

Стеснительный и робкий бухгалтер Кейси как-то ночью попадает в переделку. Испуганный и униженный, Кейси решает записаться на местные курсы самообороны. Группой руководят харизматичный Сенсей и его суровая помощница Анна. Постигая сложную науку единоборств, Кейси обретает уверенность в себе. Но однажды он оказывается на загадочном ночном уроке. Добротная черная комедия с участием Джесси Айзенберга. Рейтинг IMDb — 6,7

Лапочка (Papicha), 2019

Страна пребывает в глубоком политическом кризисе. Будущее туманно, и непонятно, что оно принесет — перемены или возврат к прошлому. Молодая студентка решает по-своему высказать взгляд на происходящие события и пойти наперекор общественному мнению. Она уговаривает других девушек устроить модный показ. Рейтинг IMDb — 7,0

Дневник девочки-подростка (The Diary of a Teenage Girl), 2015

Минни, взрослеющая девочка-подросток, живет вместе со своей мамой и увлекается созданием комиксов. Она кажется себе непривлекательной и неуклюжей, хотя мальчики в школе явно проявляют к ней интерес. Завороженная тайнами взрослой жизни, девушка начинает вести аудиодневник. Свои роли в ленте отлично отыгрывают Александр Скарсгард и Кристен Уиг. Рейтинг IMDb — 6,9

Образование (Booksmart), 2019

Близится выпускной в средней школе. 2 лучшие ученицы, которые все свое свободное время посвящали занятиям, неожиданно понимают, что многое пропустили за последние 4 года: им следовало бы побольше развлекаться и поменьше учиться. У них осталась только одна ночь, чтобы вкусить все прелести жизни старшеклассников, и барышни решают отправиться на поиски приключений. Рейтинг IMDb — 7,2

Барбара (Barbara), 2012

Молодой врач по имени Барбара была переведена из Берлина в сельскую клинику. Столичный доктор зла, разочарована и не желает сближаться с новыми коллегами. Их дружелюбие кажется ей фальшивым и подозрительным. Втайне от всех она строит планы побега. Но постепенно мнение Барбары меняется, и перед ней встает сложный выбор. Рейтинг IMDb — 7,1

Пережить лето (Summer Survivors), 2018

Лето, психолог Индре должна отвезти 2 своих пациентов в приморский лагерь. У каждого из этой троицы есть свои трудности во взаимодействии с внешним миром и остальными людьми. Совместное путешествие сближает Индре и ее подопечных. Но сможет ли зародившаяся дружба помочь им? Рейтинг IMDb — 7,7

Поза ребенка (Pozitia copilului), 2013

Мать с ужасом узнает о том, что ее 30-летний сын попал в переделку. Теперь ему грозит судебное преследование. Она задействует все возможные связи и способы давления, чтобы защитить отпрыска. В этой пугающей ситуации она видит возможность спасти любимого ребенка и вернуть его домой. Но, похоже, сын не нуждается в подобном вмешательстве и смотрит на события совсем иначе. Рейтинг IMDb — 7,4

Разрушительница системы (Systemsprenger), 2019

У 9-летней Бенни непростой характер, и ее вспышек ярости опасаются даже взрослые. Казалось бы, она не желает уживаться ни с кем. Отчаянно бунтует и взрывается каждый раз, когда попадает в новую компанию. Взрослые уже почти поставили на девочке крест, когда в ее жизни появляется воспитатель Миша. Он должен обучить Бенни управлению гневом. Рейтинг IMDb — 7,8

Сьераневада (Sieranevada), 2016

Большой семейный клан собирается под одной крышей, чтобы помянуть главу, недавно покинувшего сей бренный мир. На встречу приходит и Ларри, 40-летний врач. Он планирует посвятить весь день родственникам. Однако мероприятие проходит совсем не так, как было задумано. Ларри приходится вступить в спор с другими членами семейства и откровенно высказать собственные взгляды на многие события. Рейтинг IMDb — 7,4

Деревня (Héraðið), 2019

Инга — хозяйка молочной фермы, чьи владения затеряны в отдаленной долине. Она безнадежно погрязла в долгах. К сожалению, большие предприятия и компании постепенно выживают ее из бизнеса. Пережив трагическую потерю, женщина решает, что с нее хватит, и начинает отчаянно сражаться за свое дело. Рейтинг IMDb — 6,5

Красный холм (Tilva Ros), 2010

Некогда крупнейший рудник по добыче меди теперь стоит без дела. Рабочие и местные жители тихо бастуют. Но лучших друзей, Тоду и Стефана, это мало волнует. Они только что окончили школу, и это последнее лето, которое они проводят вместе. Стефан отправится в университет, а Тода останется в родном городе. Их каникулы, состоящие из приключений, посиделок, ссор, влюбленности и соперничества, неожиданно прерываются, когда забастовка перерастает в нечто большее. Рейтинг IMDb — 7,2

Простые сложности Нико Фишера (Oh Boy), 2012

Молодого человека отчисляют из университета в Берлине. Он растерян, опечален и разочарован. Утро парня началось с того, что его бросила девушка. Потом отец отказывает в денежном содержании, и даже поиск кружки бодрящего кофе превращается в невыполнимую миссию. Целый день он бродит по городским улицам, пытаясь определить свое место в этой запутанной жизни. Рейтинг IMDb — 7,4

Лара (Lara), 2019

Наступил знаменательный день: Лара празднует свой день рождения. Но это не единственный повод для радости, ведь сегодня состоится дебютный концерт ее сына. Лара потратила немало сил на музыкальное образование своего чада и теперь по праву может гордиться его успехами. Но почему-то приглашения на вечер от сына она так и не получает. Кроме того, она не может связаться с ним уже около 2 недель. Чтобы выступление стало по-настоящему успешным, Лара выкупает оставшиеся билеты и раздает их прохожим. Но чем больше усилий она прилагает к тому, чтобы помочь сыну, тем хуже становится ситуация. Рейтинг IMDb — 7,1

Добрый день, Рамон (Guten Tag, Ramón), 2013

Чтобы помочь своей семье, Рамон старается уехать из родной Мексики на заработки в другую страну. Приятель рассказывает ему о своей тетушке, которая живет в Германии, и Рамон отправляется к ней через весь океан. Правда, по прибытии он оказывается на улице без жилья и работы. Скитаясь в поисках пристанища, он знакомится с пожилой одинокой Рут, и эта встреча меняет их жизни. Рейтинг IMDb — 7,6

Рок-н-рольщики (Sing Street), 2016

Жизнь Коннора сложна: он недавно перевелся в новую школу, отношения дома не ладятся, а старший брат терпеть его не может. Обычные проблемы мальчишки-подростка. Но однажды на школьном дворе он встречает загадочную и прекрасную девочку. Чтобы добиться ее внимания, он решает собрать музыкальную группу. Рейтинг IMDb — 7,9

Крепыш (10 timer til Paradis), 2012

Деннис — стеснительный бодибилдер 38 лет. Он никогда ни с кем не встречался, до сих пор живет вместе с мамой и безнадежно мечтает о любви. Когда его дядюшка женится на девушке из Таиланда, Деннис решает, что именно в эту страну ему следует отправиться на поиски супруги. По официальной версии, он уезжает в Германию, ведь Деннис знает: мама никогда не примет в своем доме другую женщину. Первая поездка в дальние края поначалу оказывается полным провалом. Деннис почти теряет надежду обрести любовь, но неожиданно встречает Той. Рейтинг IMDb — 7,1

Женщина на войне (Kona fer í stríð), 2018

Халла — независимая, но одинокая женщина. Ее жизнь может показаться скучной и унылой, но за ширмой повседневных дел она ведет тайную борьбу, защищая окружающую среду. Халла всеми силами старается помешать работе алюминиевого завода, который угрожает ее любимым горам. Акции становятся все сложнее и опаснее, и дама собирается нанести последний удар, когда вдруг получает письмо. Оно меняет всю ее жизнь. Рейтинг IMDb — 7,4

Память о том, чего не было (Histórias que Só Existem Quando Lembradas), 2011

В тихой деревушке каждый день похож на другой, как две капли воды. Все заняты своими повседневными делами, и жизненный распорядок не меняется из года в год. Единственное, что может нарушить устоявшиеся ритуалы, — это погода. Но однажды на улицах поселения появляется юная Рита. Она путешествует по стране, фотографируя различные уединенные уголки. Рейтинг IMDb — 7,3

Слава (Slava), 2016

Железнодорожный обходчик ведет тихую и уединенную жизнь. Однажды во время ежедневной инспекции он находит на путях огромную сумму денег. Честный труженик относит ценный груз в полицию. В это время в министерстве транспорта разгорается нешуточный коррупционный скандал. Глава отдела по связям с общественностью решает обратить всеобщее внимание на недавнего героя, но никакой радости обходчику это не приносит. Рейтинг IMDb — 7,6

Вездесущий (Vezdesushtiyat), 2017

У Эмиля, писателя и владельца рекламного агентства, есть маленькая и, казалось бы, безобидная слабость. Он любит незаметно следить за жизнью родных, друзей и сотрудников. Для этого Эмиль использует камеры. Однако простое любопытство перерастает в настоящую одержимость, от которой страдают и близкие Эмиля, и он сам. А заодно он выясняет, что некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми. Рейтинг IMDb — 7,7