25 редких фотографий знаменитостей, которые мы еще не видели

Мы привыкли видеть знаменитостей в окружении пиршества. Из-за этого может сложиться впечатление, что люди из телевизора и вовсе не люди, а нечто загадочное и таинственное. Однако даже самые важные особы оказываются в непривычных для нас ситуациях, а проще сказать, живут обычной жизнью.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку ретрофотографий, которые открывают звезд различной величины с неизведанных сторон.

10-летняя Елизавета II со своей собакой, 1936

15-летняя Брук Шилдс, 1980

Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер, 1983

Родители Анджелины Джоли, 1972

Леонардо Ди Каприо, 1996

Семейство Кардашьян-Дженнер, 1995

Шакил О’Нил и Билл Гейтс, 1999

Хиллари Клинтон в Колледже Уэллсли, 1969

Принцесса Диана и Роуэн Аткинсон на актерском шоу Royal Variety, 1984

Первое фото Linkin Park с присоединившимся к ним Честером Беннингтоном (крайний справа). Многие из участников еще студенты, 1997

Бейонсе и Соланж Ноулз с родителями, 1990

13-летний Джастин Бибер поет для прохожих в пригороде Бирмингема, 2007

19-летний Барак Обама, 1980

17-летняя Анджелина Джоли, 1992

30-летняя Мерил Стрип, 1979

Исполнитель роли Чубакки Питер Мейхью и Кэрри Фишер между съемками, 1977

Встреча молодого Курта Рассела и Элвиса Пресли, 1963

14-летний Курт Кобейн на школьной фотографии, 1981

28-летняя Мэгги Смит, исполнительница роли Минервы Макгонагалл, 1962

Актерский состав сериала «Беверли-Хиллз, 90210», 1992

18-летний Мэттью Перри и 24-летний Джонни Депп, 1987

21-летняя Ванесса Паради и 29-летний Ленни Кравиц, 1993

15-летняя Ева Мендес берет автограф у 17-летней Алиссы Милано, 1989

Участники «Клуба Микки Мауса» Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг, 1994

Брук Шилдс и Роберт Дауни — младший, 1998

Фото на превью eastnews

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7 Комментарии
  • 12 октября 2017
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