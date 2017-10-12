25 редких фотографий знаменитостей, которые мы еще не видели

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Мы привыкли видеть знаменитостей в окружении пиршества. Из-за этого может сложиться впечатление, что люди из телевизора и вовсе не люди, а нечто загадочное и таинственное. Однако даже самые важные особы оказываются в непривычных для нас ситуациях, а проще сказать, живут обычной жизнью.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку ретрофотографий, которые открывают звезд различной величины с неизведанных сторон.