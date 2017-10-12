25 редких фотографий знаменитостей, которые мы еще не видели
Мы привыкли видеть знаменитостей в окружении пиршества. Из-за этого может сложиться впечатление, что люди из телевизора и вовсе не люди, а нечто загадочное и таинственное. Однако даже самые важные особы оказываются в непривычных для нас ситуациях, а проще сказать, живут обычной жизнью.
Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку ретрофотографий, которые открывают звезд различной величины с неизведанных сторон.
10-летняя Елизавета II со своей собакой, 1936
15-летняя Брук Шилдс, 1980
Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер, 1983
Родители Анджелины Джоли, 1972
Леонардо Ди Каприо, 1996
Семейство Кардашьян-Дженнер, 1995
Шакил О’Нил и Билл Гейтс, 1999
Хиллари Клинтон в Колледже Уэллсли, 1969
Принцесса Диана и Роуэн Аткинсон на актерском шоу Royal Variety, 1984
Первое фото Linkin Park с присоединившимся к ним Честером Беннингтоном (крайний справа). Многие из участников еще студенты, 1997
Бейонсе и Соланж Ноулз с родителями, 1990
13-летний Джастин Бибер поет для прохожих в пригороде Бирмингема, 2007
19-летний Барак Обама, 1980
17-летняя Анджелина Джоли, 1992
30-летняя Мерил Стрип, 1979
Исполнитель роли Чубакки Питер Мейхью и Кэрри Фишер между съемками, 1977
Встреча молодого Курта Рассела и Элвиса Пресли, 1963
14-летний Курт Кобейн на школьной фотографии, 1981
28-летняя Мэгги Смит, исполнительница роли Минервы Макгонагалл, 1962
Актерский состав сериала «Беверли-Хиллз, 90210», 1992
18-летний Мэттью Перри и 24-летний Джонни Депп, 1987
21-летняя Ванесса Паради и 29-летний Ленни Кравиц, 1993
15-летняя Ева Мендес берет автограф у 17-летней Алиссы Милано, 1989
Участники «Клуба Микки Мауса» Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг, 1994
Брук Шилдс и Роберт Дауни — младший, 1998
Фото на превью eastnews