25 доказательств, что логики в мультфильмах нет и не будет

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В мультиках возможно все, за это их и любят взрослые и дети. К некоторым логическим нестыковкам все давно привыкли, к примеру почти все герои постоянно ходят в одной и той же одежде, а дети Симпсонов не растут. Но вот кое с чем смириться сложновато. AdMe.ru собрал самые убийственные примеры мультяшной логики, биологии и физики.

Позвольте, так это были не волосы?

Флинтстоуны отмечают Рождество до того, как родился Иисус

Стоит надеть ма-а-аленькую маску или переодеться — и тебя точно никто не узнает

Возраст героев аниме — отдельный разговор

На чем у него держатся очки?

А как он курит сигару усами?

Любой удар просто меняет форму тела

Том и Джерри ходят голыми, а на пляже одеваются

У героев «Утиных историй» тоже странные отношения с одеждой

Скрудж, не прыгай, ты же убьешься!

Во всем королевстве ни у кого не было такого же размера ноги, как у Золушки?

Кстати, странно, что принц влюбился в девушку, но не помнит ее лица

А вот Сквидвард, поливающий цветы под водой

Вот вам тонущая морская звезда

Спанч Боб дует сквозь шлем — к черту физику!

Слушать музыку глазами? Ему можно — он краб

А его дочь — кит

Микки Маус — мышь, и у него есть собака Плуто. Его друг Гуффи тоже собака

Как он надел футболку?

Багз Банни не носит одежду, а его девушка — да

Гравитация не сработает, пока не посмотришь вниз

Кажется, у Тритона было меньше шансов получить от создателя соски, но нет

Вы хотите сказать, они не могут выбраться?

А сейчас мы просто уже устали возмущаться

Мы уж молчим про очень-очень странную физику. Хотя где, если не в мультиках?