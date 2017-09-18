25 доказательств, что логики в мультфильмах нет и не будет
В мультиках возможно все, за это их и любят взрослые и дети. К некоторым логическим нестыковкам все давно привыкли, к примеру почти все герои постоянно ходят в одной и той же одежде, а дети Симпсонов не растут. Но вот кое с чем смириться сложновато.
AdMe.ru собрал самые убийственные примеры мультяшной логики, биологии и физики.
Позвольте, так это были не волосы?
Флинтстоуны отмечают Рождество до того, как родился Иисус
Стоит надеть ма-а-аленькую маску или переодеться — и тебя точно никто не узнает
Возраст героев аниме — отдельный разговор
На чем у него держатся очки?
А как он курит сигару усами?
Любой удар просто меняет форму тела
Том и Джерри ходят голыми, а на пляже одеваются
У героев «Утиных историй» тоже странные отношения с одеждой
Скрудж, не прыгай, ты же убьешься!
Во всем королевстве ни у кого не было такого же размера ноги, как у Золушки?
Кстати, странно, что принц влюбился в девушку, но не помнит ее лица
А вот Сквидвард, поливающий цветы под водой
Вот вам тонущая морская звезда
Спанч Боб дует сквозь шлем — к черту физику!
Слушать музыку глазами? Ему можно — он краб
А его дочь — кит
Микки Маус — мышь, и у него есть собака Плуто. Его друг Гуффи тоже собака
Как он надел футболку?
Багз Банни не носит одежду, а его девушка — да
Гравитация не сработает, пока не посмотришь вниз
Кажется, у Тритона было меньше шансов получить от создателя соски, но нет
Вы хотите сказать, они не могут выбраться?
А сейчас мы просто уже устали возмущаться
Мы уж молчим про очень-очень странную физику. Хотя где, если не в мультиках?
Фото на превью jcstaff