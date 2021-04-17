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25 пар наших и зарубежных звезд, которые неожиданно оказались одного роста

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Мы часто наблюдаем за звездами на голубых экранах, но даже не представляем, как камера порой дает нам неверные представление об их росте. Если вдруг нам посчастливится столкнуться со знаменитостью, то мы, скорее всего, подумаем, что представляли ее чуть выше или ниже.

Мы в AdMe.ru решили сравнить рост наших и голливудских актеров, телеведущих, моделей, музыкантов, и некоторые пары нас удивили.

1. Лариса Долина и Виктория Бекхэм: 163 см

2. Жанна Бадоева и Дженнифер Лопес: 164 см

3. Яна Рудковская и Мэгги Смит: 165 см

4. Лариса Гузеева и Элис Ив: 166 см

5. Регина Тодоренко и Рада Митчелл: 167 см

6. Леонид Якубович и Дэнни Трехо: 168 см

7. Виктор Сухоруков и Кейт Уинслет: 169 см

8. Полина Гагарина и Оливия Колман: 170 см

9. Анна Нетребко и Моника Беллуччи: 171 см

10. Игорь Николаев и Элтон Джон: 172 см

11. Алсу и Лиза Кудроу: 173 см

12. Юлия Высоцкая и Кэмерон Диас: 174 см

13. Борис Корчевников и Гвинет Пэлтроу: 175 см

14. Екатерина Андеева и Джозеф Гордон-Левитт: 176 см

15. Сергей Шнуров и Линда Евангелиста: 177 см

16. Влад Топалов и Пол Радд: 178 см

17. Светлана Ходченкова и Кендалл Дженнер: 179 см

18. Владимир Познер и Николь Кидман: 180 см

19. Баста (Василий Вакуленко) и Роналдиньо: 181 см

20. Александр Рогов и Рики Мартин: 182 см

21. Юрий Стоянов и Бенедикт Камбербэтч: 183 см

22. Владимир Пресняков и Дэвид Духовны: 184 см

23. Моргенштерн и Дэвид Швиммер: 185 см

24. Гарик Харламов и Принц Гарри: 186 см

25. Владислав Лисовец и Крис Нот: 187 см

А кого из звезд вы считали выше ростом?

Фото на превью East News, Jason Smith / Everett Collection / East News
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