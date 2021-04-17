25 пар наших и зарубежных звезд, которые неожиданно оказались одного роста
Мы часто наблюдаем за звездами на голубых экранах, но даже не представляем, как камера порой дает нам неверные представление об их росте. Если вдруг нам посчастливится столкнуться со знаменитостью, то мы, скорее всего, подумаем, что представляли ее чуть выше или ниже.
Мы в AdMe.ru решили сравнить рост наших и голливудских актеров, телеведущих, моделей, музыкантов, и некоторые пары нас удивили.
1. Лариса Долина и Виктория Бекхэм: 163 см
2. Жанна Бадоева и Дженнифер Лопес: 164 см
3. Яна Рудковская и Мэгги Смит: 165 см
4. Лариса Гузеева и Элис Ив: 166 см
5. Регина Тодоренко и Рада Митчелл: 167 см
6. Леонид Якубович и Дэнни Трехо: 168 см
7. Виктор Сухоруков и Кейт Уинслет: 169 см
8. Полина Гагарина и Оливия Колман: 170 см
9. Анна Нетребко и Моника Беллуччи: 171 см
10. Игорь Николаев и Элтон Джон: 172 см
11. Алсу и Лиза Кудроу: 173 см
12. Юлия Высоцкая и Кэмерон Диас: 174 см
13. Борис Корчевников и Гвинет Пэлтроу: 175 см
14. Екатерина Андеева и Джозеф Гордон-Левитт: 176 см
15. Сергей Шнуров и Линда Евангелиста: 177 см
16. Влад Топалов и Пол Радд: 178 см
17. Светлана Ходченкова и Кендалл Дженнер: 179 см
18. Владимир Познер и Николь Кидман: 180 см
19. Баста (Василий Вакуленко) и Роналдиньо: 181 см
20. Александр Рогов и Рики Мартин: 182 см
21. Юрий Стоянов и Бенедикт Камбербэтч: 183 см
22. Владимир Пресняков и Дэвид Духовны: 184 см
23. Моргенштерн и Дэвид Швиммер: 185 см
24. Гарик Харламов и Принц Гарри: 186 см
25. Владислав Лисовец и Крис Нот: 187 см
А кого из звезд вы считали выше ростом?
Фото на превью East News, Jason Smith / Everett Collection / East News
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