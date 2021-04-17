25 пар наших и зарубежных звезд, которые неожиданно оказались одного роста

Мы часто наблюдаем за звездами на голубых экранах, но даже не представляем, как камера порой дает нам неверные представление об их росте. Если вдруг нам посчастливится столкнуться со знаменитостью, то мы, скорее всего, подумаем, что представляли ее чуть выше или ниже.