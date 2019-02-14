25+ отечественных звезд, которые не стесняются показать себя без макияжа (И правильно делают!)

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Фото без макияжа можно найти в аккаунтах большинства российских звезд. Певицы, актрисы, модели, которых мы привыкли видеть в сценических образах, в повседневной жизни стараются отдыхать от косметики. Певица Лолита, отметившая 55-летие, в обычной жизни почти не красится, 36-летняя модель Наталья Водянова не стесняется следов усталости на лице и появляется без макияжа даже на светских мероприятиях, а актриса Анна Хилькевич предпочитает услугам профессиональных стилистов художественные навыки собственной дочери.