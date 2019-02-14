25+ отечественных звезд, которые не стесняются показать себя без макияжа (И правильно делают!)
Фото без макияжа можно найти в аккаунтах большинства российских звезд. Певицы, актрисы, модели, которых мы привыкли видеть в сценических образах, в повседневной жизни стараются отдыхать от косметики. Певица Лолита, отметившая 55-летие, в обычной жизни почти не красится, 36-летняя модель Наталья Водянова не стесняется следов усталости на лице и появляется без макияжа даже на светских мероприятиях, а актриса Анна Хилькевич предпочитает услугам профессиональных стилистов художественные навыки собственной дочери.
AdMe.ru сравнил снимки российских звезд в макияже и без него. Результаты вдохновляют срочно смыть косметику!
1. Рената Литвинова
2. Тина Канделаки
3. Юлия Ковальчук
4. Сати Казанова
5. Ирина Старшенбаум
6. Равшана Куркова
7. Настасья Самбурская
8. Наталья Рудова
9. Лариса Гузеева
10. Кристина Асмус
11. Лолита Милявская
12. Аглая Тарасова
13. Наталья Водянова
14. Светлана Ходченкова
15. Ксения Собчак
16. Александра Бортич
17. Анна Михалкова
18. Екатерина Андреева
19. Екатерина Варнава
20. Светлана Лобода
21. Земфира
22. Полина Гагарина
23. Алла Пугачева
24. Мария Шарапова
25. Юлия Топольницкая
Бонус: Анна Хилькевич
Часто ли вы появляетесь на людях без макияжа? Или же вы стараетесь не выходить из дома без косметики?
Фото на превью East News, alla_orfey / instagram