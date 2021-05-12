25+ наших звезд, которых мы подогнали под стандарты красоты моделей plus-size
Сегодня популярные глянцевые журналы начинают размещать на своих обложках женщин и мужчин с любыми параметрами тела. Модные дома и известные бренды одежды постепенно переходят на сторону движения «бодипозитив». Навязчивая реклама в социальных сетях нам ярко демонстрирует, что хорошего человека должно быть много, а лишние килограммы — это не повод отказываться от карьеры актрисы, модели или певицы.
Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть наши знаменитости, если бы они соответствовали современным канонам красоты моделей plus-size.
1. Дима Билан
2. Юлия Ковальчук
3. Настасья Самбурская
4. Сергей Лазарев
5. Глюкоза
6. Екатерина Варнава
7. Данила Козловский
8. Кристина Орбакайте
9. Слава
10. Федор Бондарчук
11. Анастасия Волочкова
12. Тина Канделаки
13. Александр Петров
14. Катерина Шпица
15. Полина Гагарина
16. Дмитрий Хрусталев
17. Светлана Ходченкова
18. Марина Александрова
19. Максим Матвеев
20. Рената Литвинова
21. Кристина Асмус
22. Максим Галкин
23. Натали
24. Елизавета Боярская
25. Алексей Воробьев
26. Валерия Кудрявцева
27. Алсу
28. Павел Воля
29. Оксана Федорова
А кому из наших звезд пара дополнительных килограммов ничуть не помешала бы?
Поделиться этой статьёй