25+ наших звезд, которых мы подогнали под стандарты красоты моделей plus-size

Сегодня популярные глянцевые журналы начинают размещать на своих обложках женщин и мужчин с любыми параметрами тела. Модные дома и известные бренды одежды постепенно переходят на сторону движения «бодипозитив». Навязчивая реклама в социальных сетях нам ярко демонстрирует, что хорошего человека должно быть много, а лишние килограммы — это не повод отказываться от карьеры актрисы, модели или певицы.