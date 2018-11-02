25 ляпов в популярных фильмах последних лет, которые вы не заметили

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Каждый год киноиндустрия радует миллионы людей, выпуская новинки различного жанра. Так, в 2017 году в российский прокат вышло 399 фильмов. Это колоссальная конкуренция, особенно когда десятка самых кассовых фильмов года принадлежит всего лишь 4 кинокомпаниям. И она не всегда на руку производителям. Ведь в этой бесконечной гонке режиссеры и продюсеры порой упускают массу нюансов, из-за чего мы можем наблюдать с вами такое частое явление, как киноляп.

AdMe.ru собрали для вас самые обескураживающие нестыковки в фильмах последних лет, которые вы могли не заметить.

Тихое место, 2018

Поле с кукурузой нам показывают с надписью «день 472». Но кукуруза является однолетним растением, а значит, ее попросту не могло быть на ферме. Если, конечно, Эбботы, наплевав на все законы фильма об опасности шума, не наняли сельскохозяйственную технику для посева любимого лакомства.

Когда Риган приходит на могилу младшего брата, на кресте видна надпись «2016–2020». Соответственно, в магазине, который посетили Эбботы, торговали просроченными лекарствами: Бо — младший сын Ли и Эвелин Эббот — погиб на 89-й день нападения инопланетян в 2020-м. В этот 89-й день Эбботы отправились в магазин и взяли там таблетки, срок годности которых закончился еще в 2018 году.

К создателям фильма также остается вопрос, почему Эбботы для постоянного местопребывания выбрали заброшенную ферму, в которой есть масса потенциально опасных источников громкого звука. Притом что в их доме есть шумоизолированный подвал. Или на крайний случай поселились бы возле водопада, где звук воды перекрывал бы большую часть шумов.

Когда дети спасались от страшных существ в зернохранилище, один из них легко проломил металлическую стену накопителя. А вот справиться с крышей припаркованного пикапа, по всей видимости, у инопланетного разума не хватило силенок.

Tomb Raider: Лара Крофт, 2018

В загранпаспорте отца Лары Крофт указано, что Александр Иванов (Ричард Крофт) родился в Санкт-Петербурге, СССР, в 1969 году. В период с 1924 по 1991 год город носил название Ленинград.

Джуманджи: Зов джунглей, 2017

Как минимум дважды члены съемочной группы оказываются в кадре.

Когда один из главных героев сталкивается с мужчиной на пороге дома, то на общем плане у последнего появляется большой оранжевый шарф.

Такую же ситуацию с появлением шарфа мы можем наблюдать и в сцене с водителем Найджелом.

В приставках на основе картриджей нет индикатора загрузки.

Прибытие, 2016

Когда в мобильном штабе главные герои разговаривают с человеком из Австралии, то на заднем и на переднем плане нам показывают двух разных людей.

По телевизору в новостях показывают сюжет про Северную Дакоту, в котором диктор рассказывает, что в штате чуть не погибли 144 человека. В титрах к репортажу мы видим новость о 144 погибших.

Черная Пантера, 2018

На ритуальный поединок все собравшиеся вакандийцы пришли в традиционных костюмах. Но в одной из сцен нам мимолетом показывают ноги мужчины на заднем плане. Он одет в обычные джинсовые штаны и кожаные ботинки.

Перед допросом Т’Чалла вешает на агента Росса жучок. В течение следующих минут устройство то появляется, то исчезает с плеча Эверетта.

В сцене после титров, когда Т’Чалла обращается к совету ООН, в зале заседания по кругу расставлены флаги государств, которые являются членами организации. Здесь присутствует и флаг Уэльса, который не входит в состав ООН.

Малыш на драйве, 2017

В фильме нам показывают несколько сцен, в которых пассажиры автомобиля мистическим образом то исчезают, то появляются.

В ретроспективе нам показывают сцену, в которой родители дарят главному герою айпод нового поколения 2002 года производства. Однако наушники у Малыша прямиком из 2012.

Мир юрского периода — 2, 2018

По сюжету фильма Бенджамин Локвуд — старый соратник Джона Хаммонда — поссорился со своим другом Джоном из-за того, что тот клонировал свою дочь. Так у Хаммонда и появилась 10-летняя внучка Мейси. Однако по предыдущим фильмам мы знаем, что Джон Хаммонд умер в 1997 году. Действие фантастики «Мир юрского периода — 2» происходит в наши дни, а поэтому внучке Хаммонда должно быть не менее 20 лет, хотя в фильме нам показывают маленькую девочку.

Дэдпул-2, 2017

На крупном плане нам показывают, как Дэдпул несколько раз обводит красным карандашом самые главные цели своего плана, а уже через несколько секунд при смене кадра мы можем наблюдать план без каких-либо отметок на нем.

Человек-паук: Возвращение домой, 2017

В самом начале фильма нам показывают Питера Паркера, который снимает происходящее вокруг на мобильный телефон. И, когда человек-паук якобы наводит камеру телефона на спящего в очках мужчину, можно увидеть в отражении этих самых очков оператора с видеокамерой.

На школьном плакате мы видим, что турнир по декатлону, в котором будут принимать участие самые способные ученики из класса Питера Паркера, состоится с 13 по 15 октября. В комнате главного героя висит плакат с совсем другой датой — 14 сентября.

В одном кадре под рубашкой Питера мы видим лишь футболку, а уже через несколько секунд в кадре под футболкой можно увидеть и костюм Человека-паука.

На турнире по декатлону мы видим Юджина — одноклассника Питера — в желто-оранжевом пиджаке. Хотя ранее нам показали, как Юджин швырнул свой пиджак в Питера Паркера на школьной стоянке возле автобуса. Стоит отметить, что Человек-паук во время проведения чемпионата находился в заточении на складе... в том самом пиджаке Юджина.

Ла-Ла Ленд, 2016

Когда Себастьян Уайлдер спорит со своей подругой, то часы сзади него показывают время 11:10. Уже через несколько секунд главный герой совершает пространственно-временной скачок, ведь на часах 09:40.

В кадре, когда на Мию Долан опрокинули кофе, видно, что напиток вымазал левую сторону рубашки. Уже в другой сцене пятно сместилось вправо, а потеки от кофе на рубашке в районе живота исчезли.

Бонус: когда снимаешься с другом в массовке

Кадр из фильма «Бездна» 1989 года. На 30-й секунде обратите внимание на двух молодых людей в нижнем левом углу.

На самом деле киноляпов и нестыковок в этих фильмах значительно больше, но мы выбрали для вас самые интересные и неочевидные. Поэтому к самым внимательным вопрос: о каких еще ляпах в представленных выше фильмах вы знаете?