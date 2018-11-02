25 ляпов в популярных фильмах последних лет, которые вы не заметили
Каждый год киноиндустрия радует миллионы людей, выпуская новинки различного жанра. Так, в 2017 году в российский прокат вышло 399 фильмов. Это колоссальная конкуренция, особенно когда десятка самых кассовых фильмов года принадлежит всего лишь 4 кинокомпаниям. И она не всегда на руку производителям. Ведь в этой бесконечной гонке режиссеры и продюсеры порой упускают массу нюансов, из-за чего мы можем наблюдать с вами такое частое явление, как киноляп.
AdMe.ru собрали для вас самые обескураживающие нестыковки в фильмах последних лет, которые вы могли не заметить.
Тихое место, 2018
- Поле с кукурузой нам показывают с надписью «день 472». Но кукуруза является однолетним растением, а значит, ее попросту не могло быть на ферме. Если, конечно, Эбботы, наплевав на все законы фильма об опасности шума, не наняли сельскохозяйственную технику для посева любимого лакомства.
- Когда Риган приходит на могилу младшего брата, на кресте видна надпись «2016–2020». Соответственно, в магазине, который посетили Эбботы, торговали просроченными лекарствами: Бо — младший сын Ли и Эвелин Эббот — погиб на 89-й день нападения инопланетян в 2020-м. В этот 89-й день Эбботы отправились в магазин и взяли там таблетки, срок годности которых закончился еще в 2018 году.
- К создателям фильма также остается вопрос, почему Эбботы для постоянного местопребывания выбрали заброшенную ферму, в которой есть масса потенциально опасных источников громкого звука. Притом что в их доме есть шумоизолированный подвал. Или на крайний случай поселились бы возле водопада, где звук воды перекрывал бы большую часть шумов.
- Когда дети спасались от страшных существ в зернохранилище, один из них легко проломил металлическую стену накопителя. А вот справиться с крышей припаркованного пикапа, по всей видимости, у инопланетного разума не хватило силенок.
Tomb Raider: Лара Крофт, 2018
- В загранпаспорте отца Лары Крофт указано, что Александр Иванов (Ричард Крофт) родился в Санкт-Петербурге, СССР, в 1969 году. В период с 1924 по 1991 год город носил название Ленинград.
Джуманджи: Зов джунглей, 2017
- Как минимум дважды члены съемочной группы оказываются в кадре.
- Когда один из главных героев сталкивается с мужчиной на пороге дома, то на общем плане у последнего появляется большой оранжевый шарф.
- Такую же ситуацию с появлением шарфа мы можем наблюдать и в сцене с водителем Найджелом.
- В приставках на основе картриджей нет индикатора загрузки.
Прибытие, 2016
- Когда в мобильном штабе главные герои разговаривают с человеком из Австралии, то на заднем и на переднем плане нам показывают двух разных людей.
- По телевизору в новостях показывают сюжет про Северную Дакоту, в котором диктор рассказывает, что в штате чуть не погибли 144 человека. В титрах к репортажу мы видим новость о 144 погибших.
Черная Пантера, 2018
- На ритуальный поединок все собравшиеся вакандийцы пришли в традиционных костюмах. Но в одной из сцен нам мимолетом показывают ноги мужчины на заднем плане. Он одет в обычные джинсовые штаны и кожаные ботинки.
- Перед допросом Т’Чалла вешает на агента Росса жучок. В течение следующих минут устройство то появляется, то исчезает с плеча Эверетта.
- В сцене после титров, когда Т’Чалла обращается к совету ООН, в зале заседания по кругу расставлены флаги государств, которые являются членами организации. Здесь присутствует и флаг Уэльса, который не входит в состав ООН.
Малыш на драйве, 2017
- В фильме нам показывают несколько сцен, в которых пассажиры автомобиля мистическим образом то исчезают, то появляются.
- В ретроспективе нам показывают сцену, в которой родители дарят главному герою айпод нового поколения 2002 года производства. Однако наушники у Малыша прямиком из 2012.
Мир юрского периода — 2, 2018
- По сюжету фильма Бенджамин Локвуд — старый соратник Джона Хаммонда — поссорился со своим другом Джоном из-за того, что тот клонировал свою дочь. Так у Хаммонда и появилась 10-летняя внучка Мейси. Однако по предыдущим фильмам мы знаем, что Джон Хаммонд умер в 1997 году. Действие фантастики «Мир юрского периода — 2» происходит в наши дни, а поэтому внучке Хаммонда должно быть не менее 20 лет, хотя в фильме нам показывают маленькую девочку.
Дэдпул-2, 2017
- На крупном плане нам показывают, как Дэдпул несколько раз обводит красным карандашом самые главные цели своего плана, а уже через несколько секунд при смене кадра мы можем наблюдать план без каких-либо отметок на нем.
Человек-паук: Возвращение домой, 2017
- В самом начале фильма нам показывают Питера Паркера, который снимает происходящее вокруг на мобильный телефон. И, когда человек-паук якобы наводит камеру телефона на спящего в очках мужчину, можно увидеть в отражении этих самых очков оператора с видеокамерой.
- На школьном плакате мы видим, что турнир по декатлону, в котором будут принимать участие самые способные ученики из класса Питера Паркера, состоится с 13 по 15 октября. В комнате главного героя висит плакат с совсем другой датой — 14 сентября.
- В одном кадре под рубашкой Питера мы видим лишь футболку, а уже через несколько секунд в кадре под футболкой можно увидеть и костюм Человека-паука.
- На турнире по декатлону мы видим Юджина — одноклассника Питера — в желто-оранжевом пиджаке. Хотя ранее нам показали, как Юджин швырнул свой пиджак в Питера Паркера на школьной стоянке возле автобуса. Стоит отметить, что Человек-паук во время проведения чемпионата находился в заточении на складе... в том самом пиджаке Юджина.
Ла-Ла Ленд, 2016
- Когда Себастьян Уайлдер спорит со своей подругой, то часы сзади него показывают время 11:10. Уже через несколько секунд главный герой совершает пространственно-временной скачок, ведь на часах 09:40.
- В кадре, когда на Мию Долан опрокинули кофе, видно, что напиток вымазал левую сторону рубашки. Уже в другой сцене пятно сместилось вправо, а потеки от кофе на рубашке в районе живота исчезли.
Бонус: когда снимаешься с другом в массовке
- Кадр из фильма «Бездна» 1989 года. На 30-й секунде обратите внимание на двух молодых людей в нижнем левом углу.
На самом деле киноляпов и нестыковок в этих фильмах значительно больше, но мы выбрали для вас самые интересные и неочевидные. Поэтому к самым внимательным вопрос: о каких еще ляпах в представленных выше фильмах вы знаете?
Фото на превью Jumanji: Welcome to the Jungle / Sony Pictures