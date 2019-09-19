25 лет назад вышел 1-й эпизод «Друзей». Вот 25 фактов о лучшем сериале всех времен

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22 сентября 1994 года вышел пилотный выпуск сериала, которому было суждено стать культовым. Прошло целых 25 лет, но «Друзья» не потеряли своей актуальности и все еще входят в топ самых рейтинговых сериалов. В честь юбилея мы решили рассказать о том, как создавался сериал и почему он так нравится миллионам зрителей по всему миру.

AdMe.ru гарантирует, что после прочтения статьи вам захочется пересмотреть сериал от начала и до конца. А в конце мы откроем секрет, стоит ли ждать продолжения любимой истории.

В первоначальной версии сценария Фиби и Чендлер должны были стать всего лишь второстепенными героями , так что друзей было бы лишь четверо. Также создатели сериала изначально хотели свести Монику с Джоуи, а не с Чендлером, но потом передумали и прописали им небольшой роман. Однако реакция зрителей на Монику и Чендлера была настолько положительной, что их отношения сделали гораздо серьезнее, чем это планировалось, а сюжет в результате пошел по другому направлению.

Почему же «Друзей» так любят?

Бонус: будет ли продолжение?

Сериал завершился 15 лет назад, но периодически появляются «новости» о том, что вот-вот выйдет продолжение или фильм. Все это лишь слухи, и авторы шоу четко дали понять, что продолжения ждать не стоит. «Есть две причины. Первая — это сериал о том периоде в жизни, когда друзья — это твоя семья. И когда у тебя появляется семья, то все немного меняется. Вторая причина: он просто не сможет превзойти то, что мы сделали», — заявила Марта Кауффман, одна из создателей шоу.

Возможно, оно и к лучшему. Ну а зрителям остается снова и снова пересматривать любимый сериал. Здорово, что дружба возникла не только на экране, но и за кадром: все актеры после съемок остались в теплых дружеских отношениях друг с другом. А совсем недавно Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу вместе отмечали день рождения Кортни: актриса поделилась совсместным снимком подруг у себя в Instagram. Такие кадры греют душу фанатов сериала и оставляют надежду на то, что настоящая дружба существует и когда-нибудь она обязательно спасет мир.