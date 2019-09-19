25 лет назад вышел 1-й эпизод «Друзей». Вот 25 фактов о лучшем сериале всех времен
22 сентября 1994 года вышел пилотный выпуск сериала, которому было суждено стать культовым. Прошло целых 25 лет, но «Друзья» не потеряли своей актуальности и все еще входят в топ самых рейтинговых сериалов. В честь юбилея мы решили рассказать о том, как создавался сериал и почему он так нравится миллионам зрителей по всему миру.
AdMe.ru гарантирует, что после прочтения статьи вам захочется пересмотреть сериал от начала и до конца. А в конце мы откроем секрет, стоит ли ждать продолжения любимой истории.
- Своим успехом сериал во многом обязан отлично подобранному актерскому составу: разве можно сейчас представить в главных ролях кого-то другого? В действительности на главные роли, конечно же, прослушали множество актеров, среди которых были в том числе и знаменитости. Так, роль Фиби предлагали актрисе, комедиантке и телеведущей Эллен Дедженерес, но говорят, что она от предложения отказалась.
- Актер Хэнк Азариа так хотел сыграть Джоуи, что пробовался на роль дважды, но оба раза безуспешно. В результате создатели шоу все-таки утвердили его на роль Дэвида, друга Фиби, который уехал в Минск. Забавно, что родители Лизы Кудроу родом из Беларуси.
- Изначально роль Рэйчел должна была достаться Кортни Кокс, а вот Дженнифер Энистон пробовалась на роль Моники. Во время проб актрисы сами поняли, что должны поменяться персонажами, и переубедили создателей сериала: немаловажной деталью стало то, что Кортни Кокс, как и Моника, любит порядок (но, конечно, не так сильно!)
- Роль Росса изначально писалась под Дэвида Швиммера: примерно за год до «Друзей» актер пробовался на другой проект и так запомнился своим голосом и печальным видом, что ими наделили будущего персонажа Швиммера, а актера утвердили на роль безо всяких проб.
- Перед премьерой режиссер сериала Джимми Барроуз пригласил актеров поужинать в шикарном ресторане Лас-Вегаса: на этом кадре, которым поделилась Кортни Кокс, знаменитая шестерка как раз отправляется в путь.
«Я пригласил их в Вегас. Сам не знаю почему, но я им тогда сказал: „Это ваш последний шанс на анонимность. Как только шоу выйдет в эфир, вы уже никогда не сможете избежать преследования фанатов“. Да, я тогда знал, что у шоу был шанс на большой успех».
-
В первоначальной версии сценария Фиби и Чендлер должны были стать всего лишь второстепенными героями, так что друзей было бы лишь четверо. Также создатели сериала изначально хотели свести Монику с Джоуи, а не с Чендлером, но потом передумали и прописали им небольшой роман. Однако реакция зрителей на Монику и Чендлера была настолько положительной, что их отношения сделали гораздо серьезнее, чем это планировалось, а сюжет в результате пошел по другому направлению.
-
Когда Рэйчел стала встречаться с Джо, Мэтт Леблан и Дженнифер Энистон обратились к сценаристам с просьбой прервать эту линию. Актеры уверяют, что чувствовали себя ужасно неуместно.
-
Все главные герои целовались друг с другом: правда, стоит учитывать и сцены альтернативной реальности, а также тот факт, что не все поцелуи нам показали.
- Кортни Кокс была единственной среди главных исполнителей шоу, кого не номинировали на премию «Эмми» за работу в сериале.
- Лиза Кудроу терпеть не могла играть на гитаре и даже предложила, чтобы Фиби играла на бонго. Актрисе наняли преподавателя гитары, но, выучив пару аккордов, Лиза убедила сценаристов, что для Фиби этих навыков будет достаточно. В результате было решено, что такая неловкая игра на гитаре только придаст шарма персонажу.
- После просмотра пилотной серии руководство NBC посчитало, что сериалу необходим второстепенный пожилой персонаж. Авторы сериала неохотно согласились с этим предложением: они пытались вписать в сюжет полицейского по имени Пат и даже провели пробы, но им так не нравилась эта идея, что они стали уговаривать руководство NBC отказаться от этой идеи. Взамен сценаристы пообещали придумать для главных героев интересных родителей, чтобы привлечь более взрослую аудиторию.
- Оказывается, стены в квартире Моники окрашены в сиреневый цвет не просто так. На таком решении настоял художник-постановщик Джон Шаффнер, несмотря на то что большинство членов съемочной команды были против. Шаффнер объяснил свою идею просто: когда зрители будут переключать каналы, то сразу обратят внимание на яркий сиреневый цвет стен. Гениальное — просто!
- Еще одна любопытная деталь о декорациях: помните, как в финальной серии Рэйчел и Росс прощаются в аэропорту? Интерьер «Центральной кофейни» к этому времени уже убрали, поэтому декорации аэропорта построили прямо на том месте, где друзья много лет встречались за чашечкой кофе. Так что, когда в финальной сцене Рэйчел предложила выпить кофе, вопрос Чендлера «Где?» вовсе не был шуткой.
- Холодильник в квартире Моники действительно был забит едой и напитками, которыми питалась съемочная группа, а вот холодильник Джо всегда пустовал. Продукты в буфете Моники периодически меняли, но определенные категории, такие как консервы или макароны, всегда находились на своих местах, что еще раз подчеркивало педантичность героини.
- Актер Джеймс Майкл Тайлер сыграл Гантера потому, что умел хорошо обращаться с кофемашиной: он работал в одной из кофеен Голливуда и продолжал там работать на протяжении первых 4 сезонов сериала. По первоначальной задумке, у его героя и вовсе не было ни слов, ни имени: первый раз Гантер произнес реплику лишь в 33-й серии — это было слово «да», а имя у него появилось только к середине 2-го сезона. Актеру пришлось обесцвечивать свои волосы каждую неделю на протяжении 10 лет: от природы они темно-русые.
- Картины, которые висят на стенах «Центральной кофейни», постоянно менялись (за этим чутко следили декораторы). А некоторые художники создавали свои работы специально для сериала.
- Мэттью Перри признался создателям сериала, что ведет себя неуклюже на свиданиях и в целом ему трудно построить отношения: такой же чертой решили наделить и его героя Чендлера.
- Лиза Кудроу боялась утку, которая появилась в 3-м сезоне у Чендлера и Джоуи. А теперь представьте, какого ей было изображать в кадре умиление и любовь к пернатым!
Почему же «Друзей» так любят?
- Живые и искренние герои. Создателям сериала удалось прописать таких персонажей, которых легко встретить и в обычной жизни, а значит, зрителям легко ассоциировать себя или своих друзей с героями. Каждый из героев по-своему уникален и запоминается, у каждого есть и плюсы, и минусы, но все они очаровательны по-своему и обладают харизмой. А еще они действительно умеют дружить, и за этим так приятно наблюдать.
- Реалистичные истории. В сериале показана обычная жизнь молодых людей в большом городе, которые, как и их ровесники, учатся любить, дружить, пытаются найти свое предназначение и то и дело попадают в дурацкие ситуации. Конечно, события немного утрированы, но опять-таки зрители легко могут представить и себя на месте героев.
- Юмор. Смог бы сериал стать столь успешным, если бы не качественный юмор? Сомневаемся! Шутки в «Друзьях» действительно хороши и найдут отклик у зрителей всех возрастов. Что бы ни случилось, герои всегда подходят к жизни позитивно и заряжают своей энергией.
Бонус: будет ли продолжение?
Сериал завершился 15 лет назад, но периодически появляются «новости» о том, что вот-вот выйдет продолжение или фильм. Все это лишь слухи, и авторы шоу четко дали понять, что продолжения ждать не стоит. «Есть две причины. Первая — это сериал о том периоде в жизни, когда друзья — это твоя семья. И когда у тебя появляется семья, то все немного меняется. Вторая причина: он просто не сможет превзойти то, что мы сделали», — заявила Марта Кауффман, одна из создателей шоу.
Возможно, оно и к лучшему. Ну а зрителям остается снова и снова пересматривать любимый сериал. Здорово, что дружба возникла не только на экране, но и за кадром: все актеры после съемок остались в теплых дружеских отношениях друг с другом. А совсем недавно Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу вместе отмечали день рождения Кортни: актриса поделилась совсместным снимком подруг у себя в Instagram. Такие кадры греют душу фанатов сериала и оставляют надежду на то, что настоящая дружба существует и когда-нибудь она обязательно спасет мир.
Любите ли вы сериал «Друзья» так же сильно, как его любит редакция AdMe.ru?
Фото на превью courteneycoxofficial / instagram.com