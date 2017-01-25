25 крутейших фильмов, номинированных на «Оскар» в 2017 году

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24 января 2017 были объявлены номинанты на «Оскар», а это отличный повод поразмышлять, каким из этих картин вы бы дали заветную статуэтку. AdMe.ru уже подготовил для вас 25 фильмов, претендующих на победу. Делаем ставки!

Джеки

Jackie

Первая леди США в начале 60-х — Жаклин Кеннеди — всегда обладала безупречным вкусом и удивительным самообладанием. В один из самых трагических дней в истории Америки — убийства президента Кеннеди — весь мир восхищался стойкостью этой женщины. Но как на самом деле ей удалось пережить эти темные дни? Номинации: «Лучшая актриса» (Натали Портман), «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший композитор» (Мика Ливай).

Лев

Lion

Это история о мальчике из трущоб, который потерялся в возрасте 5 лет. Он сумел выжить и даже найти новый дом в Австралии. Однако прошлое не отпускает его, вынуждая через 25 лет вновь вернуться в родные места, чтобы найти тех, кого он тогда потерял. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» (Дев Патель), «Лучшая актриса второго плана» (Николь Кидман), «Лучший композитор» (Дастин О’Халлоран), «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оператор».

Ограды

Fences

Бывший бейсболист зарабатывает на жизнь своей семьи тем, что собирает мусор на улицах. Он афроамериканец, живущий в Америке 50-х годов, где расовый вопрос все еще стоит довольно остро. Интересный разговорный фильм о том, что с нами делает наша семья. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Дензел Вашингтон), «Лучшая актриса второго плана» (Виола Дэвис) и «Лучший адаптированный сценарий».

Флоренс Фостер Дженкинс

Florence Foster Jenkins

Фильм о поистине удивительной женщине по имени Флоренс Фостер Дженкинс. Она выросла в богатой нью-йоркской семье и всегда мечтала стать оперной певицей несмотря на то, что имела ужасный голос. Номинации: «Лучшая актриса» (Мэрил Стрип) и «Лучший дизайн костюмов».

Манчестер у моря

Manchester by the Sea

Апатичный и недружелюбный сантехник Ли возвращается в родной город после смерти брата. Согласно завещанию, он теперь опекун своего племянника-подростка, а значит, ему придется переехать в Манчестер, в котором Ли пережил страшную трагедию. Фильм о том, что после определенных событий человек уже не может просто жить дальше. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Кейси Аффлек), «Лучший актер второго плана» (Лукас Хеджес), «Лучший режиссер» (Кеннет Лонерган) и «Лучший оригинальный сценарий».

Скрытые фигуры

Hidden Figures

Три подруги-афроамериканки делают разные аналитические расчеты для НАСА, которые необходимы для первой космической миссии. Фильм о социальной несправедливости и о борьбе с ней, а еще о покорении космоса и конкуренции между США и СССР в этой области. Основан на реальных событиях. Номинации: «Лучший фильм», «Лучшая актриса второго плана» (Октавия Спенсер) и «Лучший адаптированный сценарий».

Прибытие

Arrival

Лингвист Луиза и физик Ян должны найти общий язык с пришельцами, чьи странные космические корабли прилетели на Землю с неясной для человечества целью. Эта красивая и умная лента подкидывает зрителю неожиданные повороты сюжета и непростые философские вопросы для размышлений после просмотра. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Дени Вильнёв), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший оператор», а также несколько технических номинаций (монтаж и сведение звука).

Любой ценой

Hell or High Water

Два брата приходят в отчаяние от постоянной нищеты и начинают грабить банки. Их мелкие и неуклюже сработанные ограбления привлекают внимание властей в лице шерифа, для которого это дело будет последним перед уходом на пенсию. Неприглядные пейзажи американского захолустья, брутальные персонажи и отличная игра актеров. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» (Джефф Бриджес), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Ла-Ла Ленд

La La Land

Невероятно красивый музыкальный фильм о двух бесстрашных мечтателях: девушке по имени Миа, которая очень хочет стать актрисой, но пока вынуждена работать в кафе, и о джазовом музыканте Себастьяне, мечтающем открыть свой джаз-клуб. Однако успех, пришедший к влюбленным, испытывает их союз на прочность. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Райан Гослинг), «Лучшая актриса» (Эмма Стоун) и еще 11 номинаций. «Ла-ла Ленд» — абсолютный рекордсмен этого года. Теперь по количеству номинаций он стоит в ряду с такими легендарными фильмами, как «Титаник» и «Все о Еве».

Лунный свет

Moonlight

История о мальчике, родившемся в Майами, где миром правят наркотики и деньги. О его взрослении, становлении как личности и мучительных поисках правды. Он должен выбрать свой путь несмотря на семейную драму и предательство друзей. Великолепная игра актеров и операторская работа позволяют полностью погрузиться в мир фильма. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана» (Махершала Али), «Лучшая актриса второго плана» (Наоми Харрис), «Лучший режиссер» (Барри Дженкинс) и еще 4 номинации.

Молчание

Silence

В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. Это христианская драма о молчании Бога при существующих в мире страданиях. Номинации: «Лучший оператор».

Под покровом ночи

Nocturnal Animals

У Сьюзен все замечательно: хороший муж и престижная работа. Но однажды бывший супруг присылает Сьюзен свою книгу, с каждой прочитанной страницей которой Сьюзен все больше углубляется в прошлое, давно сокрытое под покровом ночи. Картина держит в напряжении, интригует и дает богатую пищу для размышлений. Номинации: «Лучший актер второго плана» (Майкл Шеннон).

По соображениям совести

Hacksaw Ridge

Медик Американской армии времен Второй мировой войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории. Суровая военная драма о человеке, который отстаивал свои принципы и свою веру вопреки всему миру. Номинации: «Лучший фильм», «Лучший актер» (Эндрю Гарфилд), «Лучший режиссер» (Мэл Гибсон) и еще несколько технических номинации (монтаж и сведение звука).

Капитан Фантастик

Captain Fantastic

Главный герой воспитывает своих детей вдали от социума. Он учит их охотиться в лесу, рассказывает о квантовой физике и философии. Но неожиданная трагедия в их необычной семье вынуждает детей столкнуться с реальным миром со всеми его современными технологиями и непростыми отношениями между людьми. Восхитительная драма, которая не может не растрогать. Номинации: «Лучший актер» (Вигго Мортенсен).

Тони Эрдманн

Toni Erdmann

Бывший учитель музыки и весельчак Винфред хочет наладить отношения с дочерью, бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими выходками он пытается изменить ее представления о жизни и найти путь к ее сердцу. Номинации: «Лучший фильм на иностранном языке».

Также в номинантах 2017 года:

Лавинг (Loving) — «Лучшая актриса» (Рут Негга); Моя земля (Under sandet) — «Лучший фильм на иностранном языке»; Вторая жизнь Уве (En man som heter Ove) — «Лучший фильм на иностранном языке»; Коммивояжер (Forushande) — «Лучший фильм на иностранном языке»; Танна (Tanna) — «Лучший фильм на иностранном языке»; Пассажиры (Passengers) — «Лучший композитор» (Томас Ньюман) и «Лучший художник-постановщик»; Лобстер (The Lobster) — «Лучший оригинальный сценарий»; Женщины ХХ века (20th Century Women) — «Лучший оригинальный сценарий»; Она (Elle) — "Лучшая актриса«(Изабель Юппер); Доктор Стрэндж (Doctor Strange) — «Лучшие визуальные эффекты»; Изгой-один: Звездные войны. Истории (Rogue One) — «Лучшие визуальные эффекты»; Зверополис (Zootopia) — «Лучший анимационный фильм»; Да здравствует Цезарь! (Hail, Caesar!) — «Лучший художник-постановщик»; Фантастические твари и где они обитают (Fantastic Beasts and Where to Find Them) — «Лучший художник-постановщик»; Союзники (Allied) — «Лучший дизайн костюмов».

А каким фильмам вы бы присудили статуэтку в этом году? Делимся в комментариях!