25+ кадров, которые показывают, что все задумки крутых режиссеров мы уже видели в «Ну, погоди!»

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Мир впервые увидел «Ну, погоди!» в 1969 году. В 2014 году опрос показал, что это самый любимый мультфильм у жителей России. Кстати, в марте 2020 года «Союзмультфильм» объявил о выпуске 26 новых историй о Волке и Зайце. Возможно, секрет всенародной любви в том, что сериал опередил свое время. Иногда даже кажется, что десятки режиссеров почерпнули кое-что для своих лучших фильмов именно оттуда.