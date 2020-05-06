25+ кадров, которые показывают, что все задумки крутых режиссеров мы уже видели в «Ну, погоди!»
Мир впервые увидел «Ну, погоди!» в 1969 году. В 2014 году опрос показал, что это самый любимый мультфильм у жителей России. Кстати, в марте 2020 года «Союзмультфильм» объявил о выпуске 26 новых историй о Волке и Зайце. Возможно, секрет всенародной любви в том, что сериал опередил свое время. Иногда даже кажется, что десятки режиссеров почерпнули кое-что для своих лучших фильмов именно оттуда.
Мы в AdMe.ru пересмотрели все выпуски, вдоволь насмеялись и убедились: что бы ни придумали самые крутые режиссеры, это уже было в «Ну, погоди!». А в бонусе вы найдете современного двойника одного из персонажей.
26. Властелин колец
© Ну, погоди! / Союзмультфильм © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema
25. Гарри Поттер
24. Аладдин
23. Аббатство Даунтон
22. 50 оттенков серого
21. Без лица
20. Три икса
19. Выживший
18. Джокер
17. Гравитация
16. Давайте потанцуем
15. Гарпун
14. Джентельмены удачи
13. Жизнь Пи
12. Матрица
11. Лед
10. Мумия
9. Назад в будущее
8. Один дома
7. Прогулка
6. Пункт назначения — 2
5. Ford против Ferrari
4. Сияние
3. Терминатор-2
2. Черный лебедь
1. Титаник
Бонус: в клипе группы Little Big, кажется, обнаружился свой Волк
Какие еще моменты из «Ну, погоди!» вам напоминают кадры из известных фильмов?
Фото на превью Uno / Little Big, Ну, погоди! / Союзмультфильм