25-й фильм про Джеймса Бонда станет последним для Дэниела Крейга. Весь мир гадает, кто же его заменит

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Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» назначена на апрель 2020 года. Наиболее вероятно, что это последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли агента 007. Уже сейчас всем крайне интересно узнать, кто займет его место и станет новым Бондом. Ведь каждый кастинг на эту роль означает начало целой эпохи.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за кандидатами и решили оценить шансы 15 из них сыграть знаковую роль.

15. Ричард Мэдден

Робб Старк из «Игры престолов», принц из «Золушки», Ричард Мэдден вызывает массу эмоций как кандидат на роль Джеймса Бонда. Он настолько знаменит, что даже одни подозрения о его участии в кастинге — уже повод для публикаций в СМИ. Сам Мэдден не возражает. «Я большой поклонник Бонда, поэтому, если мне сделают предложение, будет очень трудно отказаться», — сказал он британскому изданию GQ.

14. Идрис Эльба

Эльба, несомненно, один из наиболее подходящих кандидатов на роль. Опросы и букмекеры на его стороне. В опросе на англоязычном портале Rotten Tomatoes он уверенно удерживает вторую позицию. На сегодняшний день за него проголосовали почти 6 тыс. поклонников. К тому же и продюсер бондианы Барбара Брокколи сказала однажды, что пришла пора небелому актеру сыграть роль 007. Единственное сомнение вызывает возраст Эльбы: он всего на 4 года младше Дэниела Крейга.

13. Майкл Фассбендер

Майкл Фассбендер в 2016 году во время съемок обложки GQ официально заявил, что Бонда играть не собирается. Статистика кастингов на роль агента 007 показывает, что верить подобным заявлениям не стоит. Согласно изданию Just Jared, ставки на Фассбендера как на потенциального кандидата растут. Зрителям он давно полюбился как Магнето, один из людей Икс, да и посмотрите на него — чем не агент 007?

12. Лашана Линч

В новом фильме «Не время умирать» Лашана Линч играет одну из главных ролей — агента 00. Harper’s Bazaar сообщает, что в продолжении франшизы она может занять пост Бонда, которому пора на пенсию. То есть агент 007 останется, но это будет уже не Джеймс Бонд. Что ж, если создатели франшизы хотят по-настоящему обновить ее, лучшего способа не найти.

11. Том Харди

Том Харди — звезда «Венома» и «Безумного Макса» — создал себе репутацию весьма талантливого актера, который любит творческую свободу. Портал Just Jared пишет, что, по мнению поклонников и СМИ, он очень подходит на роль Джеймса Бонда, на него ставит каждый 7-й. Правда, раньше он снимался только в проектах без продолжения. Бондиане же принято посвящать как минимум несколько лет.

10. Том Хиддлстон

«Локи. Джеймс Локи». Том Хиддлстон фигурирует в числе кандидатов во многих англоязычных СМИ, в том числе в британском издании GQ. Интересно, если Хиддлстон станет Бондом, мы перестанем видеть в нем брата Тора из вселенной Марвел? Впрочем, он уже сыграл одного привлекательного шпиона в сериале «Ночной администратор». Это можно было бы рассматривать как козырь Хиддлстона в борьбе за роль.

9. Риз Ахмед

В интервью GQ Риз Ахмед ответил на вопрос, рассматривает ли он участие в гонке на роль нового Бонда, следующим образом: «Вы знаете, любой выход за рамки наших привычных архетипов очень привлекает меня, поэтому да, я с радостью сыграл бы одну из классических ролей: супергероя или Джеймса Бонда». Если так случится, актер станет самым невысоким агентом 007 в истории. Его рост всего 1,72 м.

8. Генри Кавилл

Представьте себе Джеймса Бонда, и получится вылитый Кавилл. Широкие плечи, темные волосы, светлые глаза. В свои 22 он чуть было не получил роль Бонда, однако Крейг все же обошел его. «Я помню, как режиссер Мартин Кэмпбелл сказал: „Ты выглядишь немного пухлым, Генри“», — цитирует Кавилла Independent. Когда Генри Кавилл играл Супермена, так уже нельзя было сказать. Он, возможно, нашел суперсилу, которая поможет ему выйти победителем в гонке на этот раз. Впрочем, он работает в слишком большом количестве франшиз. Разве можно все успеть?

7. Николас Холт

Холту 30, и если он получит роль, то станет самым молодым Бондом в истории франшизы. Он совсем не похож на Дэниела Крейга. Можно ли представить, как он избивает врагов до полусмерти? «Может быть, этот актер мог бы стать новой интерпретацией старого образа. А может, ему надо подождать следующего кастинга, когда возраст придаст ему свое дополнительное очарование», — предполагают в издании GQ.

6. Гарри Стайлз

Гарри Стайлз не против попробовать себя в роли агента 007. «Я рос под эти фильмы. Знаете, когда я был ребенком, я любил Бонда. И потом разве сыграть такую роль не мечта каждого?» — цитирует слова Стайлза Esquire. Стайлз родился в 1994 году. Бонд? Серьезно? Может, сын Бонда? Он, безусловно, очарователен, и старт его актерской карьеры в «Дюнкерке» Кристофера Нолана можно с уверенностью назвать успешным, но среди прочих кандидатов на роль его шансы меркнут.

5. Люк Эванс

Еще один актер, который регулярно выигрывает опросы в СМИ, связанные с кастингом на роль агента 007. Читатели GQ уже все для себя решили и выбрали Эванса как лучшего кандидата на роль. Он из тех, кто еще не настолько знаменит, чтобы роль Бонда терялась на фоне предыдущих работ. Поклонники фильма «Хоббит», впрочем, могли бы назвать Эванса Бондом из Средиземья.

4. Сэм Хьюэн

Еще во время кастинга на фильм «Казино „Рояль“» стало ясно, что Хьюэн вовсе не прочь сыграть Бонда. Но в итоге 25-летний возраст не сыграл актеру на руку. «Зато сейчас, по прошествии 13 лет, эксперты называют звезду сериала „Чужестранка“ чуть ли не самым вероятным кандидатом на главную роль в бондиане», — пишет издание Scotsman. Причин несколько: у тех, кто участвовал в кастинге и был на неплохом счету, шансы, по статистике, увеличиваются, Хьюэн известен, но не слишком, он шотландец, как и первый и признанный лучшим Бонд — Шон Коннери.

3. Джиллиан Андерсон

Никто не знает, чего именно ждать от нового Бонда. Возможно, агентом 007 станет женщина. Кроме Лашаны Линч, есть еще один достойный кандидат — Джиллиан Андерсон. «Она была бы совершенно не против попробовать себя в новой роли», — пишет The Guardian. Хоть мы можем только гадать и надеяться, истина где-то рядом и скоро мы узнаем наверняка.

2. Орландо Блум

В интервью BBC Орландо сказал, что сыграл бы «очень английского Бонда», что у него есть тот самый блеск в глазах, без которого агенту 007 никуда. Может быть, Орландо Блуму и не стоило себя сильно рекламировать, мы и так все видим. Но, с другой стороны, ничто не заставит нас перестать представлять этого «Бонда» на мачте пиратского корабля в образе Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря».

1. Дэниел Крейг, снова

Хоть мы и написали, что «Не время умирать» — последний фильм серии с участием Крейга, фанаты хватаются за каждую соломинку в надежде, что актер останется в роли агента 007 еще хотя бы на один фильм. «Раньше на фестивале New Yorker Крейг говорил: „Быть Бондом — лучшая работа на свете. Лучше уже не будет“», — пишет Esquire. Поэтому, конечно, поползли слухи о том, что актеру предложили сняться еще в двух фильмах и даже посулили гонорар £ 120 млн.