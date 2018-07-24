25 фото со звездами Голливуда, где они выглядят как самые обычные люди

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Согласитесь, даже самые раскрученные звезды Голливуда не снимаются в кино в режиме 24/7. Известные актеры, как и мы с вами, ходят по магазинам, проводят время с семьей, копаются в огороде или сидят с удочкой на рыбалке. И, если бы не социальные сети, эта часть их жизни была бы надежно скрыта от посторонних глаз.

AdMe.ru удалось отыскать в инстаграме звезд фотографии, на которых те выглядят как самые обычные люди. Некоторых сразу и не узнаешь.

Милла Йовович с собственноручно выращенной редиской

Дэвид Бекхэм вместе с сыновьями на рыбалке

Кара Делевинь соскучилась по своему питомцу

Иэн Маккеллен за телефонным разговором

#TBT 10 April 2000, on a direct line to Yahoo! HQ (remember when phones had cords?). They were taking questions online, which I answered on the phone, to be typed in by somebody else at Yahoo! My first Internet "chat" though by that time my website was already 3 years old! pic.twitter.com/5WdXG7JCpl — Ian McKellen (@IanMcKellen) June 7, 2018

Риз Уизерспун не отличишь от обычной курортницы

Марк Руффало на досуге любит заглянуть в дельфинарий

Ким Кардашьян с детьми разбирает пасхальные подарки

Мартин Фримен отправился за покупками с собакой

Наталья Водянова и ее 4-летний сын

Крис Хемсворт примеряет на себя роль футбольного болельщика

Энн Хэтэуэй чуть-чуть нарушила диету

Милый дедушка пришел в гости к друзьям. Да это же сам Энтони Хопкинс!

Дрю Бэрримор раскатывает тесто для пасты

Роберт Дауни — младший с отцом и крохотным сыном

Джулия Робертс решила подыскать новые кроссовки

Райан Рейнольдс — обычный турист в Токио

Марго Робби вполне может оказаться вашей соседкой на пикнике

Хью Джекман выгуливает собак

Шэрон Стоун в книжном магазине в Париже

Дэниел Рэдклифф с друзьями сплавляется по горной реке

Зои Салдана поздравляет отца с днем рождения

Арнольда Шварценеггера вполне можно принять за фитнес-тренера

Дженнифер Лопес с мамой

Дуэйн Джонсон — одинокий ночной пассажир

Кажется, самые обычные ребята. Но мы-то знаем, что они «мстители»