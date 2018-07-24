25 фото со звездами Голливуда, где они выглядят как самые обычные люди
Согласитесь, даже самые раскрученные звезды Голливуда не снимаются в кино в режиме 24/7. Известные актеры, как и мы с вами, ходят по магазинам, проводят время с семьей, копаются в огороде или сидят с удочкой на рыбалке. И, если бы не социальные сети, эта часть их жизни была бы надежно скрыта от посторонних глаз.
AdMe.ru удалось отыскать в инстаграме звезд фотографии, на которых те выглядят как самые обычные люди. Некоторых сразу и не узнаешь.
Милла Йовович с собственноручно выращенной редиской
Дэвид Бекхэм вместе с сыновьями на рыбалке
Кара Делевинь соскучилась по своему питомцу
Иэн Маккеллен за телефонным разговором
Риз Уизерспун не отличишь от обычной курортницы
Марк Руффало на досуге любит заглянуть в дельфинарий
Ким Кардашьян с детьми разбирает пасхальные подарки
Мартин Фримен отправился за покупками с собакой
Наталья Водянова и ее 4-летний сын
Крис Хемсворт примеряет на себя роль футбольного болельщика
Энн Хэтэуэй чуть-чуть нарушила диету
Милый дедушка пришел в гости к друзьям. Да это же сам Энтони Хопкинс!
Дрю Бэрримор раскатывает тесто для пасты
Роберт Дауни — младший с отцом и крохотным сыном
Джулия Робертс решила подыскать новые кроссовки
Райан Рейнольдс — обычный турист в Токио
Марго Робби вполне может оказаться вашей соседкой на пикнике
Хью Джекман выгуливает собак
Шэрон Стоун в книжном магазине в Париже
Дэниел Рэдклифф с друзьями сплавляется по горной реке
Зои Салдана поздравляет отца с днем рождения
Арнольда Шварценеггера вполне можно принять за фитнес-тренера
Дженнифер Лопес с мамой
Дуэйн Джонсон — одинокий ночной пассажир
Кажется, самые обычные ребята. Но мы-то знаем, что они «мстители»
Всех звезд узнали? А вам приходилось сталкиваться со знаменитостью где-нибудь на улице или при регистрации в отеле?
Фото на превью vancityreynolds / instagram, annehathaway / instagram