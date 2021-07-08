25 фото, которые покажут, чем на самом деле заняты актеры, пока снимается кино

Уже давно прошли те времена, когда при просмотре фильма можно было сказать: «Как они смогли это снять?» Скорее всего, ответ будет простой: дело в компьютерной графике. С помощью зеленого экрана легко наложить нужный фон. Однако даже в век технологий за кадром остается довольно много моментов.

Нам в AdMe.ru нравится погружаться в мир кино, особенно в его «зазеркалье». Некоторые фотографии помогут понять многим читателям, каково это — быть по ту сторону экрана.

1. Сложно даже представить, как трудно вжиться в роль, когда вокруг лишь зеленые декорации

2. Человек-паук позирует на камеру вместе с коллегами

3. Николас Холт черпает вдохновение для съемок «Безумного Макса» в литературе

4. Почему бы не повеселиться, если злодеи не настоящие, да и ехать никуда не нужно? Со съемок фильма «Чудо-женщина: 1984»

5. Танос явно намного веселее по ту сторону экрана

6. Яра Грейджой пытается избавиться от воды в сапогах

7. Закадровые съемки фильма «Джон Уик — 3» с несравненным Киану Ривзом

8. Даже такой талантливый актер, как Лео, постоянно сверяется со сценарием. Кадр со съемок «Волк с Уолл-стрит»

9. Ванессе Кирби часто приходится «догонять» большую и страшную камеру на улицах города

10. Если заглянуть в «зазеркалье» кинокартины «Жизнь Пи», то можно заметить, что некоторые кадры с «большой водой» снимали в помещении

11. Очень часто по ту сторону камеры находится больше людей, чем в кадре. Именно такой момент можно наблюдать на съемках картины «Бэтмен против Супермена»

12. Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис на съемках второй части «Аватара»

13. Даже на Марсе Мэтту Деймону не удалось побывать в одиночестве

14. Люцифер даже в перерывах между съемками в центре внимания

15. Железный Человек без своего костюма — кто он без него?

16. Вот как Джозеф Гордон-Левитт ходил по вращающемуся коридору в фильме «Начало»

17. Когда тебя снимает столько камер, важно выглядеть как следует

18. Даже в королевской семье есть дублеры. Съемки сериала «Корона»

19. Пока галактика не в опасности, Дракс просматривает социальные сети

20. Тот момент, когда нужна помощь Мстителям, но прическа еще не готова

21. Уроки можно делать даже без всякого волшебства

22. Аарону Полу наверняка непросто разговаривать с роботом, когда рядом сидит кто-то в полосатом костюме

23. Когда режиссер Тодд Филлипс следит за каждым шагом актера, тут уже не до улыбок Джокера

24. В начале фильма Крис Эванс был еще молод, но уже к финалу «постарел». Можно сказать, что с возрастом он становится только счастливее

25. В фильме мы видим, как Марк Руффало легко может «позеленеть». Но на самом деле к этому нужно подготовиться