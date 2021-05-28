25+ фактов об Александре Демьяненко, о котором коллеги сочувствующе говорили: «Гайдай сломал его судьбу»

Наивный интеллигент Шурик знаком, наверное, каждому зрителю в нашей стране. Лучезарный простак на экране, в жизни Александр Демьяненко был человеком замкнутым и немногословным. Он стал советским Чарли Чаплином, но так и не успел в полной мере раскрыть глубину своего драматического таланта.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить любопытные факты из жизни Александра Демьяненко, воздав дань памяти актеру, чьих героев помнит и любит не одно поколение зрителей.

Маленький Саша с детства мечтал о сцене. Его отец, окончивший ГИТИС, работал в Свердловской государственной консерватории, преподавал актерское мастерство и организовывал массовые мероприятия. Шурик с ранних лет участвовал в самодеятельности, играл на фортепиано, прекрасно пел.

Когда юноша оканчивал школу, в Свердловск приехала приемная комиссия из МХАТа. Саша явился на просмотр, но так переволновался, что провалил экзамен. Разочаровавшись в своих способностях, паренек решил отказаться от мечты об актерской карьере и поступил учиться на юриста. Всего через полгода Демьяненко понял, что выбранная профессия ему не подходит, и забрал документы.

Через год юноша решил еще раз испытать свои силы и отправился покорять театральные подмостки Москвы. На этот раз все сложилось удачно. Демьяненко прошел сразу в два вуза: ГИТИС и Щукинское училище. Помня, что отец когда-то учился в ГИТИСе, Саша выбрал именно это учебное заведение.