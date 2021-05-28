25+ фактов об Александре Демьяненко, о котором коллеги сочувствующе говорили: «Гайдай сломал его судьбу»
Наивный интеллигент Шурик знаком, наверное, каждому зрителю в нашей стране. Лучезарный простак на экране, в жизни Александр Демьяненко был человеком замкнутым и немногословным. Он стал советским Чарли Чаплином, но так и не успел в полной мере раскрыть глубину своего драматического таланта.
Мы в AdMe.ru хотим вспомнить любопытные факты из жизни Александра Демьяненко, воздав дань памяти актеру, чьих героев помнит и любит не одно поколение зрителей.
Маленький Саша с детства мечтал о сцене. Его отец, окончивший ГИТИС, работал в Свердловской государственной консерватории, преподавал актерское мастерство и организовывал массовые мероприятия. Шурик с ранних лет участвовал в самодеятельности, играл на фортепиано, прекрасно пел.
Когда юноша оканчивал школу, в Свердловск приехала приемная комиссия из МХАТа. Саша явился на просмотр, но так переволновался, что провалил экзамен. Разочаровавшись в своих способностях, паренек решил отказаться от мечты об актерской карьере и поступил учиться на юриста. Всего через полгода Демьяненко понял, что выбранная профессия ему не подходит, и забрал документы.
Через год юноша решил еще раз испытать свои силы и отправился покорять театральные подмостки Москвы. На этот раз все сложилось удачно. Демьяненко прошел сразу в два вуза: ГИТИС и Щукинское училище. Помня, что отец когда-то учился в ГИТИСе, Саша выбрал именно это учебное заведение.
- Педагоги сразу же заметили в Саше выдающиеся актерские способности: он не был зажатым и с легкостью примерял на себя разные амплуа. А вот прилежностью Шурик не отличался. Прямо посреди занятия студент Демьяненко мог отпроситься в туалет, а сам отправлялся на вокзал и садился в поезд до родного Свердловска. И все потому, что просто соскучился по домашним.
- Преподавателям такая фривольность не нравилась, но Саше все сходило с рук. Наставник Иосиф Раевский души не чаял в студенте и не раз защищал его перед коллегами. Видя недюжинный талант Демьяненко, профессор мягко говорил ему: «Саша, ну если будет у вас возможность, хотя бы останьтесь сегодня на мастерство».
- Несмотря на заметный актерский дар, внешность у Александра была совсем не героическая: очки, пухлые губы, спокойный, интеллигентный взгляд. Педагоги ГИТИСА вынесли вердикт: «На главные роли может не рассчитывать». Куда уж ему играть бравых революционеров, бойцов и стахановцев?
- Однако уже на 3-м курсе Демьяненко заметили режиссеры. Свою первую роль актер сыграл в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Ветер». Образ интеллигентного, внешне негероического человека, способного на настоящий подвиг, пришелся по душе как режиссерам, как и зрителям. После выхода картины на Александра Демьяненко буквально посыпались предложения.
- По-настоящему известным Демьяненко сделала роль Александра Ивлева в фильме «Мир входящему». В 1961 году картина стала сенсацией Венецианского кинофестиваля и была удостоена награды как лучший фильм. О выдающемся драматическом таланте Демьяненко заговорили за рубежом.
- В том же году вышла другая отечественная кинолента — «Карьера Димы Горина». Несмотря на то что критики называли сюжет картины несколько надуманным, отдельно они отмечали блестящую игру Александра Демьяненко. В 24 года юноша стал узнаваемым.
- К 1964 году на счету Александра Демьяненко было уже более 10 работ в кино. В это время Леонид Гайдай безуспешно искал актера на роль несуразного студента Владика, храбро сражающегося с жуликами. Кто только ни пробовался на эту роль: Олег Видов, Евгений Жариков, Александр Збруев, Андрей Миронов и даже Евгений Петросян.
- Уже почти отчаявшись, Гайдай вспомнил об Александре Демьяненко — актере, когда-то так точно сыгравшем трогательного интеллигента Диму Горина. Саша в то время жил и работал в Ленинграде. Режиссер отправился в город на Неве и, встретившись с артистом, сразу почувствовал: это именно то, что нужно.
- Прочитав сценарий «Операции „Ы“», Демьяненко понял, что фильм обречен на успех, ведь ничего подобного в нашем кино тогда не снимали. Но актер даже не догадывался, что роль Шурика станет звездным часом в его карьере.
- Вскоре после начала съемок Гайдай осознал, что имя Владик никак не вяжется с героем Демьяненко, и без раздумий переименовал персонажа в Шурика.
- Роль Шурика дорого обошлась Александру Демьяненко. Режиссер решил изменить внешность актера, перекрасив его из жгучего брюнета в платинового блондина. Качественных красителей в ту пору еще не было, а потому Шурика пришлось красить бланкитом. Жуткая смесь оказалась такой едкой, что чуть не оставила актера без волос. От облысения Демьяненко спасло только чудо.
- Отношения с коллегами по съемочной площадке у Демьяненко были натянутыми. Он был задумчивым, замкнутым человеком, который предпочитал шумным компаниям уединение. Кто-то видел в этом надменность и безучастность, а вот Леонид Куравлев, напротив, ценил серьезность и немногословность Демьяненко, считая что тот поступал как настоящий профессионал: берег себя для кадра, а не растрачивал впустую.
- Через 2 года после выхода в прокат «Операции „Ы“» на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Опасные трюки в фильме 30-летний Демьяненко выполнял сам. Во время съемок сцены, когда Шурик, упаковавшись в спальный мешок, падал с обрыва в горную реку, «страховщики» не поймали актера, и он оказался в бурном потоке. Все могло закончиться трагедией, если бы не ветка, за которую случайно зацепился мешок. Именно эти кадры впоследствии и вошли в фильм.
- Роль Шурика сделала Александра Демьяненко всенародным любимцем, и она же сыграла с ним злую шутку. Режиссеры перестали предлагать Демьяненко крупные роли, боясь, что зрители будут воспринимать его не иначе как растяпу-студента. Знакомые актера прямо заявляли, что Гайдай сломал судьбу Демьяненко.
- Страдал актер и от внезапно обрушившейся на него славы. Скромный и сдержанный человек, он не выносил, когда к нему подчас фамильярно и бесцеремонно бросались с объятиями абсолютно незнакомые люди. Демьяненко не возмущался и не роптал. Но нередко, когда прохожие простодушно окликали его «Шурик», он твердо отвечал: «Меня зовут Александр Сергеевич».
- С годами ролей становилось все меньше и меньше. И тогда артиста спасло озвучивание. Голосом Александра Демьяненко говорят такие зарубежные актеры, как Жан-Поль Бельмондо, Роберт Де Ниро, Арнольд Шварценеггер, Орландо Блум и многие другие. Всего Демьяненко озвучил более 180 картин.
- В 46 лет актеру, пусть и ненадолго, вновь улыбнулась удача. Его пригласили сниматься в приключенческом фильме «Зеленый фургон». Зрители увидели заметно изменившегося Демьяненко в новом амплуа.
- Творческая судьба актера была звездной и вместе с тем трагичной. Семейную жизнь Демьяненко тоже нельзя назвать идеальной. С первой женой Александр Сергеевич был знаком еще со школьной скамьи. Несколько лет молодые люди встречались на расстоянии, а после окончания ГИТИСа Демьяненко сделал девушке предложения и увез ее в Москву. Их брак продлился 16 лет и распался из-за взаимного недопонимания. Актер ушел от жены, забрав с собой лишь одну вещь — икону.
- Со второй женой, Людмилой Неволиной, Демьяненко познакомился в 1975 году. Обоим тогда было уже далеко за 30. Их брак стал на редкость счастливым. Уже в довольно зрелом возрасте Александр Сергеевич признался, что встреча с Людой стала для него «подарком судьбы, даром божьим».
- На момент знакомства с Демьяненко у Людмилы уже была дочь Анжелика от первого брака. Девочка переживала самый пик переходного возраста и поначалу тяжело приняла появление в доме нового мужчины. Александру Сергеевичу потребовалось немало терпения, такта и деликатности, чтобы завоевать доверие подростка. Спустя несколько лет дядя Саша стал для Анжелики одним из самых близких людей.
- Своих детей у Демьяненко не было. Когда на творческих встречах актера спрашивали о детях, он с особой теплотой отвечал: «У меня падчерица».
- Непростые 90-е годы оставили многих актеров без денег и без работы. В бедственном положении оказался и Александр Демьяненко. Узнав об этом, актриса Наталья Селезнева, знаменитая Лида из «Приключений Шурика», решила помочь коллеге по цеху. В то время артистка гастролировала по стране с концертами. Она поставила руководству условие: «Без Демьяненко ездить не буду». Этот дружеский жест помог актеру преодолеть безденежье и решить некоторые проблемы со здоровьем.
- В конце жизни Александр Демьяненко все же смог простить своего Шурика. В одном из последних интервью актер сказал: «Мне уже 60 лет, а я для зрителей все равно Шурик!.. Ну и ладно. Люди, видя меня, вспоминают любимые фильмы, улыбаются, а значит, чуточку улучшают свое настроение...»
- Так уж распорядилась судьба, что последней ролью Демьяненко стала именно роль Шурика — на этот раз в музыкальном фильме «Старые песни о главном — 3». По сюжету 24 года спустя главные герои картины «Иван Васильевич меняет профессию» собрались вместе в новогоднюю ночь и, как обычно, попали в запутанную, но интересную историю. Актеру на тот момент было уже 62 года.
- Александр Демьяненко скончался в 1999 году на 63-м году жизни. У актера были проблемы с сердцем, он готовился к коронарному шунтированию, но не дожил до операции всего 10 дней. В памяти друзей и коллег он остался невероятно тонким, порядочным, интеллигентным человеком и настоящим профессионалом своего дела.
А за что вы любите Александра Демьяненко? Какие фильмы с его участием запомнились вам больше всего?