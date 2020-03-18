25+ фактов о сериале «Интерны», сюжеты которого взяли из реальной жизни и щедро приправили юмором

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Сериал «Интерны» вышел на экраны в 2010 году и целых 14 сезонов уверенно удерживал внимание и любовь зрителей. Сценарий писали люди с медицинским образованием. Любители находили в нем черты известных сериалов «Клиника» и «Доктор Хаус». Продюсеры не отрицали заимствований, но подчеркивали, что сделали свой самобытный проект, где главным героем был юмор.

Мы в AdMe.ru узнали, как снимали этот смешной сериал, который и спустя 10 лет веселит зрителей. Некоторых актеров он сделал знаменитыми. А многие серии были основаны на реальных случаях из медицинской практики.

Как из помещения завода сделали стильную больницу, оснастив ее списанным оборудованием

Помещение больницы, выглядевшее в кадре таким настоящим, в реальности являлось декорацией, построенной на территории завода. Павильон занимал один этаж, а лифт, который мы могли видеть в каждой серии, был бутафорским. Им управляли при помощи веревок, включали и выключали лампочки.

Медицинское оборудование было настоящим: использовали списанные экземпляры, а особенно дорогие вещи брали напрокат.

Вместо медицинских документов, постоянно мелькающих в кадре, использовали отрывки сценария, накладные и другие бумаги, которые попадались под руку. Они же хранятся и в многочисленных папках в регистратуре у медсестры Любы.

Знаменитый коньяк Купитмана — это просто чай. В некоторых случаях можно видеть в кадре даже запотевшие бокалы: иногда чай не успевал остыть. А вот бутылки были настоящими, и чтобы не делать лишней рекламы, многие этикетки наклеили вверх ногами.

Автомат с едой и кофе сначала выдавал обычную еду, и съемочная группа постоянно этим пользовалась. Но он так сильно шумел и создавал помехи при съемке, что на витрине разложили бутафорские шоколадки и бутерброды.

Многие помещения играли разные роли. Например, курилка в одних сценах становилась столовой в других. А кабинет Кисегач превращался в квартиру Купитмана. Конечно, снимали с других ракурсов, меняли мебель, но внимательные зрители могли заметить этот нюанс. Чаще всего переделывали кабинет Купитмана. Он был моргом, кабинетом Фила и даже туалетом.

Кстати, на одном из бутафорских туалетов на протяжении всего процесса съемок висела надпись «Не работает», чтобы кто-нибудь из актеров по ошибке не воспользовался им.

Актеры говорили, что они совсем не похожи на своих персонажей

Пока продюсеры не увидели Охлобыстина, они считали, что одна из главных черт внешности доктора Быкова — большие усы. Кроме того, он должен быть высоким и крупным. Но быстро поняли, что Охлобыстин — это «тот самый» врач, с нужным обаянием.

Вадим Демчог, который сыграл Купитмана, присоединился к съемочной группе последним. Его выбрали, отсмотрев почти 600 претендентов, а текст первой сцены он увидел за полчаса до съемок.

Получить роль интерна Левина Дмитрию Шаракоису помог аксессуар, который он принес на съемки. Это были дедушкины очки, ставшие потом частью имиджа его персонажа. Но стекла в них без диоптрий: у актера хорошее зрение.

На роль Вари претендовала Мария Пирогова, но была вынуждена отказаться из-за учебы. Взамен ей предложили небольшую роль дочери Быкова — Алисы. Тогда романтичную барышню согласилась играть Кристина Асмус, уже известная зрителям по фильму «Zолушка».

Александр Ильин, который изобразил недалекого, но ужасно обаятельного Лобанова, рассказывал, что из общих черт с его персонажем у него только внешность и голос.

Светлана Камынина сыграла женщину гораздо старше своего возраста. Актрисе было 33 года, а по сюжету главному врачу 42. «Конечно, меня удручает, что я играю персонажа старшего возраста, но благодаря этому моя жизнь изменилась», — делилась Светлана.

Один Байрон, который сыграл Фила, долго скрывал, что его акцент настоящий.

Илья Глинников рассказал, что бесконечно далек от «мажорства» своего персонажа Глеба Романенко. У него не было обеспеченных родителей, а деньги он начал зарабатывать с 14 лет.

Но некоторые характеры заимствовали у знакомых людей

Образ Купитмана был списан с реального доктора. Вадим Демчог рассказывал, что его знакомый дантист начинал работу, немного выпив, и актер приносил ему в подарок виски. «У меня же самого сейчас дома целый склад коньяков. В маркетах, бывает, догоняют и вручают бутылку со словами: „Это вам, Иван Натанович“. И это притом что я никогда не пил и не пью», — смеется актер.

Вадим Демчог уговаривал продюсеров внести в сценарий сцены, где он мог бы сыграть немолодую женщину, подругу Купитмана, так как хотел перенести на экран свое понимание женской психологии. Но в итоге эта идея трансформировалась в идею романа с Любой.

Отец Ивана Охлобыстина был известным военным врачом, и многие черты характера Быкова актер взял именно у него.

Светлана Камынина рассказывала, что прототипом Анастасии Кисегач действительно была доктор Лиза Кадди из сериала «Доктор Хаус», поэтому искали характерную брюнетку. Но она надеется, что роль главврача больницы получилась более выпуклой и интересной.

Личная жизнь актеров переплеталась со съемками

У Ильи Глинникова и Аглаи Тарасовой, которая сыграла интерна и племянницу Купитмана в последних сезонах, был длительный роман. Такой же, как у их героев. Но позже пара рассталась.

Актеры очень сдружились между собой и постоянно подшучивали друг над другом. Но по-настоящему их сплотил трогательный случай. Рядом с местом, где проходили съемки, кто-то выбросил пятерых маленьких котят. Актеры по очереди кормили их молоком из бутылочки. Через несколько дней Иван Охлобыстин написал в твиттере, что бесплатно раздает осиротевших животных. Новых хозяев для котят удалось найти очень быстро.

Во время съемок Светлана Пермякова, исполнительница роли Любы, забеременела и родила дочку Варю. Малышка стала актрисой с первых месяцев жизни: она сыграла новорожденного сына Быкова и Кисегач.

Кристина Асмус из-за высокой нагрузки и очень плотного графика работы рассталась со своим парнем. Времени на личную жизнь просто не оставалось.

Ляпы, которые заметили зрители, были нужны для того, чтобы сюжеты смотрелись смешнее

В сериале интернам часто дают задание сделать перевязку или наложить гипс. В реальности это должны делать в травматологии, а не в терапии.

В одном из эпизодов Лобанову попадается больной с прободной язвой. Но пациенты с таким диагнозом должны лежать в хирургии, а не в терапевтическом отделении.

Доктор Быков теоретически не может управлять интернами, так как он не является сотрудником кафедры медицинского университета или академии.

Туалеты в больницах для пациентов и персонала должны быть разделены. Но в сериале врачи и пациенты посещают один туалет.

А юмор и неожиданности были не только по сценарию

Для одной из серий купили живую крысу, которую назвали Гадость. После съемок ее забрал к себе Охлобыстин и еще долго веселился, спрашивая детей: «Гадость в клетке?»

Однажды в день рождения Ивана Охлобыстина актеры решили сделать ему сюрприз. Илья Глинников в костюме из воздушных шаров повторял все его движения прямо во время записи сцены, что стало смешной неожиданностью для Охлобыстина.

Светлана Пермякова рассказывала, что во время съемок сцены, в которой она ругает Левина за просмотр эротического журнала, Дмитрий Шаракоис заменил журнал. Он специально взял в руки какое-то нудное техническое издание, из-за чего Светлана никак не могла сыграть возмущение.

Кристина Асмус рассказывала, что после съемок долго не могла смотреть на 2 вещи: шоколадные конфеты и жареную курицу. Именно эти продукты ей пришлось есть много дублей подряд.

А вы смотрели этот сериал? Что вам нравилось в нем больше всего?