25+ фактов о сериале «Интерны», сюжеты которого взяли из реальной жизни и щедро приправили юмором
Сериал «Интерны» вышел на экраны в 2010 году и целых 14 сезонов уверенно удерживал внимание и любовь зрителей. Сценарий писали люди с медицинским образованием. Любители находили в нем черты известных сериалов «Клиника» и «Доктор Хаус». Продюсеры не отрицали заимствований, но подчеркивали, что сделали свой самобытный проект, где главным героем был юмор.
Мы в AdMe.ru узнали, как снимали этот смешной сериал, который и спустя 10 лет веселит зрителей. Некоторых актеров он сделал знаменитыми. А многие серии были основаны на реальных случаях из медицинской практики.
Как из помещения завода сделали стильную больницу, оснастив ее списанным оборудованием
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Помещение больницы, выглядевшее в кадре таким настоящим, в реальности являлось декорацией, построенной на территории завода. Павильон занимал один этаж, а лифт, который мы могли видеть в каждой серии, был бутафорским. Им управляли при помощи веревок, включали и выключали лампочки.
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Медицинское оборудование было настоящим: использовали списанные экземпляры, а особенно дорогие вещи брали напрокат.
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Вместо медицинских документов, постоянно мелькающих в кадре, использовали отрывки сценария, накладные и другие бумаги, которые попадались под руку. Они же хранятся и в многочисленных папках в регистратуре у медсестры Любы.
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Знаменитый коньяк Купитмана — это просто чай. В некоторых случаях можно видеть в кадре даже запотевшие бокалы: иногда чай не успевал остыть. А вот бутылки были настоящими, и чтобы не делать лишней рекламы, многие этикетки наклеили вверх ногами.
- Автомат с едой и кофе сначала выдавал обычную еду, и съемочная группа постоянно этим пользовалась. Но он так сильно шумел и создавал помехи при съемке, что на витрине разложили бутафорские шоколадки и бутерброды.
- Многие помещения играли разные роли. Например, курилка в одних сценах становилась столовой в других. А кабинет Кисегач превращался в квартиру Купитмана. Конечно, снимали с других ракурсов, меняли мебель, но внимательные зрители могли заметить этот нюанс. Чаще всего переделывали кабинет Купитмана. Он был моргом, кабинетом Фила и даже туалетом.
- Кстати, на одном из бутафорских туалетов на протяжении всего процесса съемок висела надпись «Не работает», чтобы кто-нибудь из актеров по ошибке не воспользовался им.
Актеры говорили, что они совсем не похожи на своих персонажей
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Пока продюсеры не увидели Охлобыстина, они считали, что одна из главных черт внешности доктора Быкова — большие усы. Кроме того, он должен быть высоким и крупным. Но быстро поняли, что Охлобыстин — это «тот самый» врач, с нужным обаянием.
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Вадим Демчог, который сыграл Купитмана, присоединился к съемочной группе последним. Его выбрали, отсмотрев почти 600 претендентов, а текст первой сцены он увидел за полчаса до съемок.
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Получить роль интерна Левина Дмитрию Шаракоису помог аксессуар, который он принес на съемки. Это были дедушкины очки, ставшие потом частью имиджа его персонажа. Но стекла в них без диоптрий: у актера хорошее зрение.
На роль Вари претендовала Мария Пирогова, но была вынуждена отказаться из-за учебы. Взамен ей предложили небольшую роль дочери Быкова — Алисы. Тогда романтичную барышню согласилась играть Кристина Асмус, уже известная зрителям по фильму «Zолушка».
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Александр Ильин, который изобразил недалекого, но ужасно обаятельного Лобанова, рассказывал, что из общих черт с его персонажем у него только внешность и голос.
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Светлана Камынина сыграла женщину гораздо старше своего возраста. Актрисе было 33 года, а по сюжету главному врачу 42. «Конечно, меня удручает, что я играю персонажа старшего возраста, но благодаря этому моя жизнь изменилась», — делилась Светлана.
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Один Байрон, который сыграл Фила, долго скрывал, что его акцент настоящий.
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Илья Глинников рассказал, что бесконечно далек от «мажорства» своего персонажа Глеба Романенко. У него не было обеспеченных родителей, а деньги он начал зарабатывать с 14 лет.
Но некоторые характеры заимствовали у знакомых людей
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Образ Купитмана был списан с реального доктора. Вадим Демчог рассказывал, что его знакомый дантист начинал работу, немного выпив, и актер приносил ему в подарок виски. «У меня же самого сейчас дома целый склад коньяков. В маркетах, бывает, догоняют и вручают бутылку со словами: „Это вам, Иван Натанович“. И это притом что я никогда не пил и не пью», — смеется актер.
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Вадим Демчог уговаривал продюсеров внести в сценарий сцены, где он мог бы сыграть немолодую женщину, подругу Купитмана, так как хотел перенести на экран свое понимание женской психологии. Но в итоге эта идея трансформировалась в идею романа с Любой.
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Отец Ивана Охлобыстина был известным военным врачом, и многие черты характера Быкова актер взял именно у него.
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Светлана Камынина рассказывала, что прототипом Анастасии Кисегач действительно была доктор Лиза Кадди из сериала «Доктор Хаус», поэтому искали характерную брюнетку. Но она надеется, что роль главврача больницы получилась более выпуклой и интересной.
Личная жизнь актеров переплеталась со съемками
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У Ильи Глинникова и Аглаи Тарасовой, которая сыграла интерна и племянницу Купитмана в последних сезонах, был длительный роман. Такой же, как у их героев. Но позже пара рассталась.
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Актеры очень сдружились между собой и постоянно подшучивали друг над другом. Но по-настоящему их сплотил трогательный случай. Рядом с местом, где проходили съемки, кто-то выбросил пятерых маленьких котят. Актеры по очереди кормили их молоком из бутылочки. Через несколько дней Иван Охлобыстин написал в твиттере, что бесплатно раздает осиротевших животных. Новых хозяев для котят удалось найти очень быстро.
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Во время съемок Светлана Пермякова, исполнительница роли Любы, забеременела и родила дочку Варю. Малышка стала актрисой с первых месяцев жизни: она сыграла новорожденного сына Быкова и Кисегач.
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Кристина Асмус из-за высокой нагрузки и очень плотного графика работы рассталась со своим парнем. Времени на личную жизнь просто не оставалось.
Ляпы, которые заметили зрители, были нужны для того, чтобы сюжеты смотрелись смешнее
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В сериале интернам часто дают задание сделать перевязку или наложить гипс. В реальности это должны делать в травматологии, а не в терапии.
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В одном из эпизодов Лобанову попадается больной с прободной язвой. Но пациенты с таким диагнозом должны лежать в хирургии, а не в терапевтическом отделении.
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Доктор Быков теоретически не может управлять интернами, так как он не является сотрудником кафедры медицинского университета или академии.
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Туалеты в больницах для пациентов и персонала должны быть разделены. Но в сериале врачи и пациенты посещают один туалет.
А юмор и неожиданности были не только по сценарию
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Для одной из серий купили живую крысу, которую назвали Гадость. После съемок ее забрал к себе Охлобыстин и еще долго веселился, спрашивая детей: «Гадость в клетке?»
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Однажды в день рождения Ивана Охлобыстина актеры решили сделать ему сюрприз. Илья Глинников в костюме из воздушных шаров повторял все его движения прямо во время записи сцены, что стало смешной неожиданностью для Охлобыстина.
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Светлана Пермякова рассказывала, что во время съемок сцены, в которой она ругает Левина за просмотр эротического журнала, Дмитрий Шаракоис заменил журнал. Он специально взял в руки какое-то нудное техническое издание, из-за чего Светлана никак не могла сыграть возмущение.
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Кристина Асмус рассказывала, что после съемок долго не могла смотреть на 2 вещи: шоколадные конфеты и жареную курицу. Именно эти продукты ей пришлось есть много дублей подряд.
А вы смотрели этот сериал? Что вам нравилось в нем больше всего?
Фото на превью Интерны / ТНТ