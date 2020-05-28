25+ фактов о сериале «Дикий ангел», которые отзовутся в душе родным «Камбио долор»
Сериал «Дикий ангел» был показан в 80 странах и завоевал популярность, которая и не снилась другим теленовеллам. Поклонники объясняют этот факт обаянием главных героев и тем, что сериал, поднимая серьезные темы, все же снят в легкой, шуточной, а временами гротескной манере. Исполнительница главной роли Наталия Орейро стала известна во всем мире, и особенно горячо ее полюбили в постсоветских странах.
Нам в AdMe.ru интересно, как придумали и сняли сериал, по которому сходили с ума все девчонки. В 2020 году ему исполняется 21 год.
Сценарий писался при активном участии Наталии Орейро
- В 1998 году Наталия Орейро снималась в сериале под названием «Касабланка», который рассказывал о судьбе бедной девушки, работающей официанткой. Сценарий оказался слабым, и после 20 серий новеллу закрыли, так и не показав по телевидению. Но актриса была полна новых идей, потому связалась с известным сценаристом Энрике Торресом. Вместе они написали историю, которую назвали «Muñeca Brava», в переводе с испанского — «Храбрая кукла». Для международного показа сериал получил название «Дикий ангел».
- Актерский состав «Касабланки» перекочевал в новый сериал, заменили лишь главного героя, предложив роль Факундо Аране. Кроме молодых актеров, там была проверенная гвардия, в частности «лучшая аргентинская бабушка» Лидия Ламайсон, харизматичная актриса, которой на тот момент исполнилось 84 года. Лидию обожали коллеги по съемочной площадке. Она была очень веселой, коллекционировала шляпы, обожала танцевать сальсу, а конец рабочего дня отмечала шампанским.
- Актриса сама прописывала характер своей героини, вдохновлялась яркими ролями коллег. Многие черты Милли списаны с Антонеллы из одноименного аргентинского сериала, а также с Розы, героини Вероники Кастро из сериала «Дикая Роза». Заключительную сцену сериала тоже придумала Наталия. «Когда я получила сценарий финала, он мне не понравился, и я написала свой вариант концовки. Я хотела, чтобы серия заканчивалась тем, что моя героиня играет в футбол. Чтобы она не предавала саму себя. Милли выходит из кареты в свадебном платье и начинает играть в футбол. Сериал заканчивается ее криком: „Гол!“»
- Наталия Орейро попросила режиссера добавить к образу Милли рубашку на бедрах. Все потому, что она ужасно стеснялась объема своих бедер и таким образом хотела скрыть их.
- Изначально планировалось, что главная героиня будет просто ребенком из богатой семьи, которого подменили, но Наталия настояла на том, чтобы Милли была сиротой. Тема с подменой показалась ей слишком банальной и избитой.
- Актриса считала, что Милагрос должна узнать о том, что ее мать жива. Но тут уже на своем настоял режиссер. Эта тайна остается неразгаданной для главной героини, хотя зрителю раскрывают секрет в самом конце сериала.
- Герой Пабло задумывался как главный злодей теленовеллы. Он должен был похитить Милли. Но в итоге концепцию немного изменили, и злодейкой сделали Пилар, которая в последней серии похищает Иво.
На съемках случались забавные ситуации и ляпы
- Мгновенные изменения во внешности героев при смене кадра замечали зрители. Особенно это касалось причесок. Например, цвет волос Лины (Виктория Онетто) мог внезапно измениться при переходе из комнаты в комнату. Из ярко-рыжего он становился красным. У Вики (Вероника Виейра) при входе в дом с улицы крупные локоны вдруг превращались в мелкие завитки. Глория (Габриэла Сари) разговаривает с Линой с одной прической, а через минуту в разговоре с Милли ее показывают уже с другой.
- Во время съемок сериала таксисты отказывались подвозить Наталию Орейро. А все потому, что она в перерывах между съемками училась играть в футбол. И конечно, оставалась в том образе, в котором снималась в сериале: кепка, рваные джинсы, кеды. Поэтому окружающие нередко принимали ее за попрошайку.
- В истории Марины и Пабло наблюдались несоответствия. Спустя всего лишь 2 месяца после разрыва (и о беременности речи не шло) Марина демонстрирует Пабло их 4-месячного ребенка.
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В середине сериала зрители не сразу поняли, почему миллионер Ди Карло переехал в более скромный дом и почему больше нет сцен в офисе. Оказывается, сначала предполагалось снять 290 серий, но из-за финансового кризиса пришлось сократить бюджет. Именно поэтому изменили декорации и отказались от некоторых сюжетных линий. Например, герои Вики и Рокки уехали.
Отношения между актерами были совсем не такие, как на экране
- Одна из ярких противниц Милагрос в сериале — служанка Марта. Она постоянно строила козни и плела интриги. В жизни же актриса Валерия Лорка была близкой подругой Наталии Орейро и остается ею до сих пор.
- Актрисы Виктория Онетто (Лина) и Марианна Ариас (Андреа) также уже много лет дружат в реальной жизни. В сериале они сыграли персонажей, которых невозможно представить подругами.
- Настоящего романа между Наталией и Факундо не случилось, хотя многие фанаты об этом мечтали. Их отношения — многолетняя дружба и совместная работа.
- В то время актриса встречалась с актером Пабло Эчарри. В одной из серий, когда Милагрос должна была встретиться с незнакомцем, она сказала подругам: «Надеюсь, он будет таким же милым, как Пабло Эчарри».
- Актриса и певица Исабель Маседо во время съемок сериала встречалась с исполнителем роли Иво — Факундо Араной. Она ревновала возлюбленного к Наталии. В итоге Факундо уговорил режиссера дать ей небольшую роль, чтобы Исабель видела, что между ним и Наталией только рабочие и дружеские отношения. Так в сериале появился новый персонаж — личный тренер и подруга Виктории Ди Карло. Красивая девушка тоже полюбилась зрителям.
Эффект популярности хотелось повторить и другим странам. Стали появляться ремейки истории
- В Португалии вышел сериал «Anjo Selvagem» («Дикий ангел») с участием Паулы Невеш и Жозе Карлуша Перейры.
- В Мексике сняли сериал «Al diablo con los guapos» («К черту красавчиков») с Аллиссон Лозз и Эухенио Силером в главных ролях. В этой версии главную героиню тоже зовут Милагрос, а вот имена других героев изменены.
- Индийская версия называлась «Miilee» («Милли»). Актриса Мона Васу лишь отдаленно напоминает Наталию Орейро.
- Сериал в Перу назывался «La Tayson, corazón rebelde» («Тайсон, мятежное сердце»), главные роли сыграли Ванесса Таркес и Джейсон Дэй дель Солар.
Жизнь после сериала
- Наталия Орейро стала самой известной в мире уругвайской актрисой, прославившей страну, в которой живет и работает, — Аргентину. Кроме того, она проявила себя как исполнительница песен. Наталия записала 2 сольных альбома. В последние годы тематика ее ролей изменилась: Наталия играет серьезных и драматических персонажей.
- Факундо Арана рассказывал, что популярность стала для него неожиданностью. «Это было очень впечатляюще, очень ощутимо, но, к счастью, в то время не существовало интернета. Поэтому об успехе сериала я узнал по тем письмам, которые стали приходить мне со всего мира, — делился актер. — Только когда появился интернет, я по-настоящему понял, насколько широко стал известен „Дикий ангел“ и какое впечатление он производил на зрителей, потому что они уже писали мне напрямую».
- Ко многим актерам второго плана именно после этого сериала пришла популярность, которая позволила им получать желаемые роли. Наиболее удачно карьера сложилась у Вероники Виейры, Виктории Онетто, Габриэлы Сари, Пабло Новака.
- Некоторых актеров уже нет в живых: Лидии Ламайсон, Артуро Мали, Норберто Диаса. А уход Освальдо Гиди, к сожалению, был связан с застоем в его творческой карьере.
- В 2006 году Факундо Арана и Наталия Орейро снова встретились на съемочной площадке сериала «Ты — моя жизнь». Он был переведен на русский язык. В сериале также приняли участие Марсело Маццарелло и Джино Ренни (парочка друзей из «Дикого ангела» — Рокки и Рамон).
- В рамках тура «Наша Наташа» в 2014 году Наталия Орейро записала на русском языке песню «Я умираю от любви», в клипе на которую снялся Факундо Арана.
Мы с удовольствием вспомнили этот сериал и поймали ноту ностальгии. А вы смотрели его?
Фото на превью Muñeca brava / Telefe