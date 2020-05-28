25+ фактов о сериале «Дикий ангел», которые отзовутся в душе родным «Камбио долор»

38 1 23 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сериал «Дикий ангел» был показан в 80 странах и завоевал популярность, которая и не снилась другим теленовеллам. Поклонники объясняют этот факт обаянием главных героев и тем, что сериал, поднимая серьезные темы, все же снят в легкой, шуточной, а временами гротескной манере. Исполнительница главной роли Наталия Орейро стала известна во всем мире, и особенно горячо ее полюбили в постсоветских странах.

Нам в AdMe.ru интересно, как придумали и сняли сериал, по которому сходили с ума все девчонки. В 2020 году ему исполняется 21 год.

Сценарий писался при активном участии Наталии Орейро

В 1998 году Наталия Орейро снималась в сериале под названием «Касабланка», который рассказывал о судьбе бедной девушки, работающей официанткой. Сценарий оказался слабым, и после 20 серий новеллу закрыли, так и не показав по телевидению. Но актриса была полна новых идей, потому связалась с известным сценаристом Энрике Торресом. Вместе они написали историю, которую назвали «Muñeca Brava», в переводе с испанского — «Храбрая кукла». Для международного показа сериал получил название «Дикий ангел».

Актерский состав «Касабланки» перекочевал в новый сериал, заменили лишь главного героя, предложив роль Факундо Аране. Кроме молодых актеров, там была проверенная гвардия, в частности «лучшая аргентинская бабушка» Лидия Ламайсон, харизматичная актриса, которой на тот момент исполнилось 84 года. Лидию обожали коллеги по съемочной площадке. Она была очень веселой, коллекционировала шляпы, обожала танцевать сальсу, а конец рабочего дня отмечала шампанским.

Актриса сама прописывала характер своей героини, вдохновлялась яркими ролями коллег. Многие черты Милли списаны с Антонеллы из одноименного аргентинского сериала, а также с Розы, героини Вероники Кастро из сериала «Дикая Роза». Заключительную сцену сериала тоже придумала Наталия. «Когда я получила сценарий финала, он мне не понравился, и я написала свой вариант концовки. Я хотела, чтобы серия заканчивалась тем, что моя героиня играет в футбол. Чтобы она не предавала саму себя. Милли выходит из кареты в свадебном платье и начинает играть в футбол. Сериал заканчивается ее криком: „Гол!“»

Наталия Орейро попросила режиссера добавить к образу Милли рубашку на бедрах. Все потому, что она ужасно стеснялась объема своих бедер и таким образом хотела скрыть их.

Изначально планировалось, что главная героиня будет просто ребенком из богатой семьи, которого подменили, но Наталия настояла на том, чтобы Милли была сиротой. Тема с подменой показалась ей слишком банальной и избитой.

Актриса считала, что Милагрос должна узнать о том, что ее мать жива. Но тут уже на своем настоял режиссер. Эта тайна остается неразгаданной для главной героини, хотя зрителю раскрывают секрет в самом конце сериала.

Герой Пабло задумывался как главный злодей теленовеллы. Он должен был похитить Милли. Но в итоге концепцию немного изменили, и злодейкой сделали Пилар, которая в последней серии похищает Иво.

На съемках случались забавные ситуации и ляпы

Мгновенные изменения во внешности героев при смене кадра замечали зрители. Особенно это касалось причесок. Например, цвет волос Лины (Виктория Онетто) мог внезапно измениться при переходе из комнаты в комнату. Из ярко-рыжего он становился красным. У Вики (Вероника Виейра) при входе в дом с улицы крупные локоны вдруг превращались в мелкие завитки. Глория (Габриэла Сари) разговаривает с Линой с одной прической, а через минуту в разговоре с Милли ее показывают уже с другой.

Во время съемок сериала таксисты отказывались подвозить Наталию Орейро. А все потому, что она в перерывах между съемками училась играть в футбол. И конечно, оставалась в том образе, в котором снималась в сериале: кепка, рваные джинсы, кеды. Поэтому окружающие нередко принимали ее за попрошайку.

В истории Марины и Пабло наблюдались несоответствия. Спустя всего лишь 2 месяца после разрыва (и о беременности речи не шло) Марина демонстрирует Пабло их 4-месячного ребенка.

В середине сериала зрители не сразу поняли, почему миллионер Ди Карло переехал в более скромный дом и почему больше нет сцен в офисе. Оказывается, сначала предполагалось снять 290 серий, но из-за финансового кризиса пришлось сократить бюджет. Именно поэтому изменили декорации и отказались от некоторых сюжетных линий. Например, герои Вики и Рокки уехали.

Отношения между актерами были совсем не такие, как на экране

Одна из ярких противниц Милагрос в сериале — служанка Марта. Она постоянно строила козни и плела интриги. В жизни же актриса Валерия Лорка была близкой подругой Наталии Орейро и остается ею до сих пор.

Актрисы Виктория Онетто (Лина) и Марианна Ариас (Андреа) также уже много лет дружат в реальной жизни. В сериале они сыграли персонажей, которых невозможно представить подругами.

Настоящего романа между Наталией и Факундо не случилось, хотя многие фанаты об этом мечтали. Их отношения — многолетняя дружба и совместная работа.

В то время актриса встречалась с актером Пабло Эчарри. В одной из серий, когда Милагрос должна была встретиться с незнакомцем, она сказала подругам: «Надеюсь, он будет таким же милым, как Пабло Эчарри».

Актриса и певица Исабель Маседо во время съемок сериала встречалась с исполнителем роли Иво — Факундо Араной. Она ревновала возлюбленного к Наталии. В итоге Факундо уговорил режиссера дать ей небольшую роль, чтобы Исабель видела, что между ним и Наталией только рабочие и дружеские отношения. Так в сериале появился новый персонаж — личный тренер и подруга Виктории Ди Карло. Красивая девушка тоже полюбилась зрителям.

Эффект популярности хотелось повторить и другим странам. Стали появляться ремейки истории

В Португалии вышел сериал «Anjo Selvagem» («Дикий ангел») с участием Паулы Невеш и Жозе Карлуша Перейры.

В Мексике сняли сериал «Al diablo con los guapos» («К черту красавчиков») с Аллиссон Лозз и Эухенио Силером в главных ролях. В этой версии главную героиню тоже зовут Милагрос, а вот имена других героев изменены.

Индийская версия называлась «Miilee» («Милли»). Актриса Мона Васу лишь отдаленно напоминает Наталию Орейро.

Сериал в Перу назывался «La Tayson, corazón rebelde» («Тайсон, мятежное сердце»), главные роли сыграли Ванесса Таркес и Джейсон Дэй дель Солар.

Жизнь после сериала

Наталия Орейро стала самой известной в мире уругвайской актрисой, прославившей страну, в которой живет и работает, — Аргентину. Кроме того, она проявила себя как исполнительница песен. Наталия записала 2 сольных альбома. В последние годы тематика ее ролей изменилась: Наталия играет серьезных и драматических персонажей.

Факундо Арана рассказывал, что популярность стала для него неожиданностью. «Это было очень впечатляюще, очень ощутимо, но, к счастью, в то время не существовало интернета. Поэтому об успехе сериала я узнал по тем письмам, которые стали приходить мне со всего мира, — делился актер. — Только когда появился интернет, я по-настоящему понял, насколько широко стал известен „Дикий ангел“ и какое впечатление он производил на зрителей, потому что они уже писали мне напрямую».

Ко многим актерам второго плана именно после этого сериала пришла популярность, которая позволила им получать желаемые роли. Наиболее удачно карьера сложилась у Вероники Виейры, Виктории Онетто, Габриэлы Сари, Пабло Новака.

Некоторых актеров уже нет в живых: Лидии Ламайсон, Артуро Мали, Норберто Диаса. А уход Освальдо Гиди, к сожалению, был связан с застоем в его творческой карьере.

В 2006 году Факундо Арана и Наталия Орейро снова встретились на съемочной площадке сериала «Ты — моя жизнь». Он был переведен на русский язык. В сериале также приняли участие Марсело Маццарелло и Джино Ренни (парочка друзей из «Дикого ангела» — Рокки и Рамон).

В рамках тура «Наша Наташа» в 2014 году Наталия Орейро записала на русском языке песню «Я умираю от любви», в клипе на которую снялся Факундо Арана.

Мы с удовольствием вспомнили этот сериал и поймали ноту ностальгии. А вы смотрели его?