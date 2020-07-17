25 фактов о самом загадочном народе Европы, который внезапно стал жить как цыгане и даже использовать их язык

Вы когда-нибудь задумывались, почему в фильме «Большой куш» цыгана играет Брэд Питт? Неужели не нашлось актера с более подходящей внешностью? Да и обитатели табора мало похожи на ромалов. На самом деле в картине речь идет про ирландских тревеллерс (путешественников), или пэйви (так они сами себя называют). Многие называют их ирландскими цыганами за то, что их образ жизни поразительно похож на выходцев из Индии.

Ученые до сих пор не понимают, откуда произошел этот народ и что его связывает с ромалами, с которыми у них нет генетически ничего общего. А мы в AdMe.ru любим загадки, поэтому ну никак не могли пройти мимо пэйви.

Никто до сих пор не может точно ответить на вопрос о происхождении ирландских цыган. Некоторые исследователи считают, что ирландские путешественники произошли от другого кельтского кочевого народа — тариш.

Другие полагают, что тревеллерс — потомки настоящих цыган, которые отделились от основной этнической группы и на Британских островах смешались с местной этногруппой. В пользу этой версии говорит поразительное сходство традиций двух народов, однако исследования, опубликованные в 2017 году, показали, что теория ошибочна. Пэйви генетически ничем не отличаются от ирландцев.

Однако одно биологическое отличие тревеллерс ученые все же нашли. Это особый микробиом, который защищает путешественников от болезни Крона, язвенного колита и рассеянного склероза. По словам профессора Шанахана, это открытие доказывает, что ирландские цыгане — это отдельный народ. Но если они начнут вести оседлый образ жизни в обычных домах, то потеряют свою уникальную особенность.

Ирландские цыгане известны еще со средних веков. Они кочевали, промышляли перепродажей лошадей и ветхих вещей, занимались работами по металлу — в общем, вели такой же образ жизни, как и настоящие цыгане.

— в общем, вели такой же образ жизни, как и настоящие цыгане. Сейчас пэйви практически не путешествуют, но живут в трейлерах, всегда готовые рвануть в другое место. Они сохраняют кочевое мышление: дом считается только местом остановки между поездками, независимо от того, длится ли остановка 20 дней или 20 лет. Остальные свои занятия они сохранили.

Говорят тревеллерс в основном на английском, но у них существует свой тайный язык — шелта, или «болотная латынь» . На нем говорят, если надо, чтобы остальные не поняли, о чем говорят пэйви. Это смешанный язык, основанный на синтаксисе и базовой лексике ирландского и шотландского гэльского языков, однако испытавший в дальнейшем значительное влияние ирландского диалекта английского языка, который постепенно стал вытеснять кельтские элементы.

. На нем говорят, если надо, чтобы остальные не поняли, о чем говорят пэйви. Это смешанный язык, основанный на синтаксисе и базовой лексике ирландского и шотландского гэльского языков, однако испытавший в дальнейшем значительное влияние ирландского диалекта английского языка, который постепенно стал вытеснять кельтские элементы. Многие слова языка шелта были образованы путем перестановки частей оригинальных слов ирландского языка, например: gop (поцелуй) — от ирл. póg. Есть много слов, заимствованных из цыганского языка, например «гаджё», которое в оригинале означает нецыгана. У тревеллерс оно тоже означает чужака, не принадлежащего к их сообществу.

При этом настоящие цыгане Британии не признают пэйви «своими» и называют их «гаджё».

Большинство тревеллерс исповедуют католицизм, при этом многие очень суеверны.

О пэйви ходят такие же мифы, как и о цыганах. Им приписывают способность излечивать бесплодие, предсказывать будущее, проклинать тех, кто сделал им что-то плохое, и необыкновенную хитрость.

В брак пэйви вступают очень рано: девочки — в 16–17 лет, мальчики — в 18–19. При этом девушка до свадьбы должна быть девственницей, а ее родители должны дать приданое. Опять же, все как у цыган.

При этом девушка до свадьбы должна быть девственницей, а ее родители должны дать приданое. Опять же, все как у цыган. У тревеллерс существует обряд похищения невесты. А на свадьбы они никого не приглашают — туда может прийти любой, и каждого гостя будут обязаны накормить.

Они очень редко заключают браки с кем-либо из чужаков, но не потому что считают это позором, а потому что для многих ирландцев брак с пэйви — это что-то из ряда вон. Впрочем, если такой союз будет заключен, то чужак, пришедший в общину, никогда не станет своим, хотя его дети будут приняты как родные. Пэйви нельзя стать, им можно только родиться. Исключение, пожалуй, сделают только для настоящих цыган.

Исключение, пожалуй, сделают только для настоящих цыган. Но у них не настолько закрытое сообщество, как принято считать. Немецкий фотограф Бирте Кауфман умудрилась даже пожить с ирландскими тревеллерс. По ее словам, ее приняли хотя сначала и настороженно, но относились к ней тепло и даже обучали своему тайному языку. Ниже приведены пару фактов из наблюдений Бирте.

Мужчины обычно не разговаривают с женщинами на людях.

Стороннему человеку может показаться, что ирландские цыгане довольно грубо разговаривают, но то, что мы считаем грубым, для них просто особенности языка. Например, они никого не называют по имени, предпочитая говорить «вон тот мужчина» или «вон та женщина».

Главное, чем известны ирландские цыгане, — это бокс без перчаток. Именно этим промышлял пэйви Микки из фильма «Большой куш».

Именно этим промышлял пэйви Микки из фильма «Большой куш». Среди ирландских тревеллерс бокс — способ разрешения споров и защиты семейной чести, однако в этом виде спорта они отстаивают и честь своей страны. Пэйви Фрэнки Барретт представлял Ирландию на Олимпийских играх 1996 года и нес флаг своей страны на церемонии открытия.

Тревеллер Энди Ли боролся за Ирландию на Олимпийских играх 2004 года, а позже стал первым пэйви, выигравшим чемпионат мира по профессиональному боксу, когда получил титул WBO в среднем весе в 2014 году.

Кузен Энди Тайсон Фьюри — дважды чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. В 2015 году он подвинул с пьедестала Владимира Кличко. По состоянию на апрель 2020 года Фьюри считается лучшим активным супертяжеловесом в мире по версии ESPN.

Тайсон Фьюри.

Тревеллерс часто подвергаются дискриминации. В Ирландии политики, баллотирующиеся в местные органы власти, не стесняются давать электорату обещания блокировать трейлеры пэйви, а некоторые владельцы пабов, магазинов и отелей отказывают представителям этой народности в обслуживании.

Ирландских цыган часто считают связанными с криминалом. Нельзя сказать, что это в корне неверное суждение. Среди пэйви часты драки, они не раз были замечены в массовых беспорядках и пойманы на рэкете. Про мафиозный клан тревеллерс снят сериал «Острые козырьки».

При этом в правоохранительных органах Великобритании считают ирландских цыган жертвой стереотипов. «Нет никаких доказательств, что среди пэйви и цыган-ромалов уровень преступности выше, чем в любой другой общине. Люди просто не хотят их получше узнать, к тому же существуют еще и исторические предрассудки», — говорит сержант лондонской полиции.

На самом деле сами пэйви давно могли бы решить вопрос дискриминации, если бы стали жить в обычных домах, а не в фургонах, но большинство из них не хотят менять свой образ жизни, ведь традиции для них — главное.

В 2017 году тревеллерс были официально признаны коренным этническим меньшинством Ирландии. А в 2020 году пэйви впервые получили представителя в сенате — ирландскую путешественницу Эйлин Флинн.